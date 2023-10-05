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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Урал
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 62
Урал 33.9% (21)
X 29% (18)
Локомотив Москва 37.1% (23)
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Урал
Локомотив Москва

История личных встреч

Урал
Локомотив Москва

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

25 матчей

20%
24%
56%
5 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

16%
44%
40%
4 победы 11 ничьих 10 побед

История матчей

К
0:0
К
2:1
ТМК
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
К
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.69
1.5

Среднее время на гол

53
60

Всего голов

31
31

Голов в среднем за матч

1.24
1.24

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Егорычев Андрей 3 0.3
Мишкич Даниэль 2 (1) 0.2
Каштанов Алексей 2 (2) 0.2
Бикфалви Эрик 1 0.1
Гильерме Шеттине 1 0.1
Аюпов Тимур 1 0.1
Юшин Александр 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тикнизян Наир 4 0.4
Глушенков Максим 2 0.2
Миранчук Антон 2 0.2
Дзюба Артём 2 0.2
Пиняев Сергей 1 0.1
Баринов Дмитрий 1 0.1
Жемалетдинов Рифат 1 0.1
Марадишвили Константин 1 0.1
Изидор Вильсон 1 0.1
Погостнов Егор 1 0.1
Самошников Илья 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулаков Денис 3 0
Бегич Сильвие 3 0
Гильерме Шеттине 1 1
Помазун Илья 2 0
Егорычев Андрей 0 1
Сиссе Ибраима 1 0
Мишкич Даниэль 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Бевеев Мингиян 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Ишков Илья 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тикнизян Наир 1 1
Баринов Дмитрий 2 0
Глушенков Максим 2 0
Пиняев Сергей 2 0
Карпукас Артём 2 0
Дзюба Артём 1 0
Миранчук Антон 1 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Ненахов Максим 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Фассон Лукас 1 0
Погостнов Егор 1 0

Результаты матчей

Урал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Локомотив Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
2
Урал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Локомотив Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

5
7
Урал
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Локомотив Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
3
33%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
17%
1
14%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

11
16
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
9%
2
13%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
3
27%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
18%
6
38%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
9%
1
7%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
3
27%
2
14%
31-45
2
18%
4
29%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
1
9%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Урал - Рубин 2:0 Ростов - Урал 2:2 Краснодар - Урал 2:0 Урал - Локомотив Москва 0:0
Урал - Факел 0:0 Урал - Ахмат 0:1 Рубин - Урал 2:1 Зенит - Урал 4:0 Балтика - Урал 0:1 Урал - Спартак Москва 3:2 Урал - Ростов 1:0 Оренбург - Урал 0:2 Урал - Пари НН 0:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Урал - Нефтчи Фергана 3:0 Урал - Сочи 1:0 Химки - Урал 0:3 Крылья Советов - Урал 3:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 0:0
Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Локомотив Москва - Квант 7:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2 Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1

Результаты матчей

Урал
Локомотив Москва

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Урал
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
9
1
4
6
1.5
4
6
1
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 7 3 0 16 - 3 24
2.
Крылья Советов
 Заявка 10 6 3 1 25 - 12 21
3.
Локомотив Москва
 Заявка 10 5 3 2 16 - 14 18
4.
Зенит
 Заявка 10 5 2 3 20 - 11 17
5.
Спартак Москва
 Заявка 10 5 1 4 14 - 16 16
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
7.
Динамо Москва
 Заявка 10 4 4 2 17 - 15 16
8.
Урал
 Заявка 10 4 3 3 10 - 12 15
9.
Пари НН
 Заявка 10 4 2 4 9 - 9 14
10.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 12 - 11 12
11.
Оренбург
 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
12.
Ростов
 Заявка 10 2 4 4 15 - 21 10
13.
Рубин
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
14.
Факел
 Заявка 10 2 2 6 7 - 14 8
15.
Балтика
 Заявка 10 2 1 7 9 - 16 7
16.
Сочи
 Заявка 10 2 0 8 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 6 5 1 0 19 - 6 16
2.
Краснодар
 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3.
Спартак Москва
 Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
4.
Пари НН
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 12 - 9 9
7.
Урал
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8.
Локомотив Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
9.
Балтика
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
11.
Оренбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Факел
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
14.
Зенит
 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
15.
Ахмат
 Заявка 5 1 2 2 9 - 7 5
16.
Рубин
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
2.
Зенит
 Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
3.
Локомотив Москва
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Динамо Москва
 Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
5.
Ахмат
 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
6.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 1 2 2 9 - 10 5
9.
Рубин
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Оренбург
 Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
11.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
12.
Пари НН
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
13.
Ростов
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
14.
Факел
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
15.
Балтика
 Заявка 6 0 0 6 4 - 12 0
16.
Сочи
 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 8 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
Краснодар Кордоба Джон 4 (2)
Крылья Советов Салтыков Никита 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Крылья Советов Бейл Гленн 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 октября 2023, осталось 2 дня 3 часа 58 минут.



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    • Прогнозы 62
    Урал 33.9% (21)
    X 29% (18)
    Локомотив Москва 37.1% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Урал
    Ничья
    Локомотив Москва
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Урал - Локомотив Москва

    Исход игры
    Урал
    33.3% (21)
    Ничья
    30.2% (19)
    Локомотив Москва
    36.5% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.1% (25)
    Меньше
    56.9% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    74.14% (43)
    Нет
    25.86% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.6% (18)
    2:1 Урал
    19% (12)
    1:2 Локомотив Москва
    14.3% (9)
    0:1 Локомотив Москва
    11.1% (7)
    1:0 Урал
    6.3% (4)
    0:2 Локомотив Москва
    4.8% (3)
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