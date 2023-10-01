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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 4400 Главный судья: Маншот Ероен
Эксельсиор
2:1
Конец матча
Спарта Роттердам
0'
2' Желтая карточка
Эль-Яакуби Редуан
45' Желтая карточка
Дриауех Каухайб
0:1
59' Гол
Де Гузман Джонатан
1:1
73' Гол
Загре Артур
75' Желтая карточка
Загре Артур
90' Желтая карточка
Вриндс Барт
2:1
90' Гол
Пэрротт Трой
90' Желтая карточка
Пэрротт Трой
90'+5

Ход матча

2'
Эль-Яакуби Редуан
 
32'
Сеймор Серано
Ньивпорт Свен
 
45'
Дриауех Каухайб
 
59'
0:1
Де Гузман Джонатан
(Ван дер Кюст Джевенсио)
71'
Лампру Лазарос
Дриауех Каухайб
 
71'
Удденес Оскар
Санчес-Фернандес Деренсили
 
73'
Загре Артур
(Аграфиотис Николас)
1:1
74'
 
Негли Камиель
Анелло Агустин
75'
Загре Артур
 
81'
 
Метиньо
Де Гузман Джонатан
82'
Пэрротт Трой
Аграфиотис Николас
 
90'
 
Вриндс Барт
90'
 
Jesse Bal
Брим Шарль-Андреас
90'
Пэрротт Трой
(Эль-Яакуби Редуан)
2:1
90'
Пэрротт Трой
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 457 Количество передач 364
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
5
Виделль
Каспер
16
Ньивпорт
Свен
12
Загре
Артур
33
Бас
Юлиан
4
Эль-Яакуби
Редуан
8
Сандра
Сиссе
30
Санчес-Фернандес
Деренсили
19
Аграфиотис
Николас
14
Дриауех
Каухайб
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Вриндс
Барт
4
Велтхёйс
Тейс
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
6
Де
Гузман
Джонатан
8
Китолано
Джошуа
7
Клемент
Пелле
10
Брим
Шарль-Андреас
11
Анелло
Агустин
9
Леуритсен
Тобиас
Эксельсиор
4-3-3
Спарта Роттердам
4-2-3-1

История личных встреч

Эксельсиор
Спарта Роттердам

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

18 матчей

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:4
Э
1:0
ТМК
0:3
Э
2:3
Э
1:1
Э
2:3
Э
3:2
ТМК
4:0
ТМС
2:3
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ТМС
1:2
ЭГГД
1:1
ЭГГД
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:3

Голы

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.73
1.43

Среднее время на гол

52
63

Всего голов

8
19

Голов в среднем за матч

1.14
1.73

Среднее время на гол

78
52

Всего голов

27
29

Голов в среднем за матч

1.5
1.61

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

60
55

Бомбардиры внутри турнира

Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аграфиотис Николас 5 0.71
Удденес Оскар 2 0.29
Пэрротт Трой 2 0.29
Дриауех Каухайб 1 0.14
Оморова Ричи 1 0.14
Загре Артур 1 0.14
Хореман Сибе 1 0.14
Виделль Каспер 1 0.14
Лампру Лазарос 0 0
Эль-Яакуби Редуан 0 0
Сандра Сиссе 0 0
Фитц-Джим Киян 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саито Коки 2 0.29
Леуритсен Тобиас 2 0.29
Брим Шарль-Андреас 2 0.29
Де Гузман Джонатан 1 0.14
Версейрен Арно 1 0.14
Китолано Джошуа 1 (1) 0.14
Ван Крой Вито 0 0
Ван дер Кюст Джевенсио 0 0

Карточки

Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загре Артур 4 0
Лампру Лазарос 1 1
Эль-Яакуби Редуан 2 0
Бас Юлиан 2 0
Хореман Сибе 1 0
Смеулерс Ян 1 0
Пэрротт Трой 1 0
Дриауех Каухайб 1 0
Сеймор Серано 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакари Саид 3 0
Версейрен Арно 2 0
Де Гузман Джонатан 1 0
Вриндс Барт 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0
Ван Мюллем Джереми 1 0

Результаты матчей

Эксельсиор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Спарта Роттердам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
1
Эксельсиор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Спарта Роттердам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
4
Эксельсиор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Спарта Роттердам
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

11
5

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
3
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90

Забито

14
9
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
7%
1
11%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
2
14%
3
33%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
3
21%
1
11%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
1
10%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
2
18%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Эксельсиор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Херенвен - Эксельсиор 0:3 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2
Эксельсиор - Аякс 2:2 Эксельсиор - Квик Бойс 1:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 Зульте-Варегем - Эксельсиор 0:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 НАК Бреда - Эксельсиор 2:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Шахтёр Дн (до 21 года) 1:1 Волендам - Эксельсиор 3:2 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 Херенвен - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 Спарта Роттердам - Схевенинген 1:2 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0
Лиссе - Спарта Роттердам 4:7 Спарта Роттердам - Де Трефферс 0:1 Харденберг - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - АДО-20 0:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 АКВ - Спарта Роттердам 4:2 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Мамелоди Сандаунс - Спарта Роттердам 4:1 Спарта Роттердам - Зульте-Варегем 4:0 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:0

Результаты матчей

Эксельсиор
Спарта Роттердам

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Эксельсиор
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
1
2.5
1
3
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
2
1.5
3
4
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 23 - 2 21
2.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
3.
Твенте
 Заявка 7 6 0 1 14 - 4 18
4.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 2 0 29 - 6 17
5.
Эксельсиор
 Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
7.
Хераклес
 Заявка 7 3 2 2 12 - 13 11
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 1 3 13 - 15 10
9.
Фортуна Ситтард
 0:1 Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
12.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 7 - 16 6
13.
Витесс
 Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
14.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 17 6
15.
Аякс
 Заявка 5 1 2 2 10 - 15 5
16.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 6 - 18 4
17.
Утрехт
 Заявка 7 1 0 6 4 - 16 3
18.
Волендам
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
4.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
6.
Хераклес
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
7.
Фортуна Ситтард
 0:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 2 0 2 10 - 7 6
9.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 4 - 8 3
13.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
15.
Волендам
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
18.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 14 - 3 7
4.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Эксельсиор
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
6.
Витесс
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
11.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Херенвен
 Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
13.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
14.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
15.
Фортуна Ситтард
 0:1 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 12 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 8 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5 (1)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
Хераклес Брюнс Томас 3
ПЕК Зволле Лам Томас 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4400 болельщиков
  • 95'
    После классного второго тайма Эксельсиор совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Эксельсиор: 56%, Спарта Роттердам: 44%.
  • 94'
    Пэрротт Трой снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
  • 94'
    Redouan El Yaakoubi сделал результативную передачу.
  • 94'
    Г О О О О Л - Пэрротт Трой забивает с правой ноги!
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эксельсиор 2:1 Спарта Роттердам онлайн

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