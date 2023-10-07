Тур: 7. Стадион: ВВК Арена. Зрители: 29200 Главный судья: Айтекин Дениз
0'
35' Желтая карточкаГумни Роберт
38' Желтая карточкаМюллер Янник
0:1
52' ГолСкарке Тим
59' Желтая карточкаПфайффер Лука
66' Желтая карточкаМихель Свен
0:2
70' ПенальтиКемпе Тобиас
74' Желтая карточкаДемирович Эрмедин
1:2
86' ГолДемирович Эрмедин
90' Желтая карточкаУдуохаи Феликс
90'+9
Ход матча
35'
38'
52'
0:1
59'
66'
70'
0:2
86'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
9 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
5 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
144 Количество передач 281
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Иаго
Лопес
21
Титц
Филлип
20
Мюллер
Янник
11
Кемпе
Тобиас
27
Скарке
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Иаго ЛопесПолузащитник
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Мбабу КевинЗащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
-
20 Михель СвенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маассен Энрико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Скарке ТимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Аугсбург
Дармштадт
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|4
|0.57
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.29
|Михель Свен
|1 (1)
|0.14
|Бауэр Максимилиан
|1
|0.14
|Реджбекай Элвис
|1
|0.14
|Варгас Рубен
|1
|0.14
|Титц Филлип
|0
|0
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелем Марвин
|3
|0.43
|Скарке Тим
|3
|0.43
|Кемпе Тобиас
|2 (2)
|0.29
|Бадер Маттиас
|1
|0.14
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.14
|Маглица Матей
|1
|0.14
|Кларер Кристоф
|0
|0
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михель Свен
|2
|0
|Дорш Никлас
|2
|0
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|Энгельс Арне
|0
|1
|Педерсен Мадс
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Гумни Роберт
|1
|0
|Удуохаи Феликс
|1
|0
|Демирович Эрмедин
|1
|0
|Бельо Дион Дрене
|1
|0
|Брайтхаупт Тим
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелем Марвин
|3
|0
|Маглица Матей
|1
|1
|Холланд Фабиан
|2
|0
|Пфайффер Лука
|2
|0
|Кларер Кристоф
|2
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Шуэн Марсель
|1
|0
|Мюллер Янник
|1
|0
|Скарке Тим
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
|Франич Бартол
|1
|0
|Ридель Клеменс
|1
|0
|Торстен Либеркнехт
|1
|0
Результаты матчей
Аугсбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Дармштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
7
1
Аугсбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Дармштадт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
0
7
Аугсбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Дармштадт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
9
3
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
1
11%
3
27%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
3
43%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
11
11
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
9%
3
27%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
5
45%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
16
20
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
5
31%
1
5%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
3
19%
4
20%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
3
19%
5
25%
61-75
1
6%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1
Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аугсбург - Ян 3:2 Аугсбург - ПСВ 1:2 Аугсбург - Куфштайн 9:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Тюркспор Аугсбург 6:0 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Бохум - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0
Дармштадт
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1
Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Гиссен - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Норвич 0:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Падерборн 2:1
Результаты матчей
Аугсбург
Дармштадт
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
1:4
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Аугсбург
Дармштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
34
34
16
25
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 8
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 6
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 9
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 10
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 19
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 14
|6
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|11 - 14
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 16
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 19
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 19
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 4
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 3
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 9
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 9
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 8
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 14
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|13 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|8 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|7 (1)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (2)
|Бавария
|Сане Лерой
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Боруссия М
|Итакура Ко
|4
|Айнтрахт Фр
|Гётце Марио
|1 2
|Айнтрахт Фр
|Кнауфф Ансгар
|1 2
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аугсбург 1:2 Дармштадт
Исход игры
Аугсбург
82.9% (102)
Ничья
15.4% (19)
Дармштадт
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
60.83% (73)
Меньше
39.17% (47)
Обе команды забьют
Да
67.5% (81)
Нет
32.5% (39)
Популярный счёт
2:1 Аугсбург
45.5% (56)
1:0 Аугсбург
22% (27)
1:1 Ничья
8.9% (11)
2:0 Аугсбург
7.3% (9)
2:2 Ничья
4.1% (5)
3:1 Аугсбург
3.3% (4)
3:0 Аугсбург
2.4% (3)
1:2 Дармштадт
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!