Тур: 7. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг). Главный судья: Герач Тимо
0:0
Конец матча
0'
0:0
27' Не забитый пенальтиСимонс Хави
42' Желтая карточкаПатрик Остерхаге
47' Желтая карточкаБаумгартнер Кристоф
55' Желтая карточкаОрдец Иван
60' Желтая карточкаШтёгер Кевин
0:0
61' Не забитый пенальтиФорсберг Эмиль
69' Желтая карточкаСимонс Хави
87' Желтая карточкаШлоттербек Кевен
90'+6
Ход матча
27'
0:0
42'
55'
60'
61'
0:0
69'
87'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
9 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
664 Количество передач 195
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Бласвих
Янис
22
Раум
Давид
44
Кампль
Кевин
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
-
20 Симонс ХавиПолузащитник
-
17 Опенда ЛоиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вернер ТимоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асано ТакумаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Тиде НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
РБ Лейпциг
Бохум
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
16
4
Голов в среднем за матч
3.2
1
Среднее время на гол
28
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.2
Среднее время на гол
180
450
Всего голов
18
5
Голов в среднем за матч
2
0.56
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
45
162
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|4
|0.57
|Симонс Хави
|3
|0.43
|Ольмо Дани
|2
|0.29
|Сеско Бенджамин
|2
|0.29
|Раум Давид
|1
|0.14
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.14
|Кампль Кевин
|1
|0.14
|Вернер Тимо
|1
|0.14
|Люкеба Кастелло
|1
|0.14
|Поульсен Юссуф
|0
|0
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Симакан Мохамед
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штёгер Кевин
|2 (1)
|0.29
|Асано Такума
|2
|0.29
|Лосилья Антони
|1
|0.14
|Хофманн Филипп
|0
|0
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Дашнер Лукас
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Люкеба Кастелло
|2
|0
|Розе Марко
|1
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
|Раум Давид
|1
|0
|Симакан Мохамед
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
|Симонс Хави
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штёгер Кевин
|3
|0
|Ордец Иван
|2
|0
|Беро Матуш
|2
|0
|Лосилья Антони
|1
|0
|Гамбоа Кристиан
|1
|0
|Пасслак Феликс
|1
|0
|Машович Эрхан
|1
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0
|Бернардо Фернандес
|1
|0
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
|Патрик Остерхаге
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Бохум
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
РБ Лейпциг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Бохум
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
2
РБ Лейпциг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Бохум
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
10
2
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
50%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
3
14
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
33%
3
21%
31-45
1
33%
2
14%
46-60
1
33%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
67%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
5
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
13%
1
20%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
1
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
31%
3
60%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
6
19
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
11%
1-15
1
17%
3
16%
16-30
2
33%
5
26%
31-45
1
17%
4
21%
46-60
2
33%
2
11%
61-75
0
0%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1
Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 РБ Лейпциг - Альтглинике 9:2 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Ипсвич - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Вердер 2:1
Бохум
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Бохум - Боруссия М 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Бохум - Сент-Трейден 1:1
Аугсбург - Бохум 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Арминия - Бохум 2:2 Бохум - Лутон Таун 1:3 Парма - Бохум 1:0 Специя - Бохум 4:3 Фортуна - Бохум 3:1 Ферль - Бохум 3:1 Киккерс Эмден - Бохум 2:9 Бохум - Байер Л 3:0 Герта - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 3:2 Боруссия М - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Бохум - Вольфсбург 1:5
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Бохум
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Бохум
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
52
16
34
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 8
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 6
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 9
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 10
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 19
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 14
|6
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|11 - 14
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 16
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 19
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 19
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 4
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 3
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 9
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 9
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 8
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 14
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
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|Штутгарт
|Гирасси Серу
|13 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|8 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|7 (1)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (2)
|Бавария
|Сане Лерой
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Боруссия М
|Итакура Ко
|4
|Айнтрахт Фр
|Гётце Марио
|1 2
|Айнтрахт Фр
|Кнауфф Ансгар
|1 2
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Бохум
Исход игры
РБ Лейпциг
99.2% (122)
Ничья
0.8% (1)
Бохум
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.17% (65)
Меньше
45.83% (55)
Обе команды забьют
Да
34.17% (41)
Нет
65.83% (79)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
39.8% (49)
3:1 РБ Лейпциг
17.1% (21)
3:0 РБ Лейпциг
15.4% (19)
2:1 РБ Лейпциг
13% (16)
1:0 РБ Лейпциг
4.9% (6)
4:0 РБ Лейпциг
3.3% (4)
3:2 РБ Лейпциг
1.6% (2)
4:1 РБ Лейпциг
1.6% (2)
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