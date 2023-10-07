Тур: 10. Стадион: Хет Куипие.
0'
1:0
35' ГолДаци Эрдон
43' Желтая карточкаЭль-Идрисси Мунем
44' Желтая карточкаМампасси Марк Рене
76' Желтая карточкаСидорчук Сергей
90' Желтая карточкаМадсен Николас
90' Желтая карточкаСиссако Абдулайе
90' Желтая карточкаAbdelkahar Kadri
90'+9
Ход матча
35'
1:0
76'
90'
90'
90'
40
Байрам
Эмин
24
Тагир
Равиль
25
Tuur
Rommens
79
Мацуо
Юсуке
21
Даци
Эрдон
44
Сильва
Жоао
16
Кана
Марко
11
Dion
De
Neve
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Байрам ЭминЗащитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Tuur RommensЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Мацуо ЮсукеПолузащитник
-
21 Даци ЭрдонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кана МаркоПолузащитник
-
11 Dion De NeveПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
89 Аудоор ЛиннтПолузащитник
-
77 Энен ДавидПолузащитник
-
54 Оджо ШейиПолузащитник
-
39 Дэвис АйзекНападающий
-
Главный тренер: Глен де Боек
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вестерло
Кортрейк
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.75
1
Среднее время на гол
32
90
Всего голов
21
8
Голов в среднем за матч
2.63
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
34
90
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стассин Лукас
|4
|0.4
|Фриган Матия
|2
|0.2
|Мадсен Николас
|2 (2)
|0.2
|Даци Эрдон
|1
|0.1
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.1
|Tuur Rommens
|1
|0.1
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Шадли Насер
|0
|0
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Dion De Neve
|2
|0.2
|Дэвис Айзек
|2
|0.2
|Abdelkahar Kadri
|2
|0.2
|Авенатти Фелипе
|2 (1)
|0.2
|Бруно Массимо
|0
|0
|Оджо Шейи
|0
|0
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йорданов Эдиссон
|3
|0
|Сидорчук Сергей
|2
|0
|Mathias Fixelles
|2
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Томас ван ден Кейбус
|2
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Рейнолдс Брайан
|1
|0
|Тагир Равиль
|1
|0
|Байрам Эмин
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nayel Mehssatou
|5
|0
|Авенатти Фелипе
|2
|1
|Кана Марко
|1
|1
|Сильва Жоао
|2
|0
|Малинов Кристиян
|2
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|2
|0
|Аудоор Линнт
|2
|0
|Dion De Neve
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Бруно Массимо
|1
|0
|Сиссако Абдулайе
|1
|0
|Радованович Александар
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Мампасси Марк Рене
|1
|0
|Abdelkahar Kadri
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Кортрейк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Вестерло
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Кортрейк
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
5
5
Вестерло
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Кортрейк
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
2
50%
1-15
3
60%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
11%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
5
42%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
3
33%
2
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
4
57%
1
17%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
0
0%
2
20%
1-15
4
33%
3
30%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
5
42%
2
20%
76-90
Пропущено
18
20
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
3
17%
1
5%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
4
22%
5
25%
31-45
3
17%
6
30%
46-60
5
28%
3
15%
61-75
2
11%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1
Вестерло - Мехелен 2:3 Андерлехт - Вестерло 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Виллем II 2:1 Вестерло - ПАОК 3:2 Херенвен - Вестерло 0:2 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Гент - Вестерло 3:1
Кортрейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0
Кортрейк - Стандард 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 Гент - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Волендам 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 1:0 Валвейк - Кортрейк 0:0 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 Кортрейк - Васланд-Беверен 0:2 Уденаарде - Кортрейк 2:4 КРК Харелбеке - Кортрейк 2:6 ФК Вервик - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Антверпен - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Эйпен 0:0
Результаты матчей
Вестерло
Кортрейк
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
55
37
37
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|6
|3
|1
|15 - 9
|21
|2.
|9
|6
|1
|2
|18 - 12
|19
|3.
|9
|5
|4
|0
|15 - 9
|19
|4.
|9
|4
|4
|1
|22 - 9
|16
|5.
|10
|5
|0
|5
|12 - 11
|15
|6.
|9
|3
|5
|1
|13 - 4
|14
|7.
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|9.
|10
|3
|3
|4
|11 - 20
|12
|10.
|0:2
|10
|3
|2
|5
|10 - 11
|11
|11.
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|12.
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|14 - 19
|9
|15.
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|16.
|10
|1
|2
|7
|8 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|5
|2
|3
|0
|14 - 6
|9
|6.
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|7.
|4
|2
|2
|0
|7 - 0
|8
|8.
|0:2
|5
|2
|1
|2
|6 - 3
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|10.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|14.
|5
|0
|4
|1
|7 - 8
|4
|15.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|16.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|3.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|5.
|2:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|12.
|0:2
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|14.
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|16.
|5
|0
|0
|5
|2 - 14
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|8
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|7
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|6 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|5
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Генк
|Баа Кристофер
|2 2
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 3
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 3