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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 29200 Главный судья: Айтекин Дениз
Аугсбург
1:2
Конец матча
Дармштадт
0'
35' Желтая карточка
Гумни Роберт
38' Желтая карточка
Мюллер Янник
0:1
52' Гол
Скарке Тим
59' Желтая карточка
Пфайффер Лука
66' Желтая карточка
Михель Свен
0:2
70' Пенальти
Кемпе Тобиас
74' Желтая карточка
Демирович Эрмедин
1:2
86' Гол
Демирович Эрмедин
90' Желтая карточка
Удуохаи Феликс
90'+9

Ход матча

35'
Гумни Роберт
 
38'
 
Мюллер Янник
52'
0:1
Скарке Тим
58'
Михель Свен
Титц Филлип
 
58'
Майер Арне
Гумни Роберт
 
58'
Педерсен Мадс
Иаго Лопес
 
59'
 
Пфайффер Лука
66'
Михель Свен
 
70'
0:2
Кемпе Тобиас
70'
Йенсен Фредрик
Брайтхаупт Тим
 
71'
 
Andreas Mueller
Мелем Марвин
71'
 
Хорнби Фрэйзер
Пфайффер Лука
74'
Демирович Эрмедин
 
75'
Кардона Ирвин
Пфайффер Патрик
 
82'
 
Ридель Клеменс
Кемпе Тобиас
82'
 
Хонзак Матиас
Скарке Тим
86'
Демирович Эрмедин
1:2
90'
Удуохаи Феликс
 
90'
 
Ишервуд Томас
Бадер Маттиас

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 5 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 144 Количество передач 281
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Аугсбург 82.9% (102)
X 15.4% (19)
Дармштадт 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дамен
Финн
5
Пфайффер
Патрик
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
2
Гумни
Роберт
18
Брайтхаупт
Тим
8
Реджбекай
Элвис
22
Иаго
Лопес
21
Титц
Филлип
7
Бельо
Дион
Дрене
9
Демирович
Эрмедин
1
Шуэн
Марсель
14
Кларер
Кристоф
20
Мюллер
Янник
5
Маглица
Матей
26
Бадер
Маттиас
6
Мелем
Марвин
32
Холланд
Фабиан
11
Кемпе
Тобиас
15
Нюрнбергер
Фабиан
27
Скарке
Тим
24
Пфайффер
Лука
Аугсбург
3-4-3
Дармштадт
3-5-2

История личных встреч

Аугсбург
Дармштадт

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Б
1:2
Б
1:0
Б
2:2
Б
0:2

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 4 0.57
Бельо Дион Дрене 2 0.29
Михель Свен 1 (1) 0.14
Бауэр Максимилиан 1 0.14
Реджбекай Элвис 1 0.14
Варгас Рубен 1 0.14
Титц Филлип 0 0
Пфайффер Патрик 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелем Марвин 3 0.43
Скарке Тим 3 0.43
Кемпе Тобиас 2 (2) 0.29
Бадер Маттиас 1 0.14
Вильхельмссон Оскар 1 0.14
Маглица Матей 1 0.14
Кларер Кристоф 0 0
Холланд Фабиан 0 0
Нюрнбергер Фабиан 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михель Свен 2 0
Дорш Никлас 2 0
Реджбекай Элвис 2 0
Энгельс Арне 0 1
Педерсен Мадс 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Гумни Роберт 1 0
Удуохаи Феликс 1 0
Демирович Эрмедин 1 0
Бельо Дион Дрене 1 0
Брайтхаупт Тим 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелем Марвин 3 0
Маглица Матей 1 1
Холланд Фабиан 2 0
Пфайффер Лука 2 0
Кларер Кристоф 2 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Шуэн Марсель 1 0
Мюллер Янник 1 0
Скарке Тим 1 0
Ману Брайдон 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Франич Бартол 1 0
Ридель Клеменс 1 0
Торстен Либеркнехт 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Дармштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
1
Аугсбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Дармштадт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

