Тур: 11. Стадион: Фишт.
Ход матча
9'
0:1
30'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
13
Гойло
Никита
27
Заика
Кирилл
16
Адамов
Денис
28
Алип
Нуралы
11
Клаудиньо
33
Сергеев
Иван
- Основной состав
-
13 Гойло НикитаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
69 Аносов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Точилин Александр
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Адамов ДенисВратарь
- Защитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
77 Ренан РобертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
История личных встреч
Сочи
Зенит
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.6
1
Среднее время на гол
150
90
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
3
1.2
Среднее время на гол
30
75
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.8
1.1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
50
81
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Мартин
|3
|0.27
|Нобоа Кристиан
|2 (2)
|0.18
|Силвейра Мигел
|1
|0.09
|Джорджевич Лука
|1
|0.09
|Медведев Юрий II
|1
|0.09
|Дркушич Ваня
|1
|0.09
|Маргасов Тимофей
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассьерра Матео
|9
|0.82
|Сергеев Иван
|3
|0.27
|Клаудиньо
|3 (1)
|0.27
|Вендел Маркус
|2
|0.18
|Мантуан Густаво
|2
|0.18
|Дуглас Сантос
|1
|0.09
|Изидор Вильсон
|1
|0.09
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Ерохин Александр
|0
|0
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Барриос Вильмар
|0
|0
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Круговой Данил
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Марсело
|3
|1
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|Джорджевич Лука
|3
|0
|Бурмистров Никита
|2
|0
|Юсупов Артур
|2
|0
|Миладинович Иван
|2
|0
|Батырев Амир
|2
|0
|Заболотный Николай
|1
|0
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|Кравцов Кирилл
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алип Нуралы
|3
|0
|Барриос Вильмар
|1
|1
|Родригао де Соуза
|2
|0
|Дуглас Сантос
|2
|0
|Кассьерра Матео
|2
|0
|Эракович Страхинья
|2
|0
|Вендел Маркус
|2
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Сергеев Иван
|1
|0
|Клаудиньо
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Сочи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Зенит
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
3
Сочи
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Зенит
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
0
6
Сочи
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Зенит
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
1
9
Голы по времени матча
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
1
14%
2
18%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
2
29%
3
27%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
67%
2
25%
76-90
Пропущено
12
6
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
8%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
42%
2
33%
76-90
Забито
10
19
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 0
1
10%
3
16%
1-15
2
20%
3
16%
16-30
1
10%
3
16%
31-45
1
10%
3
16%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
4
40%
5
26%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
7%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
33%
2
17%
31-45
4
27%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
33%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Сочи - Оренбург 1:2 Факел - Сочи 2:0 Крылья Советов - Сочи 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 1:1
Спартак Москва - Сочи 1:0 Оренбург - Сочи 3:0 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Ростов 4:0 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 Оренбург - Сочи 2:0 Сочи - Ахмат 1:2 Краснодар - Сочи 2:0 Факел - Сочи 1:3 Сочи - Балтика 2:0 Краснодар - Сочи 2:2 Сочи - Енисей 5:2 Сочи - ФДС Виста 2:1 Сочи - Ленинградец 4:1 Урал - Сочи 1:0
Зенит
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Зенит - Балтика 2:1 Оренбург - Зенит 3:1 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Ахмат - Зенит 3:3
Рубин - Зенит 0:3 Зенит - Сепахан 4:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - Зенит 1:0 Зенит - Урал 4:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Зенит - Факел 2:0 Крылья Советов - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 2:3 Ростов - Зенит 1:1 Зенит - Ахмат 2:0 Пари НН - Зенит 0:2 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - Фенербахче 0:0 Црвена Звезда - Зенит 2:1 Зенит - Нефтчи 3:1
Результаты матчей
Сочи
Зенит
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Сочи
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
28
64
19
37
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|16 - 3
|24
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|25 - 12
|21
|3.
|2:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 11
|20
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 16
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 16
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 15
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 14
|16
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 9
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 11
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 21
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 16
|7
|16.
|0:2 Заявка
|11
|2
|0
|9
|9 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 6
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|2:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|14.
|0:2 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|4.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|12.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|15.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 12
|0
|16.
|0:2 Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|9 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|6 (1)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|5 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|4 (2)
|Крылья Советов
|Салтыков Никита
|4 (2)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 4
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|5
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сочи 0:2 Зенит
Исход игры
Сочи
5.7% (9)
Ничья
5.7% (9)
Зенит
88.6% (140)
Тотал 2.5
Больше
63.08% (82)
Меньше
36.92% (48)
Обе команды забьют
Да
56.15% (73)
Нет
43.85% (57)
Популярный счёт
1:2 Зенит
29.7% (47)
0:2 Зенит
18.4% (29)
0:3 Зенит
8.2% (13)
0:1 Зенит
7.6% (12)
1:3 Зенит
7% (11)
1:1 Ничья
3.8% (6)
2:3 Зенит
2.5% (4)
2:1 Сочи
1.9% (3)
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