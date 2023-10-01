Тур: 7. Стадион: Стад Огюст Делон. Главный судья: Летексье Франсуа
0'
35' Желтая карточкаАльверо Скелли
37' Желтая карточкаАбдельамид Юнис
1:0
45' ГолМанетси Маршал
52' Желтая карточкаКакере Максанс
60' Желтая карточкаТеума Тедди
2:0
71' ГолАбдельамид Юнис
90'+5
Ход матча
35'
37'
45'
1:0
52'
60'
71'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 6
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
490 Количество передач 493
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
25
Де
Смет
Тибо
10
Теума
Тедди
22
Мата
Клинтон
18
Шерки
Райан
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
32 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хадра РедаПолузащитник
-
22 Дьяките УмарНападающий
-
11 Салама АминНападающий
-
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
- Запасные игроки
-
17 Риу РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лепнан ЙоаннПолузащитник
- Полузащитник
-
47 ДжеффиньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Нуама ЭрнестНападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Реймс
Лион
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
18 матчей
27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.22
0.78
Среднее время на гол
73
115
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.89
1.11
Среднее время на гол
47
81
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.56
0.94
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
57
95
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|3
|0.43
|Манетси Маршал
|2
|0.29
|Дарами Мохаммед
|2
|0.29
|Абдельамид Юнис
|2
|0.29
|Ито Дзюня
|1
|0.14
|Накамура Кейто
|1
|0.14
|Ричардсон Амир
|1
|0.14
|Дьяките Умар
|1
|0.14
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|1
|0.14
|Тальяфико Николас
|1
|0.14
|Толиссо Корентен
|1 (1)
|0.14
|Какере Максанс
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоке Томас
|3
|0
|Теума Тедди
|2
|0
|Ричардсон Амир
|2
|0
|Дьяките Умар
|1
|0
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|Де Смет Тибо
|1
|0
|Манетси Маршал
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумбеди Саэль
|4
|0
|Ляказетт Александр
|1
|1
|Тальяфико Николас
|2
|0
|Толиссо Корентен
|2
|0
|Альверо Скелли
|2
|0
|Мата Клинтон
|1
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|Диоманде Синали
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
Результаты матчей
Реймс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Лион
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Реймс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Лион
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
7
0
Реймс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Лион
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
8
1
Голы по времени матча
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
8
2
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Забито
13
3
9 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
3
23%
0
0%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
67%
61-75
1
8%
1
33%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
4
31%
61-75
1
13%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3
Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3 Реймс - Монпелье 1:3 Лион - Реймс 3:0 Реймс - Анже 2:2 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Лилль 1:0 Клермон - Реймс 1:0 Реймс - Страсбург 0:2 Ренн - Реймс 3:0
Лион
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4
Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1 Лион - Реймс 3:0 Лион - Монако 3:1 Клермон - Лион 2:1 Лион - Монпелье 5:4 Страсбург - Лион 1:2 Лион - Марсель 1:2 Тулуза - Лион 1:2
Результаты матчей
Реймс
Лион
Точный счет
2:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
1:4
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:4
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Тоталы голов в матче
Реймс
Лион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 10
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 6
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|12.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|10 - 6
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|15.
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 9
|7
|16.
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 12
|7
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 12
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 4
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|16.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 8
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 7
|5
|7.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Гавр
|Алиуи Набиль
|4
|Монако
|Минамино Такуми
|3 (3)
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Ланс
|Медина Факундо
|4
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Монако
|Головин Александр
|3
|Реймс
|Фоке Томас
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реймс 2:0 Лион
Исход игры
Реймс
43.7% (55)
Ничья
27.8% (35)
Лион
28.6% (36)
Тотал 2.5
Больше
47.93% (58)
Меньше
52.07% (63)
Обе команды забьют
Да
73.55% (89)
Нет
26.45% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.6% (31)
2:1 Реймс
22.2% (28)
1:2 Лион
20.6% (26)
1:0 Реймс
11.1% (14)
2:0 Реймс
6.3% (8)
0:1 Лион
4% (5)
0:2 Лион
2.4% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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