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  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Гройтер Фюрт
1:0
Второй тайм: 57'
Ганза
0'
1:0
33' Гол в свои ворота
Россбах Дамиан
37' Желтая карточка
Россипаль Александер
44' Желтая карточка
Переа Хуан
45' Желтая карточка
Ингельссон Сванте

Ход матча

9'
Хаддади Уссама
Гисельман Нико
 
33'
Россбах Дамиан
1:0
37'
 
Россипаль Александер
44'
 
Переа Хуан
45'
 
Ингельссон Сванте
46'
 
Кинсомби Кристиан
Василиадис Себастиан
46'
 
Брумадо Жуниор
Переа Хуан
46'
 
Фролинг Нильс
Ингельссон Сванте

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Ганза
4.60
5.30
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4.50
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Все Коэффициенты
40
Урбиг
Йонас
33
Дитц
Максимилиан
4
Михальски
Дамян
27
Иттер
Джанлука
2
Аста
Симон
17
Гисельман
Нико
37
Грин
Джулиан
22
Вагнер
Роберт
10
Хргота
Бранимир
11
Абиама
Диксон
19
Лемперте
Тим
1
Кольке
Маркус
22
Ван
дер
Верфф
Яспер
4
Россбах
Дамиан
21
Россипаль
Александер
24
Штраус
Джон-Патрик
6
Dennis
Dressel
13
Шумахер
Кевин
19
Василиадис
Себастиан
14
Ингельссон
Сванте
18
Переа
Хуан
9
Прёгер
Кай
Гройтер Фюрт
3-4-1-2
Ганза
3-3-2-2

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Ганза

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
2:0
ТМК
4:1
Б2
2:2
Б2
2:2
Б2
3:0
Б2
1:0
Б2
4:0
Б2
0:1
Б2
1:2

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

13
3

Голов в среднем за матч

2.6
0.75

Среднее время на гол

34
120

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

2.11
0.89

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

42
101

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 4 0.44
Михальски Дамян 3 0.33
Лемперте Тим 2 0.22
Абиама Диксон 2 0.22
Грин Джулиан 1 0.11
Зиб Арминдо 1 0.11
Вагнер Роберт 0 0
Аста Симон 0 0
Чалханоглу Керим 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 3 0.33
Ван дер Верфф Яспер 2 0.22
Штраус Джон-Патрик 1 0.11
Прёгер Кай 1 0.11
Фролинг Нильс 1 0.11
Brumado Junior 1 0.11
Хинтерзеер Лукас 0 0
Россбах Дамиан 0 0
Ингельссон Сванте 0 0
Россипаль Александер 0 0
Шумахер Кевин 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грин Джулиан 1 1
Александр Цорнигер 1 1
Юнг Гидеон 2 0
Србени Деннис 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Дитц Максимилиан 2 0
Майерхёфер Марко 1 0
Михальски Дамян 1 0
Вагнер Роберт 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Дамиан 4 0
Ингельссон Сванте 4 0
Россипаль Александер 4 0
Найдхарт Нико 3 0
Шумахер Кевин 3 0
Переа Хуан 2 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Прёгер Кай 1 0
Василиадис Себастиан 1 0
Бахманн Яник 1 0
Ван дер Верфф Яспер 1 0
Давид Йонас 1 0
Кинсомби Кристиан 1 0
Dennis Dressel 1 0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ганза
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
1
Гройтер Фюрт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ганза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

2
5
Гройтер Фюрт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Ганза
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

10
3
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
67%
76-90

Пропущено

6
6
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
17%
1
17%
1-15
3
50%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Забито

13
9
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
4
31%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
31%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
1
8%
3
33%
76-90

Пропущено

15
13
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
13%
1
8%
1-15
4
27%
3
23%
16-30
3
20%
3
23%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
1
7%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1
Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5 Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2
Ганза
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0
Ганза - Оснабрюк 2:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Альтглинике - Ганза 3:2 Мальховер - Ганза 0:9 Элменхорст - Ганза 0:17 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Зандхаузен - Ганза 1:2 Ганза - Ян 2:0 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
Ганза

