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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Штутгарт
3:1
Конец матча
Вольфсбург
0'
5' Желтая карточка
Сванберг Маттиас
0:1
34' Гол
Герхардт Янник
42' Желтая карточка
Винд Йонас
1:1
67' Пенальти
Гирасси Серу
73' Желтая карточка
Вранкс Астер
2:1
78' Гол
Гирасси Серу
3:1
82' Гол
Гирасси Серу
90' Желтая карточка
Ундав Дениз
90'+8

Ход матча

5'
 
Сванберг Маттиас
34'
0:1
Герхардт Янник
42'
 
Винд Йонас
61'
Мвумпа Силас
Штенцель Паскаль
 
61'
Ундав Дениз
Левелинг Джейми
 
62'
 
Вранкс Астер
Герхардт Янник
67'
Гирасси Серу
1:1
73'
 
Вранкс Астер
78'
Гирасси Серу
(Фюрих Крис)
2:1
79'
 
Майер Ловро
Томаш Тьягу
79'
 
Черны Вацлав
Паредес Кевин
79'
 
Каминьски Якуб
Сванберг Маттиас
82'
Гирасси Серу
3:1
83'
Миттельштедт Максимилиан
Фюрих Крис
 
83'
Загаду Дан-Аксель
Руо Антони
 
85'
 
Сарр Амин
Винд Йонас
90'
Стеригу Леонидас
Гирасси Серу
 
90'
Ундав Дениз
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 6
  • 4 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 527 Количество передач 290
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Штутгарт 73.8% (90)
X 18.9% (23)
Вольфсбург 7.4% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Нюбель
Александр
15
Штенцель
Паскаль
29
Руо
Антони
2
Антон
Вальдемар
21
Ито
Хироки
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Анджело
18
Левелинг
Джейми
8
Мийо
Энцо
27
Фюрих
Крис
9
Гирасси
Серу
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
4
Лакруа
Максанс
5
Зесигер
Седрик
21
Меле
Йоаким
32
Сванберг
Маттиас
27
Арнольд
Максимилиан
19
Майер
Ловро
31
Герхардт
Янник
11
Томаш
Тьягу
23
Винд
Йонас
Штутгарт
4-2-3-1
Вольфсбург
4-2-3-1

История личных встреч

Штутгарт
Вольфсбург

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 13 побед

28 матчей

28.6%
10.7%
60.7%
8 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

28.6%
32.1%
39.3%
8 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.7%
17.9%
46.4%
10 побед 5 ничьих 13 побед

История матчей

Б
0:1
Б
3:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:3
Б
1:0
Б
3:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
3:1
Б
3:1
Б
3:1
Б
0:4
Б
1:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
3:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
3:1
Б
2:0
Б
4:1
Б
4:1
Б
4:0
Б
3:1

Голы

Всего голов

24
9

Голов в среднем за матч

1.71
0.64

Среднее время на гол

52
140

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

2.21
1.36

Среднее время на гол

40
66

Всего голов

55
28

Голов в среднем за матч

1.96
1

Тотал матчей

2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
4
Больше 14%
Меньше 86%
24

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 13 (1) 1.86
Фюрих Крис 2 0.29
Ундав Дениз 2 0.29
Мвумпа Силас 2 0.29
Мийо Энцо 2 0.29
Загаду Дан-Аксель 1 0.14
Штенцель Паскаль 0 0
Ито Хироки 0 0
Каразор Атакан 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 7 1
Герхардт Янник 1 0.14
Меле Йоаким 1 0.14
Томаш Тьягу 1 0.14
Сванберг Маттиас 0 0
Майер Ловро 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ундав Дениз 2 0
Ито Хироки 1 0
Антон Вальдемар 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Мийо Энцо 1 0
Штиллер Анджело 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сванберг Маттиас 3 0
Черны Вацлав 2 0
Зесигер Седрик 2 0
Винд Йонас 2 0
Вранкс Астер 2 0
Арнольд Максимилиан 1 0
Герхардт Янник 1 0
Майер Ловро 1 0
Меле Йоаким 1 0
Виммер Патрик 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Вольфсбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
2
Штутгарт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Вольфсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

5
6
Штутгарт
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Вольфсбург
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

17
4
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
2
12%
2
50%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
24%
2
50%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
17%
76-90

