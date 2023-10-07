Тур: 9. Стадион: МДСС-Арена.
0'
0:1
11' ГолШлойзенер Фабиан
26' Желтая карточкаШулер Лука
28' Желтая карточкаАрслан Ахмет
36' Желтая карточкаФранке Марсель
38' Желтая карточкаВанитцек Марвин
42' Желтая карточкаПиччини Кристиано
1:1
49' ГолКастаньос Люк
Ход матча
11'
0:1
26'
28'
36'
38'
46'
49'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
15
Daniel
Heber
19
Leon
Bell
25
Гнака
Силас
29
Конде
Амара
26
Шулер
Лука
10
Jason
Ceka
32
Бормут
Робин
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
13
Штиндль
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Daniel HeberЗащитник
- Защитник
-
19 Leon BellЗащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
10 Jason CekaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
30 Noah Kruth
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Магдебург
Карлсруэ
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|4
|0.44
|Гнака Силас
|3
|0.33
|Кастаньос Люк
|2
|0.22
|Арслан Ахмет
|2
|0.22
|Jason Ceka
|1
|0.11
|Конде Амара
|1
|0.11
|Leon Bell
|1
|0.11
|Connor Krempicki
|1
|0.11
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0.11
|Югоне Жан
|1
|0.11
|Атик Бариш
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шлойзенер Фабиан
|4
|0.44
|Ванитцек Марвин
|4 (1)
|0.44
|Штиндль Ларс
|1
|0.11
|Зивзивадзе Буду
|1
|0.11
|Бурнич Дженис
|1
|0.11
|Бормут Робин
|1
|0.11
|Йенсен Леон
|1
|0.11
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
|Небель Пауль
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|5
|0
|Daniel Heber
|3
|1
|Югоне Жан
|3
|0
|Пиччини Кристиано
|2
|0
|Leon Bell
|2
|0
|Jason Ceka
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Кастаньос Люк
|1
|0
|Connor Krempicki
|1
|0
|Арслан Ахмет
|1
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Гнака Силас
|1
|0
|Бокхорн Эберт
|1
|0
|Daniel Elfadli
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванитцек Марвин
|4
|0
|Хайзе Филип
|2
|0
|Гондорф Жером
|2
|0
|Бурнич Дженис
|2
|0
|Йенсен Леон
|2
|0
|Небель Пауль
|2
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Франке Марсель
|1
|0
|Бормут Робин
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Карлсруэ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
1
5
Магдебург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Карлсруэ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
5
5
Магдебург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Карлсруэ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
11%
3
38%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
4
44%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
13%
1
20%
1-15
4
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
2
40%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
17
13
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
12%
4
31%
1-15
5
29%
29%
2
15%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
3
18%
2
15%
76-90
Пропущено
14
14
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
7%
5
36%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
4
29%
1
7%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
3
21%
4
29%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Нюрнберг - Магдебург 1:0 Магдебург - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1
Магдебург - Герта 6:4 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Магдебург - Закакиу 8:1 Магдебург - Альтглинике 2:0 СВ 1890 Вестерхаузен - Магдебург 0:4 Цербст - Магдебург 0:14 Магдебург - Арминия 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0
Карлсруэ
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1
Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Тюркючю Мюнхен - Карлсруэ 2:3 Кетч - Карлсруэ 0:18 Штауфенберг - Карлсруэ 0:14 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1
Результаты матчей
Магдебург
Карлсруэ
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
6:4
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
23
22
23
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
44
44
35
26
26
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|2.
|9
|5
|2
|2
|18 - 14
|17
|3.
|8
|4
|4
|0
|13 - 5
|16
|4.
|8
|5
|0
|3
|14 - 14
|15
|5.
|9
|4
|3
|2
|20 - 11
|15
|6.
|9
|4
|3
|2
|15 - 7
|15
|7.
|1:1
|9
|3
|4
|2
|18 - 15
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|12 - 13
|12
|9.
|0:1
|9
|4
|0
|5
|10 - 13
|12
|10.
|1:0
|9
|3
|3
|3
|14 - 15
|12
|11.
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|12.
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|13.
|8
|3
|0
|5
|16 - 15
|9
|14.
|1:1
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|15.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|16.
|8
|2
|1
|5
|13 - 18
|7
|17.
|9
|1
|3
|5
|11 - 21
|6
|18.
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|5
|4
|0
|1
|13 - 7
|12
|3.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|4.
|0:1
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|8 - 2
|8
|6.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|10 - 7
|8
|7.
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|4
|2
|1
|1
|11 - 3
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|11.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|12.
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|13.
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|14.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|15.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|16.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|17.
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|18.
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|3.
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|7.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|8.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|11.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|12.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|13.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|7 - 12
|3
|15.
|1:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
|17.
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|18.
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|7 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|5
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3