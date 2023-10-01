Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

Первый тайм

49' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

47' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Удар от ворот произведет Осасуна

45' Дуарте Рубен из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Марин Рафа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Гарсия Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Пенья Рубен получил желтую карточку от судьи

42' Дуарте Рубен из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Осасуна

41' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Осасуна

40' Игрок из команды Алавес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

39' Игрок из команды Алавес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

39' Риоха Луис нанес удар головой, но Серхио Эррера спокойно отбил мяч.

39' Хаджи Янис из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Г О О О О Л - Арнаис Хосе из команды Осасуна правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

36' Теналья Науэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе

33' Удар от ворот произведет Алавес

33' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

31' Катена Алехандро не смог попасть в створ ударом издали

28' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Алавес

27' Арнаис Хосе нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

26' Пенья Рубен из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе

24' Шанс! Рауль Гарсия из команды Осасуна пробил головой, но мимо

24' Пенья Рубен из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Гарсия Давид III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Пенья Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Удар от ворот произведет Осасуна

19' Удар от ворот произведет Осасуна

19' Хаджи Янис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Гевара Андер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Алавес

16' Монкайола Хон из команды Осасуна не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

14' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Хаджи Янис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Гарсия Давид III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Сола Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

12' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Осасуна

10' Удар от ворот произведет Осасуна

10' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Удар от ворот произведет Осасуна

9' Хаджи Янис не смог попасть в створ ударом издали

8' Хаджи Янис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Дуарте Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Хаджи Янис бьет со штрафного в створ, но Серхио Эррера держит все под контролем

4' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Гарсия Давид III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Алавес начинает с центра поля