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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 24366
Магдебург
1:1
Конец матча
Карлсруэ
0'
0:1
11' Гол
Шлойзенер Фабиан
26' Желтая карточка
Шулер Лука
28' Желтая карточка
Арслан Ахмет
36' Желтая карточка
Франке Марсель
38' Желтая карточка
Ванитцек Марвин
42' Желтая карточка
Пиччини Кристиано
1:1
49' Гол
Кастаньос Люк
90'+8

Ход матча

11'
0:1
Шлойзенер Фабиан
26'
Шулер Лука
 
28'
Арслан Ахмет
 
36'
 
Франке Марсель
38'
 
Ванитцек Марвин
42'
Пиччини Кристиано
 
46'
 
Тиеде Марко
Юнг Себастьян
46'
Ито Тацуя
Jason Ceka
 
46'
 
Йенсен Леон
Брозински Даниэль
46'
Connor Krempicki
Конде Амара
 
46'
Кастаньос Люк
Шулер Лука
 
49'
Кастаньос Люк
(Арслан Ахмет)
1:1
65'
 
Матанович Игорь
Штиндль Ларс
79'
Alexander Nollenberger
Арслан Ахмет
 
86'
 
Зивзивадзе Буду
Шлойзенер Фабиан
90'
 
Херольд Дэвид
Небель Пауль

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 589 Количество передач 343
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
1
Райманн
Доминик
2
Пиччини
Кристиано
6
Daniel
Elfadli
15
Daniel
Heber
7
Бокхорн
Эберт
25
Гнака
Силас
29
Конде
Амара
19
Leon
Bell
10
Jason
Ceka
26
Шулер
Лука
8
Арслан
Ахмет
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
32
Бормут
Робин
28
Франке
Марсель
16
Хайзе
Филип
18
Брозински
Даниэль
10
Ванитцек
Марвин
8
Гондорф
Жером
26
Небель
Пауль
13
Штиндль
Ларс
24
Шлойзенер
Фабиан
Магдебург
3-4-3
Карлсруэ
4-4-2

История личных встреч

Магдебург
Карлсруэ

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Б2
1:1
Б2
2:3
Б3
2:0
Б3
1:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 4 0.44
Гнака Силас 3 0.33
Кастаньос Люк 3 0.33
Арслан Ахмет 2 0.22
Jason Ceka 1 0.11
Конде Амара 1 0.11
Leon Bell 1 0.11
Connor Krempicki 1 0.11
Эль-Ханкури Мохамед 1 0.11
Югоне Жан 1 0.11
Атик Бариш 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шлойзенер Фабиан 4 0.44
Ванитцек Марвин 4 (1) 0.44
Штиндль Ларс 1 0.11
Зивзивадзе Буду 1 0.11
Бурнич Дженис 1 0.11
Бормут Робин 1 0.11
Йенсен Леон 1 0.11
Юнг Себастьян 0 0
Хайзе Филип 0 0
Небель Пауль 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 5 0
Daniel Heber 3 1
Югоне Жан 3 0
Пиччини Кристиано 2 0
Leon Bell 2 0
Jason Ceka 2 0
Шулер Лука 2 0
Кастаньос Люк 1 0
Connor Krempicki 1 0
Арслан Ахмет 1 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Гнака Силас 1 0
Бокхорн Эберт 1 0
Daniel Elfadli 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванитцек Марвин 4 0
Хайзе Филип 2 0
Гондорф Жером 2 0
Бурнич Дженис 2 0
Йенсен Леон 2 0
Небель Пауль 2 0
Юнг Себастьян 1 0
Франке Марсель 1 0
Бормут Робин 1 0

Результаты матчей

Магдебург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Карлсруэ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
6
Магдебург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Карлсруэ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

5
5
Магдебург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Карлсруэ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
10%
4
44%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
11%
76-90

Пропущено

7
10
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
29%
4
40%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
13%
1
20%
1-15
4
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
2
40%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

18
14
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
2
11%
5
36%
1-15
5
28%
2
14%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
3
17%
2
14%
76-90

