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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Люцерн
1:4
Конец матча
Цюрих
0'
0:1
15' Гол
Катич Никола
30' Желтая карточка
Камбери Линдрит
35' Желтая карточка
Кадак Якуб
0:2
54' Гол
Маркезано Антонио
62' Желтая карточка
Яшари Ардон
0:3
66' Гол
Маркезано Антонио
82' Желтая карточка
Симани Денис
0:4
86' Гол
Око-Флекс Армостронг
1:4
90' Гол
Lars Villiger
90' Желтая карточка
Африйе Дэниел
90'+6

Ход матча

15'
0:1
Катич Никола
(Окита Жонатан)
30'
 
Камбери Линдрит
35'
Кадак Якуб
 
54'
0:2
Маркезано Антонио
57'
Lars Villiger
Кадак Якуб
 
57'
Teddy Okou
Белоко Стефан
 
62'
Яшари Ардон
 
66'
0:3
Маркезано Антонио
(Африйе Дэниел)
70'
Шадер Софьян
Абубакар-Анкра Асума
 
76'
 
Око-Флекс Армостронг
Окита Жонатан
76'
 
Ронер Фабиан
Маркезано Антонио
82'
Симани Денис
 
84'
Noah Rupp
Майер Макс
 
86'
0:4
Око-Флекс Армостронг
87'
 
Валльнер Сильван
Камбери Линдрит
88'
 
Селмин Ходжа
Боранияшевич Никола
90'
Lars Villiger
(Шадер Софьян)
1:4
90'
 
Африйе Дэниел
90'
 
Сантини Иван
Африйе Дэниел

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 414 Количество передач 251
  • 61 Владение мячом, % 39
1
Pascal
Loretz
20
Дорн
Пиус
5
Симани
Денис
30
Бека
Исмаил
13
Фрыдек
Мартин
6
Яшари
Ардон
32
Хаас
Николас
18
Белоко
Стефан
7
Майер
Макс
21
Абубакар-Анкра
Асума
16
Кадак
Якуб
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
5
Дапрела
Фабио
19
Боранияшевич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
17
Конде
Шейк
27
Консейсау
Родригу
10
Маркезано
Антонио
18
Африйе
Дэниел
11
Окита
Жонатан
Люцерн
4-1-2-1-2
Цюрих
3-4-3

История личных встреч

Люцерн
Цюрих

33 матча

72.7%
27.3%
24 победы 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

51.5%
36.4%
12.1%
17 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
24.2%
9.1%
22 победы 8 ничьих 0 побед

29 матчей

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

44.8%
55.2%
0 побед 13 ничьих 20 побед

Второй тайм

27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 24 победы

62 матча

38.7%
25.8%
35.5%
24 победы 16 ничьих 22 победы

Первый тайм

27.4%
40.3%
32.3%
17 побед 25 ничьих 20 побед

Второй тайм

35.5%
25.8%
38.7%
22 победы 16 ничьих 24 победы

История матчей

С
4:1
С
2:1
С
2:2
С
0:0
С
2:3
С
0:2
С
4:0
С
1:3
С
3:1
С
1:2
ТМК
3:1
С
0:0
С
2:0
ТМС
2:0
С
2:1
ТМК
0:5
С
2:3
С
3:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
С
2:5
С
1:0
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
1:2
С
1:0
С
2:5
С
0:1
С
0:1
С
2:3
С
1:1
С
1:2
С
1:0
С
0:2
С
3:2
С
4:1
С
1:1
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
0:5
С
2:0
С
1:1
С
2:2
ТМС
1:0
С
4:1
С
1:0
С
1:0
С
4:0
С
1:1
С
1:3
С
0:3
С
1:0
С
1:0
С
2:1

Голы

Всего голов

44
35

Голов в среднем за матч

1.42
1.13

Среднее время на гол

63
79

Всего голов

46
46

Голов в среднем за матч

1.48
1.48

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

90
81

Голов в среднем за матч

1.45
1.31

Тотал матчей

2.5
58
Больше 94%
Меньше 6%
4
47
Больше 76%
Меньше 24%
15
31
Больше 50%
Меньше 50%
31
20
Больше 32%
Меньше 68%
42
11
Больше 18%
Меньше 82%
51
2
Больше 3%
Меньше 97%
60
2
Больше 3%
Меньше 97%
60

Среднее время на гол

62
68

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 4 0.44
Майер Макс 3 (1) 0.33
Кадак Якуб 2 (1) 0.22
Шадер Софьян 1 0.11
Яшари Ардон 1 0.11
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Teddy Okou 0 0
Спадануда Кевин 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 5 (1) 0.56
Маркезано Антонио 4 0.44
Африйе Дэниел 2 0.22
Катич Никола 2 0.22
Ронер Фабиан 1 0.11
Мэтью Ифиний 1 0.11
Камбери Линдрит 1 0.11
Красничи Бледиан 1 0.11
Око-Флекс Армостронг 1 0.11
Герреро Адрия 0 0
Конде Шейк 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 2 1
Кадак Якуб 3 0
Бека Исмаил 3 0
Симани Денис 2 0
Дорн Пиус 2 0
Майер Макс 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Яшари Ардон 1 0
Luca Jaquez 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Африйе Дэниел 3 0
Камбери Линдрит 2 0
Конде Шейк 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Катич Никола 1 0
Окита Жонатан 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Герреро Адрия 1 0
Консейсау Родригу 1 0

Результаты матчей

Люцерн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Цюрих
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
3
Люцерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Цюрих
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
9
Люцерн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Цюрих
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
4
44%
3
50%
76-90

Забито

3
9
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
67%
3
33%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

11
19
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
0
0%
2
11%
1-15
3
27%
1
5%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
2
18%
5
26%
46-60
1
9%
4
21%
61-75
4
36%
5
26%
76-90

Пропущено

12
7
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
2
29%
61-75
4
33%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1
Люцерн - Лугано 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Хиберниан - Люцерн 3:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0 Альтах - Люцерн 0:2 Люцерн - Арау 2:1 Люцерн - Серветт 0:1
Цюрих
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Тугген - Цюрих 0:3 Базель - Цюрих 2:2
Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 Ред Стар Цюрих - Цюрих 0:2 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Цюрих - Лугано 3:0 Серветт - Цюрих 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Цюрих - Шаффхаузен 5:1 Цюрих - Рапперсвиль-Йона 4:2 Цюрих - Диетикон 6:0 Цюрих - Кройцлинген 8:0 Цюрих - Лугано 2:3 Винтертур - Цюрих 0:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Базель - Цюрих 0:2

Результаты матчей

Люцерн
Цюрих

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
7
2
1
8
2.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 9 5 4 0 19 - 7 19
2.
Янг Бойз
 8 5 2 1 17 - 9 17
3.
Лугано
 8 5 0 3 18 - 14 15
4.
Санкт-Галлен
 9 4 3 2 11 - 9 15
5.
Люцерн
 9 4 3 2 12 - 11 15
6.
Ивердон
 9 4 3 2 15 - 16 15
7.
Винтертур
 9 3 3 3 19 - 20 12
8.
Серветт
 9 2 4 3 12 - 15 10
9.
Стад Лозанна-Уши
 8 2 2 4 9 - 13 8
10.
Базель
 8 1 2 5 13 - 18 5
11.
Грасcхоппер
 9 1 2 6 9 - 15 5
12.
Лозанна
 9 1 2 6 10 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 4 4 0 0 8 - 4 12
2.
Цюрих
 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Ивердон
 4 3 1 0 10 - 5 10
4.
Люцерн
 5 3 1 1 9 - 8 10
5.
Лугано
 3 3 0 0 9 - 2 9
6.
Янг Бойз
 3 3 0 0 11 - 4 9
7.
Винтертур
 5 2 2 1 8 - 6 8
8.
Серветт
 5 1 3 1 7 - 7 6
9.
Базель
 5 1 2 2 9 - 10 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 5 1 2 2 4 - 9 5
11.
Грасcхоппер
 5 1 1 3 5 - 7 4
12.
Лозанна
 4 0 2 2 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 5 2 3 0 11 - 5 9
2.
Янг Бойз
 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Лугано
 5 2 0 3 9 - 12 6
4.
Люцерн
 4 1 2 1 3 - 3 5
5.
Ивердон
 5 1 2 2 5 - 11 5
6.
Серветт
 4 1 1 2 5 - 8 4
7.
Винтертур
 4 1 1 2 11 - 14 4
8.
Стад Лозанна-Уши
 3 1 0 2 5 - 4 3
9.
Лозанна
 5 1 0 4 6 - 9 3
10.
Санкт-Галлен
 5 0 3 2 3 - 5 3
11.
Грасcхоппер
 4 0 1 3 4 - 8 1
12.
Базель
 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 5 (2)
Цюрих Окита Жонатан 5 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 4 (2)
Ивердон Ташар Варол 4 (1)
Люцерн Lars Villiger 4 (1)
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Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Янг Бойз Али Мохамед 5
Ивердон Тижани Мохамед 1 3
Грасcхоппер Абраши Амир 4
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Кадак Якуб получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Камбери Линдрит получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Окита Жонатан сделал результативную передачу.
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