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
5:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Гройтер Фюрт
Ганза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
3
2
2
2.5
2
2
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
3
5
2
6
2.5
2
6
3.5
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 0:0 9 5 2 2 16 - 9 17
2.
Кайзерслаутерн
 9 5 2 2 18 - 14 17
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 5 16
4.
Хольштайн Киль
 8 5 0 3 14 - 14 15
5.
Ганновер 96
 9 4 3 2 20 - 11 15
6.
Фортуна
 9 4 3 2 15 - 7 15
7.
Магдебург
 1:1 9 3 4 2 18 - 15 13
8.
Нюрнберг
 8 3 3 2 12 - 13 12
9.
Ганза
 0:1 9 4 0 5 10 - 13 12
10.
Гройтер Фюрт
 1:0 9 3 3 3 14 - 15 12
11.
Эльвeрсберг
 8 3 2 3 11 - 14 11
12.
Падерборн
 8 3 2 3 11 - 14 11
13.
Герта
 8 3 0 5 16 - 15 9
14.
Карлсруэ
 1:1 9 2 3 4 13 - 16 9
15.
Веен Висбаден
 0:0 9 2 3 4 6 - 10 9
16.
Шальке 04
 8 2 1 5 13 - 18 7
17.
Оснабрюк
 9 1 3 5 11 - 21 6
18.
Айнтрахт Бр
 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 0:0 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Кайзерслаутерн
 5 4 0 1 13 - 7 12
3.
Гройтер Фюрт
 1:0 5 3 1 1 11 - 6 10
4.
Ганза
 0:1 5 3 0 2 7 - 6 9
5.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 8 - 2 8
6.
Магдебург
 1:1 4 2 2 0 10 - 7 8
7.
Нюрнберг
 4 2 2 0 6 - 4 8
8.
Фортуна
 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Ганновер 96
 4 2 1 1 11 - 3 7
10.
Падерборн
 4 2 1 1 7 - 5 7
11.
Шальке 04
 3 2 0 1 7 - 5 6
12.
Герта
 4 2 0 2 9 - 3 6
13.
Хольштайн Киль
 4 2 0 2 8 - 9 6
14.
Веен Висбаден
 0:0 5 1 3 1 3 - 4 6
15.
Карлсруэ
 1:1 4 1 2 1 5 - 5 5
16.
Айнтрахт Бр
 4 1 2 1 4 - 4 5
17.
Эльвeрсберг
 4 1 1 2 4 - 9 4
18.
Оснабрюк
 5 1 1 3 8 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 6 - 5 9
2.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 5 - 3 8
3.
Ганновер 96
 5 2 2 1 9 - 8 8
4.
Фортуна
 4 2 1 1 8 - 2 7
5.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 5 - 7 5
7.
Магдебург
 1:1 5 1 2 2 8 - 8 5
8.
Гамбург
 0:0 5 1 2 2 5 - 6 5
9.
Нюрнберг
 4 1 1 2 6 - 9 4
10.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
11.
Карлсруэ
 1:1 5 1 1 3 8 - 11 4
12.
Веен Висбаден
 0:0 4 1 0 3 3 - 6 3
13.
Ганза
 0:1 4 1 0 3 3 - 7 3
14.
Герта
 4 1 0 3 7 - 12 3
15.
Гройтер Фюрт
 1:0 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Оснабрюк
 4 0 2 2 3 - 11 2
17.
Шальке 04
 5 0 1 4 6 - 13 1
18.
Айнтрахт Бр
 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 7 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 7 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 6
Гамбург Глацель Роберт 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Магдебург Атик Бариш 5
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Ингельссон Сванте получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Переа Хуан получил желтую карточку от судьи
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Ганза
4.60
5.30
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4.50
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