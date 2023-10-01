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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Gael Angoula
Тулуза
3:0
Конец матча
Мец
0'
13' Желтая карточка
Николайсен Расмус
1:0
31' Гол
Шмидт Никлас
2:0
43' Гол
Даллинга Тийс
63' Желтая карточка
Суасо Габриэль
75' Желтая карточка
Сьерро Венсан
3:0
82' Гол
Магри Франк
90'+7

Ход матча

13'
Николайсен Расмус
 
31'
Шмидт Никлас
(Доннум Арон)
1:0
43'
Даллинга Тийс
(Деслер Миккел)
2:0
46'
 
Камара Ламин
Атта Артур
46'
 
Ван Ден Керкхоф Кевин
Сабали Шейх
46'
 
Джаллоу Абли
Асоро Йоэль
61'
 
Маига Хабиб
Н'Дорам Кевин
63'
Суасо Габриэль
 
65'
Магри Франк
Даллинга Тийс
 
65'
Бангре Мамади
Доннум Арон
 
65'
Сьерро Венсан
Шмидт Никлас
 
70'
 
Эступиньян Оскар
Элисор Симон
74'
Мависса Кристиан
Деслер Миккел
 
75'
Сьерро Венсан
 
81'
Беграуи Янис
Хелаберт Сесар
 
82'
Магри Франк
(Бангре Мамади)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 636 Количество передач 306
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Тулуза 65.9% (81)
X 26.8% (33)
Мец 7.3% (9)
0
выиграет Мец, со счетом 0:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Рестес
Гийом
3
Деслер
Миккел
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
17
Суасо
Габриэль
24
Кассерес
Кристиан
20
Шмидт
Никлас
4
Спирингс
Стейн
11
Хелаберт
Сесар
15
Доннум
Арон
9
Даллинга
Тийс
16
Укиджа
Александр
39
Куао
Коффи
29
Эрей
Кристоф
5
Канде
Фали
3
Юдоль
Матьё
27
Жан-Жак
Данле
6
Н'Дорам
Кевин
99
Асоро
Йоэль
25
Атта
Артур
14
Сабали
Шейх
11
Элисор
Симон
Тулуза
4-2-3-1
Мец
4-2-3-1

История личных встреч

Тулуза
Мец

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:1
КЛ
1:1
Л1
1:2
Л1
3:2
Л1
3:0
Л1
0:2
Л1
0:0

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.2
1.1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
81

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абухляль Закария 3 (1) 0.43
Магри Франк 2 0.29
Даллинга Тийс 1 0.14
Хелаберт Сесар 1 0.14
Шмидт Никлас 1 0.14
Николайсен Расмус 1 0.14
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Доннум Арон 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0
Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 2 0.29
Сабали Шейх 2 0.29
Асоро Йоэль 1 0.14
Мазиз Юссеф 1 0.14
Джаллоу Абли 1 0.14
Юдоль Матьё 0 0
Н'Дорам Кевин 0 0
Канде Фали 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сьерро Венсан 2 0
Суасо Габриэль 2 0
Даллинга Тийс 2 0
Деслер Миккел 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Николайсен Расмус 1 0
Доннум Арон 1 0
Коста Логан 1 0
Бангре Мамади 1 0
Рестес Гийом 1 0
Магри Франк 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куао Коффи 2 0
Ло Абабакар 0 1
Укиджа Александр 1 0
Колин Максим 1 0
Мбайе Малик 1 0
Тетте Бенджамин 1 0
Н'Дорам Кевин 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Канде Фали 1 0
Сабали Шейх 1 0
Ласло Болони 1 0

Результаты матчей

Тулуза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Тулуза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Мец
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
4
Тулуза
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Мец
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
75%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
22%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
4
57%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
3
38%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2
Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2 Вердер - Тулуза 5:2 Тулуза - Андорра 0:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Монако - Тулуза 1:2 Тулуза - Осер 1:1 Ницца - Тулуза 0:0 Тулуза - Нант 0:0 Аяччо - Тулуза 0:0 Тулуза - Ланс 0:1 Нант - Тулуза 1:5
Мец
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Мец - Страсбург 0:1 Ланс - Мец 0:1 Мец - Базель 1:1 Мец - Реймс 2:2
Клермон - Мец 0:1 Мец - Марсель 2:2 Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1 Амьен - Мец 0:0 Мец - Стандард 2:2 Труа - Мец 0:3 Мец - Сераинг 2:1 Мец - Расинг Люксембург 3:0 Мец - Бастия 3:2 Сошо - Мец 0:1 Генгам - Мец 1:1 Мец - Гренобль 1:0 Ньор - Мец 1:3 Мец - Париж 1:1 Сент-Этьен - Мец 1:3

