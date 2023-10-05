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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Боруссия Д
 
Позже
Унион Берлин
Прогнозы 51
Боруссия Д 92.2% (47)
X 3.9% (2)
Унион Берлин 3.9% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Унион Берлин
1.65
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5.50
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Боруссия Д
Унион Берлин

История личных встреч

Боруссия Д
Унион Берлин

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б
2:1
Б
2:0
Б
0:3
Б
4:2
Б
2:0
Б
2:1
Б
5:0
Б
3:1
К
3:2
К
1:1
ТМК
1:3

Голы

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

2.83
1.6

Среднее время на гол

31
56

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

2.27
1.27

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

39
70

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ройс Марко 3 0.5
Мален Дониэлл 3 0.5
Хуммельс Матс 2 0.33
Брандт Юлиан 1 0.17
Фюллькруг Никлас 1 0.17
Джан Эмре 1 (1) 0.17
Рюэрсон Юлиан 1 0.17
Вольф Мариус 0 0
Нмеча Феликс 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехренс Кевин 4 0.67
Госенс Робин 3 0.5
Пантович Милош 1 0.17
Духи Данило 1 0.17
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Фолланд Кевин 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенсебаини Рами 3 1
Джан Эмре 3 0
Хуммельс Матс 1 0
Ройс Марко 1 0
Аллер Себастьян 1 0
Вольф Мариус 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Нмеча Феликс 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ааронсон Бренден 1 1
Крал Алекс 2 0
Фолланд Кевин 0 1
Бехренс Кевин 1 0
Госенс Робин 1 0
Хаберер Яник 1 0
Тусар Люка 1 0
Лейте Диогу 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Унион Берлин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Боруссия Д
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Унион Берлин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

8
4
Боруссия Д
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Унион Берлин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

10
5

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
13%
2
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Пропущено

4
6
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
3
25%
3
33%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
4
33%
1
11%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
3
30%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Боруссия Д - Милан 0:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0
Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6 Боруссия Д - Аякс 3:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Сан-Диего Лойал - Боруссия Д 0:6 Рот-Вайсс Эрфурт - Боруссия Д 1:2 Рот-Вайсс Оберхаузен - Боруссия Д 2:3 Вестафалия Ринерн - Боруссия Д 0:7 Боруссия Д - Майнц 2:2 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
55%
9 побед 0 ничьих 11 поражений
Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0
Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Залаэгерсег - Унион Берлин 3:2 Лукенвальде - Унион Берлин 0:2 Унион Берлин - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0

Результаты матчей

Боруссия Д
Унион Берлин

Точный счет

1:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
4
2
4
2.5
2
4
1
5
3.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 20 - 6 16
2.
Штутгарт
 Заявка 6 5 0 1 19 - 7 15
3.
Бавария
 Заявка 6 4 2 0 20 - 6 14
4.
Боруссия Д
 Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 4 1 1 16 - 6 13
6.
Хоффенхайм
 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
7.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 0 2 9 - 6 12
8.
Фрайбург
 Заявка 6 3 1 2 7 - 10 10
9.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
11.
Унион Берлин
 Заявка 6 2 0 4 9 - 10 6
12.
Вердер
 Заявка 6 2 0 4 10 - 14 6
13.
Боруссия М
 Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
14.
Аугсбург
 Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
15.
Дармштадт
 Заявка 6 1 1 4 10 - 18 4
16.
Бохум
 Заявка 6 0 3 3 5 - 19 3
17.
Кёльн
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
18.
Майнц
 Заявка 6 0 1 5 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 3 3 0 0 13 - 1 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 3 0 0 12 - 4 9
3.
Вольфсбург
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
4.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 10 - 3 7
6.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Вердер
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Аугсбург
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
12.
Дармштадт
 Заявка 3 1 1 1 8 - 9 4
13.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
15.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Боруссия М
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
18.
Кёльн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Штутгарт
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
7.
Боруссия М
 Заявка 3 1 2 0 10 - 8 5
8.
Фрайбург
 Заявка 3 1 1 1 2 - 6 4
9.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
10.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
12.
Кёльн
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
14.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 2 - 14 1
15.
Вердер
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
16.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
17.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
18.
Майнц
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 10 (1)
Бавария Кейн Гарри 8 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (2)
Бавария Сане Лерой 5
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Боруссия Д Джан Эмре 3
Айнтрахт Фр Кох Робин 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Унион Берлин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 октября 2023, осталось 2 дня 8 часов 28 минут.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 51
    Боруссия Д 92.2% (47)
    X 3.9% (2)
    Унион Берлин 3.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Унион Берлин
    1.65
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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Унион Берлин

    Исход игры
    Боруссия Д
    92.5% (49)
    Ничья
    3.8% (2)
    Унион Берлин
    3.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.63% (35)
    Меньше
    31.37% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    70.59% (36)
    Нет
    29.41% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    43.4% (23)
    2:0 Боруссия Д
    15.1% (8)
    3:1 Боруссия Д
    11.3% (6)
    1:0 Боруссия Д
    11.3% (6)
    3:2 Боруссия Д
    5.7% (3)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
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