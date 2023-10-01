Тур: 8. Стадион: Мендисорроса. Зрители: 19035 Главный судья: Фигероа Хорхе
0'
0:1
36' ГолАрнаис Хосе
43' Желтая карточкаПенья Рубен
49' Красная карточкаБланко Антонио
55' Желтая карточкаКруз Хуан
64' Желтая карточкаГевара Андер
65' Желтая карточкаОмородион Сэмюэль
71' Желтая карточкаЭррера Серхио
85' Желтая карточкаГарсия Луис
0:2
90' ГолБудимир Анте
90' Undefined phrase: football_event_Марин Рафа
90'+11
Ход матча
36'
0:1
43'
49'
55'
64'
71'
85'
90'
0:2
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
352 Количество передач 442
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Марин
Рафа
10
Хаджи
Янис
15
Кике
Гарсия
11
Риоха
Луис
15
Пенья
Рубен
34
Муньос
Икер
10
Орос
Аймар
14
Гарсия
Рубен
23
Гарсия
Рауль
20
Арнаис
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Марин РафаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Нападающий
-
15 Кике ГарсияНападающий
-
11 Риоха ЛуисНападающий
- Запасные игроки
-
31 Овоно ХесусВратарь
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Selu Diallo
-
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
-
14 Гарсия РубенНападающий
-
23 Гарсия РаульНападающий
-
20 Арнаис ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Аресо ХесусЗащитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Алавес
Осасуна
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
18 матчей
38.9%
11.1%
50%
7 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
1
1.4
Среднее время на гол
90
64
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
1.6
0.63
Среднее время на гол
56
144
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.33
1.06
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
67
85
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кике Гарсия
|2
|0.25
|Риоха Луис
|1
|0.13
|Дуарте Рубен
|1
|0.13
|Омородион Сэмюэль
|1
|0.13
|Гуриди Хон
|0
|0
|Хави Лопеc
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|2 (1)
|0.25
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.13
|Гарсия Рубен
|1
|0.13
|Гомес Мойсес
|1
|0.13
|Арнаис Хосе
|1
|0.13
|Видаль Начо
|1
|0.13
|Авила Эсекьель
|1
|0.13
|Муньос Икер
|1
|0.13
|Круз Хуан
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Аресо Хесус
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Луис
|4
|0
|Дуарте Рубен
|2
|0
|Горосабел Андони
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Абкар Абделькабир
|2
|0
|Бланко Антонио
|0
|1
|Хави Лопеc
|1
|0
|Риоха Луис
|1
|0
|Хаджи Янис
|1
|0
|Кике Гарсия
|1
|0
|Седлар Александр
|1
|0
|Гуриди Хон
|1
|0
|Бенавидес Карлос
|1
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
|Марин Рафа
|1
|0
|Омородион Сэмюэль
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авила Эсекьель
|1
|2
|Катена Алехандро
|2
|1
|Аррасате Ягоба
|1
|1
|Будимир Анте
|2
|0
|Торро Лукас
|2
|0
|Муньос Икер
|2
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Эррера Серхио
|1
|0
|Круз Хуан
|1
|0
|Пенья Рубен
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Гарсия Давид III
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Орос Аймар
|1
|0
Результаты матчей
Алавес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Осасуна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
2
Алавес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Осасуна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
2
0
Алавес
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Осасуна
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
50%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
33%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сельта - Алавес 1:1 Алавес - Атлетик Б 0:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алавес - Валенсия 1:0
Хетафе - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 4:3 Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1 Осасуна - Алавес 2:3 Валенсия - Алавес 2:0 Алавес - Тенерифе 1:0 Расинг - Алавес 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Леванте 0:0 Алавес - Эйбар 2:0 Эйбар - Алавес 1:1 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Алавес - Малага 2:1 Альбасете - Алавес 1:1 Алавес - Гранада 1:1
Осасуна
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2
Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Осасуна - Уэска 1:0 Осасуна - Осасуна-2 6:0 Осасуна - Жирона 2:1 Хетафе - Осасуна 2:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетико М - Осасуна 3:0
Результаты матчей
Алавес
Осасуна
Точный счет
0:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
4 раза 100%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:2
4 раза 50%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Алавес
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
53
17
44
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|16 - 6
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 8
|20
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 11
|19
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 11
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 12
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 10
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 14
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 6
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|13 - 21
|5
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|11 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 8
|11
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 12
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|6 (2)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5 (3)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|5 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5
|Реал Мадрид
|Хоселу Санмартин
|4 (2)
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 3
|Атлетик Б
|Сансет Ойян
|2 1
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|2 1
|Мальорка
|Родригес Даниэль I
|4
|Хетафе
|Дьене Даконам
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Алавес 0:2 Осасуна
Исход игры
Алавес
40.7% (50)
Ничья
44.7% (55)
Осасуна
14.6% (18)
Тотал 2.5
Больше
27.5% (33)
Меньше
72.5% (87)
Обе команды забьют
Да
65.83% (79)
Нет
34.17% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.4% (46)
1:0 Алавес
19.5% (24)
2:1 Алавес
16.3% (20)
1:2 Осасуна
7.3% (9)
0:0 Ничья
4.9% (6)
0:1 Осасуна
4.1% (5)
2:0 Алавес
3.3% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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