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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 6525 Главный судья: Гозубуик Сердар
Волендам
1:0
Конец матча
Утрехт
0'
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Виргевер Ник
6' Красная карточка
Виргевер Ник
20' Желтая карточка
Лидберг Исак
20' Желтая карточка
Фрауло Оскар
35' Желтая карточка
Твигт Калвин
1:0
57' Гол
Мюрен Роберт
84' Желтая карточка
Дуири Ашраф
90' Желтая карточка
Улд-Ших Биляль
90'+5

Ход матча

6'
 
Виргевер Ник
6'
 
Виргевер Ник
12'
 
Эль-Каруани Суфьян
Лабьяд Закария
20'
 
Лидберг Исак
20'
 
Фрауло Оскар
35'
Твигт Калвин
 
46'
 
Yannick Leliendal
Бауссайд Отман
57'
Мюрен Роберт
(Куол Гаранг)
1:0
63'
Буур Оскар
Пайн Дерон
 
64'
Дуири Ашраф
Плат Брайан
 
66'
 
Сёнтьенс Матс
Фрауло Оскар
66'
 
Дескотт Антони
Лидберг Исак
76'
 
Тоорнстра Йенс
Эль-Каруани Суфьян
79'
Joey Antonioli
Зеефейк Ликвинсио
 
84'
Дуири Ашраф
 
87'
Zach Booth
Куол Гаранг
 
90'
Улд-Ших Биляль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 401 Количество передач 151
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мио
Бакхаус
26
Пайн
Дерон
3
Плат
Брайан
4
Мирани
Деймон
28
Флинт
Джош
17
Твигт
Калвин
25
Зеефейк
Ликвинсио
36
Milan
de
Haan
11
Улд-Ших
Биляль
21
Мюрен
Роберт
14
Куол
Гаранг
1
Баркас
Василис
2
Ван
дер
Марел
Марк
34
Фламинго
Райан
27
Модибо
Саньян
24
Виргевер
Ник
6
Боздоган
Джан
20
Лабьяд
Закария
8
Фрауло
Оскар
77
Ромени
Оле
37
Лидберг
Исак
26
Бауссайд
Отман
Волендам
4-3-3
Утрехт
4-3-3

История личных встреч

Волендам
Утрехт

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
0:0
Э
0:4
ТМК
5:1
К
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.25

Среднее время на гол

0
360

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
108

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 3 0.43
Куол Гаранг 1 0.14
Ван Мигем Дарил 1 0.14
Бенамар Бенаисса 1 0.14
Твигт Калвин 1 (1) 0.14
Улд-Ших Биляль 0 0
Мирани Деймон 0 0
Зеефейк Ликвинсио 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Виктор 1 0.13
Ромени Оле 1 0.13
Фламинго Райан 1 0.13
Сёнтьенс Матс 0 0
Лидберг Исак 0 0
Фрауло Оскар 0 0

Карточки

Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенамар Бенаисса 1 1
Улд-Ших Биляль 2 0
Мюрен Роберт 0 1
Мёркин Дерри 1 0
Плат Брайан 1 0
Твигт Калвин 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Дуири Ашраф 1 0
Куол Гаранг 1 0
Мио Бакхаус 1 0
Пайн Дерон 1 0
Хуве Квинси 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрауло Оскар 3 0
Виргевер Ник 1 1
Новоа Уго 1 1
Тоорнстра Йенс 1 0
Ван дер Марел Марк 1 0
Ван дер Хорн Майк 1 0
Сёнтьенс Матс 1 0
Баркас Василис 1 0
Лидберг Исак 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Боздоган Джан 1 0
Азаркан Маруан 1 0
Фламинго Райан 1 0

Результаты матчей

Волендам
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Утрехт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0
Волендам
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Утрехт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

0
0
Волендам
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Утрехт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
3
50%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
20%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
3
30%
4
44%
76-90

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 6
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

16
18
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
13%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
19%
3
17%
31-45
5
31%
3
17%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
5
31%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Волендам - Твенте 0:2
Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 Волендам - Витесс 1:2 Хераклес - Волендам 1:3 Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1 Волендам - Гент 1:2 СВЗВ Вирден - Волендам 1:6 Волендам - Эксельсиор 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Волендам 4:1 Волендам - Камбюр 2:0 Волендам - ПСВ 2:3 Херенвен - Волендам 2:1 Утрехт - Волендам 0:0
Утрехт
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Утрехт - Алмере Сити 0:2 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 Хераклес - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:5
ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Утрехт - Херенвен 0:2 ПСВ - Утрехт 2:0 Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Утрехт - Эммен 3:2 Аякс - Утрехт 3:1 Утрехт - Валвейк 2:0 Камбюр - Утрехт 0:3 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Утрехт - Твенте 1:0 Гронинген - Утрехт 1:2

Результаты матчей

Волендам
Утрехт

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
2 раза 67%
1:5
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

3:1
2 раза 67%
4:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Волендам
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
6
1
6
1.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 23 - 2 21
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 6 1 0 20 - 3 19
3.
Твенте
 Заявка 7 6 0 1 14 - 4 18
4.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 2 0 29 - 6 17
5.
Эксельсиор
 Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
7.
Хераклес
 Заявка 7 3 2 2 12 - 13 11
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 1 3 13 - 15 10
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 2 3 2 7 - 11 9
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
12.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 7 - 16 6
13.
Витесс
 Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
14.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 17 6
15.
Аякс
 Заявка 5 1 2 2 10 - 15 5
16.
Волендам
 Заявка 7 1 1 5 7 - 16 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 6 - 18 4
18.
Утрехт
 Заявка 8 1 0 7 4 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 12 - 2 10
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
6.
Хераклес
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 2 0 2 10 - 7 6
9.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Волендам
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
13.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 4 - 8 3
14.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
16.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
18.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 14 - 3 7
4.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Эксельсиор
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
6.
Витесс
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
11.
Херенвен
 Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
12.
Утрехт
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
13.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
14.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 12 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 9 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5 (1)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
Хераклес Брюнс Томас 3
ПЕК Зволле Лам Томас 3
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  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 6525 болельщиков
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Волендам вырывает победу
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Волендам: 67%, Утрехт: 33%.
  • 95'
    Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Судье надоело, что Улд-Ших Биляль тянет время и он наказал его горчичником
  • 94'
    Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Судья сигнализирует, что Дуири Ашраф из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Тоорнстра Йенс
    • 90'
      Ван дер Марел Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 90'
      Контроль мяча: Волендам: 68%, Утрехт: 32%.
    • 90'
      Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Удар от ворот произведет Утрехт
    • 89'
      Мюрен Роберт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 89'
      Волендам пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kras Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Волендам 1:0 Утрехт онлайн

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