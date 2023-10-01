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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Люцерн
0:1
Второй тайм: 47'
Цюрих
0'
0:1
15' Гол
Катич Никола
30' Желтая карточка
Камбери Линдрит
35' Желтая карточка
Кадак Якуб

Ход матча

15'
0:1
Катич Никола
(Окита Жонатан)
30'
 
Камбери Линдрит
35'
Кадак Якуб
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Цюрих
7.60
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3.80
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2.93
Все Коэффициенты
1
Pascal
Loretz
20
Дорн
Пиус
5
Симани
Денис
30
Бека
Исмаил
13
Фрыдек
Мартин
6
Яшари
Ардон
32
Хаас
Николас
18
Белоко
Стефан
7
Майер
Макс
21
Абубакар-Анкра
Асума
16
Кадак
Якуб
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
5
Дапрела
Фабио
19
Боранияшевич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
17
Конде
Шейк
27
Консейсау
Родригу
10
Маркезано
Антонио
18
Африйе
Дэниел
11
Окита
Жонатан
Люцерн
4-1-2-1-2
Цюрих
3-4-3

История личных встреч

Люцерн
Цюрих

33 матча

72.7%
27.3%
24 победы 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

51.5%
36.4%
12.1%
17 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
24.2%
9.1%
22 победы 8 ничьих 0 побед

29 матчей

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

44.8%
55.2%
0 побед 13 ничьих 20 побед

Второй тайм

27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 24 победы

62 матча

38.7%
25.8%
35.5%
24 победы 16 ничьих 22 победы

Первый тайм

27.4%
40.3%
32.3%
17 побед 25 ничьих 20 побед

Второй тайм

35.5%
25.8%
38.7%
22 победы 16 ничьих 24 победы

История матчей

С
4:1
С
2:1
С
2:2
С
0:0
С
2:3
С
0:2
С
4:0
С
1:3
С
3:1
С
1:2
ТМК
3:1
С
0:0
С
2:0
ТМС
2:0
С
2:1
ТМК
0:5
С
2:3
С
3:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
С
2:5
С
1:0
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
1:2
С
1:0
С
2:5
С
0:1
С
0:1
С
2:3
С
1:1
С
1:2
С
1:0
С
0:2
С
3:2
С
4:1
С
1:1
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
0:5
С
2:0
С
1:1
С
2:2
ТМС
1:0
С
4:1
С
1:0
С
1:0
С
4:0
С
1:1
С
1:3
С
0:3
С
1:0
С
1:0
С
2:1

Голы

Всего голов

44
35

Голов в среднем за матч

1.42
1.13

Среднее время на гол

63
79

Всего голов

46
46

Голов в среднем за матч

1.48
1.48

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

90
81

Голов в среднем за матч

1.45
1.31

Тотал матчей

2.5
58
Больше 94%
Меньше 6%
4
47
Больше 76%
Меньше 24%
15
31
Больше 50%
Меньше 50%
31
20
Больше 32%
Меньше 68%
42
11
Больше 18%
Меньше 82%
51
2
Больше 3%
Меньше 97%
60
2
Больше 3%
Меньше 97%
60

Среднее время на гол

62
68

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 3 0.33
Майер Макс 3 (1) 0.33
Кадак Якуб 2 (1) 0.22
Яшари Ардон 1 0.11
Шадер Софьян 1 0.11
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Teddy Okou 0 0
Спадануда Кевин 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 5 (1) 0.56
Маркезано Антонио 2 0.22
Катич Никола 2 0.22
Африйе Дэниел 2 0.22
Ронер Фабиан 1 0.11
Мэтью Ифиний 1 0.11
Камбери Линдрит 1 0.11
Красничи Бледиан 1 0.11
Герреро Адрия 0 0
Конде Шейк 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 2 1
Кадак Якуб 3 0
Бека Исмаил 3 0
Дорн Пиус 2 0
Симани Денис 1 0
Майер Макс 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Luca Jaquez 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камбери Линдрит 2 0
Конде Шейк 2 0
Африйе Дэниел 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Катич Никола 1 0
Окита Жонатан 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Герреро Адрия 1 0
Консейсау Родригу 1 0

