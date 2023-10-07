Агрессивно стараются на первых минутах встречи сочинцы, большими силами работая в прессинге на чужой половине поля.

Клаудиньо получил повреждение в жёстком стыке с Миладиновичем. Пострадавшему надо дать какое-то время, чтобы прийти в себя.

С правого фланга подача последовала на дальний угол вратарской площади, где зенитовский защитник отбил мяч на угловой.

После подачи углового и пары скидок в штрафной площади гостей, прозвучал свисток, который зафиксировал нарушение правил состороны Батырева против Мантуана.

Со средней дистанции Мелкадзе плотно пробил по воротам, метя в правый нижний угол ворот, но Адамов среагировал и в броске сумел парировать мяч в сторону.

Первый тайм начался! "Зенит" уверенно ведёт в счёте на "Фиште". Отдыхаем...

Зенитовцы в концовке второго тайма не пытаются проявлять какой-то атакующей агрессии. Команда Сергея Семака выполнила план на первый тайм, так что может позволить себе несколько расслабиться.

Крамарич в борьбе с двумя соперниками на левом фланге атаки "Сочи" упал, надеясь на штрафной удар, однако свисток судьи промолчал.

Нобоа захромал на поле, после чего показал, что неспособен продолжать встречу. Своим ходом он ушёл за пределы поля, отдав по дороге капитанскую повязку Заике.

Сочинцы долго пасовались поперёк поля, после чего обострили всё же игру на левом фланге, откуда пошла прострельная передача на дальний край штрафной площади, а там Дуглас Сантос выбил мяч на угловой.

После подачи углового зенитовцы сумели отбить мяч из своей штрафной площади, после чего сразу же Заика мощно пробил с дистанции, но мяч полетел намного выше ворот.

Бытарев на левом фланге атаки обыграл Барриоса, заработав на себе штрафной удар. Со стандарта пошла подача во вратарскую площадь, но там высоченный Адамов поймал мяч.

В быстрой контратаке "Зенита" Мантуан решил пренебречь партнёрами по команде, так что сам нанёс удар со средней дистанции. Но он получился несильным и несложным для Гойло.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Матео Кассьерра!!! Дуглас Сантос прострелил с левого фланга в штрафную площадку на Сергеева, который не стал бить сам, а выполнил четкую скидку на Кассьерру, который с 12 метров беспрепятственно пробил по воротам низом. Гойло в броске коснулся мяча, но спасти команду всё же не смог.

Сложно представить, что в этой встрече аутсайдер чемпионата способен совершить камбек, но в нынешнем сезоне в РПЛ случалось уже немало чудес, так что нельзя быть ни в чём уверенным.

Штрафной удар в глубине поля на левом фланге теперь заработали хозяева. Нобоа выполнил планирующую подачу к линии вратарской площади, но там надёжно на выходе сработал Адамов.

Достаточно долго оказывали помощь Мантуану, но всё же смогли поднять его на ноги. После этого главному арбитру пришлось уговаривать бразильца на время покинуть поле, так как это предписано правилами.

Угловой на правом фланге заработали питерцы. Подача последовала на ближнюю штангу, но там сработали на "втором этаже" обороняющиеся - мяч отбил на противоположный фланг в аут.

Мелкадзе имел возможность разогнать быструю контратаку "Сочи", но ничего не вышло - мяч из-под его ног был выбить Эраковичем за боковую линию.

Снова сочинцы включили агрессивный прессинг на чужой половине поля, но на этот раз им не удалось заставить оппонентов ошибиться и потерять контроль над мячом.

Позиционную атаку "барсы" провели левым флангом, но во время перепасовки там не заметили, как соперники устроили офсайдную ловушку.

28' В глубине поля на правом краю штрафной удар заработали сочинцы. После подачи Нобоа и скидки в центр штрафной площади, Мелкадзе мог расстреливать по воротам, но он банально не попал по мячу.

27' Правым флангом ещё одну атаку провели южане с подачей в штрафную площадку, но защитники "Зенита" сумели вынести мяч подальше.

26' Мелкадзе с разворота метров с 27 решил пробить по воротам с левой ноги. Получилось достаточно плотно, но Адамов внимателен и надёжен, в падении намертво поймав мяч.

