Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

51' Команда Тулуза играла лучше в этом тайме.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Удар от ворот произведет Мец

49' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Коста Логан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Матч возобновлен

44' Укиджа Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Г О О О О Л - Даллинга Тийс забивает с правой ноги!

43' Деслер Миккел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Кассерес Кристиан пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем

42' Хорошую попытку сделал Хелаберт Сесар . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Спирингс Стейн пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем

42' Суасо Габриэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Хорошую попытку сделал Даллинга Тийс . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Удар от ворот произведет Мец

37' Суасо Габриэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Даллинга Тийс нанес удар головой, но Александр Укиджа спокойно отбил мяч.

36' Суасо Габриэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Спирингс Стейн пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем

34' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Доннум Арон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Кассерес Кристиан из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Суасо Габриэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Суасо Габриэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Удар от ворот произведет Тулуза

27' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Даллинга Тийс нанес удар головой, но Александр Укиджа спокойно отбил мяч.

26' Деслер Миккел из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Удар от ворот произведет Тулуза

25' Матч возобновлен

23' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

20' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Guillaume Restes из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

18' Асоро Йоэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Николайсен Расмус получил желтую карточку от судьи

13' Хорошую попытку сделал Куао Коффи . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Удар от ворот произведет Тулуза

12' Канде Фали решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

11' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Удар от ворот произведет Мец

8' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Шмидт Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Суасо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Элисор Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Тулуза

3' Оооо... вот это был удар! Шейк Сабали должен был забить с этой позиции.

3' Шейк Сабали оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Элисор Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Асоро Йоэль из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

1' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Тулуза начинает с центра поля