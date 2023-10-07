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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Краснодар
0:1
Первый тайм: 30'
Ростов
0'
15' Желтая карточка
Волков Сергей
0:1
23' Гол
Глебов Данил

Ход матча

15'
Волков Сергей
 
23'
0:1
Глебов Данил
Прогнозы 143
Краснодар 86% (123)
X 8.4% (12)
Ростов 5.6% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Краснодар
Ничья
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39
Сафонов
Матвей
82
Волков
Сергей
Евгеньевич
3
Тормена
Витор
4
Алонсо
Хуниор
15
Олаcа
Лукас
88
Кривцов
Никита
53
Черников
Александр
10
Сперцян
Эдуард
11
Батчи
Жоау
9
Кордоба
Джон
20
Кади
30
Песьяков
Сергей
40
Вахания
Илья
4
Мелёхин
Виктор
55
Осипенко
Максим
28
Чернов
Евгений
47
Уткин
Даниил
15
Глебов
Данил
8
Миронов
Алексей
11
Ионов
Алексей
69
Голенков
Егор
9
Мохеби
Мохаммад
Краснодар
4-3-3
Ростов
4-3-3

История личных встреч

Краснодар
Ростов

25 матчей

76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

72%
32%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

56%
28%
16%
14 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 11 побед

38 матчей

50%
36.8%
13.2%
19 побед 14 ничьих 5 побед

Первый тайм

47.4%
42.1%
10.5%
18 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.8%
34.2%
29%
14 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
3:0
К
1:1
WЗКР
0:4
ПЛ
3:2
ТМК
1:2
ТМК
2:0
ПЛ
2:1
ТМК
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ТМК
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМК
0:1
ТМК
1:0
ПЛ
2:2
КPП
3:0
ПЛ
1:1
К
1:0
К
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
К
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

1.57
1.59

Среднее время на гол

57
56

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

0.88
0.86

Среднее время на гол

102
105

Всего голов

48
45

Голов в среднем за матч

1.26
1.18

Тотал матчей

2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
18
Больше 47%
Меньше 53%
20
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

71
76

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 4 0.36
Сперцян Эдуард 4 (3) 0.36
Батчи Жоау 1 0.09
Кайо Панталеао 1 0.09
Ахметов Ильзат 1 0.09
Черников Александр 1 0.09
Кади 1 0.09
Олусегун Джуниор 1 0.09
Ленини Пина 1 0.09
Алонсо Хуниор 0 0
Олаcа Лукас 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 4 0.36
Комличенко Николай 3 (1) 0.27
Осипенко Максим 2 (1) 0.18
Уткин Даниил 1 0.09
Глебов Данил 1 0.09
Миронов Алексей 1 0.09
Вахания Илья 1 0.09
Тугарев Роман 1 0.09
Лангович Андрей 1 0.09
Мохеби Мохаммад 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кордоба Джон 3 0
Черников Александр 3 0
Ахметов Ильзат 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Олаcа Лукас 1 0
Кади 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Волков Сергей Евгеньевич 1 0
Батчи Жоау 1 0
Олусегун Джуниор 1 0
Ленини Пина 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 4 0
Тугарев Роман 1 1
Акбашев Роман 2 0
Комличенко Николай 2 0
Миронов Алексей 2 0
Прохин Данила 2 0
Мелёхин Виктор 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Уткин Даниил 1 0
Мохеби Мохаммад 1 0

Результаты матчей

Краснодар
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ростов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Краснодар
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Ростов
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
11
Краснодар
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Ростов
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
0% (0)
90% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
67%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
12
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
50%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
50%
4
33%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
1
13%
4
36%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
50%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

15
14
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
0
0%
2
14%
1-15
3
20%
2
14%
16-30
4
27%
3
21%
31-45
2
13%
4
29%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
3
21%
76-90

