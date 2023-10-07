Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Юнг Антони получил желтую карточку от судьи

92' Г О О О О Л - Бюльтер Мариус из команды Хоффенхайм правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

92' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Г О О О О Л - Стаге Йенс первый на мяче и посылает его в ворота правой ногой!

91' Гросс Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Гросс Кристиан из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

91' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

90' Бауманн Оливер получил желтую карточку от судьи

89' Шмид Романо не смог попасть в створ ударом издали

89' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Юнг Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Дукш Марвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Дукш Марвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Гросс Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Юнг Антони из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Удар от ворот произведет Вердер

83' Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Вайзер Митчелл из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Удар от ворот произведет Вердер

81' Оооо... вот это был удар! Гриллич Флориан должен был забить с этой позиции.

81' Гриллич Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Удар от ворот произведет Вердер

79' Бейер Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали

79' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Дукш Марвин бьет со штрафного в створ, но Оливер Бауманн держит все под контролем

77' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Дукш Марвин пробует нанести удар издали, но Оливер Бауманн держит все под контролем

77' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

75' Шмид Романо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Вольтемаде Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

74' Шмид Романо не смог попасть в створ ударом издали

72' Акпогума Кевин получил желтую карточку от судьи

70' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Акпогума Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Акпогума Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Прёмель Гриша получил желтую карточку от судьи

69' Стах Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

68' Стаге Йенс не смог попасть в створ ударом издали

67' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Матч возобновлен

64' Игрок команды Хоффенхайм получает медицинскую помощь прямо на поле

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Оооо... вот это был удар! Фогт Кевин должен был забить с этой позиции.

63' Хорошую попытку сделал Фогт Кевин . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Удар от ворот произведет Вердер

62' Бейер Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали

62' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Рапп Николай получил желтую карточку от судьи

57' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Вайзер Митчелл получил желтую карточку от судьи

56' Гриллич Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Вайзер Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Вердер отменен из-за положения "вне игры".

52' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Вердер

51' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

49' Фридль Марко не смог попасть в створ ударом издали

48' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

48' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Бейер Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля