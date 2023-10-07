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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Санкт-Паули
5:1
Конец матча
Нюрнберг
0'
1:0
4' Гол
Elias Saad
15' Желтая карточка
Смит Эрик
1:1
24' Гол
Окунуки Кандзи
2:1
49' Гол
Эггештайн Йоханнес
51' Желтая карточка
Oladapo Afolayan
52' Желтая карточка
Хандверкер Тим
3:1
56' Гол
Эггештайн Йоханнес
78' Желтая карточка
Рицка Ларс
87' Желтая карточка
Ирвайн Джексон
4:1
90' Гол
Аменийдо Этьенн
5:1
90' Гол
Меткалф Коннор
90'+6

Ход матча

4'
Elias Saad
(Ирвайн Джексон)
1:0
15'
Смит Эрик
 
24'
1:1
Окунуки Кандзи
(Дели Матс Мёллер)
46'
 
Шлаймер Лукас
Думан Тайлан
49'
Эггештайн Йоханнес
(Смит Эрик)
2:1
51'
Oladapo Afolayan
 
52'
 
Хандверкер Тим
56'
Эггештайн Йоханнес
(Хартель Марсель)
3:1
61'
 
Браун Натаниэль
Хандверкер Тим
61'
 
Can Uzun
Голлер Беньямин
64'
Меткалф Коннор
Oladapo Afolayan
 
76'
 
Дафернер Кристоф
Лохкемпер Феликс
78'
Рицка Ларс
 
80'
Альберс Андреас
Эггештайн Йоханнес
 
80'
Аменийдо Этьенн
Elias Saad
 
82'
 
Гайс Йоханнес
Дели Матс Мёллер
87'
Ирвайн Джексон
 
90'
Бухальфа Карло
Хартель Марсель
 
90'
Philipp Treu
Салиакас Манолис
 
90'
Аменийдо Этьенн
(Ирвайн Джексон)
4:1
90'
Меткалф Коннор
(Аменийдо Этьенн)
5:1

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 645 Количество передач 304
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
21
Рицка
Ларс
17
Oladapo
Afolayan
11
Эггештайн
Йоханнес
26
Elias
Saad
26
Матения
Кристиан
28
Гиамера
Ян
15
Маркес
Иван
3
Гюрлеен
Ахмет
29
Хандверкер
Тим
8
Думан
Тайлан
6
Флик
Флориан
10
Дели
Матс
Мёллер
14
Голлер
Беньямин
7
Лохкемпер
Феликс
11
Окунуки
Кандзи
Санкт-Паули
3-4-3
Нюрнберг
4-3-3

История личных встреч

Санкт-Паули
Нюрнберг

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед

20 матчей

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
0:1
Б2
3:2
Б2
1:1
Б2
2:3
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
0:1
Б2
0:2
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
0:4
Б2
1:0
Б2
2:2
Б
5:0
Б
3:2
Б2
2:0
Б2
1:0

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.3
1.2

Среднее время на гол

69
75

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Среднее время на гол

64
75

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.35
1.2

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16

Среднее время на гол

66
75

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 5 (2) 0.56
Эггештайн Йоханнес 3 0.33
Elias Saad 3 0.33
Меткалф Коннор 2 0.22
Аменийдо Этьенн 1 0.11
Смит Эрик 1 0.11
Oladapo Afolayan 1 0.11
Рицка Ларс 1 0.11
Бухальфа Карло 1 0.11
Ирвайн Джексон 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 4 (2) 0.44
Шлаймер Лукас 2 0.22
Голлер Беньямин 2 0.22
Окунуки Кандзи 2 0.22
Хандверкер Тим 1 (1) 0.11
Лохкемпер Феликс 1 0.11
Гиамера Ян 1 0.11
Дели Матс Мёллер 0 0
Хорн Яннес 0 0
Хаяси Даити 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 4 0
Меткалф Коннор 3 0
Метс Кароль 1 1
Смит Эрик 2 0
Oladapo Afolayan 2 0
Немет Давид 2 0
Elias Saad 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Салиакас Манолис 1 0
Синани Данел 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 5 0
Матения Кристиан 2 1
Гюрлеен Ахмет 1 1
Гиамера Ян 2 0
Хандверкер Тим 2 0
Хунгбо Джозеф 2 0
Гайс Йоханнес 1 0
Валентини Энрико 1 0
Браун Натаниэль 1 0
Дели Матс Мёллер 1 0
Думан Тайлан 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Хорн Яннес 1 0
Маркес Иван 1 0
Окунуки Кандзи 1 0
Голлер Беньямин 1 0
Флик Флориан 1 0
Хаяси Даити 1 0
Лоун Али 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Нюрнберг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
4
Санкт-Паули
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Нюрнберг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
6
Санкт-Паули
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Нюрнберг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

