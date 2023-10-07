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  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Сочи
0:2
Второй тайм: 50'
Зенит
0'
0:1
9' Пенальти
Клаудиньо
0:2
30' Гол
Кассьерра Матео

Ход матча

9'
0:1
Клаудиньо
30'
0:2
Кассьерра Матео
(Сергеев Иван)
44'
Ангбан Викторьен
Нобоа Кристиан
 
Прогнозы 158
Сочи 5.7% (9)
X 5.7% (9)
Зенит 88.6% (140)
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Сочи
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13
Гойло
Никита
20
Юрганов
Игорь
45
Миладинович
Иван
33
Алвес
Марсело
27
Заика
Кирилл
16
Нобоа
Кристиан
8
Батырев
Амир
17
Макарчук
Артём
18
Бурмистров
Никита
9
Мелкадзе
Георгий
7
Крамарич
Мартин
16
Адамов
Денис
25
Эракович
Страхинья
28
Алип
Нуралы
55
Родригао
де
Соуза
31
Мантуан
Густаво
8
Вендел
Маркус
5
Барриос
Вильмар
11
Клаудиньо
3
Дуглас
Сантос
30
Кассьерра
Матео
33
Сергеев
Иван
Сочи
3-4-3
Зенит
3-5-2

История личных встреч

Сочи
Зенит

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
7:0
КPП
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ТМК
2:1
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.6
1

Среднее время на гол

150
90

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

3
1.2

Среднее время на гол

30
75

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.8
1.1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
81

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 3 0.27
Нобоа Кристиан 2 (2) 0.18
Силвейра Мигел 1 0.09
Джорджевич Лука 1 0.09
Медведев Юрий II 1 0.09
Дркушич Ваня 1 0.09
Маргасов Тимофей 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 9 0.82
Сергеев Иван 3 0.27
Клаудиньо 3 (1) 0.27
Вендел Маркус 2 0.18
Мантуан Густаво 2 0.18
Дуглас Сантос 1 0.09
Изидор Вильсон 1 0.09
Караваев Вячеслав 0 0
Ерохин Александр 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0
Круговой Данил 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Марсело 3 1
Нобоа Кристиан 3 0
Джорджевич Лука 3 0
Бурмистров Никита 2 0
Юсупов Артур 2 0
Миладинович Иван 2 0
Батырев Амир 2 0
Заболотный Николай 1 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
Кравцов Кирилл 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алип Нуралы 3 0
Барриос Вильмар 1 1
Родригао де Соуза 2 0
Дуглас Сантос 2 0
Кассьерра Матео 2 0
Эракович Страхинья 2 0
Вендел Маркус 2 0
Караваев Вячеслав 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Сергеев Иван 1 0
Клаудиньо 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Мантуан Густаво 1 0

Результаты матчей

Сочи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Зенит
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3
Сочи
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Зенит
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

0
6
Сочи
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Зенит
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

1
9

Голы по времени матча

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
1
14%
2
18%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
2
29%
3
27%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
67%
2
25%
76-90

Пропущено

12
6
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
8%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
42%
2
33%
76-90

Забито

10
19
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 0
1
10%
3
16%
1-15
2
20%
3
16%
16-30
1
10%
3
16%
31-45
1
10%
3
16%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
4
40%
5
26%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
7%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
33%
2
17%
31-45
4
27%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
33%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Сочи - Оренбург 1:2 Факел - Сочи 2:0 Крылья Советов - Сочи 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 1:1
Спартак Москва - Сочи 1:0 Оренбург - Сочи 3:0 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Ростов 4:0 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 Оренбург - Сочи 2:0 Сочи - Ахмат 1:2 Краснодар - Сочи 2:0 Факел - Сочи 1:3 Сочи - Балтика 2:0 Краснодар - Сочи 2:2 Сочи - Енисей 5:2 Сочи - ФДС Виста 2:1 Сочи - Ленинградец 4:1 Урал - Сочи 1:0
Зенит
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Зенит - Балтика 2:1 Оренбург - Зенит 3:1 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Ахмат - Зенит 3:3
Рубин - Зенит 0:3 Зенит - Сепахан 4:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - Зенит 1:0 Зенит - Урал 4:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Зенит - Факел 2:0 Крылья Советов - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 2:3 Ростов - Зенит 1:1 Зенит - Ахмат 2:0 Пари НН - Зенит 0:2 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - Фенербахче 0:0 Црвена Звезда - Зенит 2:1 Зенит - Нефтчи 3:1

