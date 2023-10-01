Тур: 9. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
0:1
Второй тайм: 46'
0'
0:1
21' ГолАйдини Альбан
33' Желтая карточкаЙованович Джордже
43' Желтая карточкаАли Мохамед Абдалла
Ход матча
21'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
19
Демир
Юсуф
40
Вейга
Ренату
20
Фрай
Фабиан
11
Мэлоун
Морис
24
Акичи
Огу
10
Mergim
Qarri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Демир ЮсуфПолузащитник
-
40 Вейга РенатуПолузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
11 Мэлоун МорисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фогель Хайко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Mergim QarriНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Кадима РайанЗащитник
-
28 Махмуд ЭлиесПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anthony Braizat
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Базель
Стад Лозанна-Уши
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.38
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.25
|Ндой Дан
|1
|0.13
|Йованович Джордже
|1
|0.13
|Ван Бремен Финн
|1
|0.13
|Мэлоун Морис
|1
|0.13
|Комас Арнау
|1
|0.13
|Хунцикер Андрин
|1
|0.13
|Вейга Ренату
|1
|0.13
|Сигуа Габриэль
|1
|0.13
|Джака Таулант
|0
|0
|Лопес Серхио
|0
|0
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдини Альбан
|2 (1)
|0.25
|Florian Danho
|2
|0.25
|Lucas Pos
|1
|0.13
|Махмуд Элиес
|1
|0.13
|Sahmkou Camara
|1
|0.13
|Гарби Исмаэль
|0
|0
|Mergim Qarri
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барри Тьерно
|1
|1
|Ван Бремен Финн
|2
|0
|Джака Таулант
|1
|0
|Дрэгер Мохамед
|1
|0
|Шмидт Доминик II
|1
|0
|Йованович Джордже
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Демир Юсуф
|1
|0
|Сигуа Габриэль
|1
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Махмуд Элиес
|2
|1
|Али Мохамед Абдалла
|3
|0
|Valon Hamdiju
|3
|0
|Giovani Bamba
|3
|0
|Акичи Огу
|2
|0
|Обексер Линус
|2
|0
|Кадима Райан
|2
|0
|Florian Danho
|2
|0
|Sahmkou Camara
|2
|0
|Байар Ромен
|1
|0
|Lucas Pos
|1
|0
|Айдини Альбан
|1
|0
|Mergim Qarri
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Базель
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Стад Лозанна-Уши
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
2
Базель
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Стад Лозанна-Уши
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
0
4
Базель
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Стад Лозанна-Уши
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
10
2
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
1
50%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Забито
14
6
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
4
29%
3
50%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
4
29%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
2
14%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
36%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1
Базель - Цюрих 2:2 ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3 Вадуц - Базель 1:2 Базель - ЦСКА София 0:1 Базель - Грасcхоппер 3:1 Серветт - Базель 3:3 Базель - Лугано 1:1 Базель - Фиорентина 1:3
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1
Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4 Стад Лозанна-Уши - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Тун 2:2 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Арау 3:4
Результаты матчей
Базель
Стад Лозанна-Уши
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:3
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
0:3
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Базель
Стад Лозанна-Уши
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
14
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
16
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|5
|4
|0
|16 - 6
|19
|2.
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|3.
|8
|5
|0
|3
|18 - 14
|15
|4.
|0:1
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|5.
|9
|4
|3
|2
|11 - 9
|15
|6.
|9
|4
|3
|2
|15 - 16
|15
|7.
|9
|3
|3
|3
|19 - 20
|12
|8.
|9
|2
|4
|3
|12 - 15
|10
|9.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|10.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|13 - 16
|5
|11.
|9
|1
|2
|6
|9 - 15
|5
|12.
|9
|1
|2
|6
|10 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 4
|12
|2.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|4.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|6.
|3
|3
|0
|0
|11 - 4
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|9.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|9 - 8
|5
|10.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|12.
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|2.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|3.
|5
|2
|0
|3
|9 - 12
|6
|4.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|5.
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|6.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|11 - 14
|4
|8.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|5
|1
|0
|4
|6 - 9
|3
|10.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|11.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|12.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|5 (2)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5 (1)
|Ивердон
|Ташар Варол
|4 (1)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|4
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|3 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|5
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|5
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 3
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4