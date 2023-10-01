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Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Гонсалес Пабло
Альмерия
3:3
Конец матча
Гранада
0'
1:0
41' Гол
Суарес Луис
2:0
44' Гол
Суарес Луис
3:0
45' Гол
Суарес Луис
3:0
57' Не забитый пенальти
Пуэртас Антонио
65' Желтая карточка
Пуигмаль Арнау
3:1
66' Пенальти
Сарагоса Брайан
69' Желтая карточка
Пако Лопес
3:2
70' Гол
Санчес Рикард
82' Желтая карточка
Акиеме Серхио
3:3
86' Гол
Узуни Мюрто
88' Желтая карточка
Вильяр Гонсало
90'+13

Ход матча

34'
Баба Иддрису
Гонсалес Эдгар
 
41'
Суарес Луис
(Рамазани Ларжи)
1:0
44'
Суарес Луис
(Рамазани Ларжи)
2:0
45'
Суарес Луис
(Рамазани Ларжи)
3:0
46'
 
Альваро Фернандес
Кальехон Хосе
46'
 
Вильяр Гонсало
Руис Серхио
46'
 
Рубио Мигель
Микель Игнаси
49'
Аррибас Серхио
Баптистао Лео
 
49'
Эмбарба Адриан
Рамазани Ларжи
 
57'
3:0
Пуэртас Антонио
65'
Пуигмаль Арнау
 
66'
3:1
Сарагоса Брайан
69'
 
Пако Лопес
70'
3:2
Санчес Рикард
(Пуэртас Антонио)
73'
 
Узуни Мюрто
Пуэртас Антонио
82'
Акиеме Серхио
 
83'
Посо Алехандро
Пуигмаль Арнау
 
84'
Коне Ибраима
Суарес Луис
 
86'
3:3
Узуни Мюрто
(Бое Лукас)
88'
 
Вильяр Гонсало
89'
 
Вайссман Шон
Бое Лукас

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 9 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 4
  • 18 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Альмерия 61.8% (76)
X 26% (32)
Гранада 12.2% (15)
0
выиграет Альмерия, со счетом 3:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Максимиану
Луиш
8
Пуигмаль
Арнау
2
Каики
Да
Силва
21
Брандарис
Хуан
15
Акиеме
Серхио
11
Мелеро
Гонсало
3
Гонсалес
Эдгар
6
Лопи
Дион
12
Баптистао
Лео
9
Суарес
Луис
III
7
Рамазани
Ларжи
13
Феррейра
Андре
12
Санчес
Рикард
14
Микель
Игнаси
28
Торренте
Рауль
15
Нева
Карлос
9
Кальехон
Хосе
20
Руис
Серхио
23
Гумбау
Херард
26
Сарагоса
Брайан
10
Пуэртас
Антонио
7
Бое
Лукас
Альмерия
4-3-3
Гранада
4-4-2

История личных встреч

Альмерия
Гранада

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
1:0
ТМК
3:2
ТМК
1:0
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
3:2
П
3:0
П
0:0
П
0:2
П
3:0
ТМС
1:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

1.29
0.17

Среднее время на гол

70
540

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

1.46
0.62

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

61
146

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 4 0.5
Суарес Луис III 4 (1) 0.5
Акиеме Серхио 2 0.25
Каики Да Силва 1 0.13
Рамазани Ларжи 0 0
Робертоне Лукас 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бое Лукас 3 0.38
Сарагоса Брайан 3 (1) 0.38
Узуни Мюрто 3 (1) 0.38
Рубио Мигель 1 0.13
Санчес Рикард 1 0.13
Омородион Сэмюэль 1 0.13
Пуэртас Антонио 0 0
Вильяр Гонсало 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Микель Игнаси 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Гумбау Херард 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамазани Ларжи 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Гонсалес Эдгар 1 1
Брандарис Хуан 2 0
Морено Висенте 1 0
Баптистао Лео 1 0
Эмбарба Адриан 1 0
Мелеро Гонсало 1 0
Монтес Сесар 1 0
Акиеме Серхио 1 0
Баба Иддрису 1 0
Суарес Луис III 1 0
Каики Да Силва 1 0
Пубиль Марк 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 4 0
Микель Игнаси 2 0
Вильяр Гонсало 2 0
Мелендо Оскар 2 0
Руис Серхио 2 0
Санчес Рикард 2 0
Пако Лопес 2 0
Пуэртас Антонио 0 1
Альваро Фернандес 1 0
Бое Лукас 1 0
Виктор Диас 1 0
Узуни Мюрто 1 0
Торренте Рауль 1 0
Сарагоса Брайан 1 0