13
7
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
4
57%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
4
31%
1
14%
76-90

Пропущено

3
14
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
2
67%
4
29%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
33%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

18
13
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
1
6%
5
38%
31-45
5
28%
1
8%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
4
22%
3
23%
76-90

Пропущено

6
18
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
3
17%
1-15
2
33%
5
28%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
17%
4
22%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
2
33%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1
Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Ольденбург - Санкт-Паули 0:6 Данфермлин - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Арминия 2:1
Нюрнберг
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1
Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Диошдьёр - Нюрнберг 1:3 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Пардубице 1:0 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2

Результаты матчей

Санкт-Паули
Нюрнберг

Точный счет

0:0
2 раза 40%
5:1
2 раза 40%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
5
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
5:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
2
3
2
2.5
2
3
3.5
2
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
4
5
3
6
2.5
1
8
2
7
3.5
2
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 9 5 4 0 18 - 6 19
2.
Гамбург
 9 5 2 2 17 - 10 17
3.
Кайзерслаутерн
 9 5 2 2 18 - 14 17
4.
Хольштайн Киль
 8 5 0 3 14 - 14 15
5.
Ганновер 96
 9 4 3 2 20 - 11 15
6.
Фортуна
 9 4 3 2 15 - 7 15
7.
Магдебург
 9 3 4 2 18 - 15 13
8.
Ганза
 9 4 0 5 10 - 13 12
9.
Гройтер Фюрт
 9 3 3 3 14 - 15 12
10.
Нюрнберг
 9 3 3 3 13 - 18 12
11.
Эльвeрсберг
 8 3 2 3 11 - 14 11
12.
Падерборн
 8 3 2 3 11 - 14 11
13.
Герта
 8 3 0 5 16 - 15 9
14.
Карлсруэ
 9 2 3 4 13 - 16 9
15.
Веен Висбаден
 9 2 3 4 7 - 11 9
16.
Шальке 04
 8 2 1 5 13 - 18 7
17.
Оснабрюк
 9 1 3 5 11 - 21 6
18.
Айнтрахт Бр
 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Кайзерслаутерн
 5 4 0 1 13 - 7 12
3.
Санкт-Паули
 5 3 2 0 13 - 3 11
4.
Гройтер Фюрт
 5 3 1 1 11 - 6 10
5.
Ганза
 5 3 0 2 7 - 6 9
6.
Магдебург
 4 2 2 0 10 - 7 8
7.
Нюрнберг
 4 2 2 0 6 - 4 8
8.
Фортуна
 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Ганновер 96
 4 2 1 1 11 - 3 7
10.
Падерборн
 4 2 1 1 7 - 5 7
11.
Шальке 04
 3 2 0 1 7 - 5 6
12.
Герта
 4 2 0 2 9 - 3 6
13.
Хольштайн Киль
 4 2 0 2 8 - 9 6
14.
Веен Висбаден
 5 1 3 1 4 - 5 6
15.
Карлсруэ
 4 1 2 1 5 - 5 5
16.
Айнтрахт Бр
 4 1 2 1 4 - 4 5
17.
Эльвeрсберг
 4 1 1 2 4 - 9 4
18.
Оснабрюк
 5 1 1 3 8 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 6 - 5 9
2.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 5 - 3 8
3.
Ганновер 96
 5 2 2 1 9 - 8 8
4.
Фортуна
 4 2 1 1 8 - 2 7
5.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 5 - 7 5
7.
Магдебург
 5 1 2 2 8 - 8 5
8.
Гамбург
 5 1 2 2 6 - 7 5
9.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
10.
Карлсруэ
 5 1 1 3 8 - 11 4
11.
Нюрнберг
 5 1 1 3 7 - 14 4
12.
Веен Висбаден
 4 1 0 3 3 - 6 3
13.
Ганза
 4 1 0 3 3 - 7 3
14.
Герта
 4 1 0 3 7 - 12 3
15.
Гройтер Фюрт
 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Оснабрюк
 4 0 2 2 3 - 11 2
17.
Шальке 04
 5 0 1 4 6 - 13 1
18.
Айнтрахт Бр
 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 7 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 7 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (4)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 6
Гамбург Глацель Роберт 5 (2)
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Топ нарушителей
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Магдебург Атик Бариш 5
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 3
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