0
7
Аугсбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Дармштадт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

9
3
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
1
11%
3
27%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
3
43%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

11
11
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
9%
3
27%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
5
45%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

16
20
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
5
31%
1
5%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
3
19%
4
20%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
3
19%
5
25%
61-75
1
6%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1
Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аугсбург - Ян 3:2 Аугсбург - ПСВ 1:2 Аугсбург - Куфштайн 9:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Тюркспор Аугсбург 6:0 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Бохум - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0
Дармштадт
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1
Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Гиссен - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Норвич 0:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Падерборн 2:1

Результаты матчей

Аугсбург
Дармштадт

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
1:4
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5
2
1
1
3
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Боруссия Д
 Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
3.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 20 - 6 16
4.
Бавария
 Заявка 6 4 2 0 20 - 6 14
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
6.
Хоффенхайм
 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
7.
Вольфсбург
 Заявка 7 4 0 3 10 - 9 12
8.
Фрайбург
 Заявка 6 3 1 2 7 - 10 10
9.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
11.
Дармштадт
 Заявка 7 2 1 4 12 - 19 7
12.
Вердер
 Заявка 6 2 0 4 10 - 14 6
13.
Унион Берлин
 Заявка 7 2 0 5 11 - 14 6
14.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 13 - 16 6
15.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
16.
Бохум
 Заявка 7 0 4 3 5 - 19 4
17.
Майнц
 Заявка 7 0 2 5 6 - 19 2
18.
Кёльн
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 4 4 0 0 16 - 2 12
2.
Боруссия Д
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
3.
Байер Л
 Заявка 3 3 0 0 12 - 4 9
4.
Вольфсбург
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
6.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
7.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Вердер
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Аугсбург
 Заявка 4 1 2 1 9 - 9 5
12.
Дармштадт
 Заявка 3 1 1 1 8 - 9 4
13.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
15.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Боруссия М
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18.
Кёльн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Штутгарт
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
7.
Боруссия М
 Заявка 3 1 2 0 10 - 8 5
8.
Фрайбург
 Заявка 3 1 1 1 2 - 6 4
9.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
10.
Вольфсбург
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
11.
Дармштадт
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3
12.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Бохум
 Заявка 4 0 2 2 2 - 14 2
14.
Кёльн
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
16.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
17.
Вердер
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
18.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 13 (1)
Бавария Кейн Гарри 8 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (2)
Бавария Сане Лерой 5
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Боруссия Д Джан Эмре 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Сегодняшная посещаемость составляет 29200 болельщиков
  • 99'
    СК Дармштадт заслуженно побеждает в отличном матче
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Аугсбург: 52%, СК Дармштадт: 48%.
  • 99'
    Гоувелеув Джеффри нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 98'
    Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Аугсбург пытается что-то создать.
  • 98'
    Andreas Mueller успешно блокирует удар.
  • 98'
    Кардона Ирвин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 97'
    Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Аугсбург пытается что-то создать.
  • 96'
    Хорнби Фрэйзер из команды СК Дармштадт фолит на Педерсен Мадс, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
  • 96'
    СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • 93'
      Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Хонзак Матиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Бельо Дион Дрене пробует нанести удар издали, но Marcel Schuhen держит все под контролем
    • 92'
      Педерсен Мадс из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 91'
      Бельо Дион Дрене нанес удар головой, но Marcel Schuhen спокойно отбил мяч.
    • 91'
      Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Ридель Клеменс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 91'
      Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)
    • 91'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 90'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 89'
