Тур: 9. Стадион: Свисспорарена.
0'
0:1
15' ГолКатич Никола
30' Желтая карточкаКамбери Линдрит
35' Желтая карточкаКадак Якуб
0:2
54' ГолМаркезано Антонио
62' Желтая карточкаЯшари Ардон
0:3
66' ГолМаркезано Антонио
82' Желтая карточкаСимани Денис
0:4
86' ГолОко-Флекс Армостронг
1:4
90' ГолLars Villiger
90' Желтая карточкаАфрийе Дэниел
90'+6
Ход матча
15'
0:1
30'
35'
54'
62'
66'
82'
84'
86'
90'
1:4
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 5
-
7 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
414 Количество передач 251
-
61 Владение мячом, % 39
20
Дорн
Пиус
30
Бека
Исмаил
32
Хаас
Николас
16
Кадак
Якуб
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
17
Конде
Шейк
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дорн ПиусЗащитник
- Защитник
-
30 Бека ИсмаилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Кадак ЯкубНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
-
69 Шадер СофьянНападающий
-
-
11 Teddy Okou
-
41 Noah Rupp
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
-
32 Селмин ХоджаПолузащитник
- Нападающий
-
23 Ронер ФабианНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
История личных встреч
Люцерн
Цюрих
33 матча
72.7%
27.3%
24 победы 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
51.5%
36.4%
12.1%
17 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
24.2%
9.1%
22 победы 8 ничьих 0 побед
29 матчей
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
44.8%
55.2%
0 побед 13 ничьих 20 побед
Второй тайм
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 24 победы
62 матча
38.7%
25.8%
35.5%
24 победы 16 ничьих 22 победы
Первый тайм
27.4%
40.3%
32.3%
17 побед 25 ничьих 20 побед
Второй тайм
35.5%
25.8%
38.7%
22 победы 16 ничьих 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
44
35
Голов в среднем за матч
1.42
1.13
Среднее время на гол
63
79
Всего голов
46
46
Голов в среднем за матч
1.48
1.48
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
90
81
Голов в среднем за матч
1.45
1.31
Тотал матчей
2.5
58
Больше 94%
Меньше 6%
4
47
Больше 76%
Меньше 24%
15
31
Больше 50%
Меньше 50%
31
20
Больше 32%
Меньше 68%
42
11
Больше 18%
Меньше 82%
51
2
Больше 3%
Меньше 97%
60
2
Больше 3%
Меньше 97%
60
Среднее время на гол
62
68
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|4
|0.44
|Майер Макс
|3 (1)
|0.33
|Кадак Якуб
|2 (1)
|0.22
|Шадер Софьян
|1
|0.11
|Яшари Ардон
|1
|0.11
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Teddy Okou
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|5 (1)
|0.56
|Маркезано Антонио
|4
|0.44
|Африйе Дэниел
|2
|0.22
|Катич Никола
|2
|0.22
|Ронер Фабиан
|1
|0.11
|Мэтью Ифиний
|1
|0.11
|Камбери Линдрит
|1
|0.11
|Красничи Бледиан
|1
|0.11
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0.11
|Герреро Адрия
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|2
|1
|Кадак Якуб
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Симани Денис
|2
|0
|Дорн Пиус
|2
|0
|Майер Макс
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Яшари Ардон
|1
|0
|Luca Jaquez
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Африйе Дэниел
|3
|0
|Камбери Линдрит
|2
|0
|Конде Шейк
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Катич Никола
|1
|0
|Окита Жонатан
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Герреро Адрия
|1
|0
|Консейсау Родригу
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Цюрих
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
3
Люцерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Цюрих
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
9
Люцерн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Цюрих
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
4
12
Голы по времени матча
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
2
20%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
4
44%
3
50%
76-90
Забито
3
9
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
67%
3
33%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
11
19
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
0
0%
2
11%
1-15
3
27%
1
5%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
2
18%
5
26%
46-60
1
9%
4
21%
61-75
4
36%
5
26%
76-90
Пропущено
12
7
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
2
29%
61-75
4
33%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1
Люцерн - Лугано 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Хиберниан - Люцерн 3:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0 Альтах - Люцерн 0:2 Люцерн - Арау 2:1 Люцерн - Серветт 0:1
Цюрих
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Тугген - Цюрих 0:3 Базель - Цюрих 2:2
Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 Ред Стар Цюрих - Цюрих 0:2 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Цюрих - Лугано 3:0 Серветт - Цюрих 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Цюрих - Шаффхаузен 5:1 Цюрих - Рапперсвиль-Йона 4:2 Цюрих - Диетикон 6:0 Цюрих - Кройцлинген 8:0 Цюрих - Лугано 2:3 Винтертур - Цюрих 0:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Базель - Цюрих 0:2
Результаты матчей
Люцерн
Цюрих
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
36
72
18
36
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|5 (2)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|4 (2)
|Ивердон
|Ташар Варол
|4 (1)
|Люцерн
|Lars Villiger
|4 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|5
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|5
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 3
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4