25' Дуглас Сантос на своей половине поля красиво пробросил мяч мимо Заики, но последний после этого совершил блокировку. Бразилец был на невысокой скорости, так что обошлось без жёлтой карточки.

24' Быструю атаку левым флангом разогнали питерцы, которая завершилась прострельной передачей низом вдоль ворот от Клаудиньо, но Гойло сумел чётко сработать на перехвате.

23' Сергей Семак не выглядит удовлетворённым. Действительно, в последние минуты игра несколько выровнялась и пошли моменты у ворот Дениса Адамова.

22' Заика пошёл в подкат против Вендела, но последний, падая, наступил на ногу Кириллу. Больно Заике, но вроде бы ничего критичного, так что должен он перетерпеть и продолжить игру.

21' Ещё одну подачу с правого фланга в штрафную площадку выполнил Нобоа, но на этот раз Заика головой пробил метра на три мимо дальнего угла ворот.

20' ОПАСНО! С правого фланга подача прошла от Нобоа на дальний угол вратарской площади, откуда головой по небольшой дуге пробил Крамарич, но попал в перекладину.

19' Мелкадзе по правому флангу попытался придумать какое-то обострение, но Алип отыграл против него максимально плотно, отбив мяч в аут.

18' По левому флангу в быстрой атаке "Зенита" Дуглас Сантос отдал передачу на Мантуана, который с ходу попытался прострелить в центр левой ногой, но получился кикс, так что мяч ушёл на удар от ворот.

17' Впервые на чужой половине поля включили агрессивный прессинг игроки "Сочи". Удалось заставить гостей потерять мяч, но после этого интересной атаки не последовало.

16' С левого фланга Дуглас Сантос резко простреливал вдоль ворот на Сергеева, но нападающего за счёт длины ног сумел опередить Миладинович, который выбил мяч на угловой.

15' Заброс на правый край штрафной площади прошёл на Вендела, который с разворота с острого угла решил пробить из-под соперника, но получилось очень неточно.

14' Стараются питерцы подальше выманивать на себя соперников, но ничего не получается. Хозяева поля продолжают всем составом сидеть рядом с собственной штрафной площадкой.

13' Мантуан на правом фланге атаки сумел продавить Юрганова, пытавшегося позволить мячу укатиться за лицевую линию. Но после этого бразилец не стал подавать в штрафную площадку, а отыграл мяч далеко назад.

12' Вышел к кромке поля Александр Точилин, жестами подсказывая футболистам, кому и куда надо двигаться. "Зенит" пока что продолжает владеть мячом, но сейчас пасуется только на своей половине поля.

11' Вот так питерцы открыли счёт на "Фиште" толком даже не вспотев. Посмотрим, как сочинцы смогут перестроиться после пропущенного гола...

10' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Клаудиньо!!!

11-й номер "Зенита" уверенно с точки развёл мяч и вратаря по разным углам.

9' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "СОЧИ"!

8' Видеоассистенты главного арбитра заметили, что на самом деле мяч попал в руку Заике в предыдущем эпизоде. Владислав Безбородов приглашён к монитору.

7' Дуглас Сантос с левого фланга пытался выполнил диагональная подачу в штрафную площадку, но попал в соперника, от которого мяч ушёл на угловой.

6' Зенитовцам стоило бы подключать динамику комбинационной игры при своих позиционных атаках. Надо пытаться как-то растягивать массированные оборонительные порядки соперника.

5' Всем составом "Сочи" осел на своей трети поля, играя строго на отбой. Пока что ни о какой контригре речи не идёт.

4' На первых минутах питерцы всё же не торопятся форсировать ситуацию на поле, спокойно пока что присматриваясь к своим оппонентам, а также привыкая к газону.

3' Задумчив Александр Точилин в своём кресле. В последнее время "Сочи" проигрывает всем подряд. Разумеется, с "Зенитом" также сложно рассчитывать на успешный результат.

2' Не самая лучшая атмосфера на стадионе "Фишт". Несмотря на то, что сюда приехал действующий чемпион России, болельщиков на трибунах собралось немного.