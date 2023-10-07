Тур: 9. Стадион: Millerntor Stadion.
3:1
Второй тайм: 77'
0'
1:0
4' ГолElias Saad
15' Желтая карточкаСмит Эрик
1:1
24' ГолОкунуки Кандзи
2:1
49' ГолЭггештайн Йоханнес
51' Желтая карточкаOladapo Afolayan
52' Желтая карточкаХандверкер Тим
3:1
56' ГолЭггештайн Йоханнес
Ход матча
4'
1:0
15'
24'
49'
51'
52'
56'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
21
Рицка
Ларс
26
Elias
Saad
28
Гиамера
Ян
15
Маркес
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Elias SaadНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Полузащитник
-
15 Синани ДанелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Philipp Treu
-
Главный тренер: Fabian Hurzeler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
-
15 Маркес ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Can Uzun
-
Главный тренер: Cristian Fiel
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Санкт-Паули
Нюрнберг
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед
20 матчей
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.3
1.2
Среднее время на гол
69
75
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Среднее время на гол
64
75
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.35
1.2
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
Среднее время на гол
66
75
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|5 (2)
|0.56
|Эггештайн Йоханнес
|3
|0.33
|Elias Saad
|3
|0.33
|Oladapo Afolayan
|1
|0.11
|Меткалф Коннор
|1
|0.11
|Смит Эрик
|1
|0.11
|Рицка Ларс
|1
|0.11
|Бухальфа Карло
|1
|0.11
|Ирвайн Джексон
|0
|0
|Аменийдо Этьенн
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Can Uzun
|4 (2)
|0.44
|Шлаймер Лукас
|2
|0.22
|Голлер Беньямин
|2
|0.22
|Окунуки Кандзи
|2
|0.22
|Хандверкер Тим
|1 (1)
|0.11
|Лохкемпер Феликс
|1
|0.11
|Гиамера Ян
|1
|0.11
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
|Хаяси Даити
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|3
|0
|Меткалф Коннор
|3
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Смит Эрик
|2
|0
|Oladapo Afolayan
|2
|0
|Немет Давид
|2
|0
|Elias Saad
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Салиакас Манолис
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|5
|0
|Матения Кристиан
|2
|1
|Гюрлеен Ахмет
|1
|1
|Гиамера Ян
|2
|0
|Хандверкер Тим
|2
|0
|Хунгбо Джозеф
|2
|0
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|Валентини Энрико
|1
|0
|Браун Натаниэль
|1
|0
|Дели Матс Мёллер
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
|Маркес Иван
|1
|0
|Окунуки Кандзи
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
|Флик Флориан
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
|Лоун Али
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Паули
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Нюрнберг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
3
Санкт-Паули
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Нюрнберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
6
Санкт-Паули
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Нюрнберг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
4
67%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
4
44%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
5
42%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
2
15%
3
25%
76-90
Пропущено
5
13
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
20%
5
38%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1
Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Ольденбург - Санкт-Паули 0:6 Данфермлин - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Арминия 2:1
Нюрнберг
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1
Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Диошдьёр - Нюрнберг 1:3 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Пардубице 1:0 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2
Результаты матчей
Санкт-Паули
Нюрнберг
Точный счет
0:0
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Санкт-Паули
Нюрнберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
44
44
26
17
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|9
|5
|4
|0
|16 - 6
|19
|2.
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|18 - 14
|17
|4.
|8
|5
|0
|3
|14 - 14
|15
|5.
|9
|4
|3
|2
|20 - 11
|15
|6.
|9
|4
|3
|2
|15 - 7
|15
|7.
|9
|3
|4
|2
|18 - 15
|13
|8.
|9
|4
|0
|5
|10 - 13
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|14 - 15
|12
|10.
|1:3
|9
|3
|3
|3
|13 - 16
|12
|11.
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|12.
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|13.
|8
|3
|0
|5
|16 - 15
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|15.
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|16.
|8
|2
|1
|5
|13 - 18
|7
|17.
|9
|1
|3
|5
|11 - 21
|6
|18.
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|5
|4
|0
|1
|13 - 7
|12
|3.
|3:1
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|10 - 7
|8
|7.
|1:3
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|4
|2
|1
|1
|11 - 3
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|11.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|12.
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|13.
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|15.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|16.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|17.
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|18.
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|2.
|3:1
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|3.
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|7.
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|11.
|1:3
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|12.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|7 - 12
|3
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
|17.
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|18.
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|7 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (4)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|5
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3