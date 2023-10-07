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  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Санкт-Паули
3:1
Второй тайм: 77'
Нюрнберг
0'
1:0
4' Гол
Elias Saad
15' Желтая карточка
Смит Эрик
1:1
24' Гол
Окунуки Кандзи
2:1
49' Гол
Эггештайн Йоханнес
51' Желтая карточка
Oladapo Afolayan
52' Желтая карточка
Хандверкер Тим
3:1
56' Гол
Эггештайн Йоханнес

Ход матча

4'
Elias Saad
(Ирвайн Джексон)
1:0
15'
Смит Эрик
 
24'
1:1
Окунуки Кандзи
(Дели Матс Мёллер)
46'
 
Шлаймер Лукас
Думан Тайлан
49'
Эггештайн Йоханнес
2:1
51'
Oladapo Afolayan
 
52'
 
Хандверкер Тим
56'
Эггештайн Йоханнес
3:1
61'
 
Браун Натаниэль
Хандверкер Тим
61'
 
Can Uzun
Голлер Беньямин
64'
Меткалф Коннор
Oladapo Afolayan
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Санкт-Паули
Ничья
Нюрнберг
1.90
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Все Коэффициенты
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
21
Рицка
Ларс
17
Oladapo
Afolayan
11
Эггештайн
Йоханнес
26
Elias
Saad
26
Матения
Кристиан
28
Гиамера
Ян
15
Маркес
Иван
3
Гюрлеен
Ахмет
29
Хандверкер
Тим
8
Думан
Тайлан
6
Флик
Флориан
10
Дели
Матс
Мёллер
14
Голлер
Беньямин
7
Лохкемпер
Феликс
11
Окунуки
Кандзи
Санкт-Паули
3-4-3
Нюрнберг
4-3-3

История личных встреч

Санкт-Паули
Нюрнберг

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед

20 матчей

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
0:1
Б2
3:2
Б2
1:1
Б2
2:3
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
0:1
Б2
0:2
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
0:4
Б2
1:0
Б2
2:2
Б
5:0
Б
3:2
Б2
2:0
Б2
1:0

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.3
1.2

Среднее время на гол

69
75

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Среднее время на гол

64
75

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.35
1.2

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16

Среднее время на гол

66
75

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 5 (2) 0.56
Эггештайн Йоханнес 3 0.33
Elias Saad 3 0.33
Oladapo Afolayan 1 0.11
Меткалф Коннор 1 0.11
Смит Эрик 1 0.11
Рицка Ларс 1 0.11
Бухальфа Карло 1 0.11
Ирвайн Джексон 0 0
Аменийдо Этьенн 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 4 (2) 0.44
Шлаймер Лукас 2 0.22
Голлер Беньямин 2 0.22
Окунуки Кандзи 2 0.22
Хандверкер Тим 1 (1) 0.11
Лохкемпер Феликс 1 0.11
Гиамера Ян 1 0.11
Дели Матс Мёллер 0 0
Хорн Яннес 0 0
Хаяси Даити 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 3 0
Меткалф Коннор 3 0
Метс Кароль 1 1
Смит Эрик 2 0
Oladapo Afolayan 2 0
Немет Давид 2 0
Elias Saad 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Салиакас Манолис 1 0
Синани Данел 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 5 0
Матения Кристиан 2 1
Гюрлеен Ахмет 1 1
Гиамера Ян 2 0
Хандверкер Тим 2 0
Хунгбо Джозеф 2 0
Гайс Йоханнес 1 0
Валентини Энрико 1 0
Браун Натаниэль 1 0
Дели Матс Мёллер 1 0
Думан Тайлан 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Хорн Яннес 1 0
Маркес Иван 1 0
Окунуки Кандзи 1 0
Голлер Беньямин 1 0
Флик Флориан 1 0
Хаяси Даити 1 0
Лоун Али 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Нюрнберг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
3
Санкт-Паули
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Нюрнберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
6
Санкт-Паули
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Нюрнберг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
4
67%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
4
44%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
5
42%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
2
15%
3
25%
76-90

