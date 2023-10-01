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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Ренн
3:1
Конец матча
Нант
0'
1:0
6' Пенальти
Буриго Бенжамен
37' Желтая карточка
Молле Флоран
39' Undefined phrase: football_event_
Лафон Альбан
1:1
45' Гол
Чиривелья Педро
55' Желтая карточка
Ассиньон Лоренс
58' Желтая карточка
Мутуссами Самуэль
58' Желтая карточка
Буриго Бенжамен
60' Желтая карточка
Дуглас Гомес
61' Желтая карточка
Чиривелья Педро
62' Желтая карточка
Матич Неманья
2:1
73' Гол
Дуэ Дезире
77' Желтая карточка
Мохамед Мостафа
77' Вторая желтая карточка
Мохамед Мостафа
87' Желтая карточка
Кастеллетто Жан-Шарль
3:1
90' Пенальти
Мюинга Арно
90'+9

Ход матча

6'
Буриго Бенжамен
1:0
37'
 
Молле Флоран
39'
 
Лафон Альбан
45'
1:1
Чиривелья Педро
55'
Ассиньон Лоренс
 
58'
 
Мутуссами Самуэль
58'
Буриго Бенжамен
 
60'
 
Дуглас Гомес
61'
 
Бамба Абдул-Кадер
Молле Флоран
61'
 
Чиривелья Педро
62'
Матич Неманья
 
71'
Дуэ Дезире
Ридер Фабиан
 
73'
Дуэ Дезире
(Трюффер Адриен)
2:1
76'
 
Адсон
Мутуссами Самуэль
77'
 
Мохамед Мостафа
77'
 
Мохамед Мостафа
80'
Салах Ибрагим
Гуйри Амин
 
81'
Сантамария Батист
Буриго Бенжамен
 
84'
 
Пьер-Габриэль Ронаэль
Дюверн Жан-Кевин
85'
 
Сиссоко Мусса
Дуглас Гомес
87'
 
Кастеллетто Жан-Шарль
90'
Мюинга Арно
Йылдырым Бертуг
 
90'
Дуэ Гела
Блас Людовик
 
90'
Мюинга Арно
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 5
  • 11 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 497 Количество передач 358
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Ренн 76% (92)
X 19.8% (24)
Нант 4.1% (5)
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
22
Ассиньон
Лоренс
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
21
Матич
Неманья
11
Блас
Людовик
32
Ридер
Фабиан
10
Гуйри
Амин
99
Йылдырым
Бертуг
1
Лафон
Альбан
2
Дюверн
Жан-Кевин
24
Кёмерт
Эрай
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
29
Мерлин
Квентин
6
Дуглас
Гомес
5
Чиривелья
Педро
25
Молле
Флоран
8
Мутуссами
Самуэль
27
Саймон
Мозес
31
Мохамед
Мостафа
Ренн
4-2-3-1
Нант
4-2-3-1

История личных встреч

Ренн
Нант

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

26 матчей

53.8%
34.6%
11.6%
14 побед 9 ничьих 3 победы

Первый тайм

23.1%
57.7%
19.2%
6 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
38.5%
11.5%
13 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
0:1
Л1
3:0
ТМК
0:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
3:2
Л1
1:0
Л1
0:1
КЛ
2:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
4:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:3
ТМС
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.54
1.15

Среднее время на гол

58
78

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.54
0.85

Среднее время на гол

167
106

Всего голов

27
26

Голов в среднем за матч

1.04
1

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

86
90

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Ибрагим 3 0.43
Буриго Бенжамен 2 (2) 0.29
Мюинга Арно 2 (1) 0.29
Ассиньон Лоренс 1 0.14
Блас Людовик 1 0.14
Гуйри Амин 1 0.14
Доку Жереми 1 0.14
Ву Кристофер 1 0.14
Дуэ Дезире 1 0.14
Трюффер Адриен 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 5 (2) 0.71
Саймон Мозес 2 (1) 0.29
Молле Флоран 1 0.14
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.14
Чиривелья Педро 1 0.14
Кёмерт Эрай 1 0.14
Аблин Маттис 1 0.14
Бамба Абдул-Кадер 0 0
Мерлин Квентин 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 3 0
Ассиньон Лоренс 2 0
Буриго Бенжамен 1 0
Омари Вармед 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 3 0
Мохамед Мостафа 1 1
Паллуа Николя 2 0
Молле Флоран 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Мепийу Бастьен 0 1
Коко Маркус 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дуглас Гомес 1 0
Кёмерт Эрай 1 0
Дескамп Реми 1 0
Пьер Аристуи 1 0

