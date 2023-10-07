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  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 12100
Веен Висбаден
1:1
Конец матча
Гамбург
0'
41' Желтая карточка
Мухайм Миро
57' Желтая карточка
Фехнер Джино
1:0
81' Гол
Вукотич Александар
82' Желтая карточка
Рейс Людовит
1:1
89' Гол
Мухайм Миро
90' Желтая карточка
Штритцель Флориан
90'+9
16
Штритцель
Флориан
2
Анга-Лётшер
Мартин
24
Матисен
Маркус
26
Вукотич
Александар
9
Гоппел
Теймен
6
Фехнер
Джино
29
Гюнтер
Лассе
8
Бэтцнер
Ник
20
Hyun-ju
Lee
14
Ковачевич
Франко
7
Хессер
Робин
1
Фернандеш
Даниэль
22
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
13
Рамос
Гильерме
5
Хаджикадунич
Деннис
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
21
Озтунали
Левин
Веен Висбаден
3-3-2-2
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Веен Висбаден
Гамбург

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
3:2
Б2
1:1
К
0:3
К
2:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
51

Бомбардиры внутри турнира

Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 2 0.22
Фроэзе Кианз 1 0.11
Райнталер Макс 1 0.11
Вукотич Александар 1 0.11
Гюнтер Лассе 1 0.11
Hyun-ju Lee 1 0.11
Хессер Робин 0 0
Фехнер Джино 0 0
Гоппел Теймен 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенеш Ласло 6 (3) 0.67
Глацель Роберт 5 0.56
Джатта Бейкери 2 0.22
Рейс Людовит 1 0.11
Жан-Люк Домпе 1 0.11
Хайер Моритц 1 0.11
Мухайм Миро 1 0.11
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Ферай Иммануэль 0 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 0 0

Карточки

Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анга-Лётшер Мартин 3 1
Фехнер Джино 4 0
Карстенс Флориан 4 0
Вукотич Александар 2 1
Hyun-ju Lee 2 1
Пртайин Иван 3 0
Матисен Маркус 2 0
Штритцель Флориан 1 0
Фроэзе Кианз 1 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Бэтцнер Ник 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаджикадунич Деннис 4 0
Мефферт Йонас 3 0
Джатта Бейкери 3 0
Рамос Гильерме 1 1
Бенеш Ласло 2 0
Хайер Моритц 2 0
Мухайм Миро 2 0
Ван дер Бремпт Игнасе 2 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Жан-Люк Домпе 1 0
Рейс Людовит 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Микельбрансис Вильям 1 0
Tim Walter 1 0

Результаты матчей

Веен Висбаден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Гамбург
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Веен Висбаден
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Гамбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
11
Веен Висбаден
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Гамбург
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

4
16

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
50%
61-75
2
50%
2
33%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
33%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
4
36%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

7
17
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
0
0%
1
6%
1-15
2
29%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
14%
3
18%
46-60
1
14%
3
18%
61-75
3
43%
6
35%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
9%
2
20%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
3
27%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Веен Висбаден
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1
Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Герта - Веен Висбаден 0:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Норшелланн - Веен Висбаден 1:1 Бибрих - Веен Висбаден 1:5 Арминия - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Арминия 4:0 Веен Висбаден - Галлешер 1:0 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Ферль 2:1
Гамбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0
Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Верден - Гамбург 2:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Зандхаузен - Гамбург 0:1 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Ян - Гамбург 1:5 Гамбург - Падерборн 2:2 Магдебург - Гамбург 3:2

Результаты матчей

Веен Висбаден
Гамбург

Точный счет

1:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
7 раз 78%
0
2 раза 22%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Веен Висбаден
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 9 5 2 2 17 - 10 17
2.
Кайзерслаутерн
 9 5 2 2 18 - 14 17
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 5 16
4.
Хольштайн Киль
 8 5 0 3 14 - 14 15
5.
Ганновер 96
 9 4 3 2 20 - 11 15
6.
Фортуна
 9 4 3 2 15 - 7 15
7.
Магдебург
 9 3 4 2 18 - 15 13
8.
Нюрнберг
 8 3 3 2 12 - 13 12
9.
Ганза
 9 4 0 5 10 - 13 12
10.
Гройтер Фюрт
 9 3 3 3 14 - 15 12
11.
Эльвeрсберг
 8 3 2 3 11 - 14 11
12.
Падерборн
 8 3 2 3 11 - 14 11
13.
Герта
 8 3 0 5 16 - 15 9
14.
Карлсруэ
 9 2 3 4 13 - 16 9
15.
Веен Висбаден
 9 2 3 4 7 - 11 9
16.
Шальке 04
 8 2 1 5 13 - 18 7
17.
Оснабрюк
 9 1 3 5 11 - 21 6
18.
Айнтрахт Бр
 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Кайзерслаутерн
 5 4 0 1 13 - 7 12
3.
Гройтер Фюрт
 5 3 1 1 11 - 6 10
4.
Ганза
 5 3 0 2 7 - 6 9
5.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 8 - 2 8
6.
Магдебург
 4 2 2 0 10 - 7 8
7.
Нюрнберг
 4 2 2 0 6 - 4 8
8.
Фортуна
 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Ганновер 96
 4 2 1 1 11 - 3 7
10.
Падерборн
 4 2 1 1 7 - 5 7
11.
Шальке 04
 3 2 0 1 7 - 5 6
12.
Герта
 4 2 0 2 9 - 3 6
13.
Хольштайн Киль
 4 2 0 2 8 - 9 6
14.
Веен Висбаден
 5 1 3 1 4 - 5 6
15.
Карлсруэ
 4 1 2 1 5 - 5 5
16.
Айнтрахт Бр
 4 1 2 1 4 - 4 5
17.
Эльвeрсберг
 4 1 1 2 4 - 9 4
18.
Оснабрюк
 5 1 1 3 8 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 6 - 5 9
2.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 5 - 3 8
3.
Ганновер 96
 5 2 2 1 9 - 8 8
4.
Фортуна
 4 2 1 1 8 - 2 7
5.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 5 - 7 5
7.
Магдебург
 5 1 2 2 8 - 8 5
8.
Гамбург
 5 1 2 2 6 - 7 5
9.
Нюрнберг
 4 1 1 2 6 - 9 4
10.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
11.
Карлсруэ
 5 1 1 3 8 - 11 4
12.
Веен Висбаден
 4 1 0 3 3 - 6 3
13.
Ганза
 4 1 0 3 3 - 7 3
14.
Герта
 4 1 0 3 7 - 12 3
15.
Гройтер Фюрт
 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Оснабрюк
 4 0 2 2 3 - 11 2
17.
Шальке 04
 5 0 1 4 6 - 13 1
18.
Айнтрахт Бр
 4 0 0 4 1 - 8 0
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  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 7 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 7 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (4)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 6
Гамбург Глацель Роберт 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Магдебург Атик Бариш 5
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 3
Весь список
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    • Первый тайм
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