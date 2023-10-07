Тур: 9. Стадион: Брита-Арена.
0:0
Второй тайм: 60'
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 12
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
29
Гюнтер
Лассе
20
Hyun-ju
Lee
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Hyun-ju LeeПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Рибле НикоЗащитник
-
34 Чатич АмарПолузащитник
-
21 Каде ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Айдэйл ДжонНападающий
-
30 Фроэзе КианзНападающий
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Кран ЭлайджаПолузащитник
- Нападающий
-
20 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вальтер Тим
История личных встреч
Веен Висбаден
Гамбург
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
51
Бомбардиры внутри турнира
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|2
|0.22
|Фроэзе Кианз
|1
|0.11
|Райнталер Макс
|1
|0.11
|Гюнтер Лассе
|1
|0.11
|Hyun-ju Lee
|1
|0.11
|Хессер Робин
|0
|0
|Фехнер Джино
|0
|0
|Гоппел Теймен
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенеш Ласло
|6 (3)
|0.67
|Глацель Роберт
|5
|0.56
|Джатта Бейкери
|2
|0.22
|Рейс Людовит
|1
|0.11
|Жан-Люк Домпе
|1
|0.11
|Хайер Моритц
|1
|0.11
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
|Ферай Иммануэль
|0
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|0
|0
Карточки
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анга-Лётшер Мартин
|3
|1
|Карстенс Флориан
|4
|0
|Вукотич Александар
|2
|1
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Пртайин Иван
|3
|0
|Фехнер Джино
|3
|0
|Матисен Маркус
|2
|0
|Фроэзе Кианз
|1
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Бэтцнер Ник
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаджикадунич Деннис
|4
|0
|Мефферт Йонас
|3
|0
|Джатта Бейкери
|3
|0
|Рамос Гильерме
|1
|1
|Бенеш Ласло
|2
|0
|Хайер Моритц
|2
|0
|Мухайм Миро
|2
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|2
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Жан-Люк Домпе
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
|Микельбрансис Вильям
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Результаты матчей
Веен Висбаден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Гамбург
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Веен Висбаден
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Гамбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
11
Веен Висбаден
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Гамбург
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
15
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
60%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
33%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
4
36%
76-90
Пропущено
6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
6
16
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
0
0%
1
6%
1-15
2
33%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
1
17%
3
19%
61-75
2
33%
5
31%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
10%
2
22%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
2
20%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Веен Висбаден
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1
Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Герта - Веен Висбаден 0:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Норшелланн - Веен Висбаден 1:1 Бибрих - Веен Висбаден 1:5 Арминия - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Арминия 4:0 Веен Висбаден - Галлешер 1:0 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Ферль 2:1
Гамбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0
Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Верден - Гамбург 2:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Зандхаузен - Гамбург 0:1 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Ян - Гамбург 1:5 Гамбург - Падерборн 2:2 Магдебург - Гамбург 3:2
Результаты матчей
Веен Висбаден
Гамбург
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Веен Висбаден
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|2.
|9
|5
|2
|2
|18 - 14
|17
|3.
|8
|4
|4
|0
|13 - 5
|16
|4.
|8
|5
|0
|3
|14 - 14
|15
|5.
|9
|4
|3
|2
|20 - 11
|15
|6.
|9
|4
|3
|2
|15 - 7
|15
|7.
|1:1
|9
|3
|4
|2
|18 - 15
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|12 - 13
|12
|9.
|0:1
|9
|4
|0
|5
|10 - 13
|12
|10.
|1:0
|9
|3
|3
|3
|14 - 15
|12
|11.
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|12.
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|13.
|8
|3
|0
|5
|16 - 15
|9
|14.
|1:1
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|15.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|16.
|8
|2
|1
|5
|13 - 18
|7
|17.
|9
|1
|3
|5
|11 - 21
|6
|18.
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|5
|4
|0
|1
|13 - 7
|12
|3.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|4.
|0:1
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|8 - 2
|8
|6.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|10 - 7
|8
|7.
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|4
|2
|1
|1
|11 - 3
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|11.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|12.
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|13.
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|14.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|15.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|16.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|17.
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|18.
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|3.
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|7.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|8.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|11.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|12.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|13.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|7 - 12
|3
|15.
|1:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
|17.
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|18.
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|7 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|5
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3