Результаты матчей

Тулуза
Мец

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:2
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Мец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 18 - 10 14
2.
Брест
 Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
3.
Реймс
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
4.
Ницца
 Заявка 7 3 4 0 8 - 4 13
5.
ПСЖ
 Заявка 7 3 3 1 14 - 6 12
6.
Лилль
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
7.
Страсбург
 Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
8.
Тулуза
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
9.
Гавр
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
10.
Марсель
 Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
11.
Нант
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
12.
Ренн
 Заявка 6 1 5 0 10 - 6 8
13.
Мец
 Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
14.
Ланс
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
15.
Монпелье
 0:0 Заявка 7 1 4 2 9 - 9 7
16.
Лорьян
 0:0 Заявка 7 1 4 2 10 - 12 7
17.
Клермон
 Заявка 7 0 2 5 5 - 12 2
18.
Лион
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Брест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
ПСЖ
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
5.
Страсбург
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Реймс
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
7.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Гавр
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Лорьян
 0:0 Заявка 4 1 3 0 7 - 4 6
10.
Ницца
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
11.
Ренн
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
12.
Тулуза
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
13.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
14.
Ланс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
15.
Мец
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Монпелье
 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
3.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
4.
Мец
 Заявка 4 2 0 2 3 - 8 6
5.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
6.
Монако
 Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
7.
Монпелье
 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
8.
Лилль
 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
9.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
10.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Страсбург
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
12.
Ренн
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Гавр
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
14.
Ланс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
15.
Марсель
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
16.
Клермон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17.
Лорьян
 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Нант Мохамед Мостафа 5
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Гавр Алиуи Набиль 4
Монако Минамино Такуми 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Гради Жонатан 4
Ланс Медина Факундо 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Монако Головин Александр 3
Реймс Фоке Томас 3
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Тулуза заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Тулуза: 57%, Мец: 43%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 96'
    Судья сигнализирует, что Магри Франк из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Эрей Кристоф
  • 95'
    Удар от ворот произведет Мец
  • 95'
    Контроль мяча: Тулуза: 57%, Мец: 43%.
  • 95'
    Беграуи Янис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Тулуза пытается что-то создать.
  • 94'
    Команда Тулуза довольна результатом к этому моменту.
  • 93'
    Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Мец начинает контратаку
  • 92'
    Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
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    • 91'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 91'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 90'
      Контроль мяча: Тулуза: 58%, Мец: 42%.
    • 90'
      Магри Франк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 90'
      Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 90'
      Матч возобновлен
    • 89'
      Суасо Габриэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 89'
      Джаллоу Абли из команды Мец опасно и грубо сыграл. Суасо Габриэль пострадал.
    • Первый тайм
    • 51'
      Команда Тулуза играла лучше в этом тайме.
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      Контроль мяча: Тулуза: 67%, Мец: 33%.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 50'
      Контроль мяча: Тулуза: 67%, Мец: 33%.
    • 49'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Юдоль Матьё ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Коста Логан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Судья сигнализирует, что Н'Дорам Кевин из команды Мец поставил подножку. Пострадал Шмидт Никлас
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Канде Фали из команды Мец поставил подножку. Пострадал Даллинга Тийс
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Юдоль Матьё из команды Мец поставил подножку. Пострадал Доннум Арон
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Суасо Габриэль из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Асоро Йоэль
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Тулуза: 64%, Мец: 36%.
    • 45'
      Матч возобновлен
    • 44'
      Укиджа Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 43'
      Г О О О О Л - Даллинга Тийс забивает с правой ноги!
    • 43'
      Деслер Миккел создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 43'
      Деслер Миккел сделал результативную передачу.
    • 43'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Судья сигнализирует, что Элисор Симон из команды Мец поставил подножку. Пострадал Николайсен Расмус
    • 42'
      Кассерес Кристиан пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем
    • 42'
      Хорошую попытку сделал Хелаберт Сесар. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 42'
