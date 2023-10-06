Тур: 8. Стадион: Крас. Зрители: 6525 Главный судья: Гозубуик Сердар
0'
6' Undefined phrase: football_event_Виргевер Ник
6' Красная карточкаВиргевер Ник
20' Желтая карточкаЛидберг Исак
20' Желтая карточкаФрауло Оскар
35' Желтая карточкаТвигт Калвин
1:0
57' ГолМюрен Роберт
84' Желтая карточкаДуири Ашраф
90' Желтая карточкаУлд-Ших Биляль
90'+5
Ход матча
6'
6'
20'
20'
35'
57'
1:0
63'
84'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
10 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
401 Количество передач 151
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Пайн
Дерон
28
Флинт
Джош
17
Твигт
Калвин
21
Мюрен
Роберт
14
Куол
Гаранг
24
Виргевер
Ник
77
Ромени
Оле
37
Лидберг
Исак
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Пайн ДеронЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Флинт ДжошЗащитник
-
17 Твигт КалвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Мюрен РобертНападающий
-
14 Куол ГарангНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Лауэрс БарриВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Дуири АшрафПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Хуве КвинсиНападающий
-
-
29 Rob Tol
-
-
Главный тренер: Matthias Kohler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ромени ОлеНападающий
-
37 Лидберг ИсакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Волендам
Утрехт
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.25
Среднее время на гол
0
360
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
108
Бомбардиры внутри турнира
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюрен Роберт
|3
|0.43
|Куол Гаранг
|1
|0.14
|Ван Мигем Дарил
|1
|0.14
|Бенамар Бенаисса
|1
|0.14
|Твигт Калвин
|1 (1)
|0.14
|Улд-Ших Биляль
|0
|0
|Мирани Деймон
|0
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенсен Виктор
|1
|0.13
|Ромени Оле
|1
|0.13
|Фламинго Райан
|1
|0.13
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|Лидберг Исак
|0
|0
|Фрауло Оскар
|0
|0
Карточки
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенамар Бенаисса
|1
|1
|Улд-Ших Биляль
|2
|0
|Мюрен Роберт
|0
|1
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Плат Брайан
|1
|0
|Твигт Калвин
|1
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|1
|0
|Дуири Ашраф
|1
|0
|Куол Гаранг
|1
|0
|Мио Бакхаус
|1
|0
|Пайн Дерон
|1
|0
|Хуве Квинси
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрауло Оскар
|3
|0
|Виргевер Ник
|1
|1
|Новоа Уго
|1
|1
|Тоорнстра Йенс
|1
|0
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|Баркас Василис
|1
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Йенсен Виктор
|1
|0
|Боздоган Джан
|1
|0
|Азаркан Маруан
|1
|0
|Фламинго Райан
|1
|0
Результаты матчей
Волендам
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Утрехт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
0
Волендам
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Утрехт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
0
0
Волендам
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Утрехт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
3
50%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
20%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
3
30%
4
44%
76-90
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 6
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
16
18
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
13%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
19%
3
17%
31-45
5
31%
3
17%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
5
31%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Волендам
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Волендам - Твенте 0:2
Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 Волендам - Витесс 1:2 Хераклес - Волендам 1:3 Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1 Волендам - Гент 1:2 СВЗВ Вирден - Волендам 1:6 Волендам - Эксельсиор 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Волендам 4:1 Волендам - Камбюр 2:0 Волендам - ПСВ 2:3 Херенвен - Волендам 2:1 Утрехт - Волендам 0:0
Утрехт
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Утрехт - Алмере Сити 0:2 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 Хераклес - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:5
ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Утрехт - Херенвен 0:2 ПСВ - Утрехт 2:0 Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Утрехт - Эммен 3:2 Аякс - Утрехт 3:1 Утрехт - Валвейк 2:0 Камбюр - Утрехт 0:3 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Утрехт - Твенте 1:0 Гронинген - Утрехт 1:2
Результаты матчей
Волендам
Утрехт
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
2 раза 67%
1:5
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
3:1
2 раза 67%
4:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
Точный счет
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Волендам
Утрехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
26
16
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|23 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|20 - 3
|19
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 4
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|29 - 6
|17
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 13
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 15
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 11
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 16
|6
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
|14.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 17
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 15
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 18
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 8
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|14 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|12 (3)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|9 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|5 (1)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|4 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 2
|Хераклес
|Брюнс Томас
|3
|ПЕК Зволле
|Лам Томас
|3