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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Гавр
0:2
Конец матча
Лилль
0'
0:1
40' Гол
Жегрова Эдон
0:2
52' Гол в свои ворота
Сальмье Йоанн
90'+5

Ход матча

40'
0:1
Жегрова Эдон
(Диаките Бафоде)
52'
0:2
Сальмье Йоанн
61'
Логбо Энди
Сумаре Исса
 
61'
Грандсир Самуэль
Алиуи Набиль
 
70'
Сабби Эммануэль
Касимир Хосуэ
 
71'
Кечта Яссин
Н'диайе Рассул
 
77'
 
Харальдссон Хакон-Арнар
Кабелла Реми
85'
Него Лоик
Туре Абдулайе
 
86'
 
Виржинюс Алан
Кавалейру Иван
90'
 
Мирамон Игнасио
Гомес Анхель
90'
 
Малуда Аарон
Жегрова Эдон

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 6
  • 6 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 395 Количество передач 674
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Гавр 16% (20)
X 43.2% (54)
Лилль 40.8% (51)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Десма
Артур
22
Сальмье
Йоанн
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
4
Льорис
Готье
27
Опери
Кристофер
14
Кузяев
Далер
94
Туре
Абдулайе
19
Н'диайе
Рассул
23
Касимир
Хосуэ
10
Алиуи
Набиль
45
Сумаре
Исса
30
Шевалье
Люка
18
Диаките
Бафоде
15
Йоро
Лени
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
21
Андре
Бенжамин
8
Гомес
Анхель
23
Жегрова
Эдон
10
Кабелла
Реми
17
Кавалейру
Иван
9
Дэвид
Джонатан
Гавр
4-3-3
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Гавр
Лилль

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
3:2
ММ(
1:2
Л1
0:1
Л1
3:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
60

Бомбардиры внутри турнира

Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиуи Набиль 4 0.57
Кузяев Далер 2 0.29
Льорис Готье 1 0.14
Мбемба Нолан 1 0.14
Грандсир Самуэль 1 0.14
Байо Мохамед 1 0.14
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Опери Кристофер 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Сальмье Йоанн 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаките Бафоде 2 0.29
Дэвид Джонатан 2 0.29
Андре Бенжамин 1 0.14
Уна Адам 1 0.14
Языджи Юсуф 1 0.14
Жегрова Эдон 1 0.14
Йоро Лени 1 0.14
Гомес Анхель 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Кабелла Реми 0 0
Кавалейру Иван 0 0

Карточки

Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грандсир Самуэль 1 1
Санганте Аруна 2 0
Десма Артур 1 0
Байо Мохамед 1 0
Касимир Хосуэ 1 0
Таргаллин Уссама 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейро Александро 1 1
Сантос Тиаго 2 0
Языджи Юсуф 2 0
Гомес Анхель 2 0
Диаките Бафоде 2 0
Андре Бенжамин 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0
Йоро Лени 1 0

Результаты матчей

Гавр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Лилль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
4
Гавр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
3
Гавр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Лилль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
3
27%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
2
18%
3
33%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
3
30%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Гавр
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2
Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0 Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0 Бастия - Гавр 1:1 Гавр - Валансьен 0:2 Анси - Гавр 1:0 Гавр - Родез 1:0 Кан - Гавр 1:2 Гавр - Кевийи 0:0 Ним - Гавр 0:1
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0
Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Лилль - Дюнкерк 3:1 Труа - Лилль 1:1 Лилль - Нант 2:1 Лилль - Марсель 2:1 Монако - Лилль 0:0 Реймс - Лилль 1:0 Лилль - Аяччо 3:0

Результаты матчей

Гавр
Лилль

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Тоталы голов в матче

Гавр
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
3
4
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 18 - 10 14
2.
Брест
 Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
3.
Реймс
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
4.
Ницца
 Заявка 7 3 4 0 8 - 4 13
5.
ПСЖ
 Заявка 7 3 3 1 14 - 6 12
6.
Лилль
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
7.
Страсбург
 Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
8.
Тулуза
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
9.
Гавр
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
10.
Марсель
 Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
11.
Нант
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
12.
Ренн
 Заявка 6 1 5 0 10 - 6 8
13.
Мец
 Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
14.
Ланс
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
15.
Монпелье
 0:0 Заявка 7 1 4 2 9 - 9 7
16.
Лорьян
 0:0 Заявка 7 1 4 2 10 - 12 7
17.
Клермон
 Заявка 7 0 2 5 5 - 12 2
18.
Лион
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Брест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
ПСЖ
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
5.
Страсбург
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Реймс
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
7.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Гавр
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Лорьян
 0:0 Заявка 4 1 3 0 7 - 4 6
10.
Ницца
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
11.
Ренн
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
12.
Тулуза
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
13.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
14.
Ланс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
15.
Мец
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Монпелье
 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
3.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
4.
Мец
 Заявка 4 2 0 2 3 - 8 6
5.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
6.
Монако
 Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
7.
Монпелье
 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
8.
Лилль
 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
9.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
10.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Страсбург
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
12.
Ренн
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Гавр
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
14.
Ланс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
15.
Марсель
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
16.
Клермон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17.
Лорьян
 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Нант Мохамед Мостафа 5
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Гавр Алиуи Набиль 4
Монако Минамино Такуми 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Гради Жонатан 4
Ланс Медина Факундо 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Монако Головин Александр 3
Реймс Фоке Томас 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 93'
    Лилль контролирует мяч.
  • 92'
    Дэвид Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Йоро Лени из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Кечта Яссин из команды Гавр разыграл угловой с правого угла.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Удар от ворот произведет Гавр
  • 90'
    Жегрова Эдон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Oceane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Гавр 16% (20)
    X 43.2% (54)
    Лилль 40.8% (51)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гавр 0:2 Лилль

    Исход игры
    Гавр
    16% (20)
    Ничья
    43.2% (54)
    Лилль
    40.8% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.21% (47)
    Меньше
    61.79% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    77.24% (95)
    Нет
    22.76% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.2% (49)
    1:2 Лилль
    23.2% (29)
    0:1 Лилль
    12% (15)
    2:1 Гавр
    10.4% (13)
    1:0 Гавр
    4.8% (6)
    0:2 Лилль
    3.2% (4)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
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