Результаты матчей

Ренн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
0
Ренн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
9
Ренн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Нант
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

9
1
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
100%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
10
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
100%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
100%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
10%
3
27%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
20%
4
36%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
18%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
33%
3
27%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Монпелье - Ренн 0:0 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Ренн - Лилль 2:2 Брест - Ренн 0:0
Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 Ренн - Вест Хэм 3:1 Брест - Ренн 0:1 Сен-Мало - Ренн 1:2 Ренн - Конкарно 1:1 Брест - Ренн 1:2 Ренн - Монако 2:0 Аяччо - Ренн 0:5 Ренн - Труа 4:0 Ницца - Ренн 2:1 Ренн - Анже 4:2 Монпелье - Ренн 1:0
Нант
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3
Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1 Нант - Лаваль 0:3 Нант - Анже 1:0 Лилль - Нант 2:1 Нант - Монпелье 0:3 Тулуза - Нант 0:0 Нант - Страсбург 0:2 Брест - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:5 Нант - Труа 2:2 Осер - Нант 2:1

Результаты матчей

Ренн
Нант

Точный счет

2:2
2 раза 67%
5:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ренн
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
2
2
1
2
3.5
1
3
1
2
4.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
1
5
4.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 18 - 10 14
2.
Брест
 Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
3.
Реймс
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
4.
Ницца
 Заявка 7 3 4 0 8 - 4 13
5.
ПСЖ
 Заявка 7 3 3 1 14 - 6 12
6.
Лилль
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
7.
Ренн
 Заявка 7 2 5 0 13 - 7 11
8.
Страсбург
 Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
9.
Монпелье
 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
10.
Тулуза
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
11.
Гавр
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
12.
Марсель
 Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
13.
Нант
 Заявка 7 2 2 3 12 - 14 8
14.
Мец
 Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
15.
Ланс
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
16.
Лорьян
 Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
17.
Клермон
 Заявка 7 0 2 5 5 - 12 2
18.
Лион
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Ренн
 Заявка 4 2 2 0 12 - 6 8
3.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Брест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
ПСЖ
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
6.
Страсбург
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Реймс
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
8.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Гавр
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10.
Ницца
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
11.
Тулуза
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
13.
Лорьян
 Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
14.
Ланс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
15.
Мец
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Монпелье
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Монпелье
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
3.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
4.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Мец
 Заявка 4 2 0 2 3 - 8 6
6.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
7.
Монако
 Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
8.
Лилль
 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
9.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
10.
Нант
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Страсбург
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
12.
Ренн
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Гавр
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
14.
Ланс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
15.
Марсель
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
16.
Клермон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17.
Лорьян
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Гавр Алиуи Набиль 4
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Гради Жонатан 4
Ланс Медина Факундо 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Ренн Матич Неманья 3
Нант Кастеллетто Жан-Шарль 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 93'
      Матич Неманья на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 93'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 92'
      Сиссоко Мусса нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 92'
      Омари Вармед успешно блокирует удар.
    • 92'
      Бамба Абдул-Кадер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 92'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Тактическая замена. Блас Людовик уходит с поля и его заменяет Дуэ Гела
    • 90'
      Тактическая замена. Йылдырым Бертуг уходит с поля и его заменяет Мюинга Арно
    • 90'
      Контроль мяча: Ренн: 59%, Нант: 41%.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Ренн: 64%, Нант: 36%.
    • 47'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 46'
      Команда Нант сравняла счет! Игра продолжается!
    • 46'
      Чиривелья Педро удалось забить из легкой позиции.
    • 46'
      Омари Вармед плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 45'
      Г О О О О Л - Чиривелья Педро забивает ударом с правой ноги!
    • 45'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: Ренн: 64%, Нант: 36%.
    • 45'
      Мерлин Квентин из команды Нант в офсайде
    • 44'
      Мерлин Квентин из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
    • 43'
      Омари Вармед из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Назначен штрафной. Пострадал Дуглас Гомес, его свалил Ридер Фабиан.
    • 42'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Молле Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Хорошую попытку сделал Саймон Мозес. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 42'
      Мерлин Квентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      Нант пытается что-то создать.
    • 41'
      Трюффер Адриен наказан за толчок Мохамед Мостафа
    • 40'
      Контроль мяча: Ренн: 69%, Нант: 31%.
    • 39'
      Йылдырым Бертуг из команды Ренн в офсайде
    • 39'
