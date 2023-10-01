Тур: 7. Стадион: Van Donge and De Roo Stadion. Зрители: 4400 Главный судья: Маншот Ероен
2:1
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаЭль-Яакуби Редуан
45' Желтая карточкаДриауех Каухайб
0:1
59' ГолДе Гузман Джонатан
1:1
73' ГолЗагре Артур
75' Желтая карточкаЗагре Артур
90' Желтая карточкаВриндс Барт
2:1
90' ГолПэрротт Трой
90' Желтая карточкаПэрротт Трой
90'+5
Ход матча
45'
59'
73'
75'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 5
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
457 Количество передач 364
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Загре
Артур
33
Бас
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
28 Смеулерс ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
25 Файн АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Оморова РичиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мейссен РикЗащитник
- Полузащитник
-
14 МетиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Jesse Bal
-
Главный тренер: Jeroen Rijsdijk
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эксельсиор
Спарта Роттердам
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
18 матчей
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.73
1.43
Среднее время на гол
52
63
Всего голов
8
19
Голов в среднем за матч
1.14
1.73
Среднее время на гол
78
52
Всего голов
27
29
Голов в среднем за матч
1.5
1.61
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
60
55
Бомбардиры внутри турнира
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аграфиотис Николас
|5
|0.71
|Удденес Оскар
|2
|0.29
|Пэрротт Трой
|2
|0.29
|Дриауех Каухайб
|1
|0.14
|Оморова Ричи
|1
|0.14
|Загре Артур
|1
|0.14
|Хореман Сибе
|1
|0.14
|Виделль Каспер
|1
|0.14
|Лампру Лазарос
|0
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|0
|0
|Сандра Сиссе
|0
|0
|Фитц-Джим Киян
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саито Коки
|2
|0.29
|Леуритсен Тобиас
|2
|0.29
|Брим Шарль-Андреас
|2
|0.29
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.14
|Версейрен Арно
|1
|0.14
|Китолано Джошуа
|1 (1)
|0.14
|Ван Крой Вито
|0
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|0
|0
Карточки
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загре Артур
|4
|0
|Лампру Лазарос
|1
|1
|Эль-Яакуби Редуан
|2
|0
|Бас Юлиан
|2
|0
|Хореман Сибе
|1
|0
|Смеулерс Ян
|1
|0
|Пэрротт Трой
|1
|0
|Дриауех Каухайб
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакари Саид
|3
|0
|Версейрен Арно
|2
|0
|Де Гузман Джонатан
|1
|0
|Вриндс Барт
|1
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0
|Ван Мюллем Джереми
|1
|0
Результаты матчей
Эксельсиор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Спарта Роттердам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
1
Эксельсиор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Спарта Роттердам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
4
Эксельсиор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Спарта Роттердам
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
11
5
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
3
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90
Забито
14
9
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
7%
1
11%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
2
14%
3
33%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
3
21%
1
11%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
1
10%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
2
18%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Эксельсиор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Херенвен - Эксельсиор 0:3 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2
Эксельсиор - Аякс 2:2 Эксельсиор - Квик Бойс 1:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 Зульте-Варегем - Эксельсиор 0:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 НАК Бреда - Эксельсиор 2:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Шахтёр Дн (до 21 года) 1:1 Волендам - Эксельсиор 3:2 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 Херенвен - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 Спарта Роттердам - Схевенинген 1:2 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0
Лиссе - Спарта Роттердам 4:7 Спарта Роттердам - Де Трефферс 0:1 Харденберг - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - АДО-20 0:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 АКВ - Спарта Роттердам 4:2 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Мамелоди Сандаунс - Спарта Роттердам 4:1 Спарта Роттердам - Зульте-Варегем 4:0 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:0
Результаты матчей
Эксельсиор
Спарта Роттердам
Точный счет
2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Эксельсиор
Спарта Роттердам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
52
34
25
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|23 - 2
|21
|2.
|1:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 4
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|29 - 6
|17
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 13
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 15
|10
|9.
|0:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 16
|6
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
|14.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 17
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 15
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 18
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 16
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 3
|10
|4.
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|7.
|0:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 8
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|14 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|15.
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|12 (3)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|8 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|5 (1)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|4 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 2
|Хераклес
|Брюнс Томас
|3
|ПЕК Зволле
|Лам Томас
|3