Результаты матчей

Люцерн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Цюрих
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
3
Люцерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Цюрих
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
9
Люцерн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Цюрих
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
12

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
60%
2
40%
76-90

Забито

3
9
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
67%
3
33%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
3
30%
4
27%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
3
38%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1
Люцерн - Лугано 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Хиберниан - Люцерн 3:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0 Альтах - Люцерн 0:2 Люцерн - Арау 2:1 Люцерн - Серветт 0:1
Цюрих
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Тугген - Цюрих 0:3 Базель - Цюрих 2:2
Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 Ред Стар Цюрих - Цюрих 0:2 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Цюрих - Лугано 3:0 Серветт - Цюрих 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Цюрих - Шаффхаузен 5:1 Цюрих - Рапперсвиль-Йона 4:2 Цюрих - Диетикон 6:0 Цюрих - Кройцлинген 8:0 Цюрих - Лугано 2:3 Винтертур - Цюрих 0:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Базель - Цюрих 0:2

Результаты матчей

Люцерн
Цюрих

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
6
2
1
7
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:0 9 5 4 0 16 - 6 19
2.
Янг Бойз
 8 5 2 1 17 - 9 17
3.
Лугано
 8 5 0 3 18 - 14 15
4.
Люцерн
 0:1 9 4 3 2 11 - 8 15
5.
Санкт-Галлен
 9 4 3 2 11 - 9 15
6.
Ивердон
 9 4 3 2 15 - 16 15
7.
Винтертур
 9 3 3 3 19 - 20 12
8.
Серветт
 9 2 4 3 12 - 15 10
9.
Стад Лозанна-Уши
 1:0 8 2 2 4 7 - 13 8
10.
Базель
 0:1 8 1 2 5 13 - 16 5
11.
Грасcхоппер
 9 1 2 6 9 - 15 5
12.
Лозанна
 9 1 2 6 10 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 4 4 0 0 8 - 4 12
2.
Цюрих
 1:0 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Ивердон
 4 3 1 0 10 - 5 10
4.
Люцерн
 0:1 5 3 1 1 8 - 5 10
5.
Лугано
 3 3 0 0 9 - 2 9
6.
Янг Бойз
 3 3 0 0 11 - 4 9
7.
Винтертур
 5 2 2 1 8 - 6 8
8.
Серветт
 5 1 3 1 7 - 7 6
9.
Базель
 0:1 5 1 2 2 9 - 8 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 1:0 5 1 2 2 4 - 9 5
11.
Грасcхоппер
 5 1 1 3 5 - 7 4
12.
Лозанна
 4 0 2 2 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:0 5 2 3 0 8 - 4 9
2.
Янг Бойз
 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Лугано
 5 2 0 3 9 - 12 6
4.
Люцерн
 0:1 4 1 2 1 3 - 3 5
5.
Ивердон
 5 1 2 2 5 - 11 5
6.
Серветт
 4 1 1 2 5 - 8 4
7.
Винтертур
 4 1 1 2 11 - 14 4
8.
Стад Лозанна-Уши
 1:0 3 1 0 2 3 - 4 3
9.
Лозанна
 5 1 0 4 6 - 9 3
10.
Санкт-Галлен
 5 0 3 2 3 - 5 3
11.
Грасcхоппер
 4 0 1 3 4 - 8 1
12.
Базель
 0:1 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 5 (2)
Цюрих Окита Жонатан 5 (1)
Ивердон Ташар Варол 4 (1)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 4
Винтертур Ди Джусто Маттео 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Янг Бойз Али Мохамед 5
Ивердон Тижани Мохамед 1 3
Грасcхоппер Абраши Амир 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Кадак Якуб получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Камбери Линдрит получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Окита Жонатан сделал результативную передачу.
  • 15'
    Г О О О О Л - Катич Никола бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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