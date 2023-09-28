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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Атлетико М
 
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Кадис
Прогнозы 43
Атлетико М 100% (43)
X 0% (0)
Кадис 0% (0)
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Атлетико М
Ничья
Кадис
1.38
5.20
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Кадис

История личных встреч

Атлетико М
Кадис

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

12 матчей

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
5:1
ЛЛ
3:2
ТМК
1:4
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:4
ТМК
1:1
ЛЛ
2:4
ЛЛ
4:0
ТМК
1:1
ТМК
0:0
ТМС
0:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

11
18

Голов в среднем за матч

3.67
2

Среднее время на гол

24
45

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

1.11
0.67

Среднее время на гол

81
135

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.75
1.67

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

51
54

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 5 0.83
Гризманн Антуан 3 0.5
Депай Мемфис 2 0.33
Льоренте Маркос 2 0.33
Корреа Анхель 1 0.17
Рикельме Родриго 1 0.17
Молина Науэль 1 0.17
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Лино Сэмуел 0 0
Карраско Янник 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 2 0.29
Мачис Дарвин 2 (1) 0.29
Эрнандес Луис 1 0.14
Сан Эметерио Феде 1 0.14
Эскаланте Гонсало 0 0
Эрнандес Хави V 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мората Альваро 2 1
Эрмосо Марио 3 0
Гризманн Антуан 2 0
Ривас Пабло Барриос 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Савич Стефан 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Хименес Хосе 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Диего Симеоне 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алькарас Рубен 4 0
Алехо Иван 4 0
Эрнандес Луис 3 0
Хименес Фали 3 0
Эрнандес Хави V 3 0
Сан Эметерио Феде 1 1
Собрино Рубен 2 0
Макси Гомес 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Рамос Кристофер 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кадис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Атлетико М
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Кадис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

9
5
Атлетико М
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Кадис
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

9
6

Голы по времени матча

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
2
40%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

15
6
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
13%
1
17%
1-15
3
20%
2
33%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Осасуна - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 3:0
Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Нумансия - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Атлетико М - Гранада 3:1 Атлетико М - Севилья 1:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Атлетико М - К-Лига Старс 2:3 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол - Атлетико М 3:3 Атлетико М - Осасуна 3:0 Эльче - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5 Атлетико М - Мальорка 3:1
Кадис
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кадис - Райо Вальекано 0:0 Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0 Кадис - Вильярреал 3:1
Кадис - Альмерия 1:1 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Алавес 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Кадис - Аль-Вакра 3:1 Эспаньол - Кадис 0:1 Чиклана - Кадис 1:9 Кадис - Барбате 5:0 Эльче - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 1:0 Вильярреал - Кадис 2:0 Кадис - Вальядолид 2:0 Мальорка - Кадис 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Кадис - Валенсия 2:1

Результаты матчей

Атлетико М
Кадис

Точный счет

3:1
2 раза 100%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:7
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
7
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:7
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
7
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Кадис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
2
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
4
2
1.5
1
6
3
3
2.5
1
6
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 18 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 13 - 6 18
3.
Барселона
 Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
5.
Атлетико М
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
8.
Валенсия
 Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
9.
Кадис
 Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
10.
Бетис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 12 9
11.
Хетафе
 Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
12.
Севилья
 Заявка 6 2 1 3 11 - 9 7
13.
Вильярреал
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
14.
Осасуна
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
15.
Алавес
 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
16.
Мальорка
 Заявка 7 1 3 3 9 - 12 6
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 2 4 2 - 6 5
18.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19.
Гранада
 Заявка 7 1 1 5 10 - 18 4
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Жирона
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Кадис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 2 2 0 11 - 8 8
6.
Хетафе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Атлетико М
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
9.
Алавес
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
10.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
11.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
12.
Бетис
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
14.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 8 4
15.
Гранада
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
16.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
17.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Сельта
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
19.
Осасуна
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
20.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
3.
Барселона
 Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
4.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
5.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
6.
Райо Вальекано
 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
7.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
Сельта
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Валенсия
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Мальорка
 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
13.
Бетис
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
14.
Севилья
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Альмерия
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
16.
Кадис
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
17.
Алавес
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 6 - 11 1
19.
Гранада
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 0 - 5 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5
Атлетик Б Уильямс Иньяки 4 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетик Б Сансет Ойян 2 1
Осасуна Авила Эсекьель 2 1
Мальорка Родригес Даниэль I 4
Хетафе Дьене Даконам 4
Гранада Гумбау Херард 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Кадис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 октября 2023, осталось 2 дня 14 часов 39 минут.



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    • Прогнозы 43
    Атлетико М 100% (43)
    X 0% (0)
    Кадис 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Кадис
    1.38
    5.20
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    Прогнозы на матч Атлетико М - Кадис

    Исход игры
    Атлетико М
    100% (43)
    Ничья
    0% (0)
    Кадис
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.21% (16)
    Меньше
    62.79% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    20.93% (9)
    Нет
    79.07% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    55.8% (24)
    3:0 Атлетико М
    14% (6)
    2:1 Атлетико М
    14% (6)
    1:0 Атлетико М
    7% (3)
    3:1 Атлетико М
    7% (3)
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    Атлетико М
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