Пропущено

4
22
1 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
1
25%
4
18%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
25%
1
5%
46-60
1
25%
4
18%
61-75
1
25%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Краснодар - Пари НН 3:0 Рубин - Краснодар 0:2 Краснодар - Урал 2:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1
Ахмат - Краснодар 1:1 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Пари НН - Краснодар 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Краснодар 0:2 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - Кубань 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0
Ростов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 Рубин - Ростов 1:1
Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Ростов - Форте 4:2

Результаты матчей

Краснодар
Ростов

Точный счет

2:0
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
2
1.5
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
6
4
1.5
5
5
1
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 0:1 Заявка 11 7 3 1 16 - 4 24
2.
Крылья Советов
 Заявка 10 6 3 1 25 - 12 21
3.
Зенит
 Заявка 11 6 2 3 22 - 11 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 4 2 18 - 16 19
5.
Спартак Москва
 Заявка 10 5 1 4 14 - 16 16
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
7.
Динамо Москва
 Заявка 10 4 4 2 17 - 15 16
8.
Урал
 Заявка 11 4 4 3 12 - 14 16
9.
Пари НН
 Заявка 10 4 2 4 9 - 9 14
10.
Ростов
 1:0 Заявка 11 3 4 4 16 - 21 13
11.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 12 - 11 12
12.
Оренбург
 Заявка 11 3 2 6 13 - 18 11
13.
Балтика
 Заявка 11 3 1 7 10 - 16 10
14.
Рубин
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
15.
Факел
 Заявка 10 2 2 6 7 - 14 8
16.
Сочи
 Заявка 11 2 0 9 9 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 6 5 1 0 19 - 6 16
2.
Краснодар
 0:1 Заявка 6 4 1 1 8 - 2 13
3.
Спартак Москва
 Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
4.
Пари НН
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Балтика
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Ростов
 1:0 Заявка 6 2 3 1 12 - 9 9
8.
Урал
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
9.
Локомотив Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
10.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
11.
Оренбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Факел
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Зенит
 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
14.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
15.
Ахмат
 Заявка 5 1 2 2 9 - 7 5
16.
Рубин
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Краснодар
 0:1 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
3.
Локомотив Москва
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
5.
Ахмат
 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
6.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 1 2 2 9 - 10 5
9.
Рубин
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Ростов
 1:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
11.
Оренбург
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
12.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Пари НН
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
14.
Факел
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
15.
Балтика
 Заявка 6 0 0 6 4 - 12 0
16.
Сочи
 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 9 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
Краснодар Кордоба Джон 4 (2)
Крылья Советов Салтыков Никита 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Оренбург Перес Матиас 5
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 29'
    Кади прошел одного, ушел от другого, после чего прострелил мяч в район 11-метровой отметки, но на выходе уверенно сработал Песьяков. 
  • 27'
    Давненько я не видел, чтобы "Краснодар" так отчаянно отбивался в обороне. Соперник пока что играет хорошо и активно давит на ворота противника.
  • 26'
    Ионов снова справа в чужой штрафной оказался. Подавал он сферу в центр штрафной, где были только игроки "Краснодара". Они отвели угрозу от ворот.
  • 25'
    Первый тайм, получается, что складывается в пользу ростовчане, которые долгое время сидели в обороне, но забили и смогли вырваться вперед. 
  • Описание гола
    23'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГЛЕБОВ! 0:1!
    Выходит вперед сейчас "Ростов". Сафонов ошибся на ровном месте, отдав передачу на Ионова. Тот выдал пас в центр, где Черников головой вынес снаряд на Глебова, и тот вторым касанием с полулета переправил сферу в сетку!