Пропущено

5
13
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
20%
5
38%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1
Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Ольденбург - Санкт-Паули 0:6 Данфермлин - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Арминия 2:1
Нюрнберг
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1
Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Диошдьёр - Нюрнберг 1:3 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Пардубице 1:0 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2

Результаты матчей

Санкт-Паули
Нюрнберг

Точный счет

0:0
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
4
4
2
6
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 3:1 9 5 4 0 16 - 6 19
2.
Гамбург
 9 5 2 2 17 - 10 17
3.
Кайзерслаутерн
 9 5 2 2 18 - 14 17
4.
Хольштайн Киль
 8 5 0 3 14 - 14 15
5.
Ганновер 96
 9 4 3 2 20 - 11 15
6.
Фортуна
 9 4 3 2 15 - 7 15
7.
Магдебург
 9 3 4 2 18 - 15 13
8.
Ганза
 9 4 0 5 10 - 13 12
9.
Гройтер Фюрт
 9 3 3 3 14 - 15 12
10.
Нюрнберг
 1:3 9 3 3 3 13 - 16 12
11.
Эльвeрсберг
 8 3 2 3 11 - 14 11
12.
Падерборн
 8 3 2 3 11 - 14 11
13.
Герта
 8 3 0 5 16 - 15 9
14.
Карлсруэ
 9 2 3 4 13 - 16 9
15.
Веен Висбаден
 9 2 3 4 7 - 11 9
16.
Шальке 04
 8 2 1 5 13 - 18 7
17.
Оснабрюк
 9 1 3 5 11 - 21 6
18.
Айнтрахт Бр
 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Кайзерслаутерн
 5 4 0 1 13 - 7 12
3.
Санкт-Паули
 3:1 5 3 2 0 11 - 3 11
4.
Гройтер Фюрт
 5 3 1 1 11 - 6 10
5.
Ганза
 5 3 0 2 7 - 6 9
6.
Магдебург
 4 2 2 0 10 - 7 8
7.
Нюрнберг
 1:3 4 2 2 0 6 - 4 8
8.
Фортуна
 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Ганновер 96
 4 2 1 1 11 - 3 7
10.
Падерборн
 4 2 1 1 7 - 5 7
11.
Шальке 04
 3 2 0 1 7 - 5 6
12.
Герта
 4 2 0 2 9 - 3 6
13.
Хольштайн Киль
 4 2 0 2 8 - 9 6
14.
Веен Висбаден
 5 1 3 1 4 - 5 6
15.
Карлсруэ
 4 1 2 1 5 - 5 5
16.
Айнтрахт Бр
 4 1 2 1 4 - 4 5
17.
Эльвeрсберг
 4 1 1 2 4 - 9 4
18.
Оснабрюк
 5 1 1 3 8 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 6 - 5 9
2.
Санкт-Паули
 3:1 4 2 2 0 5 - 3 8
3.
Ганновер 96
 5 2 2 1 9 - 8 8
4.
Фортуна
 4 2 1 1 8 - 2 7
5.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 5 - 7 5
7.
Магдебург
 5 1 2 2 8 - 8 5
8.
Гамбург
 5 1 2 2 6 - 7 5
9.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
10.
Карлсруэ
 5 1 1 3 8 - 11 4
11.
Нюрнберг
 1:3 5 1 1 3 7 - 12 4
12.
Веен Висбаден
 4 1 0 3 3 - 6 3
13.
Ганза
 4 1 0 3 3 - 7 3
14.
Герта
 4 1 0 3 7 - 12 3
15.
Гройтер Фюрт
 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Оснабрюк
 4 0 2 2 3 - 11 2
17.
Шальке 04
 5 0 1 4 6 - 13 1
18.
Айнтрахт Бр
 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 7 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 7 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (4)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 6
Гамбург Глацель Роберт 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Магдебург Атик Бариш 5
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 3
Весь список
  • 46'
    Думан Тайлан уходит с поля. Шлаймер Лукас выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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