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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Базель
0:3
Конец матча
Стад Лозанна-Уши
0'
0:1
21' Гол
Айдини Альбан
33' Желтая карточка
Йованович Джордже
43' Желтая карточка
Али Мохамед Абдалла
59' Желтая карточка
Giovani Bamba
0:2
68' Гол
Махмуд Элиес
70' Желтая карточка
Вейга Ренату
70' Желтая карточка
Огюстен Жан-Кевин
0:3
90' Гол
Mergim Qarri
90' Красная карточка
Комас Арнау
0:3
90' Не забитый пенальти
Florian Danho
90'+7

Ход матча

21'
0:1
Айдини Альбан
33'
Йованович Джордже
 
43'
 
Али Мохамед Абдалла
46'
Барри Тьерно
Карлос Гауто Хуан
 
59'
 
Giovani Bamba
63'
 
Байар Ромен
Giovani Bamba
64'
 
Кадима Райан
Гассама Ламин
64'
 
Махмуд Элиес
Гарби Исмаэль
66'
Огюстен Жан-Кевин
Демир Юсуф
 
68'
0:2
Махмуд Элиес
(Mergim Qarri)
70'
Вейга Ренату
 
70'
Огюстен Жан-Кевин
 
72'
 
Florian Danho
Айдини Альбан
72'
Джака Таулант
Фрай Фабиан
 
72'
Сигуа Габриэль
Мэлоун Морис
 
77'
 
Valon Hamdiju
Акичи Огу
78'
Ван Бремен Финн
Баришич Адриан-Леон
 
90'
0:3
Mergim Qarri
(Кадима Райан)
90'
Комас Арнау
 
90'
0:3
Florian Danho

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 416 Количество передач 389
  • 51 Владение мячом, % 49
1
Хитц
Mapвин
6
Дрэгер
Мохамед
26
Баришич
Адриан-Леон
4
Комас
Арнау
31
Шмидт
Доминик
II
19
Демир
Юсуф
40
Вейга
Ренату
20
Фрай
Фабиан
11
Мэлоун
Морис
33
Карлос
Гауто
Хуан
99
Йованович
Джордже
1
Dany
Bornand
27
Гассама
Ламин
5
Хайрулаху
Лавдрим
49
Sahmkou
Camara
29
Али
Мохамед
Абдалла
15
Эссиам
Эммануэль
24
Акичи
Огу
6
Giovani
Bamba
10
Mergim
Qarri
17
Айдини
Альбан
14
Гарби
Исмаэль
Базель
4-3-2-1
Стад Лозанна-Уши
4-3-3

История личных встреч

Базель
Стад Лозанна-Уши

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Фабиан 3 (1) 0.38
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.25
Ндой Дан 1 0.13
Йованович Джордже 1 0.13
Ван Бремен Финн 1 0.13
Мэлоун Морис 1 0.13
Комас Арнау 1 0.13
Хунцикер Андрин 1 0.13
Вейга Ренату 1 0.13
Сигуа Габриэль 1 0.13
Джака Таулант 0 0
Лопес Серхио 0 0
Шмидт Доминик II 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдини Альбан 2 (1) 0.25
Махмуд Элиес 2 0.25
Florian Danho 2 0.25
Mergim Qarri 1 0.13
Lucas Pos 1 0.13
Sahmkou Camara 1 0.13
Гарби Исмаэль 0 0
Кадима Райан 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барри Тьерно 1 1
Ван Бремен Финн 2 0
Комас Арнау 0 1
Джака Таулант 1 0
Огюстен Жан-Кевин 1 0
Дрэгер Мохамед 1 0
Шмидт Доминик II 1 0
Йованович Джордже 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Демир Юсуф 1 0
Вейга Ренату 1 0
Сигуа Габриэль 1 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Giovani Bamba 4 0
Махмуд Элиес 2 1
Али Мохамед Абдалла 3 0
Valon Hamdiju 3 0
Акичи Огу 2 0
Обексер Линус 2 0
Кадима Райан 2 0
Florian Danho 2 0
Sahmkou Camara 2 0
Байар Ромен 1 0
Lucas Pos 1 0
Айдини Альбан 1 0
Mergim Qarri 1 0
Michael Heule 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Базель
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Стад Лозанна-Уши
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
2
Базель
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Стад Лозанна-Уши
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

