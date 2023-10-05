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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Балтика
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 58
Балтика 41.4% (24)
X 37.9% (22)
Оренбург 20.7% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Балтика
Ничья
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История личных встреч

Балтика
Оренбург

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

15 матчей

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПД
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.25
0.71

Среднее время на гол

72
126

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.33
0.87

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

67
103

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 2 0.2
Мусаев Тамерлан 2 0.2
Бистрович Кристиян 1 0.1
Гузина Гедеон 1 0.1
Пряхин Сергей 1 0.1
Кузьмин Максим 0 0
Фернандес Роберто II 0 0
Лазарев Владислав 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 0.3
Перес Матиас 3 0.3
Мансилья Брайан Эсекиэль 2 (1) 0.2
Вера Лукас Габриэль 1 0.1
Обухов Владимир 1 0.1
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.1
Башич Иван 1 0.1
Куэро Джастин 1 (1) 0.1
Ковалёв Юрий 0 0
Марин Джимми 0 0
Капленко Кирилл 0 0
Гюрлюк Эмирджан 0 0

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радмановац Никола 2 0
Дудиев Аслан 1 0
Остойич Иван 1 0
Кузьмин Максим 1 0
Маляров Кирилл 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Гузина Гедеон 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0
Гассама Натан 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 4 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 2 1
Гойкович Ренато 3 0
Флорентин Сесар Габриэль 2 0
Обухов Владимир 1 0
Ковалёв Юрий 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0
Сидоров Максим 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Сысуев Николай 1 0
Вера Лукас Габриэль 1 0
Башич Иван 1 0
Куэро Джастин 1 0

Результаты матчей

Балтика
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Оренбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
4
Балтика
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Оренбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

0
7
Балтика
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Оренбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

2
11

Голы по времени матча

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
3
50%
76-90

Пропущено

6
11
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
33%
1
9%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
2
33%
4
36%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Забито

7
13
0 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
29%
3
23%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
4
57%
4
31%
76-90

Пропущено

18
17
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
4
22%
2
12%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
4
22%
5
29%
29%
31-45
3
17%
2
12%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
3
17%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Зенит - Балтика 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Балтика - Ахмат 1:0 Балтика - Крылья Советов 1:2
Балтика - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Балтика - Зенит 1:0 Крылья Советов - Балтика 2:1 Балтика - Урал 0:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Балтика - Факел 2:1 Спартак Москва - Балтика 2:1 Крылья Советов - Балтика 2:3 Сочи - Балтика 2:0 Ислочь Минск - Балтика 0:5 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Балтика - Шинник 0:1 Балтика - Велес Москва 2:1 Алания - Балтика 3:1
Оренбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сочи - Оренбург 1:2 Оренбург - Зенит 3:1 Пари НН - Оренбург 3:1 Оренбург - Факел 0:0
Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Оренбург - Сочи 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Оренбург 4:0 Оренбург - Краснодар 0:2 Оренбург - Сочи 2:0 Оренбург - Урал 0:2 Рубин - Оренбург 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Габала 1:1 Суклея - Оренбург 1:6 Оренбург - Маниса ФК 2:2 Газиантепспор - Оренбург 2:2 Оренбург - Трактор 3:3

Результаты матчей

Балтика
Оренбург

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Балтика
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 7 3 0 16 - 3 24
2.
Крылья Советов
 Заявка 10 6 3 1 25 - 12 21
3.
Локомотив Москва
 Заявка 10 5 3 2 16 - 14 18
4.
Зенит
 Заявка 10 5 2 3 20 - 11 17
5.
Спартак Москва
 Заявка 10 5 1 4 14 - 16 16
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
7.
Динамо Москва
 Заявка 10 4 4 2 17 - 15 16
8.
Урал
 Заявка 10 4 3 3 10 - 12 15
9.
Пари НН
 Заявка 10 4 2 4 9 - 9 14
10.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 12 - 11 12
11.
Оренбург
 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
12.
Ростов
 Заявка 10 2 4 4 15 - 21 10
13.
Рубин
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
14.
Факел
 Заявка 10 2 2 6 7 - 14 8
15.
Балтика
 Заявка 10 2 1 7 9 - 16 7
16.
Сочи
 Заявка 10 2 0 8 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 6 5 1 0 19 - 6 16
2.
Краснодар
 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3.
Спартак Москва
 Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
4.
Пари НН
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 12 - 9 9
7.
Урал
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8.
Локомотив Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
9.
Балтика
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
11.
Оренбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Факел
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
14.
Зенит
 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
15.
Ахмат
 Заявка 5 1 2 2 9 - 7 5
16.
Рубин
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
2.
Зенит
 Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
3.
Локомотив Москва
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Динамо Москва
 Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
5.
Ахмат
 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
6.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 1 2 2 9 - 10 5
9.
Рубин
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Оренбург
 Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
11.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
12.
Пари НН
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
13.
Ростов
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
14.
Факел
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
15.
Балтика
 Заявка 6 0 0 6 4 - 12 0
16.
Сочи
 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 8 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
Краснодар Кордоба Джон 4 (2)
Крылья Советов Салтыков Никита 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Крылья Советов Бейл Гленн 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 октября 2023, осталось 2 дня 8 часов 28 минут.



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    • Прогнозы 58
    Балтика 41.4% (24)
    X 37.9% (22)
    Оренбург 20.7% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Балтика - Оренбург

    Исход игры
    Балтика
    41.4% (24)
    Ничья
    37.9% (22)
    Оренбург
    20.7% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.78% (15)
    Меньше
    72.22% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    62.96% (34)
    Нет
    37.04% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.8% (19)
    1:0 Балтика
    20.7% (12)
    2:1 Балтика
    19% (11)
    0:1 Оренбург
    8.6% (5)
    2:2 Ничья
    3.4% (2)
    0:2 Оренбург
    3.4% (2)
    1:2 Оренбург
    3.4% (2)
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