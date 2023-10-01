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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Лорьян
0:3
Конец матча
Монпелье
0'
20' Желтая карточка
Понсо Жульен
0:1
30' Гол
Адамс Акор
33' Желтая карточка
Тальби Монтассар
61' Желтая карточка
Эстев Максим
0:2
73' Пенальти
Саванье Тежи
0:3
89' Гол
Адамс Акор
90'+8

Ход матча

20'
Понсо Жульен
 
30'
0:1
Адамс Акор
(Аль-Тамари Мусса)
33'
Тальби Монтассар
 
46'
Мугиша Джоэл
Туре Сулейман
 
58'
Силва Игор
Калюлю Гедеон
 
58'
Менди Бенжамен
Ле Гофф Венсан
 
61'
 
Эстев Максим
61'
Дукуре Сирине
Крупи Эли Джуниор
 
64'
 
Йебоа Келвин
Хазри Вахби
64'
 
Тшато Энзо
Сако Фалае
73'
0:2
Саванье Тежи
76'
Макенго Жан-Виктор
Понсо Жульен
 
78'
 
Леруа Лео
Саванье Тежи
84'
 
Сахо Мамаду
Эстев Максим
89'
0:3
Адамс Акор
(Шотар Жорис)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 8
  • 8 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 527 Количество передач 527
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Лорьян 28.9% (35)
X 53.7% (65)
Монпелье 17.4% (21)
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
38
Мвого
Ивон
3
Тальби
Монтассар
15
Лапорт
Жульен
95
Туре
Сулейман
24
Калюлю
Гедеон
19
Абергель
Лоран
21
Понсо
Жульен
25
Ле
Гофф
Венсан
10
Февр
Ромен
22
Крупи
Эли
Джуниор
37
Ле
Бри
Тео
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
27
Омерагич
Бечир
4
Куяте
Кики
14
Эстев
Максим
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
9
Аль-Тамари
Мусса
11
Саванье
Тежи
10
Хазри
Вахби
8
Адамс
Акор
Лорьян
3-4-3
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Лорьян
Монпелье

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

25 матчей

20%
32%
48%
5 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

20%
48%
32%
5 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
0:1
К
4:3
Л1
2:0
Л1
2:2
Л1
1:1
КЛ
3:2
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
4:4
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
4:0
КЛ
1:2
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
2:2

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

2
1.42

Среднее время на гол

45
63

Всего голов

42
30

Голов в среднем за матч

1.68
1.2

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

53
75

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 3 0.43
Тосин Айегун 2 0.29
Крупи Эли Джуниор 1 0.14
Дукуре Сирине 1 0.14
Ле Гофф Венсан 1 0.14
Абергель Лоран 1 0.14
Понсо Жульен 1 0.14
Туре Сулейман 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 5 0.71
Аль-Тамари Мусса 3 0.43
Норден Арно 2 0.29
Саванье Тежи 1 (1) 0.14
Хазри Вахби 1 0.14
Сако Фалае 0 0
Куяте Кики 0 0
Леруа Лео 0 0
Шотар Жорис 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Силва Игор 1 0
Тальби Монтассар 1 0
Февр Ромен 1 0
Понсо Жульен 1 0
Дукуре Сирине 1 0
Пабло Пажис 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шотар Жорис 3 0
Ферри Жордан 1 0
Саванье Тежи 1 0
Жюльен Кристофер 1 0
Силла Иссиага 1 0
Норден Арно 1 0
Адамс Акор 1 0
Омерагич Бечир 1 0
Куяте Кики 1 0
Леруа Лео 1 0
Эстев Максим 1 0
Мишель Тер-Закарян 1 0

Результаты матчей

Лорьян
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Монпелье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
3
Лорьян
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Монпелье
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

0
2
Лорьян
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Монпелье
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
2
67%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
30%
3
23%
61-75
3
30%
2
15%
76-90

Пропущено

15
8
3 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
4
27%
1
13%
46-60
4
27%
2
25%
61-75
4
27%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1
Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2 Конкарно - Лорьян 3:3 Лорьян - Страсбург 2:1 Клермон - Лорьян 2:0 Лорьян - Ланс 1:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лорьян - Брест 2:1 ПСЖ - Лорьян 1:3 Лорьян - Тулуза 0:1 Монако - Лорьян 3:1 Лорьян - Марсель 0:0
Монпелье
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3
Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3 Монпелье - Ницца 2:3 Нант - Монпелье 0:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лион - Монпелье 5:4 Монако - Монпелье 0:4 Монпелье - Ренн 1:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Тулуза 1:2

Результаты матчей

Лорьян
Монпелье

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Лорьян
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
2
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
3
1
1
2
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
4
3
2
5
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 18 - 10 14
2.
Брест
 Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
3.
Реймс
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
4.
Ницца
 Заявка 7 3 4 0 8 - 4 13
5.
ПСЖ
 Заявка 7 3 3 1 14 - 6 12
6.
Лилль
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
7.
Страсбург
 Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
8.
Монпелье
 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
9.
Тулуза
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
10.
Гавр
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
11.
Марсель
 Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
12.
Нант
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
13.
Ренн
 Заявка 6 1 5 0 10 - 6 8
14.
Мец
 Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
15.
Ланс
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
16.
Лорьян
 Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
17.
Клермон
 Заявка 7 0 2 5 5 - 12 2
18.
Лион
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Брест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
ПСЖ
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
5.
Страсбург
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Реймс
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
7.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Гавр
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Ницца
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
10.
Ренн
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
11.
Тулуза
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
13.
Лорьян
 Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
14.
Ланс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
15.
Мец
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Монпелье
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Монпелье
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
3.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
4.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Мец
 Заявка 4 2 0 2 3 - 8 6
6.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
7.
Монако
 Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
8.
Лилль
 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
9.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
10.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Страсбург
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
12.
Гавр
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13.
Ренн
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
14.
Ланс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
15.
Марсель
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
16.
Клермон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17.
Лорьян
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Гавр Алиуи Набиль 4
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Гради Жонатан 4
Ланс Медина Факундо 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Монако Головин Александр 3
Реймс Фоке Томас 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Монпелье заслуженно побеждает в отличном матче
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Лорьян: 50%, Монпелье: 50%.
  • 97'
    Ле Бри Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 96'
    Йебоа Келвин пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем
  • 96'
    Монпелье пытается что-то создать.
  • 95'
    Контроль мяча: Лорьян: 53%, Монпелье: 47%.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Лорьян 28.9% (35)
    X 53.7% (65)
    Монпелье 17.4% (21)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Лорьян 0:3 Монпелье онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лорьян 0:3 Монпелье

    Исход игры
    Лорьян
    28.9% (35)
    Ничья
    53.7% (65)
    Монпелье
    17.4% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.77% (39)
    Меньше
    67.23% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    80.67% (96)
    Нет
    19.33% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    47.1% (57)
    2:1 Лорьян
    13.2% (16)
    1:0 Лорьян
    11.6% (14)
    1:2 Монпелье
    10.7% (13)
    2:2 Ничья
    5% (6)
    0:1 Монпелье
    4.1% (5)
    2:0 Лорьян
    1.7% (2)
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