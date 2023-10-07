Тур: 7. Стадион: MHPArena. Главный судья: Зиберт Даниэль
3:1
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаСванберг Маттиас
0:1
34' ГолГерхардт Янник
42' Желтая карточкаВинд Йонас
1:1
67' ПенальтиГирасси Серу
73' Желтая карточкаВранкс Астер
2:1
78' ГолГирасси Серу
3:1
82' ГолГирасси Серу
90' Желтая карточкаУндав Дениз
90'+8
Ход матча
34'
0:1
42'
67'
1:1
73'
78'
2:1
82'
3:1
85'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 5
-
5 Угловые 6
-
4 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
527 Количество передач 290
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Руо
Антони
21
Ито
Хироки
27
Фюрих
Крис
20
Баку
Ридле
21
Меле
Йоаким
19
Майер
Ловро
11
Томаш
Тьягу
23
Винд
Йонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Мвумпа СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Ундав ДенизНападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Меле ЙоакимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Томаш ТьягуПолузащитник
-
23 Винд ЙонасНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Штутгарт
Вольфсбург
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 13 побед
28 матчей
28.6%
10.7%
60.7%
8 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
28.6%
32.1%
39.3%
8 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.7%
17.9%
46.4%
10 побед 5 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
9
Голов в среднем за матч
1.71
0.64
Среднее время на гол
52
140
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
2.21
1.36
Среднее время на гол
40
66
Всего голов
55
28
Голов в среднем за матч
1.96
1
Тотал матчей
2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|13 (1)
|1.86
|Фюрих Крис
|2
|0.29
|Ундав Дениз
|2
|0.29
|Мвумпа Силас
|2
|0.29
|Мийо Энцо
|2
|0.29
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.14
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
|Чжон Ву-Ён
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|7
|1
|Герхардт Янник
|1
|0.14
|Меле Йоаким
|1
|0.14
|Томаш Тьягу
|1
|0.14
|Сванберг Маттиас
|0
|0
|Майер Ловро
|0
|0
Карточки
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ундав Дениз
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Антон Вальдемар
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Мийо Энцо
|1
|0
|Штиллер Анджело
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сванберг Маттиас
|3
|0
|Черны Вацлав
|2
|0
|Зесигер Седрик
|2
|0
|Винд Йонас
|2
|0
|Вранкс Астер
|2
|0
|Арнольд Максимилиан
|1
|0
|Герхардт Янник
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Меле Йоаким
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Штутгарт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Вольфсбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
2
Штутгарт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Вольфсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
5
6
Штутгарт
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Вольфсбург
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
17
4
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
2
12%
2
50%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
24%
2
50%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
17%
76-90
Пропущено
6
1
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
23
10
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
1
4%
2
20%
1-15
5
22%
2
20%
16-30
3
13%
3
30%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
5
22%
2
20%
61-75
7
30%
1
10%
76-90
Пропущено
7
9
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
4
57%
3
33%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Штутгарт
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Кёльн - Штутгарт 0:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3
Штутгарт - Фрайбург 5:0 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Балинген - Штутгарт 0:4 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Мюнхен-1860 - Штутгарт 0:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Витесс 2:1 Ройтлинген - Штутгарт 0:4 Швебиш-Халль - Штутгарт 0:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Майнц - Штутгарт 1:4 Штутгарт - Байер Л 1:1 Герта - Штутгарт 2:1
Вольфсбург
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1
Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Вольфсбург - Ланс 1:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Герта 1:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Вольфсбург - Майнц 3:0 Бохум - Вольфсбург 1:5 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:0
Результаты матчей
Штутгарт
Вольфсбург
Точный счет
3:1
2 раза 50%
5:0
2 раза 50%
2:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
5
2 раза 50%
2
3 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
3:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
3:1
2 раза 29%
5:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
5
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Штутгарт
Вольфсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
52
25
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 8
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 6
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 9
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 10
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 19
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 14
|6
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|11 - 14
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 16
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 19
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 19
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 4
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 3
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 9
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 9
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 8
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 14
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|13 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|8 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|7 (1)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (2)
|Бавария
|Сане Лерой
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Боруссия М
|Итакура Ко
|4
|Айнтрахт Фр
|Гётце Марио
|1 2
|Айнтрахт Фр
|Кнауфф Ансгар
|1 2
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Штутгарт 3:1 Вольфсбург
Исход игры
Штутгарт
73.8% (90)
Ничья
18.9% (23)
Вольфсбург
7.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
73.55% (89)
Меньше
26.45% (32)
Обе команды забьют
Да
83.47% (101)
Нет
16.53% (20)
Популярный счёт
2:1 Штутгарт
50.8% (62)
1:1 Ничья
11.5% (14)
1:0 Штутгарт
9% (11)
2:2 Ничья
6.6% (8)
3:1 Штутгарт
5.7% (7)
1:2 Вольфсбург
4.9% (6)
2:0 Штутгарт
4.9% (6)
2:3 Вольфсбург
1.6% (2)
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