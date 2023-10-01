Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Тюрам Кефрен нанес удар головой, но Марко Бизот спокойно отбил мяч.

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Сансон Морган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Удар от ворот произведет Ницца

46' Брассье Лилиан из команды Брест наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Ницца

43' Мунье Стив оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

40' Бога Жереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Матч возобновлен

35' Бар Мельвен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Камара Махди получил желтую карточку от судьи

33' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

33' Дель Кастильо Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Сансон Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Брест

30' Бога Жереми не смог попасть в створ ударом издали

29' Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Брест

28' Тюрам Кефрен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Бога Жереми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Удар от ворот произведет Ницца

26' Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

24' Локо Брэдли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Аталь Юсеф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Удар от ворот произведет Ницца

21' Удар от ворот произведет Брест

20' Удар от ворот произведет Брест

20' Хорошую попытку сделал Лаборд Гаэтан . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Ох, красивый был бы гол! Бога Жереми пробил с лета в перекладину!

20' Сансон Морган из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Удар от ворот произведет Ницца

19' Лис-Мелу Пьерр не смог попасть в створ ударом издали

19' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Ницца

16' Лаборд Гаэтан не смог попасть в створ ударом издали

15' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Бога Жереми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Ницца

8' ШТАНГА! Так было близко к голу - Жереми Ле Дуарон нанес удар в каркас ворот!

7' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Матч возобновлен

5' Мунье Стив получил желтую карточку от судьи

5' Сансон Морган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Сансон Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Ницца

3' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Брест начинает с центра поля

1' Судья начинает матч