Пропущено

6
1
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

23
10
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
1
4%
2
20%
1-15
5
22%
2
20%
16-30
3
13%
3
30%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
5
22%
2
20%
61-75
7
30%
1
10%
76-90

Пропущено

7
9
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
4
57%
3
33%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Кёльн - Штутгарт 0:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3
Штутгарт - Фрайбург 5:0 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Балинген - Штутгарт 0:4 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Мюнхен-1860 - Штутгарт 0:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Витесс 2:1 Ройтлинген - Штутгарт 0:4 Швебиш-Халль - Штутгарт 0:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Майнц - Штутгарт 1:4 Штутгарт - Байер Л 1:1 Герта - Штутгарт 2:1
Вольфсбург
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1
Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Вольфсбург - Ланс 1:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Герта 1:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Вольфсбург - Майнц 3:0 Бохум - Вольфсбург 1:5 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:0

Результаты матчей

Штутгарт
Вольфсбург

Точный счет

3:1
2 раза 50%
5:0
2 раза 50%
2:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
5
2 раза 50%
2
3 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
3:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

3:1
2 раза 29%
5:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
5
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
3.5
Больше Меньше
2
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
4
3
5
2
2.5
2
5
3.5
2
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Боруссия Д
 Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
3.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 20 - 6 16
4.
Бавария
 Заявка 6 4 2 0 20 - 6 14
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
6.
Хоффенхайм
 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
7.
Вольфсбург
 Заявка 7 4 0 3 10 - 9 12
8.
Фрайбург
 Заявка 6 3 1 2 7 - 10 10
9.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
11.
Дармштадт
 Заявка 7 2 1 4 12 - 19 7
12.
Вердер
 Заявка 6 2 0 4 10 - 14 6
13.
Унион Берлин
 Заявка 7 2 0 5 11 - 14 6
14.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 13 - 16 6
15.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
16.
Бохум
 Заявка 7 0 4 3 5 - 19 4
17.
Майнц
 Заявка 7 0 2 5 6 - 19 2
18.
Кёльн
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 4 4 0 0 16 - 2 12
2.
Боруссия Д
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
3.
Байер Л
 Заявка 3 3 0 0 12 - 4 9
4.
Вольфсбург
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
6.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
7.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Вердер
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Аугсбург
 Заявка 4 1 2 1 9 - 9 5
12.
Дармштадт
 Заявка 3 1 1 1 8 - 9 4
13.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
15.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Боруссия М
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18.
Кёльн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Штутгарт
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
7.
Боруссия М
 Заявка 3 1 2 0 10 - 8 5
8.
Фрайбург
 Заявка 3 1 1 1 2 - 6 4
9.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
10.
Вольфсбург
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
11.
Дармштадт
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3
12.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Бохум
 Заявка 4 0 2 2 2 - 14 2
14.
Кёльн
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
16.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
17.
Вердер
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
18.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 13 (1)
Бавария Кейн Гарри 8 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (2)
Бавария Сане Лерой 5
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Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Боруссия Д Джан Эмре 3
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 93'
      Ито Хироки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 93'
      Астер Вранкс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 93'
      Удар от ворот произведет Вольфсбург
    • 92'
      Ундав Дениз не смог попасть в створ ударом издали
    • 92'
      Зесигер Седрик из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 91'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Контроль мяча: Штутгарт: 55%, Вольфсбург: 45%.
    • 91'
      Мийо Энцо из команды Штутгарт разыграл угловой с правого угла.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MHPArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Штутгарт 73.8% (90)
    X 18.9% (23)
    Вольфсбург 7.4% (9)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штутгарт 3:1 Вольфсбург

    Исход игры
    Штутгарт
    73.8% (90)
    Ничья
    18.9% (23)
    Вольфсбург
    7.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.55% (89)
    Меньше
    26.45% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    83.47% (101)
    Нет
    16.53% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Штутгарт
    50.8% (62)
    1:1 Ничья
    11.5% (14)
    1:0 Штутгарт
    9% (11)
    2:2 Ничья
    6.6% (8)
    3:1 Штутгарт
    5.7% (7)
    1:2 Вольфсбург
    4.9% (6)
    2:0 Штутгарт
    4.9% (6)
    2:3 Вольфсбург
    1.6% (2)
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