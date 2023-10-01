Тур: 8. Стадион: Повер Хорзе Стадиум. Главный судья: Гонсалес Пабло
0'
1:0
41' ГолСуарес Луис
2:0
44' ГолСуарес Луис
3:0
45' ГолСуарес Луис
3:0
57' Не забитый пенальтиПуэртас Антонио
65' Желтая карточкаПуигмаль Арнау
3:1
66' ПенальтиСарагоса Брайан
69' Желтая карточкаПако Лопес
3:2
70' ГолСанчес Рикард
82' Желтая карточкаАкиеме Серхио
3:3
86' ГолУзуни Мюрто
88' Желтая карточкаВильяр Гонсало
90'+13
Ход матча
41'
1:0
44'
2:0
45'
3:0
57'
3:0
65'
66'
3:1
69'
70'
3:2
82'
86'
3:3
88'
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
9 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 4
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 4
-
18 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Нева
Карлос
20
Руис
Серхио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 КайкиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЛазароПолузащитник
- Нападающий
-
23 Коне ИбраимаНападающий
- Нападающий
-
-
27 Paco Sanz
-
Главный тренер: Alberto Ruiz
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
20 Руис СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Виктор ДиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Узуни МюртоНападающий
- Нападающий
-
17 Вайссман ШонНападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Альмерия
Гранада
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
1.29
0.17
Среднее время на гол
70
540
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
1.46
0.62
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
61
146
Бомбардиры внутри турнира
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аррибас Серхио
|4
|0.5
|Суарес Луис III
|4 (1)
|0.5
|Акиеме Серхио
|2
|0.25
|Каики Да Силва
|1
|0.13
|Рамазани Ларжи
|0
|0
|Робертоне Лукас
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бое Лукас
|3
|0.38
|Сарагоса Брайан
|3 (1)
|0.38
|Узуни Мюрто
|3 (1)
|0.38
|Рубио Мигель
|1
|0.13
|Санчес Рикард
|1
|0.13
|Омородион Сэмюэль
|1
|0.13
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|Вильяр Гонсало
|0
|0
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Микель Игнаси
|0
|0
|Дьедиу Фамара
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
Карточки
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамазани Ларжи
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Гонсалес Эдгар
|1
|1
|Брандарис Хуан
|2
|0
|Морено Висенте
|1
|0
|Баптистао Лео
|1
|0
|Эмбарба Адриан
|1
|0
|Мелеро Гонсало
|1
|0
|Монтес Сесар
|1
|0
|Акиеме Серхио
|1
|0
|Баба Иддрису
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Каики Да Силва
|1
|0
|Пубиль Марк
|1
|0
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|4
|0
|Микель Игнаси
|2
|0
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|Мелендо Оскар
|2
|0
|Руис Серхио
|2
|0
|Санчес Рикард
|2
|0
|Пако Лопес
|2
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|1
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Бое Лукас
|1
|0
|Виктор Диас
|1
|0
|Узуни Мюрто
|1
|0
|Торренте Рауль
|1
|0
|Сарагоса Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Альмерия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Гранада
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
7
Альмерия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Гранада
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
1
4
Альмерия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Гранада
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
9
11
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
3
43%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
8%
1
8%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
6
50%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
4
31%
2
17%
61-75
2
15%
2
17%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
3
50%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
25%
3
33%
76-90
Забито
11
13
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
9%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
3
27%
6
46%
61-75
1
9%
5
38%
76-90
Пропущено
21
21
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
3
14%
1
5%
1-15
4
19%
1
5%
16-30
3
14%
9
43%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
4
19%
3
14%
61-75
4
19%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Альмерия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3
Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1 Альмерия - Малага 0:1 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Эль-Эхидо - Альмерия 0:7 Эспаньол - Альмерия 3:3 Альмерия - Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Альмерия - Эльче 2:1 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Хетафе - Альмерия 1:2
Гранада
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3
Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0 Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1 Гранада - Эль-Эхидо 8:0 Гранада - Сан-Фернандо 3:1 Гранада - Леганес 2:0 Мирандес - Гранада 1:3 Гранада - Луго 2:0 Алавес - Гранада 1:1 Гранада - Эйбар 1:1 Расинг - Гранада 1:0 Гранада - Лас-Пальмас 2:1
Результаты матчей
Альмерия
Гранада
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Альмерия
Гранада
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
32
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
35
44
17
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|16 - 6
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 8
|20
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 11
|19
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 11
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|9.
|1:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 12
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 10
|7
|15.
|0:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 14
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 6
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|13 - 21
|5
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|11 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 8
|11
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|11.
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|20.
|1:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|17.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 12
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
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|2 1
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|Авила Эсекьель
|2 1
|Мальорка
|Родригес Даниэль I
|4
|Хетафе
|Дьене Даконам
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Альмерия 3:3 Гранада
Исход игры
Альмерия
61.8% (76)
Ничья
26% (32)
Гранада
12.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
38.33% (46)
Меньше
61.67% (74)
Обе команды забьют
Да
60% (72)
Нет
40% (48)
Популярный счёт
2:1 Альмерия
26.8% (33)
1:0 Альмерия
26.8% (33)
1:1 Ничья
21.1% (26)
2:0 Альмерия
4.9% (6)
0:1 Гранада
4.1% (5)
1:2 Гранада
4.1% (5)
2:2 Ничья
2.4% (3)
0:0 Ничья
2.4% (3)
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