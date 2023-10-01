Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Матч возобновится спорным мячом

93' Гумбау Херард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [11] минут(а)

90' Матч возобновится спорным мячом

90' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

90' Хорошую попытку сделал Узуни Мюрто . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Вильяр Гонсало получил желтую карточку от судьи

88' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Г О О О О Л - Узуни Мюрто из команды Гранада левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

85' Удар от ворот произведет Гранада

83' Тактическая замена. Arnau Puigmal уходит с поля и его заменяет Посо Алехандро

83' Суарес Луис III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Суарес Луис III оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Акиеме Серхио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Судье надоело, что Акиеме Серхио тянет время и он наказал его горчичником

81' Лопи Дион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Баба Иддрису выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Баба Иддрису выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

74' Лопи Дион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Г О О О О Л - Рикар Санчес забивает с правой ноги!

70' Мелеро Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Пако Лопес получает желтую карточку за неспортивное поведение

69' Каики Да Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Альваро Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Arnau Puigmal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Г О О О О О Л - Сарагоса Брайан из команды Гранада забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Луис Максимиано прыгнул не в ту сторону.

65' Arnau Puigmal получил желтую карточку от судьи

65' ПЕНАЛЬТИ! - Arnau Puigmal дергает за футболку соперника (это был Сарагоса Брайан ) и рефери назначает пенальти!

65' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удар от ворот произведет Гранада

60' Удар от ворот произведет Альмерия

60' Гумбау Херард из команды Гранада своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

57' ОН ПРОМАЗАЛ - Пуэртас Антонио пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.

56' Вильяр Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Гумбау Херард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Arnau Puigmal из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

54' Удар от ворот произведет Гранада

53' Акиеме Серхио из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Альмерия

50' Альваро Фернандес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

49' Тактическая замена. Largie Ramazani уходит с поля и его заменяет Эмбарба Адриан

48' Баптистао Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Удар от ворот произведет Гранада