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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
АЗ Алкмаар
4:0
Конец матча
Фортуна Ситтард
0'
24' Желтая карточка
Сирхейс Кай
28' Желтая карточка
Де Вит Дани
35' Желтая карточка
Сиовас Димитрис
1:0
45' Гол
Класи Йорди
2:0
49' Гол
Павлидис Вангелис
3:0
82' Гол в свои ворота
Сиовас Димитрис
4:0
88' Гол
Данташ Тьягу
90' Желтая карточка
Дуарте Дерой
90'+3

Ход матча

24'
 
Сирхейс Кай
28'
Де Вит Дани
 
35'
 
Сиовас Димитрис
45'
Класи Йорди
(Лахдо Майкель)
1:0
46'
Касиус Денсо
Мёллер Вольфе Давид
 
49'
Павлидис Вангелис
2:0
57'
 
Бельхейр Мухамед
Кордоба Иньиго
57'
 
Розье Лорейнц
Озьякуп Огузхан
62'
Одгор Йенс
Лахдо Майкель
 
63'
Данташ Тьягу
Мейнанс Свен
 
63'
Ван Боммел Рубен
Ван Бредероде Мирон
 
70'
 
Оратмангун Рагнар
Сирхейс Кай
82'
Сиовас Димитрис
3:0
83'
Михайлович Джордже
Де Вит Дани
 
88'
Данташ Тьягу
4:0
89'
 
Ферати Арианит
Халилович Ален
89'
 
Лазетич Марко
Нослин Тейяни
90'
 
Дуарте Дерой

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 582 Количество передач 443
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
33
Гус
Ваутер
5
Пенетра
Алешандре
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
16
Мейнанс
Свен
23
Лахдо
Майкель
10
Де
Вит
Дани
19
Ван
Бредероде
Мирон
9
Павлидис
Вангелис
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
35
Дейкс
Митчелл
15
Озьякуп
Огузхан
6
Дуарте
Дерой
77
Нослин
Тейяни
10
Халилович
Ален
7
Кордоба
Иньиго
9
Сирхейс
Кай
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Фортуна Ситтард

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

12 матчей

83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
0:3
Э
3:1
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:0
Э
3:3
Э
4:0
Э
4:2
Э
0:3
ТМК
0:13
К
2:4
ТМК
0:5

Голы

Всего голов

14
20

Голов в среднем за матч

2.8
3.33

Среднее время на гол

32
27

Всего голов

6
17

Голов в среднем за матч

0.86
2.83

Среднее время на гол

105
31

Всего голов

20
37

Голов в среднем за матч

1.67
3.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

54
29

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 9 1.29
Де Вит Дани 3 (1) 0.43
Класи Йорди 2 0.29
Лахдо Майкель 2 0.29
Ван Бредероде Мирон 1 0.14
Ван Боммел Рубен 1 0.14
Данташ Тьягу 1 0.14
Сугавара Юкинари 0 0
Поку Эрнест 0 0
Садик Ибраим 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халилович Ален 1 0.14
Нослин Тейяни 1 0.14
Озьякуп Огузхан 1 0.14
Дуарте Дерой 1 0.14
Розье Лорейнц 1 0.14
Бельхейр Мухамед 1 0.14
Пинту Иву 0 0
Кордоба Иньиго 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 2 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Садик Ибраим 1 0
Мёллер Вольфе Давид 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дейкс Митчелл 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Розье Лорейнц 3 0
Гут Родриго 3 0
Сиовас Димитрис 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Бёйс Данни 1 0
Пинту Иву 1 0
Озьякуп Огузхан 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Пандур Ивор 1 0
Нослин Тейяни 1 0
Робберехт Милан 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
4
АЗ Алкмаар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

11
3
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
27%
2
67%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Забито

8
4
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
50%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

19
7
7 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
4
21%
0
0%
1-15
2
11%
1
14%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
6
32%
1
14%
46-60
1
5%
2
29%
61-75
5
26%
3
43%
76-90

Пропущено

4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
4
36%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
1
25%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0
Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0
Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0 Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Фортуна Ситтард - Эйндховен 1:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Фортуна Ситтард

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
2
2.5
1
2
2
2
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
3
4
4
3
2.5
1
6
2
5
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 23 - 2 21
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 6 1 0 20 - 3 19
3.
Твенте
 Заявка 7 6 0 1 14 - 4 18
4.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 2 0 29 - 6 17
5.
Эксельсиор
 Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
7.
Хераклес
 Заявка 7 3 2 2 12 - 13 11
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 1 3 13 - 15 10
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 2 3 2 7 - 11 9
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
12.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 7 - 16 6
13.
Витесс
 Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
14.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 17 6
15.
Аякс
 Заявка 5 1 2 2 10 - 15 5
16.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 6 - 18 4
17.
Утрехт
 Заявка 7 1 0 6 4 - 16 3
18.
Волендам
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 12 - 2 10
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
6.
Хераклес
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 2 0 2 10 - 7 6
9.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 4 - 8 3
13.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
15.
Волендам
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
18.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 14 - 3 7
4.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Эксельсиор
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
6.
Витесс
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
11.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Херенвен
 Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
13.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
14.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 12 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 9 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5 (1)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 4 (2)
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Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
Хераклес Брюнс Томас 3
ПЕК Зволле Лам Томас 3
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