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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Базель
0:1
Второй тайм: 46'
Стад Лозанна-Уши
0'
0:1
21' Гол
Айдини Альбан
33' Желтая карточка
Йованович Джордже
43' Желтая карточка
Али Мохамед Абдалла

Ход матча

21'
0:1
Айдини Альбан
33'
Йованович Джордже
 
43'
 
Али Мохамед Абдалла
46'
Барри Тьерно
Карлос Гауто Хуан
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Стад Лозанна-Уши
4.50
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3.50
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2.05
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Все Коэффициенты
1
Хитц
Mapвин
6
Дрэгер
Мохамед
26
Баришич
Адриан-Леон
4
Комас
Арнау
31
Шмидт
Доминик
II
19
Демир
Юсуф
40
Вейга
Ренату
20
Фрай
Фабиан
11
Мэлоун
Морис
33
Карлос
Гауто
Хуан
99
Йованович
Джордже
1
Dany
Bornand
27
Гассама
Ламин
5
Хайрулаху
Лавдрим
49
Sahmkou
Camara
29
Али
Мохамед
Абдалла
15
Эссиам
Эммануэль
24
Акичи
Огу
6
Giovani
Bamba
10
Mergim
Qarri
17
Айдини
Альбан
14
Гарби
Исмаэль
Базель
4-3-2-1
Стад Лозанна-Уши
4-3-3

История личных встреч

Базель
Стад Лозанна-Уши

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Фабиан 3 (1) 0.38
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.25
Ндой Дан 1 0.13
Йованович Джордже 1 0.13
Ван Бремен Финн 1 0.13
Мэлоун Морис 1 0.13
Комас Арнау 1 0.13
Хунцикер Андрин 1 0.13
Вейга Ренату 1 0.13
Сигуа Габриэль 1 0.13
Джака Таулант 0 0
Лопес Серхио 0 0
Шмидт Доминик II 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдини Альбан 2 (1) 0.25
Florian Danho 2 0.25
Lucas Pos 1 0.13
Махмуд Элиес 1 0.13
Sahmkou Camara 1 0.13
Гарби Исмаэль 0 0
Mergim Qarri 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барри Тьерно 1 1
Ван Бремен Финн 2 0
Джака Таулант 1 0
Дрэгер Мохамед 1 0
Шмидт Доминик II 1 0
Йованович Джордже 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Демир Юсуф 1 0
Сигуа Габриэль 1 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махмуд Элиес 2 1
Али Мохамед Абдалла 3 0
Valon Hamdiju 3 0
Giovani Bamba 3 0
Акичи Огу 2 0
Обексер Линус 2 0
Кадима Райан 2 0
Florian Danho 2 0
Sahmkou Camara 2 0
Байар Ромен 1 0
Lucas Pos 1 0
Айдини Альбан 1 0
Mergim Qarri 1 0
Michael Heule 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Базель
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Стад Лозанна-Уши
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
2
Базель
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Стад Лозанна-Уши
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

0
4
Базель
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Стад Лозанна-Уши
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

10
2
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
1
50%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Забито

14
6
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
4
29%
3
50%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
4
29%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
2
14%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
36%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1
Базель - Цюрих 2:2 ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3 Вадуц - Базель 1:2 Базель - ЦСКА София 0:1 Базель - Грасcхоппер 3:1 Серветт - Базель 3:3 Базель - Лугано 1:1 Базель - Фиорентина 1:3
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1
Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4 Стад Лозанна-Уши - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Тун 2:2 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Арау 3:4

Результаты матчей

Базель
Стад Лозанна-Уши

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:3
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
0:3
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Базель
Стад Лозанна-Уши

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
4
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
1
6
1
6
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:0 9 5 4 0 16 - 6 19
2.
Янг Бойз
 8 5 2 1 17 - 9 17
3.
Лугано
 8 5 0 3 18 - 14 15
4.
Люцерн
 0:1 9 4 3 2 11 - 8 15
5.
Санкт-Галлен
 9 4 3 2 11 - 9 15
6.
Ивердон
 9 4 3 2 15 - 16 15
7.
Винтертур
 9 3 3 3 19 - 20 12
8.
Серветт
 9 2 4 3 12 - 15 10
9.
Стад Лозанна-Уши
 1:0 8 2 2 4 7 - 13 8
10.
Базель
 0:1 8 1 2 5 13 - 16 5
11.
Грасcхоппер
 9 1 2 6 9 - 15 5
12.
Лозанна
 9 1 2 6 10 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 4 4 0 0 8 - 4 12
2.
Цюрих
 1:0 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Ивердон
 4 3 1 0 10 - 5 10
4.
Люцерн
 0:1 5 3 1 1 8 - 5 10
5.
Лугано
 3 3 0 0 9 - 2 9
6.
Янг Бойз
 3 3 0 0 11 - 4 9
7.
Винтертур
 5 2 2 1 8 - 6 8
8.
Серветт
 5 1 3 1 7 - 7 6
9.
Базель
 0:1 5 1 2 2 9 - 8 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 1:0 5 1 2 2 4 - 9 5
11.
Грасcхоппер
 5 1 1 3 5 - 7 4
12.
Лозанна
 4 0 2 2 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:0 5 2 3 0 8 - 4 9
2.
Янг Бойз
 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Лугано
 5 2 0 3 9 - 12 6
4.
Люцерн
 0:1 4 1 2 1 3 - 3 5
5.
Ивердон
 5 1 2 2 5 - 11 5
6.
Серветт
 4 1 1 2 5 - 8 4
7.
Винтертур
 4 1 1 2 11 - 14 4
8.
Стад Лозанна-Уши
 1:0 3 1 0 2 3 - 4 3
9.
Лозанна
 5 1 0 4 6 - 9 3
10.
Санкт-Галлен
 5 0 3 2 3 - 5 3
11.
Грасcхоппер
 4 0 1 3 4 - 8 1
12.
Базель
 0:1 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 5 (2)
Цюрих Окита Жонатан 5 (1)
Ивердон Ташар Варол 4 (1)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 4
Винтертур Ди Джусто Маттео 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Янг Бойз Али Мохамед 5
Ивердон Тижани Мохамед 1 3
Грасcхоппер Абраши Амир 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Карлос Гауто Хуан уходит с поля. Барри Тьерно выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Стад Лозанна-Уши
4.50
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