      Канде Фали ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Спирингс Стейн пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем
    • 42'
      Суасо Габриэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 41'
      Хорошую попытку сделал Даллинга Тийс. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 41'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 40'
      Контроль мяча: Тулуза: 63%, Мец: 37%.
    • 39'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 38'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 37'
      Суасо Габриэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 37'
      Даллинга Тийс нанес удар головой, но Александр Укиджа спокойно отбил мяч.
    • 36'
      Суасо Габриэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Контроль мяча: Тулуза: 61%, Мец: 39%.
    • 34'
      Канде Фали ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Спирингс Стейн пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем
    • 34'
      Эрей Кристоф успешно блокирует удар.
    • 34'
      Хелаберт Сесар нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 34'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 34'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Кассерес Кристиан сделал ключевой пас для гола!
    • 32'
      Шмидт Никлас удалось забить из легкой позиции.
    • 31'
      Доннум Арон сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О О Л - Шмидт Никлас из команды Тулуза легко посылает мяч в пустые ворота правой! Шмидт Никлас легко с этим справился!
    • 31'
      Доннум Арон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 31'
      Кассерес Кристиан из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 31'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 31'
      Атта Артур из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 30'
      Контроль мяча: Тулуза: 58%, Мец: 42%.
    • 29'
      Матч возобновлен
    • 29'
      Ох, нехорошо это выглядит. Суасо Габриэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 28'
      Суасо Габриэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 28'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 27'
      Куао Коффи из команды Мец опасно и грубо сыграл. Суасо Габриэль пострадал.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 27'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Даллинга Тийс нанес удар головой, но Александр Укиджа спокойно отбил мяч.
    • 26'
      Деслер Миккел из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 25'
      Мец пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Тулуза: 58%, Мец: 42%.
    • 25'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • 23'
      Даллинга Тийс из команды Тулуза в офсайде
    • 23'
      Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 22'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 21'
      Мец пытается что-то создать.
    • 20'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Николайсен Расмус из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Мец пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Тулуза: 59%, Мец: 41%.
    • 20'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 19'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Жан-Жак Данле делает важнейший сейв!
    • 18'
      Судья сигнализирует, что Асоро Йоэль из команды Мец поставил подножку. Пострадал Кассерес Кристиан
    • 18'
      Guillaume Restes из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Асоро Йоэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 15'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Тулуза: 60%, Мец: 40%.
    • 14'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 13'
      Николайсен Расмус получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Николайсен Расмус из команды Тулуза толкнул локтем оппонента. Это Элисор Симон заработал фол
    • 13'
      Хорошую попытку сделал Куао Коффи. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 12'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 12'
      Канде Фали решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 11'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Контроль мяча: Тулуза: 76%, Мец: 24%.
    • 10'
      Назначен штрафной. Пострадал Асоро Йоэль, его свалил Николайсен Расмус.
    • 10'
      Мец пытается что-то создать.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 9'
      Канде Фали успешно блокирует удар.
    • 9'
      Хелаберт Сесар нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 8'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Шмидт Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Мец пытается что-то создать.
    • 7'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 7'
      Суасо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Элисор Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 5'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Тулуза: 78%, Мец: 22%.
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Эрей Кристоф из команды Мец поставил подножку. Пострадал Даллинга Тийс
    • 3'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 3'
      Оооо... вот это был удар! Шейк Сабали должен был забить с этой позиции.
    • 3'
      Шейк Сабали оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 3'
      Элисор Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      Асоро Йоэль из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 1'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Тулуза начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Тулуза 65.9% (81)
    X 26.8% (33)
    Мец 7.3% (9)
    0
    выиграет Мец, со счетом 0:1
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 3:0 Мец

    Исход игры
    Тулуза
    65.9% (81)
    Ничья
    26.8% (33)
    Мец
    7.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.8% (51)
    Меньше
    58.2% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    68.85% (84)
    Нет
    31.15% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Тулуза
    37.4% (46)
    1:1 Ничья
    26.8% (33)
    1:0 Тулуза
    17.9% (22)
    2:0 Тулуза
    9.8% (12)
    1:2 Мец
    4.1% (5)
    0:1 Мец
    2.4% (3)
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