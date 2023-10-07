Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда РБ Лейпциг играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Хорошую попытку сделал Клостерманн Лукас . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Патрик Остерхаге тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

42' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

40' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

36' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Асано Такума оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Симакан Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Удар от ворот произведет Бохум

28' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

27' СПАСЕНО - Симонс Хави пробил пенальти, но Мануэль Риманн отбивает!

24' Раум Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Кампль Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

20' Удар от ворот произведет Бохум

18' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

18' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

17' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Патрик Остерхаге ослабляет давление, выбив мяч.

15' Шлоттербек Кевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Штёгер Кевин из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Кампль Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

7' Симонс Хави пробил со штрафного прямо в стенку

6' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Раум Давид пробил со штрафного прямо в стенку

4' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Хорошую попытку сделал Асано Такума . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Штёгер Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Бохум начинает с центра поля