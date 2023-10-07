Тур: 7. Стадион: Вохнинвест Везерштадион. Зрители: 41000 Главный судья: Дингерт Кристиан
2:3
Конец матча
0'
0:1
8' ГолБейер Максимилиан
1:1
17' ГолШмид Романо
1:2
29' ГолПрёмель Гриша
32' Желтая карточкаКейта Наби
45' Желтая карточкаДукш Марвин
51' Undefined phrase: football_event_Нжинма Джастин
56' Желтая карточкаВайзер Митчелл
58' Желтая карточкаРапп Николай
69' Желтая карточкаПрёмель Гриша
72' Желтая карточкаАкпогума Кевин
90' Желтая карточкаБауманн Оливер
2:2
90' ГолСтаге Йенс
2:3
90' ГолБюльтер Мариус
90' Желтая карточкаФогт Кевин
90' Желтая карточкаЮнг Антони
90'+10
Ход матча
8'
17'
1:1
29'
1:2
32'
45'
51'
56'
58'
59'
69'
72'
90'
90'
2:2
90'
2:3
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
7 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 8
-
5 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
457 Количество передач 496
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Рапп
Николай
32
Фридль
Марко
14
Линен
Сенне
18
Кейта
Наби
20
Шмид
Романо
23
Брукс
Джон
22
Фогт
Кевин
16
Стах
Антон
29
Сков
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Рапп НиколайЗащитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
-
14 Линен СеннеПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Кейта НабиПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Агу ФеликсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Опиц ЛеонНападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Брукс ДжонЗащитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Стах АнтонПолузащитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
-
9 Бебу ИлаЗащитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вердер
Хоффенхайм
20 матчей
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
30 матчей
43.3%
33.3%
23.4%
13 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
10 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.3%
33.3%
23.4%
13 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
1.69
1.64
Среднее время на гол
53
54
Всего голов
22
25
Голов в среднем за матч
1.57
1.56
Среднее время на гол
57
57
Всего голов
49
48
Голов в среднем за матч
1.63
1.6
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
55
56
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукш Марвин
|2 (1)
|0.29
|Нжинма Джастин
|2
|0.29
|Стаге Йенс
|2
|0.29
|Вайзер Митчелл
|1
|0.14
|Шмид Романо
|1
|0.14
|Деман Оливье
|1
|0.14
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.14
|Велькович Милош
|1
|0.14
|Борре Рафаэль
|1
|0.14
|Гросс Кристиан
|0
|0
|Линен Сенне
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бейер Максимилиан
|5
|0.71
|Крамарич Андрей
|4 (3)
|0.57
|Сков Роберт
|1
|0.14
|Прёмель Гриша
|1
|0.14
|Гриллич Флориан
|1
|0.14
|Бюльтер Мариус
|1
|0.14
|Кадержабек Павел
|1
|0.14
|Брукс Джон
|1
|0.14
|Кабак Озан
|1
|0.14
|Бишоф Том
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайзер Митчелл
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Фридль Марко
|2
|0
|Линен Сенне
|2
|0
|Штарк Никлас
|1
|0
|Юнг Антони
|1
|0
|Велькович Милош
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Рапп Николай
|1
|0
|Стаге Йенс
|1
|0
|Шмид Романо
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фогт Кевин
|2
|0
|Кадержабек Павел
|2
|0
|Брукс Джон
|2
|0
|Акпогума Кевин
|2
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Гриллич Флориан
|2
|0
|Крамарич Андрей
|1
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Бебу Ила
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Прёмель Гриша
|1
|0
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|Кабак Озан
|1
|0
|Стах Антон
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
Результаты матчей
Вердер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хоффенхайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
2
0
Вердер
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Хоффенхайм
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
0
3
Вердер
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Хоффенхайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
4
36%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Забито
4
6
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
3
60%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Забито
12
17
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
8%
2
12%
1-15
1
8%
4
24%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
2
17%
3
18%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
4
33%
4
24%
76-90
Пропущено
17
10
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
4
24%
0
0%
1-15
2
12%
3
30%
16-30
2
12%
3
30%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
5
29%
29%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1
Вердер - Майнц 4:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Вердер - Бавария 0:4 Виктория Кельн - Вердер 3:2 Страсбург - Вердер 2:1 Вердер - Ипсвич 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Вердер - Тулуза 5:2 Вердер - Ольденбург 3:1 Вердер - Дрохтерcен-Асcель 2:1 Унион Берлин - Вердер 1:0 Вердер - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Вердер - Бавария 1:2 Шальке 04 - Вердер 2:1 Герта - Вердер 2:4
Хоффенхайм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1
Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Любек - Хоффенхайм 1:4 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:3 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Кёльн 1:3
Результаты матчей
Вердер
Хоффенхайм
Точный счет
0:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
4:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
2:3
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
4:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
3
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Вердер
Хоффенхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
12
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
52
16
43
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 8
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 11
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 6
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 9
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 10
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 19
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|11 - 14
|6
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|12 - 17
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 16
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 19
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 19
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 4
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 3
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 9
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 9
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 8
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 14
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
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|Штутгарт
|Гирасси Серу
|13 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|8 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|7 (1)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (2)
|Бавария
|Сане Лерой
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Боруссия М
|Итакура Ко
|4
|Айнтрахт Фр
|Гётце Марио
|1 2
|Айнтрахт Фр
|Кнауфф Ансгар
|1 2
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вердер 2:3 Хоффенхайм
Исход игры
Вердер
29.8% (36)
Ничья
29.8% (36)
Хоффенхайм
40.5% (49)
Тотал 2.5
Больше
58.82% (70)
Меньше
41.18% (49)
Обе команды забьют
Да
84.03% (100)
Нет
15.97% (19)
Популярный счёт
1:2 Хоффенхайм
32.2% (39)
1:1 Ничья
24.8% (30)
2:1 Вердер
11.6% (14)
2:0 Вердер
6.6% (8)
1:0 Вердер
5.8% (7)
2:2 Ничья
5% (6)
2:3 Хоффенхайм
2.5% (3)
1:3 Хоффенхайм
1.7% (2)
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