Результаты матчей

Альмерия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Гранада
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
7
Альмерия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Гранада
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

1
4
Альмерия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Гранада
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

9
11

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
3
43%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
8%
1
8%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
6
50%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
4
31%
2
17%
61-75
2
15%
2
17%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
3
50%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Забито

11
13
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
9%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
3
27%
6
46%
61-75
1
9%
5
38%
76-90

Пропущено

21
21
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
3
14%
1
5%
1-15
4
19%
1
5%
16-30
3
14%
9
43%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
4
19%
3
14%
61-75
4
19%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3
Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1 Альмерия - Малага 0:1 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Эль-Эхидо - Альмерия 0:7 Эспаньол - Альмерия 3:3 Альмерия - Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Альмерия - Эльче 2:1 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Хетафе - Альмерия 1:2
Гранада
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3
Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0 Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1 Гранада - Эль-Эхидо 8:0 Гранада - Сан-Фернандо 3:1 Гранада - Леганес 2:0 Мирандес - Гранада 1:3 Гранада - Луго 2:0 Алавес - Гранада 1:1 Гранада - Эйбар 1:1 Расинг - Гранада 1:0 Гранада - Лас-Пальмас 2:1

Результаты матчей

Альмерия
Гранада

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Гранада

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
4
4
1
7
2.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 0 1 16 - 6 21
2.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 19 - 8 20
3.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 11 19
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
6.
Атлетико М
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
7.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 9 - 11 12
8.
Валенсия
 Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
9.
Осасуна
 1:0 Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
10.
Кадис
 Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
11.
Бетис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 12 9
12.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
13.
Вильярреал
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
14.
Севилья
 Заявка 7 2 1 4 11 - 10 7
15.
Алавес
 0:1 Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
16.
Мальорка
 Заявка 8 1 4 3 11 - 14 7
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 2 4 2 - 6 5
18.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19.
Гранада
 Заявка 8 1 2 5 13 - 21 5
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 3 5 11 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 3 2 0 14 - 8 11
3.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Жирона
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
5.
Кадис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
6.
Хетафе
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Атлетико М
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
9.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
10.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
11.
Алавес
 0:1 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
12.
Бетис
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
16.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
17.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Альмерия
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
19.
Сельта
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
20.
Осасуна
 1:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 0 1 10 - 4 12
2.
Жирона
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3.
Осасуна
 1:0 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
4.
Барселона
 Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
5.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
6.
Райо Вальекано
 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
9.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
10.
Сельта
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Валенсия
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Бетис
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
14.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
15.
Кадис
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
16.
Альмерия
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
17.
Алавес
 0:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 6 - 11 1
19.
Гранада
 Заявка 4 0 1 3 7 - 12 1
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 6 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 3
Атлетик Б Сансет Ойян 2 1
Осасуна Авила Эсекьель 2 1
Мальорка Родригес Даниэль I 4
Хетафе Дьене Даконам 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 123
    Альмерия 61.8% (76)
    X 26% (32)
    Гранада 12.2% (15)
    0
    выиграет Альмерия, со счетом 3:1
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Альмерия 3:3 Гранада

    Исход игры
    Альмерия
    61.8% (76)
    Ничья
    26% (32)
    Гранада
    12.2% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.33% (46)
    Меньше
    61.67% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (72)
    Нет
    40% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Альмерия
    26.8% (33)
    1:0 Альмерия
    26.8% (33)
    1:1 Ничья
    21.1% (26)
    2:0 Альмерия
    4.9% (6)
    0:1 Гранада
    4.1% (5)
    1:2 Гранада
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
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