Тур: 8. Стадион: Цивитас Метрополитано.
Позже
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Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
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- Травмирован
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Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Атлетико М
Кадис
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
12 матчей
66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
18
Голов в среднем за матч
3.67
2
Среднее время на гол
24
45
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
1.11
0.67
Среднее время на гол
81
135
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.75
1.67
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
51
54
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|5
|0.83
|Гризманн Антуан
|3
|0.5
|Депай Мемфис
|2
|0.33
|Льоренте Маркос
|2
|0.33
|Корреа Анхель
|1
|0.17
|Рикельме Родриго
|1
|0.17
|Молина Науэль
|1
|0.17
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Лино Сэмуел
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамос Кристофер
|2
|0.29
|Мачис Дарвин
|2 (1)
|0.29
|Эрнандес Луис
|1
|0.14
|Сан Эметерио Феде
|1
|0.14
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Эрнандес Хави V
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мората Альваро
|2
|1
|Эрмосо Марио
|3
|0
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Ривас Пабло Барриос
|2
|0
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|Савич Стефан
|1
|0
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Диего Симеоне
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алькарас Рубен
|4
|0
|Алехо Иван
|4
|0
|Эрнандес Луис
|3
|0
|Хименес Фали
|3
|0
|Эрнандес Хави V
|3
|0
|Сан Эметерио Феде
|1
|1
|Собрино Рубен
|2
|0
|Макси Гомес
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Рамос Кристофер
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кадис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Атлетико М
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Кадис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
9
5
Атлетико М
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Кадис
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
9
6
Голы по времени матча
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
2
40%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
15
6
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
13%
1
17%
1-15
3
20%
2
33%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Осасуна - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 3:0
Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Нумансия - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Атлетико М - Гранада 3:1 Атлетико М - Севилья 1:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Атлетико М - К-Лига Старс 2:3 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол - Атлетико М 3:3 Атлетико М - Осасуна 3:0 Эльче - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5 Атлетико М - Мальорка 3:1
Кадис
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кадис - Райо Вальекано 0:0 Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0 Кадис - Вильярреал 3:1
Кадис - Альмерия 1:1 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Алавес 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Кадис - Аль-Вакра 3:1 Эспаньол - Кадис 0:1 Чиклана - Кадис 1:9 Кадис - Барбате 5:0 Эльче - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 1:0 Вильярреал - Кадис 2:0 Кадис - Вальядолид 2:0 Мальорка - Кадис 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Кадис - Валенсия 2:1
Результаты матчей
Атлетико М
Кадис
Точный счет
3:1
2 раза 100%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:7
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
7
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:7
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
7
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Кадис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
22
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
42
16
33
16
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 8
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 6
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 12
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 6
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 8
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 8
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|5 (3)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|5 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5
|Атлетик Б
|Уильямс Иньяки
|4 (2)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|4 (1)
|Атлетик Б
|Сансет Ойян
|2 1
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|2 1
|Мальорка
|Родригес Даниэль I
|4
|Хетафе
|Дьене Даконам
|4
|Гранада
|Гумбау Херард
|4
Прогнозы на матч Атлетико М - Кадис
Исход игры
Атлетико М
100% (43)
Ничья
0% (0)
Кадис
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.21% (16)
Меньше
62.79% (27)
Обе команды забьют
Да
20.93% (9)
Нет
79.07% (34)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
55.8% (24)
3:0 Атлетико М
14% (6)
2:1 Атлетико М
14% (6)
1:0 Атлетико М
7% (3)
3:1 Атлетико М
7% (3)
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