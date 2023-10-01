Тур: 7. Стадион: Альянц Ривьера. Главный судья: Romain Lissorgue
0'
5' Желтая карточкаМунье Стив
34' Желтая карточкаКамара Махди
59' Желтая карточкаАталь Юсеф
62' Желтая карточкаШардонне Брендан
90'+4
Ход матча
5'
34'
59'
62'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
415 Количество передач 355
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Аталь
Юсеф
26
Бар
Мельвен
19
Тюрам
Кефрен
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
45
Камара
Махди
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Защитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
27 Бальде АлиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Гессан ЭваннНападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Амави ЖорданЗащитник
- Защитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лебо АдриенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ницца
Брест
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
120%
0 побед 6 ничьих 1 победа
15 матчей
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.86
1.13
Среднее время на гол
48
80
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.75
1.14
Среднее время на гол
120
78
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.27
1.13
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
71
79
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|3
|0.43
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.29
|Бога Жереми
|1
|0.14
|Аталь Юсеф
|1
|0.14
|Гессан Эванн
|1
|0.14
|Данте Бонфим
|0
|0
|Тодибо Жан-Клер
|0
|0
|Бар Мельвен
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|3 (2)
|0.43
|Лала Кенни
|1
|0.14
|Мунье Стив
|1
|0.14
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.14
|Камара Махди
|1
|0.14
|Брассье Лилиан
|1
|0.14
|Локо Брэдли
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аталь Юсеф
|2
|0
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|Данте Бонфим
|1
|0
|Сансон Морган
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Лотомба Жордан
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
|Будауи Хишем
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
|Бар Мельвен
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Махди
|3
|0
|Шардонне Брендан
|2
|0
|Мунье Стив
|2
|0
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|Брассье Лилиан
|2
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Мартен Жонас
|1
|0
|Лала Кенни
|1
|0
|Дель Кастильо Ромен
|1
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Сатриано Мартин
|1
|0
|Камблан Аксель
|1
|0
|Эрик Рой
|1
|0
Результаты матчей
Ницца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Брест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Ницца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Брест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
Ницца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Брест
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
4
50%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0
Лорьян - Ницца 1:1 Ницца - Лилль 1:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1 Брага - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 1:0 Лозанна - Ницца 3:1 Ницца - Лион 3:1 Монпелье - Ницца 2:3 Ницца - Тулуза 0:0 Страсбург - Ницца 2:0 Ницца - Ренн 2:1 Труа - Ницца 0:1 Ницца - Клермон 1:2 Ницца - Базель 1:2 Брест - Ницца 1:0
Брест
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0
Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0 Брест - Ренн 1:2 Марсель - Брест 1:2 Брест - Клермон 2:1 Брест - Осер 1:0 Лорьян - Брест 2:1 Брест - Нант 2:0 Аяччо - Брест 0:0 Брест - Ницца 1:0 Реймс - Брест 1:1
Результаты матчей
Ницца
Брест
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ницца
Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
25
34
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 10
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 6
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|12.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|10 - 6
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|15.
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 9
|7
|16.
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 12
|7
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 12
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 4
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|16.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 8
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 7
|5
|7.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Гавр
|Алиуи Набиль
|4
|Монако
|Минамино Такуми
|3 (3)
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Ланс
|Медина Факундо
|4
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Монако
|Головин Александр
|3
|Реймс
|Фоке Томас
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ницца 0:0 Брест
Исход игры
Ницца
82.9% (102)
Ничья
14.6% (18)
Брест
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
46.72% (57)
Меньше
53.28% (65)
Обе команды забьют
Да
59.02% (72)
Нет
40.98% (50)
Популярный счёт
2:1 Ницца
39% (48)
1:0 Ницца
30.1% (37)
1:1 Ничья
13% (16)
2:0 Ницца
8.9% (11)
3:1 Ницца
3.3% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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