Результаты матчей

Сочи
Зенит

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Сочи
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
2
8
1.5
6
4
1
9
2.5
3
7
1
9
3.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 7 3 0 16 - 3 24
2.
Крылья Советов
 Заявка 10 6 3 1 25 - 12 21
3.
Зенит
 2:0 Заявка 11 6 2 3 22 - 11 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 4 2 18 - 16 19
5.
Спартак Москва
 Заявка 10 5 1 4 14 - 16 16
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
7.
Динамо Москва
 Заявка 10 4 4 2 17 - 15 16
8.
Урал
 Заявка 11 4 4 3 12 - 14 16
9.
Пари НН
 Заявка 10 4 2 4 9 - 9 14
10.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 12 - 11 12
11.
Оренбург
 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
12.
Ростов
 Заявка 10 2 4 4 15 - 21 10
13.
Рубин
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
14.
Факел
 Заявка 10 2 2 6 7 - 14 8
15.
Балтика
 Заявка 10 2 1 7 9 - 16 7
16.
Сочи
 0:2 Заявка 11 2 0 9 9 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 6 5 1 0 19 - 6 16
2.
Краснодар
 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3.
Спартак Москва
 Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
4.
Пари НН
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 12 - 9 9
7.
Урал
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
8.
Локомотив Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
9.
Балтика
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
11.
Оренбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Факел
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Зенит
 2:0 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
14.
Сочи
 0:2 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
15.
Ахмат
 Заявка 5 1 2 2 9 - 7 5
16.
Рубин
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2:0 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
3.
Локомотив Москва
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
5.
Ахмат
 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
6.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 1 2 2 9 - 10 5
9.
Рубин
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Оренбург
 Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
11.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
12.
Пари НН
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
13.
Ростов
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
14.
Факел
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
15.
Балтика
 Заявка 6 0 0 6 4 - 12 0
16.
Сочи
 0:2 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 9 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
Краснодар Кордоба Джон 4 (2)
Крылья Советов Салтыков Никита 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Крылья Советов Бейл Гленн 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    51'
    Со средней дистанции Мелкадзе плотно пробил по воротам, метя в правый нижний угол ворот, но Адамов среагировал и в броске сумел парировать мяч в сторону.
  • Фол, нарушение
    50'
    После подачи углового и пары скидок в штрафной площади гостей, прозвучал свисток, который зафиксировал нарушение правил состороны Батырева против Мантуана.
  • Угловой
    49'
    С правого фланга подача последовала на дальний угол вратарской площади, где зенитовский защитник отбил мяч на угловой.
  • Травма, повреждение
    48'
    Клаудиньо получил повреждение в жёстком стыке с Миладиновичем. Пострадавшему надо дать какое-то время, чтобы прийти в себя.
  • 47'
    Агрессивно стараются на первых минутах встречи сочинцы, большими силами работая в прессинге на чужой половине поля.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм начался! "Зенит" уверенно ведёт в счёте на "Фиште". Отдыхаем...
  • Фол, нарушение
    45'
    Бытарев на левом фланге атаки обыграл Барриоса, заработав на себе штрафной удар. Со стандарта пошла подача во вратарскую площадь, но там высоченный Адамов поймал мяч.
  • Угловой
    45'
    После подачи углового зенитовцы сумели отбить мяч из своей штрафной площади, после чего сразу же Заика мощно пробил с дистанции, но мяч полетел намного выше ворот.
  • 45'
    Сочинцы долго пасовались поперёк поля, после чего обострили всё же игру на левом фланге, откуда пошла прострельная передача на дальний край штрафной площади, а там Дуглас Сантос выбил мяч на угловой.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты компенсировано.
