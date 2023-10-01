Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Хорошую попытку сделал Жегрова Эдон . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Хорошую попытку сделал Кавалейру Иван . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Матч возобновится спорным мячом

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Г О О О О Л - Жегрова Эдон забивает с левой ноги!

40' Жегрова Эдон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Йоро Лени выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Рибейро Александро наказан за толчок Rassoul Ndiaye

36' Назначен штрафной. Пострадал Кабелла Реми , его свалил Rassoul Ndiaye.

34' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

33' Кабелла Реми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Жегрова Эдон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Исмаили Гонсалвес из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Йоро Лени нанес удар головой, но Артур Десмас спокойно отбил мяч.

30' Кавалейру Иван из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Кабелла Реми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Жегрова Эдон пробует нанести удар издали, но Артур Десмас держит все под контролем

27' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Алиуи Набиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Гавр

21' Дэвид Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе

19' Удар от ворот произведет Лилль

18' Туре Абдулайе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Диаките Бафоде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Сумаре Исса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Удар от ворот произведет Гавр

12' Жегрова Эдон не смог попасть в створ ударом издали

12' Жегрова Эдон из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Лилль

8' Сумаре Исса из команды Гавр не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

8' Касимир Хосуэ создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Туре Абдулайе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Кузяев Далер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Кабелла Реми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Rassoul Ndiaye создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

2' Диаките Бафоде нанес удар головой, но Артур Десмас спокойно отбил мяч.

2' Кавалейру Иван из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Лилль начинает с центра поля