Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

85' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

83' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Мата Клинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Дарами Мохаммед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Ито Дзюня создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Г О О О О О О Л - Абдельамид Юнис из команды Реймс головой вбивает мяч в сетку.

71' Ито Дзюня нанес удар головой, но Антони Лопеш спокойно отбил мяч.

71' Теума Тедди из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Лепнан Йоанн плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

71' Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Реймс

68' Матч возобновлен

67' Окуму Джозеф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Бальде Мама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Окуму Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Бальде Мама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Какере Максанс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Хорошую попытку сделал Кумбеди Саэль . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Нуама Эрнест создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Теума Тедди - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

60' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

56' О'Брайан Джек нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.

56' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' О'Брайан Джек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Хорошую попытку сделал Какере Максанс . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Какере Максанс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

50' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Какере Максанс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

48' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лион

47' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Накамура Кейто из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.