      Майер Арне из команды Аугсбург в офсайде
    • 89'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 89'
      Безумный фол. Бадер Маттиас грубо играет против соперника. Пострадал Удуохаи Феликс
    • 88'
      Безумный фол. Демирович Эрмедин грубо играет против соперника. Пострадал Christoph Klarer
    • 86'
      Г О О О О Л - Демирович Эрмедин из команды Аугсбург забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.
    • 86'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 86'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 85'
      Контроль мяча: Аугсбург: 48%, СК Дармштадт: 52%.
    • 85'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 85'
      Майер Арне из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 85'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 85'
      Мюллер Янник из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 84'
      Холланд Фабиан успешно блокирует удар.
    • 84'
      Реджбекай Элвис нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 84'
      Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 84'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 84'
      Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 83'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 83'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 83'
      Мюллер Янник пробует нанести удар издали, но Финн Дамен держит все под контролем
    • 83'
      Бадер Маттиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 82'
      Тактическая замена. Скарке Тим уходит с поля и его заменяет Хонзак Матиас
    • 82'
      Тактическая замена. Кемпе Тобиас уходит с поля и его заменяет Ридель Клеменс
    • 82'
      Реджбекай Элвис успешно блокирует удар.
    • 82'
      Хорнби Фрэйзер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 81'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 81'
      Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 81'
      Удуохаи Феликс выиграл воздушное противоборство у Хорнби Фрэйзер.
    • 80'
      Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 80'
      Контроль мяча: Аугсбург: 53%, СК Дармштадт: 47%.
    • 79'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 79'
      Кардона Ирвин не смог попасть в створ ударом издали
    • 79'
      Майер Арне из команды Аугсбург подал угловой справа.
    • 79'
      Холланд Фабиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 79'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 78'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 78'
      Педерсен Мадс не смог попасть в створ ударом издали
    • 78'
      Майер Арне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 78'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Педерсен Мадс нанес удар в каркас ворот!
    • 77'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 77'
      Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 76'
      Andreas Mueller выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 76'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 76'
      Контроль мяча: Аугсбург: 45%, СК Дармштадт: 55%.
    • 76'
      Матч возобновлен
    • 75'
      Тактическая замена. Пфайффер Патрик уходит с поля и его заменяет Кардона Ирвин
    • 75'
      Шуэн Марсель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 75'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 74'
      Демирович Эрмедин получил желтую карточку от судьи
    • 74'
      Безумный фол. Демирович Эрмедин грубо играет против соперника. Пострадал Шуэн Марсель
    • 73'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 72'
      Судья сигнализирует, что Педерсен Мадс из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Бадер Маттиас
    • 71'
      Тактическая замена. Пфайффер Лука уходит с поля и его заменяет Хорнби Фрэйзер
    • 71'
      Тактическая замена. Мелем Марвин уходит с поля и его заменяет Andreas Mueller
    • 70'
      Тактическая замена. Брайтхаупт Тим уходит с поля и его заменяет Йенсен Фредрик
    • 70'
      Г О О О О О Л - Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Финн Дамен прыгнул не в ту сторону.
    • 70'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 69'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для СК Дармштадт.
    • 69'
      ПЕНАЛЬТИ - Майер Арне из команды Аугсбург привез своей команде пенальти за опасную игру против Нюрнбергер Фабиан.
    • 69'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 68'
      Матч возобновлен
    • 67'
      Холланд Фабиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 67'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 66'
      Михель Свен получил желтую карточку от судьи
    • 66'
      Безумный фол. Михель Свен грубо играет против соперника. Пострадал Холланд Фабиан
    • 66'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 66'
      Оооо... вот это был удар! Демирович Эрмедин должен был забить с этой позиции.
    • 66'
      Демирович Эрмедин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 65'
      Christoph Klarer ошибается в защите.
    • 65'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 65'
      Контроль мяча: Аугсбург: 46%, СК Дармштадт: 54%.
    • 64'
      Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 64'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 63'
      Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 63'
      Судья сигнализирует, что Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Пфайффер Патрик
