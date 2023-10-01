Тур: 7. Стадион: Роазон Парк. Главный судья: Буке Рюдди
0'
1:0
6' ПенальтиБуриго Бенжамен
37' Желтая карточкаМолле Флоран
39' Undefined phrase: football_event_Лафон Альбан
1:1
45' ГолЧиривелья Педро
55' Желтая карточкаАссиньон Лоренс
58' Желтая карточкаМутуссами Самуэль
58' Желтая карточкаБуриго Бенжамен
60' Желтая карточкаДуглас Гомес
61' Желтая карточкаЧиривелья Педро
62' Желтая карточкаМатич Неманья
2:1
73' ГолДуэ Дезире
77' Желтая карточкаМохамед Мостафа
77' Вторая желтая карточкаМохамед Мостафа
87' Желтая карточкаКастеллетто Жан-Шарль
3:1
90' ПенальтиМюинга Арно
90'+9
Ход матча
6'
1:0
37'
39'
45'
1:1
55'
58'
60'
61'
62'
73'
2:1
77'
77'
90'
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
10 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 5
-
11 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
497 Количество передач 358
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Омари
Вармед
11
Блас
Людовик
32
Ридер
Фабиан
10
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
10 Гуйри АминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Дуэ ГелаЗащитник
-
15 Ву КристоферЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Ламбур МатисНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Хаджам ЖауэнЗащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 АдсонНападающий
-
Главный тренер: Пьер Аристуи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ренн
Нант
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
26 матчей
53.8%
34.6%
11.6%
14 побед 9 ничьих 3 победы
Первый тайм
23.1%
57.7%
19.2%
6 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
38.5%
11.5%
13 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.54
1.15
Среднее время на гол
58
78
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.54
0.85
Среднее время на гол
167
106
Всего голов
27
26
Голов в среднем за матч
1.04
1
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
86
90
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Ибрагим
|3
|0.43
|Буриго Бенжамен
|2 (2)
|0.29
|Мюинга Арно
|2 (1)
|0.29
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.14
|Блас Людовик
|1
|0.14
|Гуйри Амин
|1
|0.14
|Доку Жереми
|1
|0.14
|Ву Кристофер
|1
|0.14
|Дуэ Дезире
|1
|0.14
|Трюффер Адриен
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|5 (2)
|0.71
|Саймон Мозес
|2 (1)
|0.29
|Молле Флоран
|1
|0.14
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.14
|Чиривелья Педро
|1
|0.14
|Кёмерт Эрай
|1
|0.14
|Аблин Маттис
|1
|0.14
|Бамба Абдул-Кадер
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|3
|0
|Ассиньон Лоренс
|2
|0
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|Омари Вармед
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастеллетто Жан-Шарль
|3
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|1
|Паллуа Николя
|2
|0
|Молле Флоран
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Мепийу Бастьен
|0
|1
|Коко Маркус
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Дуглас Гомес
|1
|0
|Кёмерт Эрай
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Пьер Аристуи
|1
|0
Результаты матчей
Ренн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
0
Ренн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
9
Ренн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Нант
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
9
1
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
100%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
10
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
100%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
100%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
10%
3
27%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
20%
4
36%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
18%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
33%
3
27%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Монпелье - Ренн 0:0 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Ренн - Лилль 2:2 Брест - Ренн 0:0
Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 Ренн - Вест Хэм 3:1 Брест - Ренн 0:1 Сен-Мало - Ренн 1:2 Ренн - Конкарно 1:1 Брест - Ренн 1:2 Ренн - Монако 2:0 Аяччо - Ренн 0:5 Ренн - Труа 4:0 Ницца - Ренн 2:1 Ренн - Анже 4:2 Монпелье - Ренн 1:0
Нант
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3
Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1 Нант - Лаваль 0:3 Нант - Анже 1:0 Лилль - Нант 2:1 Нант - Монпелье 0:3 Тулуза - Нант 0:0 Нант - Страсбург 0:2 Брест - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:5 Нант - Труа 2:2 Осер - Нант 2:1
Результаты матчей
Ренн
Нант
Точный счет
2:2
2 раза 67%
5:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ренн
Нант
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
12
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
33
24
15
24
15
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 10
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 6
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|7.
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|13 - 7
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 12
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 6
|8
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 8
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 7
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Монпелье
|Адамс Акор
|5
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Гавр
|Алиуи Набиль
|4
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Ланс
|Медина Факундо
|4
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Ренн
|Матич Неманья
|3
|Нант
|Кастеллетто Жан-Шарль
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ренн 3:1 Нант
Исход игры
Ренн
76% (92)
Ничья
19.8% (24)
Нант
4.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (64)
Меньше
46.67% (56)
Обе команды забьют
Да
70% (84)
Нет
30% (36)
Популярный счёт
2:1 Ренн
42.1% (51)
1:1 Ничья
17.4% (21)
1:0 Ренн
15.7% (19)
2:0 Ренн
12.4% (15)
1:2 Нант
3.3% (4)
3:1 Ренн
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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