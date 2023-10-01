Тур: 7. Стадион: Мунисипал. Главный судья: Gael Angoula
0'
13' Желтая карточкаНиколайсен Расмус
1:0
31' ГолШмидт Никлас
2:0
43' ГолДаллинга Тийс
63' Желтая карточкаСуасо Габриэль
75' Желтая карточкаСьерро Венсан
3:0
82' ГолМагри Франк
90'+7
Ход матча
31'
1:0
43'
2:0
63'
75'
82'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 3
-
4 Угловые 6
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
636 Количество передач 306
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
50
Рестес
Гийом
20
Шмидт
Никлас
15
Доннум
Арон
39
Куао
Коффи
29
Эрей
Кристоф
99
Асоро
Йоэль
25
Атта
Артур
14
Сабали
Шейх
11
Элисор
Симон
- Основной состав
-
50 Рестес ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Доннум АронПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Магри ФранкПолузащитник
-
14 Беграуи ЯнисНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Куао КоффиЗащитник
-
29 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Асоро ЙоэльПолузащитник
-
25 Атта АртурПолузащитник
-
14 Сабали ШейхПолузащитник
-
11 Элисор СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Камара ЛаминПолузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
36 Джаллоу АблиПолузащитник
-
21 Жан Н'ГессанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Болони Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Тулуза
Мец
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.2
1.1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
75
81
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абухляль Закария
|3 (1)
|0.43
|Магри Франк
|2
|0.29
|Даллинга Тийс
|1
|0.14
|Хелаберт Сесар
|1
|0.14
|Шмидт Никлас
|1
|0.14
|Николайсен Расмус
|1
|0.14
|Деслер Миккел
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Бангре Мамади
|0
|0
|Шаиби Фарес
|0
|0
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|2
|0.29
|Сабали Шейх
|2
|0.29
|Асоро Йоэль
|1
|0.14
|Мазиз Юссеф
|1
|0.14
|Джаллоу Абли
|1
|0.14
|Юдоль Матьё
|0
|0
|Н'Дорам Кевин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сьерро Венсан
|2
|0
|Суасо Габриэль
|2
|0
|Даллинга Тийс
|2
|0
|Деслер Миккел
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Николайсен Расмус
|1
|0
|Доннум Арон
|1
|0
|Коста Логан
|1
|0
|Бангре Мамади
|1
|0
|Рестес Гийом
|1
|0
|Магри Франк
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куао Коффи
|2
|0
|Ло Абабакар
|0
|1
|Укиджа Александр
|1
|0
|Колин Максим
|1
|0
|Мбайе Малик
|1
|0
|Тетте Бенджамин
|1
|0
|Н'Дорам Кевин
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Канде Фали
|1
|0
|Сабали Шейх
|1
|0
|Ласло Болони
|1
|0
Результаты матчей
Тулуза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Тулуза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Мец
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
4
Тулуза
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Мец
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
75%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
22%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
4
57%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
3
38%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2
Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2 Вердер - Тулуза 5:2 Тулуза - Андорра 0:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Монако - Тулуза 1:2 Тулуза - Осер 1:1 Ницца - Тулуза 0:0 Тулуза - Нант 0:0 Аяччо - Тулуза 0:0 Тулуза - Ланс 0:1 Нант - Тулуза 1:5
Мец
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Мец - Страсбург 0:1 Ланс - Мец 0:1 Мец - Базель 1:1 Мец - Реймс 2:2
Клермон - Мец 0:1 Мец - Марсель 2:2 Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1 Амьен - Мец 0:0 Мец - Стандард 2:2 Труа - Мец 0:3 Мец - Сераинг 2:1 Мец - Расинг Люксембург 3:0 Мец - Бастия 3:2 Сошо - Мец 0:1 Генгам - Мец 1:1 Мец - Гренобль 1:0 Ньор - Мец 1:3 Мец - Париж 1:1 Сент-Этьен - Мец 1:3
Результаты матчей
Тулуза
Мец
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:2
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Тулуза
Мец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 10
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 6
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|12.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|10 - 6
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|15.
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 9
|7
|16.
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 12
|7
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 12
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 4
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|16.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 8
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 7
|5
|7.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Гавр
|Алиуи Набиль
|4
|Монако
|Минамино Такуми
|3 (3)
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Ланс
|Медина Факундо
|4
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Монако
|Головин Александр
|3
|Реймс
|Фоке Томас
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тулуза 3:0 Мец
Исход игры
Тулуза
65.9% (81)
Ничья
26.8% (33)
Мец
7.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
41.8% (51)
Меньше
58.2% (71)
Обе команды забьют
Да
68.85% (84)
Нет
31.15% (38)
Популярный счёт
2:1 Тулуза
37.4% (46)
1:1 Ничья
26.8% (33)
1:0 Тулуза
17.9% (22)
2:0 Тулуза
9.8% (12)
1:2 Мец
4.1% (5)
0:1 Мец
2.4% (3)
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