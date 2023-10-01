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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 19035 Главный судья: Фигероа Хорхе
Алавес
0:2
Конец матча
Осасуна
0'
0:1
36' Гол
Арнаис Хосе
43' Желтая карточка
Пенья Рубен
49' Красная карточка
Бланко Антонио
55' Желтая карточка
Круз Хуан
64' Желтая карточка
Гевара Андер
65' Желтая карточка
Омородион Сэмюэль
71' Желтая карточка
Эррера Серхио
85' Желтая карточка
Гарсия Луис
0:2
90' Гол
Будимир Анте
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Марин Рафа
90'+11

Ход матча

36'
0:1
Арнаис Хосе
(Пенья Рубен)
43'
 
Пенья Рубен
49'
Бланко Антонио
 
55'
 
Круз Хуан
55'
Бенавидес Карлос
Хаджи Янис
 
55'
Горосабел Андони
Теналья Науэль
 
55'
Омородион Сэмюэль
Кике Гарсия
 
63'
 
Мохика Хоан
Арнаис Хосе
63'
 
Торро Лукас
Муньос Икер
64'
Гевара Андер
 
65'
Омородион Сэмюэль
 
68'
 
Аресо Хесус
Мохика Хоан
68'
 
Будимир Анте
Гарсия Рауль
71'
 
Эррера Серхио
80'
 
Айтор Фернандес
Эррера Серхио
83'
Алькаин Чебер
Риоха Луис
 
83'
Каррикабуру Хон
Гевара Андер
 
85'
Гарсия Луис
 
90'
0:2
Будимир Анте
(Круз Хуан)
90'
Марин Рафа
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 352 Количество передач 442
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Алавес 40.7% (50)
X 44.7% (55)
Осасуна 14.6% (18)
0
выиграет Алавес, со счетом 2:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Сивера
Антонио
14
Теналья
Науэль
16
Марин
Рафа
4
Седлар
Александр
3
Дуарте
Рубен
6
Гевара
Андер
8
Бланко
Антонио
10
Хаджи
Янис
7
Сола
Алекс
15
Кике
Гарсия
11
Риоха
Луис
1
Эррера
Серхио
15
Пенья
Рубен
24
Катена
Алехандро
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
7
Монкайола
Хон
34
Муньос
Икер
10
Орос
Аймар
14
Гарсия
Рубен
23
Гарсия
Рауль
20
Арнаис
Хосе
Алавес
4-3-3
Осасуна
4-3-3

История личных встреч

Алавес
Осасуна

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

18 матчей

38.9%
11.1%
50%
7 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
2:3
ЛЛ
1:0
ТМК
0:1
ТМК
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ТМК
0:0
ТМК
2:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:2
П
0:1
П
0:1
С
3:1
С
3:0
С
3:0
КК
2:0
С
1:3

Голы

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

1.6
0.63

Среднее время на гол

56
144

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.33
1.06

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

67
85

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 2 0.25
Риоха Луис 1 0.13
Дуарте Рубен 1 0.13
Омородион Сэмюэль 1 0.13
Гуриди Хон 0 0
Хави Лопеc 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 2 (1) 0.25
Орос Аймар 1 (1) 0.13
Гарсия Рубен 1 0.13
Гомес Мойсес 1 0.13
Арнаис Хосе 1 0.13
Видаль Начо 1 0.13
Авила Эсекьель 1 0.13
Муньос Икер 1 0.13
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Аресо Хесус 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Луис 4 0
Дуарте Рубен 2 0
Горосабел Андони 2 0
Гевара Андер 2 0
Абкар Абделькабир 2 0
Бланко Антонио 0 1
Хави Лопеc 1 0
Риоха Луис 1 0
Хаджи Янис 1 0
Кике Гарсия 1 0
Седлар Александр 1 0
Гуриди Хон 1 0
Бенавидес Карлос 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Сола Алекс 1 0
Марин Рафа 1 0
Омородион Сэмюэль 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авила Эсекьель 1 2
Катена Алехандро 2 1
Аррасате Ягоба 1 1
Будимир Анте 2 0
Торро Лукас 2 0
Муньос Икер 2 0
Айтор Фернандес 1 0
Эррера Серхио 1 0
Круз Хуан 1 0
Пенья Рубен 1 0
Барха Энрике 1 0
Гарсия Давид III 1 0
Монкайола Хон 1 0
Аресо Хесус 1 0
Орос Аймар 1 0

