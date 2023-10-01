Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' ШТАНГА! Так было близко к голу - Ле Бри Тео нанес удар в каркас ворот!

47' Ле Гофф Венсан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

44' Удар от ворот произведет Лорьян

43' Хазри Вахби оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Адамс Акор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Адамс Акор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

42' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Туре Сулейман нанес удар головой, но Бенжамен Леконт спокойно отбил мяч.

37' Омерагич Бечир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Февр Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Тальби Монтассар тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

33' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Команда Монпелье забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

30' Г О О О О Л - Адамс Акор забивает с правой ноги!

30' Аль-Тамари Мусса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Тальби Монтассар нанес удар головой, но Бенжамен Леконт спокойно отбил мяч.

29' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Тальби Монтассар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Лапорт Жульен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Саванье Тежи пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем

20' Понсо Жульен тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

19' Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Лорьян

16' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Туре Сулейман нанес удар головой, но Бенжамен Леконт спокойно отбил мяч.

14' Калюлю Гедеон из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Матч возобновлен

12' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

12' Удар от ворот произведет Монпелье

12' Ле Гофф Венсан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Ле Бри Тео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Адамс Акор нанес удар головой, но Ивон Мвого спокойно отбил мяч.

10' Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

7' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Саванье Тежи пробил со штрафного прямо в стенку

4' Удар от ворот произведет Монпелье

3' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля