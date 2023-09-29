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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Бетис
 
Позже
Валенсия
Прогнозы 41
Бетис 36.6% (15)
X 31.7% (13)
Валенсия 31.7% (13)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Валенсия
3.35
3.45
Реклама, pari.ru
3.40
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Бетис
Валенсия

История личных встреч

Бетис
Валенсия

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

30 матчей

33.3%
20%
46.7%
10 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
8 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.7%
30%
43.3%
8 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:3
КК
1:1
ЛЛ
4:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
П
1:2
КК
1:0
КК
2:2
П
0:0
П
2:0
П
3:6
П
0:0
П
2:3
П
1:0
П
0:0
П
5:0
П
3:1
П
3:0
П
1:0
П
4:0
П
2:1
П
1:2
П
3:2
ПД
3:1
КК
2:1
КК
1:2

Голы

Всего голов

25
13

Голов в среднем за матч

1.67
0.87

Среднее время на гол

54
103

Всего голов

30
22

Голов в среднем за матч

2
1.47

Среднее время на гол

45
61

Всего голов

55
35

Голов в среднем за матч

1.83
1.17

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

49
77

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 3 0.43
Перес Айосе 1 0.14
Иско Аларкон 1 0.14
Гидо Родригес 1 0.14
Диао Ассане 1 0.14
Сабали Юссуф 0 0
Руибаль Айтор 0 0
Энрике Луис IX 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 3 0.43
Герра Хавьер 3 0.43
Дьякаби Муктар 1 0.14
Ногуэроль Диего Лопес 1 0.14
Пепелу 1 (1) 0.14
Перес Фран 0 0
Алмейда Андре IV 0 0
Корреа Тьерри 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 4 0
Иско Аларкон 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Миранда Хуан 2 0
Бартра Марк 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Рока Марк 1 0
Луис Фелипе 1 0
Абнер 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьякаби Муктар 4 0
Амалла Селим 1 1
Гайя Хосе 2 0
Перес Фран 1 0
Дуро Уго 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Озкаджар Дженк 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Москера Кристиан 1 0
Герра Хавьер 1 0

Результаты матчей

Бетис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Валенсия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3
Бетис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Валенсия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

3
4
Бетис
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Валенсия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
40%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

11
3
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
3
27%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
1
33%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
29%
3
30%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
43%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
4
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
4
33%
2
33%
61-75
2
17%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гранада - Бетис 1:1 Бетис - Кадис 1:1 Рейнджерс - Бетис 1:0 Барселона - Бетис 5:0
Бетис - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Вильярреал - Бетис 1:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Бетис 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Мидлсбро - Бетис 0:1 Бетис - Монако 1:3 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Бетис - Валенсия 1:1 Жирона - Бетис 1:2 Бетис - Хетафе 0:1 Севилья - Бетис 0:0 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Бетис 0:1
Валенсия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Валенсия - Атлетико М 3:0 Алавес - Валенсия 1:0
Валенсия - Осасуна 1:2 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Валенсия 1:2 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Валенсия - Алавес 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Бетис - Валенсия 1:1 Валенсия - Эспаньол 2:2 Мальорка - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Сельта - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Кадис - Валенсия 2:1 Валенсия - Вальядолид 2:1

Результаты матчей

Бетис
Валенсия

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Бетис
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 18 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 13 - 6 18
3.
Барселона
 Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
5.
Атлетико М
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
8.
Валенсия
 Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
9.
Кадис
 Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
10.
Бетис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 12 9
11.
Хетафе
 Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
12.
Севилья
 Заявка 6 2 1 3 11 - 9 7
13.
Вильярреал
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
14.
Осасуна
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
15.
Алавес
 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
16.
Мальорка
 Заявка 7 1 3 3 9 - 12 6
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 2 4 2 - 6 5
18.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19.
Гранада
 Заявка 7 1 1 5 10 - 18 4
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Жирона
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Кадис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 2 2 0 11 - 8 8
6.
Хетафе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Атлетико М
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
9.
Алавес
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
10.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
11.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
12.
Бетис
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
14.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 8 4
15.
Гранада
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
16.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
17.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Сельта
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
19.
Осасуна
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
20.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
3.
Барселона
 Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
4.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
5.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
6.
Райо Вальекано
 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
7.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
Сельта
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Валенсия
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Мальорка
 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
13.
Бетис
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
14.
Севилья
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Альмерия
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
16.
Кадис
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
17.
Алавес
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 6 - 11 1
19.
Гранада
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 0 - 5 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5
Атлетик Б Уильямс Иньяки 4 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетик Б Сансет Ойян 2 1
Осасуна Авила Эсекьель 2 1
Мальорка Родригес Даниэль I 4
Хетафе Дьене Даконам 4
Гранада Гумбау Херард 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 октября 2023, осталось 2 дня 14 часов 39 минут.



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    • Прогнозы 41
    Бетис 36.6% (15)
    X 31.7% (13)
    Валенсия 31.7% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Валенсия
    3.35
    3.45
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    Прогнозы на матч Бетис - Валенсия

    Исход игры
    Бетис
    36.6% (15)
    Ничья
    31.7% (13)
    Валенсия
    31.7% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.22% (21)
    Меньше
    48.78% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    78.05% (32)
    Нет
    21.95% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.8% (11)
    1:2 Валенсия
    24.4% (10)
    2:1 Бетис
    22% (9)
    1:0 Бетис
    14.6% (6)
    0:1 Валенсия
    7.3% (3)
    2:2 Ничья
    4.9% (2)
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