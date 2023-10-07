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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Герач Тимо
РБ Лейпциг
0:0
Конец матча
Бохум
0'
0:0
27' Не забитый пенальти
Симонс Хави
42' Желтая карточка
Патрик Остерхаге
47' Желтая карточка
Баумгартнер Кристоф
55' Желтая карточка
Ордец Иван
60' Желтая карточка
Штёгер Кевин
0:0
61' Не забитый пенальти
Форсберг Эмиль
69' Желтая карточка
Симонс Хави
87' Желтая карточка
Шлоттербек Кевен
90'+6

Ход матча

27'
Симонс Хави
0:0
42'
 
Патрик Остерхаге
47'
Баумгартнер Кристоф
 
55'
 
Ордец Иван
57'
Форсберг Эмиль
Баумгартнер Кристоф
 
57'
Поульсен Юссуф
Сеско Бенджамин
 
60'
 
Штёгер Кевин
61'
Форсберг Эмиль
0:0
69'
Симонс Хави
 
72'
 
Квартенг Мориц-Брони
Пасьенса Гонсало
73'
 
Лоосли Ноа
Гамбоа Кристиан
78'
Карвалью Фабиу
Симонс Хави
 
78'
Опенда Лои
Шлагер Ксавер
 
78'
Айдара Амаду
Вернер Тимо
 
82'
 
Антви-Аджей Кристофер
Асано Такума
87'
 
Шлоттербек Кевен
88'
 
Машович Эрхан
Патрик Остерхаге

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 664 Количество передач 195
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
РБ Лейпциг 99.2% (122)
X 0.8% (1)
Бохум 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Бласвих
Янис
2
Симакан
Мохамед
16
Клостерманн
Лукас
23
Люкеба
Кастелло
22
Раум
Давид
14
Баумгартнер
Кристоф
24
Шлагер
Ксавер
44
Кампль
Кевин
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
30
Сеско
Бенджамин
1
Риман
Мануэль
31
Шлоттербек
Кевен
20
Ордец
Иван
5
Бернардо
Фернандес
2
Гамбоа
Кристиан
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
6
Патрик
Остерхаге
7
Штёгер
Кевин
11
Асано
Такума
9
Пасьенса
Гонсало
РБ Лейпциг
4-4-2
Бохум
3-4-1-2

История личных встреч

РБ Лейпциг
Бохум

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б
1:0
Б
4:0
Б
0:1
Б
3:0
К
4:0
Б2
3:1
Б2
0:1
Б2
1:2
Б2
2:0

Голы

Всего голов

16
4

Голов в среднем за матч

3.2
1

Среднее время на гол

28
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.2

Среднее время на гол

180
450

Всего голов

18
5

Голов в среднем за матч

2
0.56

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

45
162

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 4 0.57
Симонс Хави 3 0.43
Ольмо Дани 2 0.29
Сеско Бенджамин 2 0.29
Раум Давид 1 0.14
Хенрихс Бенджамин 1 0.14
Кампль Кевин 1 0.14
Вернер Тимо 1 0.14
Люкеба Кастелло 1 0.14
Поульсен Юссуф 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Симакан Мохамед 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штёгер Кевин 2 (1) 0.29
Асано Такума 2 0.29
Лосилья Антони 1 0.14
Хофманн Филипп 0 0
Виттек Максимилиан 0 0
Дашнер Лукас 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Люкеба Кастелло 2 0
Розе Марко 1 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
Раум Давид 1 0
Симакан Мохамед 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Симонс Хави 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штёгер Кевин 3 0
Ордец Иван 2 0
Беро Матуш 2 0
Лосилья Антони 1 0
Гамбоа Кристиан 1 0
Пасслак Феликс 1 0
Машович Эрхан 1 0
Антви-Аджей Кристофер 1 0
Бернардо Фернандес 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0
Патрик Остерхаге 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Бохум
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
РБ Лейпциг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Бохум
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
2
РБ Лейпциг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Бохум
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

10
2
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
50%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

