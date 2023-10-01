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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Romain Lissorgue
Ницца
0:0
Конец матча
Брест
0'
5' Желтая карточка
Мунье Стив
34' Желтая карточка
Камара Махди
59' Желтая карточка
Аталь Юсеф
62' Желтая карточка
Шардонне Брендан
90'+4

Ход матча

5'
 
Мунье Стив
34'
 
Камара Махди
59'
Аталь Юсеф
 
62'
 
Шардонне Брендан
68'
Росарио Пабло
Тодибо Жан-Клер
 
68'
Будауи Хишем
Сансон Морган
 
68'
Лотомба Жордан
Аталь Юсеф
 
69'
 
Мартен Жонас
Маньетти Уго
74'
Буанани Бадредин
Лаборд Гаэтан
 
75'
 
Думбия Камори
Камара Махди
75'
 
Сатриано Мартин
Мунье Стив
83'
Гессан Эванн
Моффи Теремас
 
88'
 
Ле Кардинал Жюльен
Дель Кастильо Ромен
89'
 
Камблан Аксель
Ле Дуарон Жереми

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 415 Количество передач 355
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Ницца 82.9% (102)
X 14.6% (18)
Брест 2.4% (3)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Булка
Марцин
20
Аталь
Юсеф
6
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
11
Сансон
Морган
55
Ндайишимийе
Юссуф
19
Тюрам
Кефрен
24
Лаборд
Гаэтан
9
Моффи
Теремас
7
Бога
Жереми
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Маньетти
Уго
10
Дель
Кастильо
Ромен
45
Камара
Махди
22
Ле
Дуарон
Жереми
9
Мунье
Стив
Ницца
4-3-3
Брест
4-2-3-1

История личных встреч

Ницца
Брест

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

120%
0 побед 6 ничьих 1 победа

15 матчей

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
2:0
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
0:2
КЛ
2:4
Л1
4:2
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.86
1.13

Среднее время на гол

48
80

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.75
1.14

Среднее время на гол

120
78

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.27
1.13

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

71
79

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 3 0.43
Лаборд Гаэтан 2 0.29
Бога Жереми 1 0.14
Аталь Юсеф 1 0.14
Гессан Эванн 1 0.14
Данте Бонфим 0 0
Тодибо Жан-Клер 0 0
Бар Мельвен 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 3 (2) 0.43
Лала Кенни 1 0.14
Мунье Стив 1 0.14
Лис-Мелу Пьерр 1 0.14
Камара Махди 1 0.14
Брассье Лилиан 1 0.14
Локо Брэдли 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аталь Юсеф 2 0
Ндайишимийе Юссуф 2 0
Тюрам Кефрен 2 0
Данте Бонфим 1 0
Сансон Морган 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Лотомба Жордан 1 0
Булка Марцин 1 0
Будауи Хишем 1 0
Моффи Теремас 1 0
Бар Мельвен 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Махди 3 0
Шардонне Брендан 2 0
Мунье Стив 2 0
Лис-Мелу Пьерр 2 0
Брассье Лилиан 2 0
Бизот Марко 1 0
Мартен Жонас 1 0
Лала Кенни 1 0
Дель Кастильо Ромен 1 0
Маньетти Уго 1 0
Сатриано Мартин 1 0
Камблан Аксель 1 0
Эрик Рой 1 0

Результаты матчей

Ницца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Брест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Ницца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Брест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
Ницца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Брест
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
4
50%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0
Лорьян - Ницца 1:1 Ницца - Лилль 1:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1 Брага - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 1:0 Лозанна - Ницца 3:1 Ницца - Лион 3:1 Монпелье - Ницца 2:3 Ницца - Тулуза 0:0 Страсбург - Ницца 2:0 Ницца - Ренн 2:1 Труа - Ницца 0:1 Ницца - Клермон 1:2 Ницца - Базель 1:2 Брест - Ницца 1:0
Брест
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0
Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0 Брест - Ренн 1:2 Марсель - Брест 1:2 Брест - Клермон 2:1 Брест - Осер 1:0 Лорьян - Брест 2:1 Брест - Нант 2:0 Аяччо - Брест 0:0 Брест - Ницца 1:0 Реймс - Брест 1:1

