Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Хорошую попытку сделал Сёнтьенс Матс . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Дуири Ашраф получил желтую карточку от судьи

83' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Хорошую попытку сделал Куол Гаранг . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Матч возобновлен

78' Зеефейк Ликвинсио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Удар от ворот произведет Волендам

76' Оооо... вот это был удар! Сёнтьенс Матс должен был забить с этой позиции.

76' ШТАНГА! Так было близко к голу - Сёнтьенс Матс нанес удар в каркас ворот!

74' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Milan de Haan пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем

71' Эль-Каруани Суфьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Удар от ворот произведет Утрехт

67' Сёнтьенс Матс пробует нанести удар издали, но Mio Backhaus держит все под контролем

65' Удар от ворот произведет Утрехт

63' Боздоган Джан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Удар от ворот произведет Волендам

62' Боздоган Джан из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет Утрехт

59' Удар от ворот произведет Волендам

57' Г О О О О Л - Мюрен Роберт забивает с правой ноги!

57' Куол Гаранг из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Твигт Калвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

54' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Утрехт

52' Зеефейк Ликвинсио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Удар от ворот произведет Волендам

51' Боздоган Джан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

49' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Утрехт

47' Удар от ворот произведет Волендам

46' Боздоган Джан из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Yannick Leliendal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.