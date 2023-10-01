Тур: 7. Стадион: Осеан. Главный судья: Дешепи Бастьен
Ход матча
40'
0:1
52'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 6
-
6 Угловые 6
-
6 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
395 Количество передач 674
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Десма
Артур
14
Кузяев
Далер
10
Алиуи
Набиль
45
Сумаре
Исса
30
Шевалье
Люка
15
Йоро
Лени
23
Жегрова
Эдон
10
Кабелла
Реми
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Алиуи НабильНападающий
-
45 Сумаре ИссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мбемба НоланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Логбо ЭндиНападающий
-
66 Aliou Thiare
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Зедатка АкимЗащитник
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Малуда АаронПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Гавр
Лилль
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
60
Бомбардиры внутри турнира
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиуи Набиль
|4
|0.57
|Кузяев Далер
|2
|0.29
|Льорис Готье
|1
|0.14
|Мбемба Нолан
|1
|0.14
|Грандсир Самуэль
|1
|0.14
|Байо Мохамед
|1
|0.14
|Касимир Хосуэ
|0
|0
|Него Лоик
|0
|0
|Опери Кристофер
|0
|0
|Джуджу Антуан
|0
|0
|Сальмье Йоанн
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаките Бафоде
|2
|0.29
|Дэвид Джонатан
|2
|0.29
|Андре Бенжамин
|1
|0.14
|Уна Адам
|1
|0.14
|Языджи Юсуф
|1
|0.14
|Жегрова Эдон
|1
|0.14
|Йоро Лени
|1
|0.14
|Гомес Анхель
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|Кабелла Реми
|0
|0
|Кавалейру Иван
|0
|0
Карточки
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грандсир Самуэль
|1
|1
|Санганте Аруна
|2
|0
|Десма Артур
|1
|0
|Байо Мохамед
|1
|0
|Касимир Хосуэ
|1
|0
|Таргаллин Уссама
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рибейро Александро
|1
|1
|Сантос Тиаго
|2
|0
|Языджи Юсуф
|2
|0
|Гомес Анхель
|2
|0
|Диаките Бафоде
|2
|0
|Андре Бенжамин
|1
|0
|Дэвид Джонатан
|1
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0
|Йоро Лени
|1
|0
Результаты матчей
Гавр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Лилль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
4
Гавр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
3
Гавр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Лилль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
3
27%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
2
18%
3
33%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
3
30%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Гавр
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2
Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0 Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0 Бастия - Гавр 1:1 Гавр - Валансьен 0:2 Анси - Гавр 1:0 Гавр - Родез 1:0 Кан - Гавр 1:2 Гавр - Кевийи 0:0 Ним - Гавр 0:1
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0
Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Лилль - Дюнкерк 3:1 Труа - Лилль 1:1 Лилль - Нант 2:1 Лилль - Марсель 2:1 Монако - Лилль 0:0 Реймс - Лилль 1:0 Лилль - Аяччо 3:0
Результаты матчей
Гавр
Лилль
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
Тоталы голов в матче
Гавр
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
34
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 10
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 6
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|12.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|10 - 6
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|15.
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 9
|7
|16.
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 12
|7
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 12
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 4
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|16.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 8
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 7
|5
|7.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
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- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Гавр
|Алиуи Набиль
|4
|Монако
|Минамино Такуми
|3 (3)
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Ланс
|Медина Факундо
|4
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Монако
|Головин Александр
|3
|Реймс
|Фоке Томас
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гавр 0:2 Лилль
Исход игры
Гавр
16% (20)
Ничья
43.2% (54)
Лилль
40.8% (51)
Тотал 2.5
Больше
38.21% (47)
Меньше
61.79% (76)
Обе команды забьют
Да
77.24% (95)
Нет
22.76% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.2% (49)
1:2 Лилль
23.2% (29)
0:1 Лилль
12% (15)
2:1 Гавр
10.4% (13)
1:0 Гавр
4.8% (6)
0:2 Лилль
3.2% (4)
2:2 Ничья
2.4% (3)
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