Тур: 11. Стадион: Ростех Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
-
Главный тренер: Деограсия Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Балтика
Оренбург
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
15 матчей
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.25
0.71
Среднее время на гол
72
126
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.43
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.33
0.87
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
67
103
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|2
|0.2
|Мусаев Тамерлан
|2
|0.2
|Бистрович Кристиян
|1
|0.1
|Гузина Гедеон
|1
|0.1
|Пряхин Сергей
|1
|0.1
|Кузьмин Максим
|0
|0
|Фернандес Роберто II
|0
|0
|Лазарев Владислав
|0
|0
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|3
|0.3
|Перес Матиас
|3
|0.3
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|2 (1)
|0.2
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0.1
|Обухов Владимир
|1
|0.1
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0.1
|Башич Иван
|1
|0.1
|Куэро Джастин
|1 (1)
|0.1
|Ковалёв Юрий
|0
|0
|Марин Джимми
|0
|0
|Капленко Кирилл
|0
|0
|Гюрлюк Эмирджан
|0
|0
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радмановац Никола
|2
|0
|Дудиев Аслан
|1
|0
|Остойич Иван
|1
|0
|Кузьмин Максим
|1
|0
|Маляров Кирилл
|1
|0
|Латышонок Евгений
|1
|0
|Гузина Гедеон
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Пряхин Сергей
|1
|0
|Гассама Натан
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Матиас
|4
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|2
|1
|Гойкович Ренато
|3
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|2
|0
|Обухов Владимир
|1
|0
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0
|Сидоров Максим
|1
|0
|Капленко Кирилл
|1
|0
|Сысуев Николай
|1
|0
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0
|Башич Иван
|1
|0
|Куэро Джастин
|1
|0
Результаты матчей
Балтика
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Оренбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
4
Балтика
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Оренбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
0
7
Балтика
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Оренбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
2
11
Голы по времени матча
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
3
50%
76-90
Пропущено
6
11
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
33%
1
9%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
2
33%
4
36%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Забито
4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Забито
7
13
0 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
29%
3
23%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
4
57%
4
31%
76-90
Пропущено
18
17
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
4
22%
2
12%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
4
22%
5
29%
29%
31-45
3
17%
2
12%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
3
17%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Зенит - Балтика 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Балтика - Ахмат 1:0 Балтика - Крылья Советов 1:2
Балтика - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Балтика - Зенит 1:0 Крылья Советов - Балтика 2:1 Балтика - Урал 0:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Балтика - Факел 2:1 Спартак Москва - Балтика 2:1 Крылья Советов - Балтика 2:3 Сочи - Балтика 2:0 Ислочь Минск - Балтика 0:5 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Балтика - Шинник 0:1 Балтика - Велес Москва 2:1 Алания - Балтика 3:1
Оренбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сочи - Оренбург 1:2 Оренбург - Зенит 3:1 Пари НН - Оренбург 3:1 Оренбург - Факел 0:0
Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Оренбург - Сочи 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Оренбург 4:0 Оренбург - Краснодар 0:2 Оренбург - Сочи 2:0 Оренбург - Урал 0:2 Рубин - Оренбург 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Габала 1:1 Суклея - Оренбург 1:6 Оренбург - Маниса ФК 2:2 Газиантепспор - Оренбург 2:2 Оренбург - Трактор 3:3
Результаты матчей
Балтика
Оренбург
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Балтика
Оренбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
22
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
41
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
37
46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|16 - 3
|24
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|25 - 12
|21
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 14
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 16
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 15
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 12
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 9
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 11
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 21
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 16
|7
|16.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|9 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 6
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|14.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|12.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|15.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 12
|0
|16.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|8 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|6 (1)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|5 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|4 (2)
|Крылья Советов
|Салтыков Никита
|4 (2)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 4
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|5
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Балтика - Оренбург
Исход игры
Балтика
41.4% (24)
Ничья
37.9% (22)
Оренбург
20.7% (12)
Тотал 2.5
Больше
27.78% (15)
Меньше
72.22% (39)
Обе команды забьют
Да
62.96% (34)
Нет
37.04% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.8% (19)
1:0 Балтика
20.7% (12)
2:1 Балтика
19% (11)
0:1 Оренбург
8.6% (5)
2:2 Ничья
3.4% (2)
0:2 Оренбург
3.4% (2)
1:2 Оренбург
3.4% (2)
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