Тур: 9. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер.
1:0
Второй тайм: 57'
0'
1:0
33' Гол в свои воротаРоссбах Дамиан
37' Желтая карточкаРоссипаль Александер
44' Желтая карточкаПереа Хуан
45' Желтая карточкаИнгельссон Сванте
Ход матча
33'
1:0
44'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
37
Грин
Джулиан
19
Лемперте
Тим
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Петков ЛукасНападающий
- Нападающий
-
30 Зиб АрминдоНападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
- Защитник
-
17 Давид ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Ганза
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
13
3
Голов в среднем за матч
2.6
0.75
Среднее время на гол
34
120
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
2.11
0.89
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
42
101
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|4
|0.44
|Михальски Дамян
|3
|0.33
|Лемперте Тим
|2
|0.22
|Абиама Диксон
|2
|0.22
|Грин Джулиан
|1
|0.11
|Зиб Арминдо
|1
|0.11
|Вагнер Роберт
|0
|0
|Аста Симон
|0
|0
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|3
|0.33
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.22
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.11
|Прёгер Кай
|1
|0.11
|Фролинг Нильс
|1
|0.11
|Brumado Junior
|1
|0.11
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Россбах Дамиан
|0
|0
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Россипаль Александер
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грин Джулиан
|1
|1
|Александр Цорнигер
|1
|1
|Юнг Гидеон
|2
|0
|Србени Деннис
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Дитц Максимилиан
|2
|0
|Майерхёфер Марко
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Вагнер Роберт
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Россбах Дамиан
|4
|0
|Ингельссон Сванте
|4
|0
|Россипаль Александер
|4
|0
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Шумахер Кевин
|3
|0
|Переа Хуан
|2
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Прёгер Кай
|1
|0
|Василиадис Себастиан
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|1
|0
|Давид Йонас
|1
|0
|Кинсомби Кристиан
|1
|0
|Dennis Dressel
|1
|0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ганза
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
1
Гройтер Фюрт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ганза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
2
5
Гройтер Фюрт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Ганза
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
10
3
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
67%
76-90
Пропущено
6
6
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
17%
1
17%
1-15
3
50%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Забито
13
9
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
4
31%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
31%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
1
8%
3
33%
76-90
Пропущено
15
13
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
13%
1
8%
1-15
4
27%
3
23%
16-30
3
20%
3
23%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
1
7%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1
Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5 Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2
Ганза
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0
Ганза - Оснабрюк 2:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Альтглинике - Ганза 3:2 Мальховер - Ганза 0:9 Элменхорст - Ганза 0:17 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Зандхаузен - Ганза 1:2 Ганза - Ян 2:0 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
Ганза
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
5:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Гройтер Фюрт
Ганза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
23
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
26
35
26
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|2.
|9
|5
|2
|2
|18 - 14
|17
|3.
|8
|4
|4
|0
|13 - 5
|16
|4.
|8
|5
|0
|3
|14 - 14
|15
|5.
|9
|4
|3
|2
|20 - 11
|15
|6.
|9
|4
|3
|2
|15 - 7
|15
|7.
|1:1
|9
|3
|4
|2
|18 - 15
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|12 - 13
|12
|9.
|0:1
|9
|4
|0
|5
|10 - 13
|12
|10.
|1:0
|9
|3
|3
|3
|14 - 15
|12
|11.
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|12.
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|13.
|8
|3
|0
|5
|16 - 15
|9
|14.
|1:1
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|15.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|16.
|8
|2
|1
|5
|13 - 18
|7
|17.
|9
|1
|3
|5
|11 - 21
|6
|18.
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|5
|4
|0
|1
|13 - 7
|12
|3.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|4.
|0:1
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|8 - 2
|8
|6.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|10 - 7
|8
|7.
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|4
|2
|1
|1
|11 - 3
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|11.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|12.
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|13.
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|14.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|15.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|16.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|17.
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|18.
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|3.
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|7.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|8.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|11.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|12.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|13.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|7 - 12
|3
|15.
|1:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
|17.
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|18.
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|7 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|5
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3