Результаты матчей

Ницца
Брест

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ницца
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 18 - 10 14
2.
Брест
 Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
3.
Реймс
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
4.
Ницца
 Заявка 7 3 4 0 8 - 4 13
5.
ПСЖ
 Заявка 7 3 3 1 14 - 6 12
6.
Лилль
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
7.
Страсбург
 Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
8.
Тулуза
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
9.
Гавр
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
10.
Марсель
 Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
11.
Нант
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
12.
Ренн
 Заявка 6 1 5 0 10 - 6 8
13.
Мец
 Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
14.
Ланс
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
15.
Монпелье
 0:0 Заявка 7 1 4 2 9 - 9 7
16.
Лорьян
 0:0 Заявка 7 1 4 2 10 - 12 7
17.
Клермон
 Заявка 7 0 2 5 5 - 12 2
18.
Лион
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Брест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
ПСЖ
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
5.
Страсбург
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Реймс
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
7.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Гавр
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Лорьян
 0:0 Заявка 4 1 3 0 7 - 4 6
10.
Ницца
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
11.
Ренн
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
12.
Тулуза
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
13.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
14.
Ланс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
15.
Мец
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Монпелье
 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
3.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
4.
Мец
 Заявка 4 2 0 2 3 - 8 6
5.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
6.
Монако
 Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
7.
Монпелье
 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
8.
Лилль
 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
9.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
10.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Страсбург
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
12.
Ренн
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Гавр
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
14.
Ланс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
15.
Марсель
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
16.
Клермон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17.
Лорьян
 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Нант Мохамед Мостафа 5
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Гавр Алиуи Набиль 4
Монако Минамино Такуми 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Гради Жонатан 4
Ланс Медина Факундо 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Монако Головин Александр 3
Реймс Фоке Томас 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Бога Жереми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 94'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Ницца: 55%, Брест: 45%.
  • 94'
    Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
  • 93'
    Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Бар Мельвен из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 90'
    Контроль мяча: Ницца: 56%, Брест: 44%.
  • 90'
    Думбия Камори выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 89'
    Тактическая замена. Жереми Ле Дуарон уходит с поля и его заменяет Камблан Аксель
  • 88'
    Тактическая замена. Дель Кастильо Ромен уходит с поля и его заменяет Julien Le Cardinal
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Тюрам Кефрен нанес удар головой, но Марко Бизот спокойно отбил мяч.
    • 49'
      Матч возобновлен
    • 48'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 48'
      Сансон Морган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 47'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест заходит слишком далеко, он валит Сансон Морган.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 46'
      Брассье Лилиан из команды Брест наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Контроль мяча: Ницца: 60%, Брест: 40%.
    • 45'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 43'
      Мунье Стив оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 43'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе
    • 41'
      Тодибо Жан-Клер из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Тюрам Кефрен из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: Ницца: 63%, Брест: 37%.
    • 40'
      Бога Жереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Судья сигнализирует, что Youssouf Ndayishimiye из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Камара Махди
    • 38'
      Дель Кастильо Ромен выиграл воздушное противоборство у Бар Мельвен.
    • 37'
      Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Матч возобновлен
    • 35'
      Бар Мельвен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 35'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 35'
      Контроль мяча: Ницца: 64%, Брест: 36%.
    • 34'
      Камара Махди получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Безумный фол. Камара Махди грубо играет против соперника. Пострадал Бар Мельвен
    • 33'
      Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе
    • 33'
      Дель Кастильо Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 31'
      Сансон Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Тюрам Кефрен выиграл воздушное противоборство у Шардонне Брендан.
    • 30'
      Контроль мяча: Ницца: 68%, Брест: 32%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 30'
      Бога Жереми не смог попасть в створ ударом издали
    • 29'
      Сансон Морган из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
    • 29'
      Лис-Мелу Пьерр успешно блокирует удар.
    • 29'
      Тюрам Кефрен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 29'
      Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 28'
      Тюрам Кефрен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 28'
      Бога Жереми создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 27'
      Лала Кенни нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 26'
      Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Булка Марцин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Ницца: 68%, Брест: 32%.
    • 25'
      Брест контролирует мяч.
    • 24'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Локо Брэдли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Аталь Юсеф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 24'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 21'
      Брест пытается что-то создать.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 20'
      Контроль мяча: Ницца: 67%, Брест: 33%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 20'
      Бизот Марко делает важнейший сейв!
    • 20'
      Хорошую попытку сделал Лаборд Гаэтан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 20'
      Ох, красивый был бы гол! Бога Жереми пробил с лета в перекладину!
    • 20'
      Сансон Морган из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 19'
      Лис-Мелу Пьерр не смог попасть в створ ударом издали
    • 19'
      Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Судья сигнализирует, что Шардонне Брендан из команды Брест поставил подножку. Пострадал Моффи Теремас
    • 18'
      Тодибо Жан-Клер из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Брест пытается что-то создать.
    • 16'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 16'
      Лаборд Гаэтан не смог попасть в створ ударом издали
    • 15'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Ницца: 68%, Брест: 32%.
    • 14'
      Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Бога Жереми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Лала Кенни ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Мунье Стив выиграл воздушное противоборство у Данте Бонфим.
    • 13'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Брест поставил подножку. Пострадал Аталь Юсеф
    • 11'
      Данте Бонфим наказан за толчок Мунье Стив
    • 10'
      Судья сигнализирует, что Бога Жереми из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
    • 10'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Контроль мяча: Ницца: 62%, Брест: 38%.
    • 9'
      Лаборд Гаэтан из команды Ницца заходит слишком далеко, он валит Локо Брэдли.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 8'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Жереми Ле Дуарон нанес удар в каркас ворот!
    • 8'
      Брест пытается что-то создать.
    • 7'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Лала Кенни из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Сансон Морган из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
    • 7'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Матч возобновлен
    • 5'
      Мунье Стив получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Сансон Морган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 5'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 5'
      Контроль мяча: Ницца: 63%, Брест: 37%.
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Мунье Стив из команды Брест поставил подножку. Пострадал Сансон Морган
    • 4'
      Сансон Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 3'
      Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Ницца контролирует мяч.
    • 1'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Брест начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Ницца 82.9% (102)
    X 14.6% (18)
    Брест 2.4% (3)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    вот так
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ницца 0:0 Брест онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 0:0 Брест

    Исход игры
    Ницца
    82.9% (102)
    Ничья
    14.6% (18)
    Брест
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.72% (57)
    Меньше
    53.28% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    59.02% (72)
    Нет
    40.98% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Ницца
    39% (48)
    1:0 Ницца
    30.1% (37)
    1:1 Ничья
    13% (16)
    2:0 Ницца
    8.9% (11)
    3:1 Ницца
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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