Тур: 11. Стадион: Краснодар.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Ивич Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Карпин Валерий
История личных встреч
Краснодар
Ростов
25 матчей
76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
72%
32%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
56%
28%
16%
14 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 11 побед
38 матчей
50%
36.8%
13.2%
19 побед 14 ничьих 5 побед
Первый тайм
47.4%
42.1%
10.5%
18 побед 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.8%
34.2%
29%
14 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
27
Голов в среднем за матч
1.57
1.59
Среднее время на гол
57
56
Всего голов
15
18
Голов в среднем за матч
0.88
0.86
Среднее время на гол
102
105
Всего голов
48
45
Голов в среднем за матч
1.26
1.18
Тотал матчей
2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
18
Больше 47%
Меньше 53%
20
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
71
76
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|4
|0.4
|Сперцян Эдуард
|4 (3)
|0.4
|Батчи Жоау
|1
|0.1
|Кайо Панталеао
|1
|0.1
|Ахметов Ильзат
|1
|0.1
|Черников Александр
|1
|0.1
|Кади
|1
|0.1
|Олусегун Джуниор
|1
|0.1
|Ленини Пина
|1
|0.1
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Олаcа Лукас
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|4
|0.4
|Комличенко Николай
|3 (1)
|0.3
|Осипенко Максим
|2 (1)
|0.2
|Уткин Даниил
|1
|0.1
|Миронов Алексей
|1
|0.1
|Вахания Илья
|1
|0.1
|Тугарев Роман
|1
|0.1
|Лангович Андрей
|1
|0.1
|Мохеби Мохаммад
|0
|0
|Глебов Данил
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кордоба Джон
|3
|0
|Черников Александр
|3
|0
|Ахметов Ильзат
|2
|0
|Кайо Панталеао
|1
|0
|Олаcа Лукас
|1
|0
|Кади
|1
|0
|Сперцян Эдуард
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Олусегун Джуниор
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрамян Хорен
|4
|0
|Тугарев Роман
|1
|1
|Акбашев Роман
|2
|0
|Комличенко Николай
|2
|0
|Миронов Алексей
|2
|0
|Прохин Данила
|2
|0
|Мелёхин Виктор
|2
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
|Мохеби Мохаммад
|1
|0
Результаты матчей
Краснодар
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ростов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Краснодар
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Ростов
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
8
11
Краснодар
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Ростов
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
0% (0)
90% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
67%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
12
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
50%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
50%
4
33%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
1
13%
4
36%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
50%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
15
14
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
0
0%
2
14%
1-15
3
20%
2
14%
16-30
4
27%
3
21%
31-45
2
13%
4
29%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
3
21%
76-90
Пропущено
4
22
1 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
1
25%
4
18%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
25%
1
5%
46-60
1
25%
4
18%
61-75
1
25%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Краснодар - Пари НН 3:0 Рубин - Краснодар 0:2 Краснодар - Урал 2:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1
Ахмат - Краснодар 1:1 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Пари НН - Краснодар 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Краснодар 0:2 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - Кубань 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0
Ростов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 Рубин - Ростов 1:1
Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Ростов - Форте 4:2
Результаты матчей
Краснодар
Ростов
Точный счет
2:0
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Краснодар
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
32
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
64
55
19
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|16 - 3
|24
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|25 - 12
|21
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 14
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 16
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 15
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 12
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 9
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 11
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 21
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 16
|7
|16.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|9 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 6
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|14.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|12.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|15.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 12
|0
|16.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|8 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|6 (1)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|5 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|4 (2)
|Крылья Советов
|Салтыков Никита
|4 (2)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 4
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|5
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Краснодар - Ростов
Исход игры
Краснодар
80.8% (42)
Ничья
13.5% (7)
Ростов
5.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
59.18% (29)
Меньше
40.82% (20)
Обе команды забьют
Да
67.35% (33)
Нет
32.65% (16)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
36.5% (19)
2:0 Краснодар
13.5% (7)
1:0 Краснодар
13.5% (7)
1:1 Ничья
9.6% (5)
3:1 Краснодар
7.7% (4)
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