3
14
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
33%
3
21%
31-45
1
33%
2
14%
46-60
1
33%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
67%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
5
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
13%
1
20%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
1
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
31%
3
60%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

6
19
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
11%
1-15
1
17%
3
16%
16-30
2
33%
5
26%
31-45
1
17%
4
21%
46-60
2
33%
2
11%
61-75
0
0%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1
Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 РБ Лейпциг - Альтглинике 9:2 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Ипсвич - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Вердер 2:1
Бохум
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Бохум - Боруссия М 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Бохум - Сент-Трейден 1:1
Аугсбург - Бохум 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Арминия - Бохум 2:2 Бохум - Лутон Таун 1:3 Парма - Бохум 1:0 Специя - Бохум 4:3 Фортуна - Бохум 3:1 Ферль - Бохум 3:1 Киккерс Эмден - Бохум 2:9 Бохум - Байер Л 3:0 Герта - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 3:2 Боруссия М - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Бохум - Вольфсбург 1:5

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Бохум

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
5
2
1.5
1
6
3
4
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Боруссия Д
 Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
3.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 20 - 6 16
4.
Бавария
 Заявка 6 4 2 0 20 - 6 14
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
6.
Хоффенхайм
 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
7.
Вольфсбург
 Заявка 7 4 0 3 10 - 9 12
8.
Фрайбург
 Заявка 6 3 1 2 7 - 10 10
9.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
11.
Дармштадт
 Заявка 7 2 1 4 12 - 19 7
12.
Вердер
 Заявка 6 2 0 4 10 - 14 6
13.
Унион Берлин
 Заявка 7 2 0 5 11 - 14 6
14.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 13 - 16 6
15.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
16.
Бохум
 Заявка 7 0 4 3 5 - 19 4
17.
Майнц
 Заявка 7 0 2 5 6 - 19 2
18.
Кёльн
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 4 4 0 0 16 - 2 12
2.
Боруссия Д
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
3.
Байер Л
 Заявка 3 3 0 0 12 - 4 9
4.
Вольфсбург
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
6.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
7.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Вердер
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Аугсбург
 Заявка 4 1 2 1 9 - 9 5
12.
Дармштадт
 Заявка 3 1 1 1 8 - 9 4
13.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
15.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Боруссия М
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18.
Кёльн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Штутгарт
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
7.
Боруссия М
 Заявка 3 1 2 0 10 - 8 5
8.
Фрайбург
 Заявка 3 1 1 1 2 - 6 4
9.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
10.
Вольфсбург
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
11.
Дармштадт
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3
12.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Бохум
 Заявка 4 0 2 2 2 - 14 2
14.
Кёльн
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
16.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
17.
Вердер
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
18.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 13 (1)
Бавария Кейн Гарри 8 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (2)
Бавария Сане Лерой 5
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Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Боруссия Д Джан Эмре 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Команда РБ Лейпциг играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: РБ Лейпциг: 76%, Бохум: 24%.
  • 95'
    Машович Эрхан из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Раум Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 95'
    Ордец Иван ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Контроль мяча: РБ Лейпциг: 76%, Бохум: 24%.
  • 95'
    РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Ордец Иван из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Шлоттербек Кевен ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Раум Давид из команды РБ Лейпциг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 93'
    РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Данило Соарес из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Раум Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    РБ Лейпциг 99.2% (122)
    X 0.8% (1)
    Бохум 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Бохум

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    99.2% (122)
    Ничья
    0.8% (1)
    Бохум
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.17% (65)
    Меньше
    45.83% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    34.17% (41)
    Нет
    65.83% (79)
    Популярный счёт
    2:0 РБ Лейпциг
    39.8% (49)
    3:1 РБ Лейпциг
    17.1% (21)
    3:0 РБ Лейпциг
    15.4% (19)
    2:1 РБ Лейпциг
    13% (16)
    1:0 РБ Лейпциг
    4.9% (6)
    4:0 РБ Лейпциг
    3.3% (4)
    3:2 РБ Лейпциг
    1.6% (2)
    4:1 РБ Лейпциг
    1.6% (2)
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