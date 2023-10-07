Тур: 9. Стадион: Брита-Арена. Зрители: 12100
1:1
Конец матча
0'
41' Желтая карточкаМухайм Миро
57' Желтая карточкаФехнер Джино
1:0
81' ГолВукотич Александар
82' Желтая карточкаРейс Людовит
1:1
89' ГолМухайм Миро
90' Желтая карточкаШтритцель Флориан
90'+9
Ход матча
41'
57'
81'
82'
89'
1:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 18
-
2 Удары в створ 5
-
4 Угловые 13
-
5 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
264 Количество передач 641
-
36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
29
Гюнтер
Лассе
20
Hyun-ju
Lee
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
-
20 Hyun-ju LeeПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Рибле НикоЗащитник
-
34 Чатич АмарПолузащитник
-
21 Каде ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Айдэйл ДжонНападающий
-
30 Фроэзе КианзНападающий
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Кран ЭлайджаПолузащитник
- Нападающий
-
20 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вальтер Тим
История личных встреч
Веен Висбаден
Гамбург
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
51
Бомбардиры внутри турнира
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|2
|0.22
|Фроэзе Кианз
|1
|0.11
|Райнталер Макс
|1
|0.11
|Вукотич Александар
|1
|0.11
|Гюнтер Лассе
|1
|0.11
|Hyun-ju Lee
|1
|0.11
|Хессер Робин
|0
|0
|Фехнер Джино
|0
|0
|Гоппел Теймен
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенеш Ласло
|6 (3)
|0.67
|Глацель Роберт
|5
|0.56
|Джатта Бейкери
|2
|0.22
|Рейс Людовит
|1
|0.11
|Жан-Люк Домпе
|1
|0.11
|Хайер Моритц
|1
|0.11
|Мухайм Миро
|1
|0.11
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
|Ферай Иммануэль
|0
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|0
|0
Карточки
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анга-Лётшер Мартин
|3
|1
|Фехнер Джино
|4
|0
|Карстенс Флориан
|4
|0
|Вукотич Александар
|2
|1
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Пртайин Иван
|3
|0
|Матисен Маркус
|2
|0
|Штритцель Флориан
|1
|0
|Фроэзе Кианз
|1
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Бэтцнер Ник
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаджикадунич Деннис
|4
|0
|Мефферт Йонас
|3
|0
|Джатта Бейкери
|3
|0
|Рамос Гильерме
|1
|1
|Бенеш Ласло
|2
|0
|Хайер Моритц
|2
|0
|Мухайм Миро
|2
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|2
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Жан-Люк Домпе
|1
|0
|Рейс Людовит
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
|Микельбрансис Вильям
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Результаты матчей
Веен Висбаден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Гамбург
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Веен Висбаден
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Гамбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
11
Веен Висбаден
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Гамбург
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
4
16
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
50%
61-75
2
50%
2
33%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
33%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
4
36%
76-90
Пропущено
6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
7
17
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
0
0%
1
6%
1-15
2
29%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
14%
3
18%
46-60
1
14%
3
18%
61-75
3
43%
6
35%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
9%
2
20%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
3
27%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Веен Висбаден
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1
Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Герта - Веен Висбаден 0:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Норшелланн - Веен Висбаден 1:1 Бибрих - Веен Висбаден 1:5 Арминия - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Арминия 4:0 Веен Висбаден - Галлешер 1:0 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Ферль 2:1
Гамбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0
Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Верден - Гамбург 2:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Зандхаузен - Гамбург 0:1 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Ян - Гамбург 1:5 Гамбург - Падерборн 2:2 Магдебург - Гамбург 3:2
Результаты матчей
Веен Висбаден
Гамбург
Точный счет
1:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
7 раз 78%
0
2 раза 22%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Веен Висбаден
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|7 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (4)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|5
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3