    • 63'
      Майер Арне из команды Аугсбург в офсайде
    • 62'
      Мюллер Янник ослабляет давление, выбив мяч.
    • 62'
      Михель Свен пробует нанести удар издали, но Marcel Schuhen держит все под контролем
    • 62'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 61'
      Демирович Эрмедин из команды Аугсбург в офсайде
    • 61'
      Контроль мяча: Аугсбург: 45%, СК Дармштадт: 55%.
    • 59'
      Пфайффер Лука получил желтую карточку от судьи
    • 59'
      Безумный фол. Пфайффер Лука грубо играет против соперника. Пострадал Реджбекай Элвис
    • 59'
      Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 58'
      Тактическая замена. Иаго Лопес уходит с поля и его заменяет Педерсен Мадс
    • 58'
      Тактическая замена. Гумни Роберт уходит с поля и его заменяет Майер Арне
    • 58'
      Тактическая замена. Титц Филлип уходит с поля и его заменяет Михель Свен
    • 57'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 57'
      Судья сигнализирует, что Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Гоувелеув Джеффри
    • 57'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 57'
      Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 57'
      Реджбекай Элвис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 56'
      Christoph Klarer из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 56'
      Удуохаи Феликс выиграл воздушное противоборство у Пфайффер Лука.
    • 56'
      Маглица Матей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 55'
      Контроль мяча: Аугсбург: 42%, СК Дармштадт: 58%.
    • 55'
      Christoph Klarer из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 54'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 54'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 54'
      Реджбекай Элвис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 52'
      Г О О О О Л - Скарке Тим забивает ударом с левой ноги!
    • 52'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 52'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Пфайффер Лука!
    • 51'
      Матч возобновлен
    • 51'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 50'
      Контроль мяча: Аугсбург: 41%, СК Дармштадт: 59%.
    • 50'
      Судья сигнализирует, что Мелем Марвин из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Иаго Лопес
    • 50'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 49'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 48'
      Кемпе Тобиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 47'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 46'
      Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Хорошую попытку сделал Мелем Марвин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 48'
      Дамен Финн ошибается в защите.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Аугсбург: 38%, СК Дармштадт: 62%.
    • 48'
      Скарке Тим не смог попасть в створ ударом издали
    • 48'
      Дамен Финн делает важнейший сейв!
    • 48'
      Оооо... вот это был удар! Мелем Марвин должен был забить с этой позиции.
    • 47'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Удуохаи Феликс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: Аугсбург: 38%, СК Дармштадт: 62%.
    • 45'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 44'
      Демирович Эрмедин из команды Аугсбург в офсайде
    • 44'
      Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт заходит слишком далеко, он валит Гоувелеув Джеффри.
    • 44'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 43'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 42'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Аугсбург
    • 41'
      Бадер Маттиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 41'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 41'
      Гумни Роберт из команды Аугсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Аугсбург: 38%, СК Дармштадт: 62%.
    • 39'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 39'
      Брайтхаупт Тим не смог попасть в створ ударом издали
    • 39'
      Реджбекай Элвис из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      Мюллер Янник получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Мюллер Янник из команды СК Дармштадт заходит слишком далеко, он валит Титц Филлип.
    • 38'
      Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Удуохаи Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 37'
      Гоувелеув Джеффри выиграл воздушное противоборство у Мелем Марвин.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Аугсбург
    • 37'
      Шанс! Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо
    • 37'
      Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
    • 36'
      Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Гумни Роберт получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Безумный фол. Гумни Роберт грубо играет против соперника. Пострадал Скарке Тим
    • 35'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Аугсбург: 36%, СК Дармштадт: 64%.
    • 34'
      Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 34'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 33'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 33'
      Реджбекай Элвис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 33'
      Иаго Лопес из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 32'
      Мюллер Янник выиграл воздушное противоборство у Титц Филлип.
    • 32'
      Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Кемпе Тобиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 31'
      Иаго Лопес успешно блокирует удар.
    • 31'
      Бадер Маттиас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 31'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 31'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 30'
      Удуохаи Феликс из команды Аугсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Аугсбург: 39%, СК Дармштадт: 61%.
    • 30'
      Гоувелеув Джеффри успешно блокирует удар.
    • 30'
      Скарке Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 29'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Удуохаи Феликс из команды Аугсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Аугсбург
    • 29'
      Мелем Марвин не смог попасть в створ ударом издали
    • 28'
      Бадер Маттиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      Матч возобновлен
    • 28'
      Мелем Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 28'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 27'
      Гоувелеув Джеффри ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Скарке Тим пробует нанести удар издали, но Финн Дамен держит все под контролем
    • 27'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 26'
      Нюрнбергер Фабиан выиграл воздушное противоборство у Удуохаи Феликс.
    • 25'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Аугсбург: 43%, СК Дармштадт: 57%.
    • 25'
      Судья сигнализирует, что Демирович Эрмедин из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Christoph Klarer
    • 24'
      Брайтхаупт Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 23'
      Безумный фол. Christoph Klarer грубо играет против соперника. Пострадал Демирович Эрмедин
    • 23'
      Демирович Эрмедин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Скарке Тим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 22'
      Пфайффер Лука наказан за толчок Реджбекай Элвис
    • 21'
      Гумни Роберт из команды Аугсбург заходит слишком далеко, он валит Нюрнбергер Фабиан.
    • 21'
      Контроль мяча: Аугсбург: 41%, СК Дармштадт: 59%.
    • 20'
      Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Судья сигнализирует, что Демирович Эрмедин из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Мелем Марвин
    • 19'
      Мелем Марвин успешно блокирует удар.
    • 19'
      Титц Филлип нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 19'
      Christoph Klarer из команды СК Дармштадт заходит слишком далеко, он валит Титц Филлип.
    • 18'
      Удуохаи Феликс выиграл воздушное противоборство у Скарке Тим.
    • 17'
      Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 17'
      Гоувелеув Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 16'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Аугсбург: 40%, СК Дармштадт: 60%.
    • 15'
      Судья сигнализирует, что Реджбекай Элвис из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Бадер Маттиас
    • 14'
      Удар от ворот произведет Аугсбург
    • 14'
      Шанс! Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо
    • 14'
      Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 13'
      Судья сигнализирует, что Пфайффер Патрик из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Мелем Марвин
    • 12'
      Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 12'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 11'
      Демирович Эрмедин из команды Аугсбург в офсайде
    • 11'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Аугсбург: 50%, СК Дармштадт: 50%.
    • 9'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 8'
      Шанс! Иаго Лопес из команды Аугсбург пробил головой, но мимо
    • 8'
      Гумни Роберт из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 7'
      Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 7'
      Судья сигнализирует, что Мюллер Янник из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Титц Филлип
    • 6'
      Удуохаи Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Контроль мяча: Аугсбург: 48%, СК Дармштадт: 52%.
    • 5'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 4'
      Гумни Роберт выиграл воздушное противоборство у Пфайффер Лука.
    • 4'
      Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Пфайффер Патрик
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Демирович Эрмедин из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Бадер Маттиас
    • 2'
      Дамен Финн из команды Аугсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 1'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Аугсбург начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Аугсбург 82.9% (102)
    X 15.4% (19)
    Дармштадт 1.6% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аугсбург 1:2 Дармштадт

    Исход игры
    Аугсбург
    82.9% (102)
    Ничья
    15.4% (19)
    Дармштадт
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.83% (73)
    Меньше
    39.17% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    67.5% (81)
    Нет
    32.5% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Аугсбург
    45.5% (56)
    1:0 Аугсбург
    22% (27)
    1:1 Ничья
    8.9% (11)
    2:0 Аугсбург
    7.3% (9)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    3:1 Аугсбург
    3.3% (4)
    3:0 Аугсбург
    2.4% (3)
    1:2 Дармштадт
    1.6% (2)
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