Тур: 7. Стадион: Стад де Мустуар. Главный судья: Стина Жереми
0'
20' Желтая карточкаПонсо Жульен
0:1
30' ГолАдамс Акор
33' Желтая карточкаТальби Монтассар
61' Желтая карточкаЭстев Максим
0:2
73' ПенальтиСаванье Тежи
0:3
89' ГолАдамс Акор
90'+8
Ход матча
20'
30'
0:1
33'
61'
64'
73'
0:2
89'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 8
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
527 Количество передач 527
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
38
Мвого
Ивон
21
Понсо
Жульен
10
Февр
Ромен
37
Ле
Бри
Тео
77
Сако
Фалае
14
Эстев
Максим
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
10
Хазри
Вахби
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Февр РоменНападающий
- Нападающий
-
37 Ле Бри ТеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
93 Мугиша ДжоэлПолузащитник
-
26 Пабло ПажисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
-
75 Сахо МамадуЗащитник
- Защитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
19 Делайе СашаПолузащитник
-
23 Йебоа КелвинНападающий
-
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лорьян
Монпелье
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
25 матчей
20%
32%
48%
5 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
20%
48%
32%
5 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
2
1.42
Среднее время на гол
45
63
Всего голов
42
30
Голов в среднем за матч
1.68
1.2
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
53
75
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Февр Ромен
|3
|0.43
|Тосин Айегун
|2
|0.29
|Крупи Эли Джуниор
|1
|0.14
|Дукуре Сирине
|1
|0.14
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.14
|Абергель Лоран
|1
|0.14
|Понсо Жульен
|1
|0.14
|Туре Сулейман
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|5
|0.71
|Аль-Тамари Мусса
|3
|0.43
|Норден Арно
|2
|0.29
|Саванье Тежи
|1 (1)
|0.14
|Хазри Вахби
|1
|0.14
|Сако Фалае
|0
|0
|Куяте Кики
|0
|0
|Леруа Лео
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|1
|0
|Лапорт Жульен
|1
|0
|Силва Игор
|1
|0
|Тальби Монтассар
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Понсо Жульен
|1
|0
|Дукуре Сирине
|1
|0
|Пабло Пажис
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шотар Жорис
|3
|0
|Ферри Жордан
|1
|0
|Саванье Тежи
|1
|0
|Жюльен Кристофер
|1
|0
|Силла Иссиага
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Адамс Акор
|1
|0
|Омерагич Бечир
|1
|0
|Куяте Кики
|1
|0
|Леруа Лео
|1
|0
|Эстев Максим
|1
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|0
Результаты матчей
Лорьян
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Монпелье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
3
Лорьян
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Монпелье
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
0
2
Лорьян
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Монпелье
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
2
67%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
30%
3
23%
61-75
3
30%
2
15%
76-90
Пропущено
15
8
3 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
4
27%
1
13%
46-60
4
27%
2
25%
61-75
4
27%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1
Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2 Конкарно - Лорьян 3:3 Лорьян - Страсбург 2:1 Клермон - Лорьян 2:0 Лорьян - Ланс 1:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лорьян - Брест 2:1 ПСЖ - Лорьян 1:3 Лорьян - Тулуза 0:1 Монако - Лорьян 3:1 Лорьян - Марсель 0:0
Монпелье
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3
Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3 Монпелье - Ницца 2:3 Нант - Монпелье 0:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лион - Монпелье 5:4 Монако - Монпелье 0:4 Монпелье - Ренн 1:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Тулуза 1:2
Результаты матчей
Лорьян
Монпелье
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Лорьян
Монпелье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
12
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
12
31
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
34
43
25
25
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 10
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 6
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|13.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|10 - 6
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 12
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 8
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 7
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Монпелье
|Адамс Акор
|5
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Гавр
|Алиуи Набиль
|4
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Ланс
|Медина Факундо
|4
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Монако
|Головин Александр
|3
|Реймс
|Фоке Томас
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лорьян 0:3 Монпелье
Исход игры
Лорьян
28.9% (35)
Ничья
53.7% (65)
Монпелье
17.4% (21)
Тотал 2.5
Больше
32.77% (39)
Меньше
67.23% (80)
Обе команды забьют
Да
80.67% (96)
Нет
19.33% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.1% (57)
2:1 Лорьян
13.2% (16)
1:0 Лорьян
11.6% (14)
1:2 Монпелье
10.7% (13)
2:2 Ничья
5% (6)
0:1 Монпелье
4.1% (5)
2:0 Лорьян
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!