  • Замена
    44'
    Вынужденная замена в составе "Сочи": вместо травмированного Кристиана Нобоа на поле вышел Викторьен Ангбан.
  • Травма, повреждение
    43'
    Нобоа захромал на поле, после чего показал, что неспособен продолжать встречу. Своим ходом он ушёл за пределы поля, отдав по дороге капитанскую повязку Заике.
  • Судья
    42'
    Крамарич в борьбе с двумя соперниками на левом фланге атаки "Сочи" упал, надеясь на штрафной удар, однако свисток судьи промолчал.
  • 41'
    Зенитовцы в концовке второго тайма не пытаются проявлять какой-то атакующей агрессии. Команда Сергея Семака выполнила план на первый тайм, так что может позволить себе несколько расслабиться.
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    • Офсайд
      39'
      Позиционную атаку "барсы" провели левым флангом, но во время перепасовки там не заметили, как соперники устроили офсайдную ловушку.
    • 38'
      Снова сочинцы включили агрессивный прессинг на чужой половине поля, но на этот раз им не удалось заставить оппонентов ошибиться и потерять контроль над мячом.
    • 37'
      Мелкадзе имел возможность разогнать быструю контратаку "Сочи", но ничего не вышло - мяч из-под его ног был выбить Эраковичем за боковую линию.
    • Угловой
      36'
      Угловой на правом фланге заработали питерцы. Подача последовала на ближнюю штангу, но там сработали на "втором этаже" обороняющиеся - мяч отбил на противоположный фланг в аут.
    • Судья
      35'
      Достаточно долго оказывали помощь Мантуану, но всё же смогли поднять его на ноги. После этого главному арбитру пришлось уговаривать бразильца на время покинуть поле, так как это предписано правилами.
    • Травма, повреждение
      34'
      Мантуан в жёстком стыке получил повреждение. Пришлось Владиславу Безбородову пригласить на поле медицинскую бригаду.
    • Фол, нарушение
      33'
      Штрафной удар в глубине поля на левом фланге теперь заработали хозяева. Нобоа выполнил планирующую подачу к линии вратарской площади, но там надёжно на выходе сработал Адамов.
    • 32'
      Сложно представить, что в этой встрече аутсайдер чемпионата способен совершить камбек, но в нынешнем сезоне в РПЛ случалось уже немало чудес, так что нельзя быть ни в чём уверенным.
    • Описание гола
      30'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Матео Кассьерра!!!
      Дуглас Сантос прострелил с левого фланга в штрафную площадку на Сергеева, который не стал бить сам, а выполнил четкую скидку на Кассьерру, который с 12 метров беспрепятственно пробил по воротам низом. Гойло в броске коснулся мяча, но спасти команду всё же не смог.
    • 29'
      В быстрой контратаке "Зенита" Мантуан решил пренебречь партнёрами по команде, так что сам нанёс удар со средней дистанции. Но он получился несильным и несложным для Гойло.
    • Опасный момент
      28'
      В глубине поля на правом краю штрафной удар заработали сочинцы. После подачи Нобоа и скидки в центр штрафной площади, Мелкадзе мог расстреливать по воротам, но он банально не попал по мячу.
    • 27'
      Правым флангом ещё одну атаку провели южане с подачей в штрафную площадку, но защитники "Зенита" сумели вынести мяч подальше.
    • Опасный момент
      26'
      Мелкадзе с разворота метров с 27 решил пробить по воротам с левой ноги. Получилось достаточно плотно, но Адамов внимателен и надёжен, в падении намертво поймав мяч.
    • Фол, нарушение
      25'
      Дуглас Сантос на своей половине поля красиво пробросил мяч мимо Заики, но последний после этого совершил блокировку. Бразилец был на невысокой скорости, так что обошлось без жёлтой карточки.
    • 24'
      Быструю атаку левым флангом разогнали питерцы, которая завершилась прострельной передачей низом вдоль ворот от Клаудиньо, но Гойло сумел чётко сработать на перехвате.
    • 23'
      Сергей Семак не выглядит удовлетворённым. Действительно, в последние минуты игра несколько выровнялась и пошли моменты у ворот Дениса Адамова.
    • Травма, повреждение
      22'
      Заика пошёл в подкат против Вендела, но последний, падая, наступил на ногу Кириллу. Больно Заике, но вроде бы ничего критичного, так что должен он перетерпеть и продолжить игру.
    • 21'
      Ещё одну подачу с правого фланга в штрафную площадку выполнил Нобоа, но на этот раз Заика головой пробил метра на три мимо дальнего угла ворот.