Результаты матчей

Алавес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Осасуна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
2
Алавес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Осасуна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

2
0
Алавес
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Осасуна
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
33%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сельта - Алавес 1:1 Алавес - Атлетик Б 0:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алавес - Валенсия 1:0
Хетафе - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 4:3 Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1 Осасуна - Алавес 2:3 Валенсия - Алавес 2:0 Алавес - Тенерифе 1:0 Расинг - Алавес 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Леванте 0:0 Алавес - Эйбар 2:0 Эйбар - Алавес 1:1 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Алавес - Малага 2:1 Альбасете - Алавес 1:1 Алавес - Гранада 1:1
Осасуна
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2
Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Осасуна - Уэска 1:0 Осасуна - Осасуна-2 6:0 Осасуна - Жирона 2:1 Хетафе - Осасуна 2:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетико М - Осасуна 3:0

Результаты матчей

Алавес
Осасуна

Точный счет

0:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
4 раза 100%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:2
4 раза 50%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Алавес
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
4
4
1
7
2.5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 0 1 16 - 6 21
2.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 19 - 8 20
3.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 11 19
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
6.
Атлетико М
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
7.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 9 - 11 12
8.
Валенсия
 Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
9.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
10.
Кадис
 Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
11.
Бетис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 12 9
12.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
13.
Вильярреал
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
14.
Севилья
 Заявка 7 2 1 4 11 - 10 7
15.
Алавес
 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
16.
Мальорка
 Заявка 8 1 4 3 11 - 14 7
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 2 4 2 - 6 5
18.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19.
Гранада
 Заявка 8 1 2 5 13 - 21 5
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 3 5 11 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 3 2 0 14 - 8 11
3.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Жирона
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
5.
Кадис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
6.
Хетафе
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Атлетико М
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
9.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
10.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
11.
Алавес
 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
12.
Бетис
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
16.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
17.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Альмерия
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
19.
Сельта
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
20.
Осасуна
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 0 1 10 - 4 12
2.
Жирона
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3.
Осасуна
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
4.
Барселона
 Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
5.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
6.
Райо Вальекано
 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
9.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
10.
Сельта
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Валенсия
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Бетис
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
14.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
15.
Кадис
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
16.
Альмерия
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
17.
Алавес
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 6 - 11 1
19.
Гранада
 Заявка 4 0 1 3 7 - 12 1
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 6 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 3
Атлетик Б Сансет Ойян 2 1
Осасуна Авила Эсекьель 2 1
Мальорка Родригес Даниэль I 4
Хетафе Дьене Даконам 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 96'
      Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 95'
      Контроль мяча: Алавес: 49%, Осасуна: 51%.
    • 95'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 94'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Осасуна.
    • 94'
      ПЕНАЛЬТИ! - Марин Рафа из команды Алавес нарушает правила.
    • 94'
      После проверки VAR рефери поменял решение - Осасуна не будет бить пенальти!
    • 93'
      Будимир Анте нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 93'
      Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 92'
      Бенавидес Карлос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 92'
      Круз Хуан из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Алавес 40.7% (50)
    X 44.7% (55)
    Осасуна 14.6% (18)
    0
    выиграет Алавес, со счетом 2:1
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Алавес 0:2 Осасуна онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алавес 0:2 Осасуна

    Исход игры
    Алавес
    40.7% (50)
    Ничья
    44.7% (55)
    Осасуна
    14.6% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.5% (33)
    Меньше
    72.5% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    65.83% (79)
    Нет
    34.17% (41)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.4% (46)
    1:0 Алавес
    19.5% (24)
    2:1 Алавес
    16.3% (20)
    1:2 Осасуна
    7.3% (9)
    0:0 Ничья
    4.9% (6)
    0:1 Осасуна
    4.1% (5)
    2:0 Алавес
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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