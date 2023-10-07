Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Бельо Дион Дрене пробует нанести удар издали, но Marcel Schuhen держит все под контролем

92' Педерсен Мадс из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

91' Бельо Дион Дрене нанес удар головой, но Marcel Schuhen спокойно отбил мяч.

91' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

88' Безумный фол. Демирович Эрмедин грубо играет против соперника. Пострадал Christoph Klarer

86' Г О О О О Л - Демирович Эрмедин из команды Аугсбург забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

86' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

85' СК Дармштадт пытается что-то создать.

85' Майер Арне из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Мюллер Янник из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

84' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

83' Мюллер Янник пробует нанести удар издали, но Финн Дамен держит все под контролем

83' Бадер Маттиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' СК Дармштадт пытается что-то создать.

81' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

79' Кардона Ирвин не смог попасть в створ ударом издали

78' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

78' Педерсен Мадс не смог попасть в створ ударом издали

78' Майер Арне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' ШТАНГА! Так было близко к голу - Педерсен Мадс нанес удар в каркас ворот!

77' Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

76' Andreas Mueller выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Матч возобновлен

75' Шуэн Марсель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Демирович Эрмедин получил желтую карточку от судьи

70' Г О О О О О Л - Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Финн Дамен прыгнул не в ту сторону.

70' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

69' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для СК Дармштадт.

69' СК Дармштадт пытается что-то создать.

68' Матч возобновлен

67' Холланд Фабиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Михель Свен получил желтую карточку от судьи

66' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

66' Оооо... вот это был удар! Демирович Эрмедин должен был забить с этой позиции.

66' Демирович Эрмедин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Christoph Klarer ошибается в защите.

65' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

64' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

64' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Михель Свен пробует нанести удар издали, но Marcel Schuhen держит все под контролем

59' Пфайффер Лука получил желтую карточку от судьи

59' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

57' СК Дармштадт пытается что-то создать.

57' Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

57' Реджбекай Элвис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Christoph Klarer из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

56' Маглица Матей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Christoph Klarer из команды СК Дармштадт в офсайде

54' СК Дармштадт пытается что-то создать.

54' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

54' Реджбекай Элвис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Г О О О О Л - Скарке Тим забивает ударом с левой ноги!

52' СК Дармштадт пытается что-то создать.

52' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Пфайффер Лука

51' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' СК Дармштадт пытается что-то создать.

47' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

47' СК Дармштадт контролирует мяч.

46' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе