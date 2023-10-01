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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Реймс
2:0
Конец матча
Лион
0'
35' Желтая карточка
Альверо Скелли
37' Желтая карточка
Абдельамид Юнис
1:0
45' Гол
Манетси Маршал
52' Желтая карточка
Какере Максанс
60' Желтая карточка
Теума Тедди
2:0
71' Гол
Абдельамид Юнис
90'+5

Ход матча

35'
 
Альверо Скелли
37'
Абдельамид Юнис
 
45'
Манетси Маршал
(Ито Дзюня)
1:0
52'
 
Какере Максанс
53'
 
Нуама Эрнест
Шерки Райан
54'
 
Лепнан Йоанн
Толиссо Корентен
60'
Теума Тедди
 
68'
 
Кадевере Тино
Бальде Мама
71'
Абдельамид Юнис
2:0
77'
Ричардсон Амир
Теума Тедди
 
78'
 
Джеффиньо
Кумбеди Саэль
78'
 
Милагрес Энрике
Тальяфико Николас
80'
Дьяките Умар
Дарами Мохаммед
 
89'
Агбаду Эммануэль
Накамура Кейто
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 490 Количество передач 493
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Реймс 43.7% (55)
X 27.8% (35)
Лион 28.6% (36)
0
выиграет Реймс, со счетом 1:0
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
2
Окуму
Джозеф
5
Абдельамид
Юнис
25
Де
Смет
Тибо
15
Манетси
Маршал
21
Матусива
Азор
10
Теума
Тедди
7
Ито
Дзюня
9
Дарами
Мохаммед
17
Накамура
Кейто
1
Лопеш
Антони
22
Мата
Клинтон
12
О'Брайан
Джек
2
Диоманде
Синали
20
Кумбеди
Саэль
8
Толиссо
Корентен
80
Альверо
Скелли
6
Какере
Максанс
3
Тальяфико
Николас
7
Бальде
Мама
18
Шерки
Райан
Реймс
4-3-3
Лион
3-5-2

История личных встреч

Реймс
Лион

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

18 матчей

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
2:4
Л1
2:1
Л1
0:2
КЛ
3:2
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
3:0

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.22
0.78

Среднее время на гол

73
115

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.89
1.11

Среднее время на гол

47
81

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.56
0.94

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

57
95

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 3 0.43
Манетси Маршал 2 0.29
Дарами Мохаммед 2 0.29
Абдельамид Юнис 2 0.29
Ито Дзюня 1 0.14
Накамура Кейто 1 0.14
Ричардсон Амир 1 0.14
Дьяките Умар 1 0.14
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 1 0.14
Тальяфико Николас 1 0.14
Толиссо Корентен 1 (1) 0.14
Какере Максанс 0 0
Кумбеди Саэль 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 3 0
Теума Тедди 2 0
Ричардсон Амир 2 0
Дьяките Умар 1 0
Абдельамид Юнис 1 0
Де Смет Тибо 1 0
Манетси Маршал 1 0
Матусива Азор 1 0
Накамура Кейто 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбеди Саэль 4 0
Ляказетт Александр 1 1
Тальяфико Николас 2 0
Толиссо Корентен 2 0
Альверо Скелли 2 0
Мата Клинтон 1 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Диоманде Синали 1 0
Нуама Эрнест 1 0

Результаты матчей

Реймс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Лион
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Реймс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Лион
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

7
0
Реймс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Лион
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

8
1

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

8
2
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Забито

13
3
9 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
3
23%
0
0%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
67%
61-75
1
8%
1
33%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
4
31%
61-75
1
13%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3
Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3 Реймс - Монпелье 1:3 Лион - Реймс 3:0 Реймс - Анже 2:2 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Лилль 1:0 Клермон - Реймс 1:0 Реймс - Страсбург 0:2 Ренн - Реймс 3:0
Лион
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4
Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1 Лион - Реймс 3:0 Лион - Монако 3:1 Клермон - Лион 2:1 Лион - Монпелье 5:4 Страсбург - Лион 1:2 Лион - Марсель 1:2 Тулуза - Лион 1:2

Результаты матчей

Реймс
Лион

Точный счет

2:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
1:4
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:4
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Тоталы голов в матче

Реймс
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 18 - 10 14
2.
Брест
 Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
3.
Реймс
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
4.
Ницца
 Заявка 7 3 4 0 8 - 4 13
5.
ПСЖ
 Заявка 7 3 3 1 14 - 6 12
6.
Лилль
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
7.
Страсбург
 Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
8.
Тулуза
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
9.
Гавр
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
10.
Марсель
 Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
11.
Нант
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
12.
Ренн
 Заявка 6 1 5 0 10 - 6 8
13.
Мец
 Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
14.
Ланс
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
15.
Монпелье
 0:0 Заявка 7 1 4 2 9 - 9 7
16.
Лорьян
 0:0 Заявка 7 1 4 2 10 - 12 7
17.
Клермон
 Заявка 7 0 2 5 5 - 12 2
18.
Лион
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Брест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
ПСЖ
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
5.
Страсбург
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Реймс
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
7.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Гавр
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Лорьян
 0:0 Заявка 4 1 3 0 7 - 4 6
10.
Ницца
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
11.
Ренн
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
12.
Тулуза
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
13.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
14.
Ланс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
15.
Мец
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Монпелье
 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
3.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
4.
Мец
 Заявка 4 2 0 2 3 - 8 6
5.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
6.
Монако
 Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
7.
Монпелье
 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
8.
Лилль
 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
9.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
10.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Страсбург
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
12.
Ренн
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Гавр
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
14.
Ланс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
15.
Марсель
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
16.
Клермон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17.
Лорьян
 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Нант Мохамед Мостафа 5
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Гавр Алиуи Набиль 4
Монако Минамино Такуми 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Гради Жонатан 4
Ланс Медина Факундо 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Монако Головин Александр 3
Реймс Фоке Томас 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 93'
    Дьяките Умар из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Мата Клинтон.
  • 92'
    Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 90'
    О'Брайан Джек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 90'
    Контроль мяча: Реймс: 50%, Лион: 50%.
  • 90'
    Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 89'
    Тактическая замена. Накамура Кейто уходит с поля и его заменяет Агбаду Эммануэль
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Реймс 43.7% (55)
    X 27.8% (35)
    Лион 28.6% (36)
    0
    выиграет Реймс, со счетом 1:0
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 2:0 Лион

    Исход игры
    Реймс
    43.7% (55)
    Ничья
    27.8% (35)
    Лион
    28.6% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.93% (58)
    Меньше
    52.07% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    73.55% (89)
    Нет
    26.45% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.6% (31)
    2:1 Реймс
    22.2% (28)
    1:2 Лион
    20.6% (26)
    1:0 Реймс
    11.1% (14)
    2:0 Реймс
    6.3% (8)
    0:1 Лион
    4% (5)
    0:2 Лион
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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