Тур: 11. Стадион: Екатеринбург Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
История личных встреч
Урал
Локомотив Москва
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
25 матчей
20%
24%
56%
5 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
16%
44%
40%
4 победы 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.69
1.5
Среднее время на гол
53
60
Всего голов
31
31
Голов в среднем за матч
1.24
1.24
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
72
72
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Егорычев Андрей
|3
|0.3
|Мишкич Даниэль
|2 (1)
|0.2
|Каштанов Алексей
|2 (2)
|0.2
|Бикфалви Эрик
|1
|0.1
|Гильерме Шеттине
|1
|0.1
|Аюпов Тимур
|1
|0.1
|Юшин Александр
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тикнизян Наир
|4
|0.4
|Глушенков Максим
|2
|0.2
|Миранчук Антон
|2
|0.2
|Дзюба Артём
|2
|0.2
|Пиняев Сергей
|1
|0.1
|Баринов Дмитрий
|1
|0.1
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0.1
|Марадишвили Константин
|1
|0.1
|Изидор Вильсон
|1
|0.1
|Погостнов Егор
|1
|0.1
|Самошников Илья
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулаков Денис
|3
|0
|Бегич Сильвие
|3
|0
|Гильерме Шеттине
|1
|1
|Помазун Илья
|2
|0
|Егорычев Андрей
|0
|1
|Сиссе Ибраима
|1
|0
|Мишкич Даниэль
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Бевеев Мингиян
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Ишков Илья
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тикнизян Наир
|1
|1
|Баринов Дмитрий
|2
|0
|Глушенков Максим
|2
|0
|Пиняев Сергей
|2
|0
|Карпукас Артём
|2
|0
|Дзюба Артём
|1
|0
|Миранчук Антон
|1
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Ненахов Максим
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Фассон Лукас
|1
|0
|Погостнов Егор
|1
|0
Результаты матчей
Урал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Локомотив Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
2
Урал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Локомотив Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
5
7
Урал
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Локомотив Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
3
33%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
17%
1
14%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
11
16
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
9%
2
13%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
3
27%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
18%
6
38%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
9%
1
7%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
3
27%
2
14%
31-45
2
18%
4
29%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
1
9%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Урал - Рубин 2:0 Ростов - Урал 2:2 Краснодар - Урал 2:0 Урал - Локомотив Москва 0:0
Урал - Факел 0:0 Урал - Ахмат 0:1 Рубин - Урал 2:1 Зенит - Урал 4:0 Балтика - Урал 0:1 Урал - Спартак Москва 3:2 Урал - Ростов 1:0 Оренбург - Урал 0:2 Урал - Пари НН 0:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Урал - Нефтчи Фергана 3:0 Урал - Сочи 1:0 Химки - Урал 0:3 Крылья Советов - Урал 3:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 0:0
Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Локомотив Москва - Квант 7:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2 Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1
Результаты матчей
Урал
Локомотив Москва
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Урал
Локомотив Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
23
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
91
46
46
19
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|16 - 3
|24
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|25 - 12
|21
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 14
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 16
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 15
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 12
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 9
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 11
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 21
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 16
|7
|16.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|9 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 6
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|14.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|12.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|15.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 12
|0
|16.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|8 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|6 (1)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|5 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|4 (2)
|Крылья Советов
|Салтыков Никита
|4 (2)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 4
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|5
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Урал - Локомотив Москва
Исход игры
Урал
33.3% (21)
Ничья
30.2% (19)
Локомотив Москва
36.5% (23)
Тотал 2.5
Больше
43.1% (25)
Меньше
56.9% (33)
Обе команды забьют
Да
74.14% (43)
Нет
25.86% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.6% (18)
2:1 Урал
19% (12)
1:2 Локомотив Москва
14.3% (9)
0:1 Локомотив Москва
11.1% (7)
1:0 Урал
6.3% (4)
0:2 Локомотив Москва
4.8% (3)
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