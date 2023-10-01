Тур: 9. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
0:3
Конец матча
0'
0:1
21' ГолАйдини Альбан
33' Желтая карточкаЙованович Джордже
43' Желтая карточкаАли Мохамед Абдалла
59' Желтая карточкаGiovani Bamba
0:2
68' ГолМахмуд Элиес
70' Желтая карточкаВейга Ренату
70' Желтая карточкаОгюстен Жан-Кевин
0:3
90' ГолMergim Qarri
90' Красная карточкаКомас Арнау
0:3
90' Не забитый пенальтиFlorian Danho
90'+7
Ход матча
21'
0:1
59'
68'
0:2
70'
90'
0:3
90'
90'
0:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 6
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
416 Количество передач 389
-
51 Владение мячом, % 49
19
Демир
Юсуф
40
Вейга
Ренату
20
Фрай
Фабиан
11
Мэлоун
Морис
24
Акичи
Огу
10
Mergim
Qarri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Демир ЮсуфПолузащитник
-
40 Вейга РенатуПолузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
11 Мэлоун МорисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фогель Хайко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Mergim QarriНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Кадима РайанЗащитник
-
28 Махмуд ЭлиесПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anthony Braizat
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Базель
Стад Лозанна-Уши
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.38
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.25
|Ндой Дан
|1
|0.13
|Йованович Джордже
|1
|0.13
|Ван Бремен Финн
|1
|0.13
|Мэлоун Морис
|1
|0.13
|Комас Арнау
|1
|0.13
|Хунцикер Андрин
|1
|0.13
|Вейга Ренату
|1
|0.13
|Сигуа Габриэль
|1
|0.13
|Джака Таулант
|0
|0
|Лопес Серхио
|0
|0
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдини Альбан
|2 (1)
|0.25
|Махмуд Элиес
|2
|0.25
|Florian Danho
|2
|0.25
|Mergim Qarri
|1
|0.13
|Lucas Pos
|1
|0.13
|Sahmkou Camara
|1
|0.13
|Гарби Исмаэль
|0
|0
|Кадима Райан
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барри Тьерно
|1
|1
|Ван Бремен Финн
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Джака Таулант
|1
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0
|Дрэгер Мохамед
|1
|0
|Шмидт Доминик II
|1
|0
|Йованович Джордже
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Демир Юсуф
|1
|0
|Вейга Ренату
|1
|0
|Сигуа Габриэль
|1
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Giovani Bamba
|4
|0
|Махмуд Элиес
|2
|1
|Али Мохамед Абдалла
|3
|0
|Valon Hamdiju
|3
|0
|Акичи Огу
|2
|0
|Обексер Линус
|2
|0
|Кадима Райан
|2
|0
|Florian Danho
|2
|0
|Sahmkou Camara
|2
|0
|Байар Ромен
|1
|0
|Lucas Pos
|1
|0
|Айдини Альбан
|1
|0
|Mergim Qarri
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Базель
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Стад Лозанна-Уши
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
2
Базель
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Стад Лозанна-Уши
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
0
4
Базель
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Стад Лозанна-Уши
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
10
5
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
3
30%
2
40%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
25%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Забито
14
9
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
3
33%
61-75
4
29%
4
44%
76-90
Пропущено
17
13
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
4
24%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
2
12%
3
23%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
6
35%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1
Базель - Цюрих 2:2 ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3 Вадуц - Базель 1:2 Базель - ЦСКА София 0:1 Базель - Грасcхоппер 3:1 Серветт - Базель 3:3 Базель - Лугано 1:1 Базель - Фиорентина 1:3
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1
Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4 Стад Лозанна-Уши - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Тун 2:2 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Арау 3:4
Результаты матчей
Базель
Стад Лозанна-Уши
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
0:3
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:3
3 раза 38%
2:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Базель
Стад Лозанна-Уши
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
35
26
17
17
17
17
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|5 (2)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|4 (2)
|Ивердон
|Ташар Варол
|4 (1)
|Люцерн
|Lars Villiger
|4 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|5
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|5
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 3
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4