Пропущено

15
15
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
13%
5
33%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
4
27%
1
7%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
3
20%
4
27%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Нюрнберг - Магдебург 1:0 Магдебург - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1
Магдебург - Герта 6:4 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Магдебург - Закакиу 8:1 Магдебург - Альтглинике 2:0 СВ 1890 Вестерхаузен - Магдебург 0:4 Цербст - Магдебург 0:14 Магдебург - Арминия 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0
Карлсруэ
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1
Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Тюркючю Мюнхен - Карлсруэ 2:3 Кетч - Карлсруэ 0:18 Штауфенберг - Карлсруэ 0:14 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1

Результаты матчей

Магдебург
Карлсруэ

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
6:4
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
6:4
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
2
3
2.5
2
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
4
5
3
6
2.5
2
7
2
7
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 9 5 2 2 17 - 10 17
2.
Кайзерслаутерн
 9 5 2 2 18 - 14 17
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 5 16
4.
Хольштайн Киль
 8 5 0 3 14 - 14 15
5.
Ганновер 96
 9 4 3 2 20 - 11 15
6.
Фортуна
 9 4 3 2 15 - 7 15
7.
Магдебург
 9 3 4 2 18 - 15 13
8.
Нюрнберг
 8 3 3 2 12 - 13 12
9.
Ганза
 9 4 0 5 10 - 13 12
10.
Гройтер Фюрт
 9 3 3 3 14 - 15 12
11.
Эльвeрсберг
 8 3 2 3 11 - 14 11
12.
Падерборн
 8 3 2 3 11 - 14 11
13.
Герта
 8 3 0 5 16 - 15 9
14.
Карлсруэ
 9 2 3 4 13 - 16 9
15.
Веен Висбаден
 9 2 3 4 7 - 11 9
16.
Шальке 04
 8 2 1 5 13 - 18 7
17.
Оснабрюк
 9 1 3 5 11 - 21 6
18.
Айнтрахт Бр
 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Кайзерслаутерн
 5 4 0 1 13 - 7 12
3.
Гройтер Фюрт
 5 3 1 1 11 - 6 10
4.
Ганза
 5 3 0 2 7 - 6 9
5.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 8 - 2 8
6.
Магдебург
 4 2 2 0 10 - 7 8
7.
Нюрнберг
 4 2 2 0 6 - 4 8
8.
Фортуна
 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Ганновер 96
 4 2 1 1 11 - 3 7
10.
Падерборн
 4 2 1 1 7 - 5 7
11.
Шальке 04
 3 2 0 1 7 - 5 6
12.
Герта
 4 2 0 2 9 - 3 6
13.
Хольштайн Киль
 4 2 0 2 8 - 9 6
14.
Веен Висбаден
 5 1 3 1 4 - 5 6
15.
Карлсруэ
 4 1 2 1 5 - 5 5
16.
Айнтрахт Бр
 4 1 2 1 4 - 4 5
17.
Эльвeрсберг
 4 1 1 2 4 - 9 4
18.
Оснабрюк
 5 1 1 3 8 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 6 - 5 9
2.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 5 - 3 8
3.
Ганновер 96
 5 2 2 1 9 - 8 8
4.
Фортуна
 4 2 1 1 8 - 2 7
5.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 5 - 7 5
7.
Магдебург
 5 1 2 2 8 - 8 5
8.
Гамбург
 5 1 2 2 6 - 7 5
9.
Нюрнберг
 4 1 1 2 6 - 9 4
10.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
11.
Карлсруэ
 5 1 1 3 8 - 11 4
12.
Веен Висбаден
 4 1 0 3 3 - 6 3
13.
Ганза
 4 1 0 3 3 - 7 3
14.
Герта
 4 1 0 3 7 - 12 3
15.
Гройтер Фюрт
 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Оснабрюк
 4 0 2 2 3 - 11 2
17.
Шальке 04
 5 0 1 4 6 - 13 1
18.
Айнтрахт Бр
 4 0 0 4 1 - 8 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 7 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 7 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (4)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 6
Гамбург Глацель Роберт 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Магдебург Атик Бариш 5
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Пиччини Кристиано получил желтую карточку от судьи
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