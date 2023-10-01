Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Redouan El Yaakoubi создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Джевенсио ван дер Куст создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Charles-Andreas Brym нанес удар, но тот был заблокирован.

Хорошую попытку сделал Charles-Andreas Brym. Удар в створ, но вратарь начеку

Первый тайм

49' Команда Эксельсиор имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Эксельсиор

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Charles-Andreas Brym из команды Спарта Роттердам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Дриауех Каухайб тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

45' Джевенсио ван дер Куст выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Хорошую попытку сделал Клемент Пелле . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Дриауех Каухайб пробует нанести удар издали, но Nick Olij держит все под контролем

42' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Аграфиотис Николас пробует нанести удар издали, но Nick Olij держит все под контролем

41' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Вриндс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Велтхёйс Тейс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Виделль Каспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Дриауех Каухайб пробует нанести удар издали, но Nick Olij держит все под контролем

36' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

33' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Леуритсен Тобиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Ньивпорт Свен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Удар от ворот произведет Эксельсиор

29' О, нет. Из многообещающей позиции Аграфиотис Николас из команды Эксельсиор наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

29' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Ньивпорт Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Дриауех Каухайб не смог попасть в створ ударом издали

25' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Сандра Сиссе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Дриауех Каухайб из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Китолано Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Клемент Пелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Хореман Сибе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Джевенсио ван дер Куст успешно блокирует удар.

13' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Аграфиотис Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Анелло Агустин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Эксельсиор

8' Санчес-Фернандес Деренсили оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Хореман Сибе нанес удар головой, но Nick Olij спокойно отбил мяч.

6' Удар от ворот произведет Эксельсиор

5' Анелло Агустин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Китолано Джошуа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Матч возобновлен

2' Бакари Саид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Redouan El Yaakoubi получил желтую карточку от судьи

2' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Судья начинает матч