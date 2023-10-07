Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Астер Вранкс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Anthony Rouault пробует нанести удар издали, но Кун Кастельс держит все под контролем

Астер Вранкс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Антон Вальдемар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Сванберг Маттиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Ито Хироки из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Винд Йонас получает желтую карточку за толчок соперника.

41' Баку Ридле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Штиллер Анджело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Томаш Тьягу из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Удар от ворот произведет Штутгарт

39' Винд Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Штутгарт

34' Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Герхардт Янник из команды Вольфсбург . Классный гол!

34' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Матч возобновлен

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' Хорошую попытку сделал Томаш Тьягу . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Гирасси Серу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе

29' Матч возобновлен

27' Арнольд Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Каразор Атакан из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Anthony Rouault из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Майер Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

21' Штиллер Анджело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Лакруа Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Сванберг Маттиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Хорошую попытку сделал Меле Йоаким . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Антон Вальдемар нанес удар головой, но Кун Кастельс спокойно отбил мяч.

16' Каразор Атакан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Антон Вальдемар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Арнольд Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе

12' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Майер Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Сванберг Маттиас грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

5' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Матч возобновится спорным мячом

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Штутгарт начинает с центра поля