Тур: 9. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер. Зрители: 13856
1:0
Конец матча
0'
1:0
33' Гол в свои воротаРоссбах Дамиан
37' Желтая карточкаРоссипаль Александер
44' Желтая карточкаПереа Хуан
45' Желтая карточкаИнгельссон Сванте
57' Желтая карточкаКольке Маркус
67' Желтая карточкаПрёгер Кай
69' Желтая карточкаХинтерзеер Лукас
85' Желтая карточкаГрин Джулиан
90' Желтая карточкаВан дер Верфф Яспер
90'+6
Ход матча
33'
1:0
44'
57'
67'
69'
85'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
5 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 7
-
0 Красные карточки 0
-
368 Количество передач 274
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
37
Грин
Джулиан
19
Лемперте
Тим
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Нападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Петков ЛукасНападающий
- Нападающий
-
30 Зиб АрминдоНападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Переа ХуанНападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
- Защитник
-
17 Давид ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Ганза
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
13
3
Голов в среднем за матч
2.6
0.75
Среднее время на гол
34
120
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
2.11
0.89
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
42
101
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|4
|0.44
|Михальски Дамян
|3
|0.33
|Лемперте Тим
|2
|0.22
|Абиама Диксон
|2
|0.22
|Грин Джулиан
|1
|0.11
|Зиб Арминдо
|1
|0.11
|Вагнер Роберт
|0
|0
|Аста Симон
|0
|0
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|3
|0.33
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.22
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.11
|Прёгер Кай
|1
|0.11
|Фролинг Нильс
|1
|0.11
|Brumado Junior
|1
|0.11
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Россбах Дамиан
|0
|0
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Россипаль Александер
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грин Джулиан
|2
|1
|Александр Цорнигер
|1
|1
|Юнг Гидеон
|2
|0
|Србени Деннис
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Дитц Максимилиан
|2
|0
|Майерхёфер Марко
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Вагнер Роберт
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Россбах Дамиан
|4
|0
|Ингельссон Сванте
|4
|0
|Россипаль Александер
|4
|0
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Шумахер Кевин
|3
|0
|Прёгер Кай
|2
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|Переа Хуан
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Василиадис Себастиан
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
|Давид Йонас
|1
|0
|Кинсомби Кристиан
|1
|0
|Dennis Dressel
|1
|0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Ганза
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
2
Гройтер Фюрт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ганза
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
2
5
Гройтер Фюрт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Ганза
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
10
4
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
4
40%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
50%
76-90
Пропущено
7
6
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
3
43%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Забито
13
10
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
4
31%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
31%
3
30%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
1
8%
3
30%
76-90
Пропущено
16
13
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
13%
1
8%
1-15
4
25%
3
23%
16-30
4
25%
3
23%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
1
6%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1
Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5 Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2
Ганза
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0
Ганза - Оснабрюк 2:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Альтглинике - Ганза 3:2 Мальховер - Ганза 0:9 Элменхорст - Ганза 0:17 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Зандхаузен - Ганза 1:2 Ганза - Ян 2:0 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
Ганза
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
5:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Гройтер Фюрт
Ганза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
27
36
27
27
18
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|7 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (4)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|5
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3