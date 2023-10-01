Тур: 7. Стадион: АФАС. Главный судья: Гозубуик Сердар
4:0
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаСирхейс Кай
28' Желтая карточкаДе Вит Дани
35' Желтая карточкаСиовас Димитрис
1:0
45' ГолКласи Йорди
2:0
49' ГолПавлидис Вангелис
3:0
82' Гол в свои воротаСиовас Димитрис
4:0
88' ГолДанташ Тьягу
90' Желтая карточкаДуарте Дерой
90'+3
Ход матча
24'
28'
35'
45'
1:0
49'
82'
3:0
88'
4:0
90'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
582 Количество передач 443
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Гус
Ваутер
16
Мейнанс
Свен
10
Де
Вит
Дани
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Гус ВаутерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Ден ДаниелВратарь
- Защитник
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Поку ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Садик ИбраимНападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гриффит ИманНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Фортуна Ситтард
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
12 матчей
83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
14
20
Голов в среднем за матч
2.8
3.33
Среднее время на гол
32
27
Всего голов
6
17
Голов в среднем за матч
0.86
2.83
Среднее время на гол
105
31
Всего голов
20
37
Голов в среднем за матч
1.67
3.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
54
29
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|9
|1.29
|Де Вит Дани
|3 (1)
|0.43
|Класи Йорди
|2
|0.29
|Лахдо Майкель
|2
|0.29
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.14
|Ван Боммел Рубен
|1
|0.14
|Данташ Тьягу
|1
|0.14
|Сугавара Юкинари
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
|Садик Ибраим
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халилович Ален
|1
|0.14
|Нослин Тейяни
|1
|0.14
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.14
|Дуарте Дерой
|1
|0.14
|Розье Лорейнц
|1
|0.14
|Бельхейр Мухамед
|1
|0.14
|Пинту Иву
|0
|0
|Кордоба Иньиго
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вит Дани
|2
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Поку Эрнест
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дейкс Митчелл
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Розье Лорейнц
|3
|0
|Гут Родриго
|3
|0
|Сиовас Димитрис
|2
|0
|Сирхейс Кай
|2
|0
|Бёйс Данни
|1
|0
|Пинту Иву
|1
|0
|Озьякуп Огузхан
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Нослин Тейяни
|1
|0
|Робберехт Милан
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
4
АЗ Алкмаар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
9
7
Голы по времени матча
Забито
11
3
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
27%
2
67%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Забито
8
4
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
50%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
19
7
7 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
4
21%
0
0%
1-15
2
11%
1
14%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
6
32%
1
14%
46-60
1
5%
2
29%
61-75
5
26%
3
43%
76-90
Пропущено
4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
4
36%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
1
25%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0
Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0
Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0 Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Фортуна Ситтард - Эйндховен 1:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
Фортуна Ситтард
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
Фортуна Ситтард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
12
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
43
16
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|23 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|20 - 3
|19
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 4
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|29 - 6
|17
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 13
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 15
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 11
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 16
|6
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
|14.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 17
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 15
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 18
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 16
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 8
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|14 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|12 (3)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|9 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|5 (1)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|4 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 2
|Хераклес
|Брюнс Томас
|3
|ПЕК Зволле
|Лам Томас
|3