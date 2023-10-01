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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
АЗ Алкмаар
1:0
Перерыв
Фортуна Ситтард
0'
24' Желтая карточка
Сирхейс Кай
28' Желтая карточка
Де Вит Дани
35' Желтая карточка
Сиовас Димитрис
1:0
45' Гол
Класи Йорди

Ход матча

24'
 
Сирхейс Кай
28'
Де Вит Дани
 
35'
 
Сиовас Димитрис
45'
Класи Йорди
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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АЗ Алкмаар
Ничья
Фортуна Ситтард
1.75
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1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
33
Гус
Ваутер
5
Пенетра
Алешандре
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
16
Мейнанс
Свен
23
Лахдо
Майкель
10
Де
Вит
Дани
19
Ван
Бредероде
Мирон
9
Павлидис
Вангелис
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
35
Дейкс
Митчелл
15
Озьякуп
Огузхан
6
Дуарте
Дерой
77
Нослин
Тейяни
10
Халилович
Ален
7
Кордоба
Иньиго
9
Сирхейс
Кай
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Фортуна Ситтард

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

12 матчей

83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
0:3
Э
3:1
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:0
Э
3:3
Э
4:0
Э
4:2
Э
0:3
ТМК
0:13
К
2:4
ТМК
0:5

Голы

Всего голов

14
20

Голов в среднем за матч

2.8
3.33

Среднее время на гол

32
27

Всего голов

6
17

Голов в среднем за матч

0.86
2.83

Среднее время на гол

105
31

Всего голов

20
37

Голов в среднем за матч

1.67
3.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

54
29

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 8 1.14
Де Вит Дани 3 (1) 0.43
Лахдо Майкель 2 0.29
Класи Йорди 1 0.14
Ван Бредероде Мирон 1 0.14
Ван Боммел Рубен 1 0.14
Сугавара Юкинари 0 0
Поку Эрнест 0 0
Садик Ибраим 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халилович Ален 1 0.14
Нослин Тейяни 1 0.14
Озьякуп Огузхан 1 0.14
Дуарте Дерой 1 0.14
Розье Лорейнц 1 0.14
Бельхейр Мухамед 1 0.14
Пинту Иву 0 0
Кордоба Иньиго 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 2 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Садик Ибраим 1 0
Мёллер Вольфе Давид 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дейкс Митчелл 3 0
Розье Лорейнц 3 0
Гут Родриго 3 0
Сиовас Димитрис 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Дуарте Дерой 2 0
Бёйс Данни 1 0
Пинту Иву 1 0
Озьякуп Огузхан 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Пандур Ивор 1 0
Нослин Тейяни 1 0
Робберехт Милан 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
4
АЗ Алкмаар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

9
6

Голы по времени матча

Забито

8
2
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
25%
1
50%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

8
4
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
50%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
6
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
31%
1
17%
46-60
1
6%
2
33%
61-75
4
25%
2
33%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0
Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0
Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0 Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Фортуна Ситтард - Эйндховен 1:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Фортуна Ситтард

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
3
3
3
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 23 - 2 21
2.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
3.
Твенте
 Заявка 7 6 0 1 14 - 4 18
4.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 2 0 29 - 6 17
5.
Эксельсиор
 Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
7.
Хераклес
 Заявка 7 3 2 2 12 - 13 11
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 1 3 13 - 15 10
9.
Фортуна Ситтард
 0:1 Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
12.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 7 - 16 6
13.
Витесс
 Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
14.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 17 6
15.
Аякс
 Заявка 5 1 2 2 10 - 15 5
16.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 6 - 18 4
17.
Утрехт
 Заявка 7 1 0 6 4 - 16 3
18.
Волендам
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
4.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
6.
Хераклес
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
7.
Фортуна Ситтард
 0:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 2 0 2 10 - 7 6
9.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 4 - 8 3
13.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
15.
Волендам
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
18.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 14 - 3 7
4.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Эксельсиор
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
6.
Витесс
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
11.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Херенвен
 Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
13.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
14.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
15.
Фортуна Ситтард
 0:1 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 12 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 8 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5 (1)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 4 (2)
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Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
Хераклес Брюнс Томас 3
ПЕК Зволле Лам Томас 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 50%, Фортуна Ситтард: 50%.
  • 48'
    Команда АЗ Алкмаар имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Команда АЗ Алкмаар забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 46'
    Г О О О О Л - Класи Йорди из команды АЗ Алкмаар правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
  • 46'
    АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    АЗ Алкмаар
    Ничья
    Фортуна Ситтард
    1.75
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    5.20
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    8.00
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