0
4
Базель
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Стад Лозанна-Уши
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

10
5
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
3
30%
2
40%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
25%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
3
33%
61-75
4
29%
4
44%
76-90

Пропущено

17
13
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
4
24%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
2
12%
3
23%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
6
35%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1
Базель - Цюрих 2:2 ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3 Вадуц - Базель 1:2 Базель - ЦСКА София 0:1 Базель - Грасcхоппер 3:1 Серветт - Базель 3:3 Базель - Лугано 1:1 Базель - Фиорентина 1:3
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1
Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4 Стад Лозанна-Уши - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Тун 2:2 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Арау 3:4

Результаты матчей

Базель
Стад Лозанна-Уши

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
0:3
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:3
3 раза 38%
2:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Базель
Стад Лозанна-Уши

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 9 5 4 0 19 - 7 19
2.
Янг Бойз
 8 5 2 1 17 - 9 17
3.
Лугано
 8 5 0 3 18 - 14 15
4.
Санкт-Галлен
 9 4 3 2 11 - 9 15
5.
Люцерн
 9 4 3 2 12 - 11 15
6.
Ивердон
 9 4 3 2 15 - 16 15
7.
Винтертур
 9 3 3 3 19 - 20 12
8.
Серветт
 9 2 4 3 12 - 15 10
9.
Стад Лозанна-Уши
 8 2 2 4 9 - 13 8
10.
Базель
 8 1 2 5 13 - 18 5
11.
Грасcхоппер
 9 1 2 6 9 - 15 5
12.
Лозанна
 9 1 2 6 10 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 4 4 0 0 8 - 4 12
2.
Цюрих
 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Ивердон
 4 3 1 0 10 - 5 10
4.
Люцерн
 5 3 1 1 9 - 8 10
5.
Лугано
 3 3 0 0 9 - 2 9
6.
Янг Бойз
 3 3 0 0 11 - 4 9
7.
Винтертур
 5 2 2 1 8 - 6 8
8.
Серветт
 5 1 3 1 7 - 7 6
9.
Базель
 5 1 2 2 9 - 10 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 5 1 2 2 4 - 9 5
11.
Грасcхоппер
 5 1 1 3 5 - 7 4
12.
Лозанна
 4 0 2 2 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 5 2 3 0 11 - 5 9
2.
Янг Бойз
 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Лугано
 5 2 0 3 9 - 12 6
4.
Люцерн
 4 1 2 1 3 - 3 5
5.
Ивердон
 5 1 2 2 5 - 11 5
6.
Серветт
 4 1 1 2 5 - 8 4
7.
Винтертур
 4 1 1 2 11 - 14 4
8.
Стад Лозанна-Уши
 3 1 0 2 5 - 4 3
9.
Лозанна
 5 1 0 4 6 - 9 3
10.
Санкт-Галлен
 5 0 3 2 3 - 5 3
11.
Грасcхоппер
 4 0 1 3 4 - 8 1
12.
Базель
 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 5 (2)
Цюрих Окита Жонатан 5 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 4 (2)
Ивердон Ташар Варол 4 (1)
Люцерн Lars Villiger 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Янг Бойз Али Мохамед 5
Ивердон Тижани Мохамед 1 3
Грасcхоппер Абраши Амир 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Florian Danho пробил пенальти, но не смог забить!
  • 95'
    УДАЛЕНИЕ! - Комас Арнау увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 94'
    Кадима Райан сделал результативную передачу.
  • 94'
    Г О О О О Л - Mergim Qarri бьет в цель!
  • 80'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 78'
    Баришич Адриан-Леон уходит с поля. Ван Бремен Финн выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Али Мохамед Абдалла получил желтую карточку от судьи
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