  • 22'
    Кордоба с дальней дистанции нанес по воротам удар сейчас. Мяч полетел значительно выше цели. Кажется, что голкипер "Ростова" контролировал полет мяч в этой ситуации. 
  • 21'
    Кордоба в центре получил мяч сейчас, попытался убежать к воротам соперника и сумел заработать только аут для своей команды. Но тоже неплохо. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Батчи получил удар по ногам от соперника. Рефери тут же зафиксировал нарушение правил. Остановка за остановкой в нашем поединке.
  • 18'
    Теперь уже сам Мохеби нанес удар по воротам соперника. Мяч полетел значительно выше цели. Лишь проводил сферу взглядом вратарь.
  • 17'
    Мохеби сейчас с правого края выполнил передачу в центр штрафной, но никто из партнеров до снаряда добраться не сумел в этой ситуации.
  • Желтая карточка
    15'
    Первая в матче карточка желтого цвета. Волков за толчок соперника на газон получает в свой пассив карточку желтого цвета.
  • 14'
    Кордоба пытался вырваться на оперативный простор, но его довольно просто остановил сейчас один из защитников, который вынес мяч за боковую линию.
  • 13'
    Немало сегодня болельщиков пришло посмотреть на стадионе южное дерби. В целом, пока чуть активнее "Краснодар", но его атаки не так опасны, как могли бы быть. 
  • 12'
    Да, потасовка после предыдущего эпизода могла возникнуть, но ее нет в итоге. Можно сказать "спасибо" арбитру, который развел бунтарей по разным углам. 
  • Фол, нарушение
    10'
    10 минут откатали футболисты обеих команд. Кади сейчас Уткину нанес удар по ногам. В руках рефери могла появиться желтая карточка, но ее мы не увидели. 
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    • 9'
      Голенков на второй темп сейчас мяч сбрасывать. В итоге Уткину даже удался удар по воротам. Правда, сфера своей цели не достигла. Улетела выше рамки. 
    • 8'
      Без опасных моментов пока что проходит наша встреча. Кади сейчас рвался к воротам соперника и даже успел выполнить навес в чужую штрафную, но получилось неточно. 
    • 7'
      Батчи получил мяч на левом фланге, после чего сферу покатил на Оласу, который выполнил подачу в штрафную соперника - на выходе уверенно сыграл голкипер "Ростова". 
    • Фол, нарушение
      5'
      Мелёхин срубает на газон Кривцова. Первый фол судейский состав фиксирует в нашем поединке. Но сейчас нарушение правил действительно имело место быть.
    • 4'
      Но на контроле мяч настаивают "быки". А вот соперник пока даже толком игрового снаряда коснуться не успел. Противник действует крайне пассивно. 
    • 3'
      Не спешат никуда идти в атаку футболисты "Краснодара". На своей половине поля они мяч контролируют. Явно им дорожат игроки "быков". 
    • 2'
      Футболисты "Краснодара" сегодня вышли на поле в черно-зеленых цветах, а игроки "Ростова" предстали перед нами в желто-синем обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи командам, поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

      Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград);
      Ассистент: Андрей Образко (Ставрополь);
      Ассистент: Дмитрий Чельцов (Москва);
      Резервный: Артём Любимов (Санкт-Петербург).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках поединка 11-го тура чемпионата России сойдутся лицом к лицу игроки «Краснодара» и «Ростова». Встреча состоится в Краснодаре, на стадионе «ФК Краснодар».

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 40.7% пользователей.
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    • Первый тайм
    • 23'
      Г О О О О Л - Глебов Данил бьет в цель!
    • 15'
      Волков Сергей Евгеньевич получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 40.7% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар 0:1 Ростов

    Исход игры
    Краснодар
    86.2% (125)
    Ничья
    8.3% (12)
    Ростов
    5.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.41% (78)
    Меньше
    36.59% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    67.48% (83)
    Нет
    32.52% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    40.7% (59)
    2:0 Краснодар
    15.9% (23)
    1:0 Краснодар
    10.3% (15)
    3:1 Краснодар
    5.5% (8)
    1:1 Ничья
    4.1% (6)
    2:2 Ничья
    2.8% (4)
    3:2 Краснодар
    1.4% (2)
    1:2 Ростов
    1.4% (2)
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