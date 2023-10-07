Кордоба в центре получил мяч сейчас, попытался убежать к воротам соперника и сумел заработать только аут для своей команды. Но тоже неплохо.

Кордоба с дальней дистанции нанес по воротам удар сейчас. Мяч полетел значительно выше цели. Кажется, что голкипер "Ростова" контролировал полет мяч в этой ситуации.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГЛЕБОВ! 0:1! Выходит вперед сейчас "Ростов". Сафонов ошибся на ровном месте, отдав передачу на Ионова. Тот выдал пас в центр, где Черников головой вынес снаряд на Глебова, и тот вторым касанием с полулета переправил сферу в сетку!

Первый тайм, получается, что складывается в пользу ростовчане, которые долгое время сидели в обороне, но забили и смогли вырваться вперед.

Ионов снова справа в чужой штрафной оказался. Подавал он сферу в центр штрафной, где были только игроки "Краснодара". Они отвели угрозу от ворот.

Давненько я не видел, чтобы "Краснодар" так отчаянно отбивался в обороне. Соперник пока что играет хорошо и активно давит на ворота противника.

Кади прошел одного, ушел от другого, после чего прострелил мяч в район 11-метровой отметки, но на выходе уверенно сработал Песьяков.

19' Батчи получил удар по ногам от соперника. Рефери тут же зафиксировал нарушение правил. Остановка за остановкой в нашем поединке.

18' Теперь уже сам Мохеби нанес удар по воротам соперника. Мяч полетел значительно выше цели. Лишь проводил сферу взглядом вратарь.

17' Мохеби сейчас с правого края выполнил передачу в центр штрафной, но никто из партнеров до снаряда добраться не сумел в этой ситуации.

15' Первая в матче карточка желтого цвета. Волков за толчок соперника на газон получает в свой пассив карточку желтого цвета.

14' Кордоба пытался вырваться на оперативный простор, но его довольно просто остановил сейчас один из защитников, который вынес мяч за боковую линию.

13' Немало сегодня болельщиков пришло посмотреть на стадионе южное дерби. В целом, пока чуть активнее "Краснодар", но его атаки не так опасны, как могли бы быть.

12' Да, потасовка после предыдущего эпизода могла возникнуть, но ее нет в итоге. Можно сказать "спасибо" арбитру, который развел бунтарей по разным углам.