    • Штанга
      20'
      ОПАСНО! С правого фланга подача прошла от Нобоа на дальний угол вратарской площади, откуда головой по небольшой дуге пробил Крамарич, но попал в перекладину.
    • 19'
      Мелкадзе по правому флангу попытался придумать какое-то обострение, но Алип отыграл против него максимально плотно, отбив мяч в аут.
    • 18'
      По левому флангу в быстрой атаке "Зенита" Дуглас Сантос отдал передачу на Мантуана, который с ходу попытался прострелить в центр левой ногой, но получился кикс, так что мяч ушёл на удар от ворот.
    • 17'
      Впервые на чужой половине поля включили агрессивный прессинг игроки "Сочи". Удалось заставить гостей потерять мяч, но после этого интересной атаки не последовало.
    • 16'
      С левого фланга Дуглас Сантос резко простреливал вдоль ворот на Сергеева, но нападающего за счёт длины ног сумел опередить Миладинович, который выбил мяч на угловой.
    • 15'
      Заброс на правый край штрафной площади прошёл на Вендела, который с разворота с острого угла решил пробить из-под соперника, но получилось очень неточно.
    • 14'
      Стараются питерцы подальше выманивать на себя соперников, но ничего не получается. Хозяева поля продолжают всем составом сидеть рядом с собственной штрафной площадкой.
    • 13'
      Мантуан на правом фланге атаки сумел продавить Юрганова, пытавшегося позволить мячу укатиться за лицевую линию. Но после этого бразилец не стал подавать в штрафную площадку, а отыграл мяч далеко назад.
    • 12'
      Вышел к кромке поля Александр Точилин, жестами подсказывая футболистам, кому и куда надо двигаться. "Зенит" пока что продолжает владеть мячом, но сейчас пасуется только на своей половине поля.
    • 11'
      Вот так питерцы открыли счёт на "Фиште" толком даже не вспотев. Посмотрим, как сочинцы смогут перестроиться после пропущенного гола...
    • Пенальти
      10'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Клаудиньо!!!
      11-й номер "Зенита" уверенно с точки развёл мяч и вратаря по разным углам.
    • Пенальти!
      9'
      ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "СОЧИ"!
    • Видеоповтор
      8'
      Видеоассистенты главного арбитра заметили, что на самом деле мяч попал в руку Заике в предыдущем эпизоде. Владислав Безбородов приглашён к монитору.
    • Угловой
      7'
      Дуглас Сантос с левого фланга пытался выполнил диагональная подачу в штрафную площадку, но попал в соперника, от которого мяч ушёл на угловой.
    • 6'
      Зенитовцам стоило бы подключать динамику комбинационной игры при своих позиционных атаках. Надо пытаться как-то растягивать массированные оборонительные порядки соперника.
    • 5'
      Всем составом "Сочи" осел на своей трети поля, играя строго на отбой. Пока что ни о какой контригре речи не идёт.
    • 4'
      На первых минутах питерцы всё же не торопятся форсировать ситуацию на поле, спокойно пока что присматриваясь к своим оппонентам, а также привыкая к газону.
    • 3'
      Задумчив Александр Точилин в своём кресле. В последнее время "Сочи" проигрывает всем подряд. Разумеется, с "Зенитом" также сложно рассчитывать на успешный результат.
    • 2'
      Не самая лучшая атмосфера на стадионе "Фишт". Несмотря на то, что сюда приехал действующий чемпион России, болельщиков на трибунах собралось немного.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Нобоа Кристиан уходит с поля. Ангбан Викторьен выходит вместо него
    • 30'
      Сергеев Иван сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Кассьерра Матео бьет в цель!
    • 9'
      Г О О О О Л - Клаудиньо из команды Зенит забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    • 82 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сочи 0:2 Зенит

    Исход игры
    Сочи
    5.7% (9)
    Ничья
    5.7% (9)
    Зенит
    88.6% (140)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.08% (82)
    Меньше
    36.92% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    56.15% (73)
    Нет
    43.85% (57)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    29.7% (47)
    0:2 Зенит
    18.4% (29)
    0:3 Зенит
    8.2% (13)
    0:1 Зенит
    7.6% (12)
    1:3 Зенит
    7% (11)
    1:1 Ничья
    3.8% (6)
    2:3 Зенит
    2.5% (4)
    2:1 Сочи
    1.9% (3)
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