      После проверки VAR рефери поменял решение - Ренн не будет бить пенальти!
    • 39'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ренн.
    • 39'
      ПЕНАЛЬТИ! - Лафон Альбан из команды Нант нарушает правила против Йылдырым Бертуг.
    • 39'
      Ридер Фабиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 38'
      Ренн контролирует мяч.
    • 37'
      Молле Флоран из команды Нант получает желтую после опасной игры.
    • 37'
      Молле Флоран из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Буриго Бенжамен заработал фол
    • 36'
      Судья сигнализирует, что Йылдырым Бертуг из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Кастеллетто Жан-Шарль
    • 36'
      Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 36'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 36'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
    • 35'
      Контроль мяча: Ренн: 69%, Нант: 31%.
    • 35'
      Молле Флоран ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 34'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Буриго Бенжамен пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем
    • 32'
      Чиривелья Педро из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 32'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 30'
      Судья сигнализирует, что Трюффер Адриен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Молле Флоран
    • 30'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Ренн: 68%, Нант: 32%.
    • 30'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Кастеллетто Жан-Шарль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Йылдырым Бертуг нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 29'
      Гуйри Амин из команды Ренн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 29'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
    • 29'
      Чиривелья Педро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 28'
      Молле Флоран пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем
    • 28'
      Нант пытается что-то создать.
    • 28'
      Матич Неманья из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 27'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 27'
      Буриго Бенжамен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 26'
      Судья сигнализирует, что Чиривелья Педро из команды Нант поставил подножку. Пострадал Гуйри Амин
    • 25'
      Контроль мяча: Ренн: 63%, Нант: 37%.
    • 24'
      Кастеллетто Жан-Шарль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 23'
      Ренн контролирует мяч.
    • 22'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 22'
      Манданда Стив из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Нант пытается что-то создать.
    • 22'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Ренн: 61%, Нант: 39%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 19'
      Гуйри Амин из команды Ренн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 19'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Дюверн Жан-Кевин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Трюффер Адриен
    • 17'
      Ренн контролирует мяч.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 16'
      Блас Людовик из команды Ренн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 16'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 16'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Ренн: 58%, Нант: 42%.
    • 14'
      Мохамед Мостафа из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Блас Людовик из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
    • 14'
      Хорошую попытку сделал Гуйри Амин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 14'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Ренн начинает контратаку
    • 13'
      Матич Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Молле Флоран нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 13'
      Саймон Мозес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 13'
      Нант пытается что-то создать.
    • 12'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Омари Вармед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Нант пытается что-то создать.
    • 11'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 11'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Судья сигнализирует, что Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
    • 10'
      Контроль мяча: Ренн: 60%, Нант: 40%.
    • 10'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Омари Вармед ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Дуглас Гомес из команды Нант разыграл угловой с правого угла.
    • 9'
      Матич Неманья успешно блокирует удар.
    • 8'
      Молле Флоран нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 8'
      Нант пытается что-то создать.
    • 8'
      Кастеллетто Жан-Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Буриго Бенжамен удалось забить из легкой позиции.
    • 6'
      Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 6'
      Г О О О О О Л - Буриго Бенжамен из команды Ренн забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Альбан Ляфон прыгнул не в ту сторону.
    • 5'
      Контроль мяча: Ренн: 81%, Нант: 19%.
    • 5'
      ПЕНАЛЬТИ - Мутуссами Самуэль из команды Нант привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Ассиньон Лоренс.
    • 4'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 3'
      Ренн контролирует мяч.
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Мутуссами Самуэль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Буриго Бенжамен
    • 3'
      Кёмерт Эрай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Ренн контролирует мяч.
    • 2'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Чиривелья Педро из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Игрок из команды Ренн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 2'
      Мерлин Квентин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 1'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Ренн 76% (92)
    X 19.8% (24)
    Нант 4.1% (5)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ренн 3:1 Нант онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 3:1 Нант

    Исход игры
    Ренн
    76% (92)
    Ничья
    19.8% (24)
    Нант
    4.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.33% (64)
    Меньше
    46.67% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    70% (84)
    Нет
    30% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Ренн
    42.1% (51)
    1:1 Ничья
    17.4% (21)
    1:0 Ренн
    15.7% (19)
    2:0 Ренн
    12.4% (15)
    1:2 Нант
    3.3% (4)
    3:1 Ренн
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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