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Тур: 7. Стадион: . Зрители: 41000 Главный судья: Дингерт Кристиан
Вердер
2:3
Конец матча
Хоффенхайм
0'
0:1
8' Гол
Бейер Максимилиан
1:1
17' Гол
Шмид Романо
1:2
29' Гол
Прёмель Гриша
32' Желтая карточка
Кейта Наби
45' Желтая карточка
Дукш Марвин
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Нжинма Джастин
56' Желтая карточка
Вайзер Митчелл
58' Желтая карточка
Рапп Николай
69' Желтая карточка
Прёмель Гриша
72' Желтая карточка
Акпогума Кевин
90' Желтая карточка
Бауманн Оливер
2:2
90' Гол
Стаге Йенс
2:3
90' Гол
Бюльтер Мариус
90' Желтая карточка
Фогт Кевин
90' Желтая карточка
Юнг Антони
90'+10

Ход матча

8'
0:1
Бейер Максимилиан
(Прёмель Гриша)
17'
Шмид Романо
(Дукш Марвин)
1:1
29'
1:2
Прёмель Гриша
(Сков Роберт)
32'
Кейта Наби
 
45'
Дукш Марвин
 
51'
Нжинма Джастин
 
56'
Вайзер Митчелл
 
58'
Рапп Николай
 
59'
Стаге Йенс
Кейта Наби
 
59'
Борре Рафаэль
Нжинма Джастин
 
60'
 
Бюльтер Мариус
Сков Роберт
65'
 
Акпогума Кевин
Кабак Озан
69'
 
Прёмель Гриша
72'
 
Акпогума Кевин
72'
Гросс Кристиан
Рапп Николай
 
72'
Вольтемаде Ник
Линен Сенне
 
81'
 
Бебу Ила
Бейер Максимилиан
81'
 
Беккер Финн
Гриллич Флориан
83'
Биттенкорт Леонардо
Фридль Марко
 
90'
 
Бауманн Оливер
90'
Стаге Йенс
(Гросс Кристиан)
2:2
90'
2:3
Бюльтер Мариус
90'
 
Фогт Кевин
90'
Юнг Антони
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 8
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 457 Количество передач 496
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Вердер 29.8% (36)
X 29.8% (36)
Хоффенхайм 40.5% (49)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Павленка
Иржи
23
Рапп
Николай
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
14
Линен
Сенне
8
Вайзер
Митчелл
18
Кейта
Наби
20
Шмид
Романо
3
Юнг
Антони
17
Нжинма
Джастин
7
Дукш
Марвин
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
23
Брукс
Джон
22
Фогт
Кевин
3
Кадержабек
Павел
6
Прёмель
Гриша
11
Гриллич
Флориан
16
Стах
Антон
29
Сков
Роберт
14
Бейер
Максимилиан
10
Вегхорст
Ваут
Вердер
3-1-4-2
Хоффенхайм
3-5-2

История личных встреч

Вердер
Хоффенхайм

20 матчей

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

30 матчей

43.3%
33.3%
23.4%
13 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
10 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.3%
33.3%
23.4%
13 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

Б
1:2
Б
1:2
Б
4:0
Б
1:1
Б
0:3
Б
3:2
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
К
1:0
Б
1:0
Б
3:5
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
1:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
4:4
Б
2:2
Б
1:4
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
4:1
Б
0:1
К
2:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
5:4

Голы

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.69
1.64

Среднее время на гол

53
54

Всего голов

22
25

Голов в среднем за матч

1.57
1.56

Среднее время на гол

57
57

Всего голов

49
48

Голов в среднем за матч

1.63
1.6

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

55
56

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 2 (1) 0.29
Нжинма Джастин 2 0.29
Стаге Йенс 2 0.29
Вайзер Митчелл 1 0.14
Шмид Романо 1 0.14
Деман Оливье 1 0.14
Биттенкорт Леонардо 1 0.14
Велькович Милош 1 0.14
Борре Рафаэль 1 0.14
Гросс Кристиан 0 0
Линен Сенне 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейер Максимилиан 5 0.71
Крамарич Андрей 4 (3) 0.57
Сков Роберт 1 0.14
Прёмель Гриша 1 0.14
Гриллич Флориан 1 0.14
Бюльтер Мариус 1 0.14
Кадержабек Павел 1 0.14
Брукс Джон 1 0.14
Кабак Озан 1 0.14
Бишоф Том 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайзер Митчелл 2 0
Дукш Марвин 2 0
Фридль Марко 2 0
Линен Сенне 2 0
Штарк Никлас 1 0
Юнг Антони 1 0
Велькович Милош 1 0
Кейта Наби 1 0
Рапп Николай 1 0
Стаге Йенс 1 0
Шмид Романо 1 0
Деман Оливье 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фогт Кевин 2 0
Кадержабек Павел 2 0
Брукс Джон 2 0
Акпогума Кевин 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Гриллич Флориан 2 0
Крамарич Андрей 1 0
Бауманн Оливер 1 0
Бебу Ила 1 0
Сков Роберт 1 0
Прёмель Гриша 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Кабак Озан 1 0
Стах Антон 1 0
Беккер Финн 1 0

Результаты матчей

Вердер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хоффенхайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

2
0
Вердер
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Хоффенхайм
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

0
3
Вердер
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Хоффенхайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
4
36%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Забито

4
6
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
3
60%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Забито

12
17
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
8%
2
12%
1-15
1
8%
4
24%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
2
17%
3
18%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
4
33%
4
24%
76-90

Пропущено

17
10
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
4
24%
0
0%
1-15
2
12%
3
30%
16-30
2
12%
3
30%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
5
29%
29%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1
Вердер - Майнц 4:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Вердер - Бавария 0:4 Виктория Кельн - Вердер 3:2 Страсбург - Вердер 2:1 Вердер - Ипсвич 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Вердер - Тулуза 5:2 Вердер - Ольденбург 3:1 Вердер - Дрохтерcен-Асcель 2:1 Унион Берлин - Вердер 1:0 Вердер - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Вердер - Бавария 1:2 Шальке 04 - Вердер 2:1 Герта - Вердер 2:4
Хоффенхайм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1
Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Любек - Хоффенхайм 1:4 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:3 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Кёльн 1:3

Результаты матчей

Вердер
Хоффенхайм

Точный счет

0:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

4:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
2:3
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

4:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
3
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Вердер
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
1
2
1
3
2.5
1
2
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
5
2
1
6
2.5
4
3
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Боруссия Д
 Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
3.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 20 - 6 16
4.
Хоффенхайм
 Заявка 7 5 0 2 16 - 11 15
5.
Бавария
 Заявка 6 4 2 0 20 - 6 14
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
7.
Вольфсбург
 Заявка 7 4 0 3 10 - 9 12
8.
Фрайбург
 Заявка 6 3 1 2 7 - 10 10
9.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
11.
Дармштадт
 Заявка 7 2 1 4 12 - 19 7
12.
Унион Берлин
 Заявка 7 2 0 5 11 - 14 6
13.
Вердер
 Заявка 7 2 0 5 12 - 17 6
14.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 13 - 16 6
15.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
16.
Бохум
 Заявка 7 0 4 3 5 - 19 4
17.
Майнц
 Заявка 7 0 2 5 6 - 19 2
18.
Кёльн
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 4 4 0 0 16 - 2 12
2.
Боруссия Д
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
3.
Байер Л
 Заявка 3 3 0 0 12 - 4 9
4.
Вольфсбург
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
6.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
7.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Вердер
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Аугсбург
 Заявка 4 1 2 1 9 - 9 5
12.
Дармштадт
 Заявка 3 1 1 1 8 - 9 4
13.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
15.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Боруссия М
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18.
Кёльн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Штутгарт
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
7.
Боруссия М
 Заявка 3 1 2 0 10 - 8 5
8.
Фрайбург
 Заявка 3 1 1 1 2 - 6 4
9.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
10.
Вольфсбург
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
11.
Дармштадт
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3
12.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Бохум
 Заявка 4 0 2 2 2 - 14 2
14.
Кёльн
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
16.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
17.
Вердер
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
18.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 13 (1)
Бавария Кейн Гарри 8 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (2)
Бавария Сане Лерой 5
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Боруссия Д Джан Эмре 3
Весь список
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    Прогнозы 121
    Вердер 29.8% (36)
    X 29.8% (36)
    Хоффенхайм 40.5% (49)
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    Прогнозы на матч Вердер 2:3 Хоффенхайм

    Исход игры
    Вердер
    29.8% (36)
    Ничья
    29.8% (36)
    Хоффенхайм
    40.5% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.82% (70)
    Меньше
    41.18% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    84.03% (100)
    Нет
    15.97% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Хоффенхайм
    32.2% (39)
    1:1 Ничья
    24.8% (30)
    2:1 Вердер
    11.6% (14)
    2:0 Вердер
    6.6% (8)
    1:0 Вердер
    5.8% (7)
    2:2 Ничья
    5% (6)
    2:3 Хоффенхайм
    2.5% (3)
    1:3 Хоффенхайм
    1.7% (2)
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