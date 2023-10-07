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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Вестерло
1:0
Конец матча
Кортрейк
0'
1:0
35' Гол
Даци Эрдон
43' Желтая карточка
Эль-Идрисси Мунем
44' Желтая карточка
Мампасси Марк Рене
76' Желтая карточка
Сидорчук Сергей
90' Желтая карточка
Мадсен Николас
90' Желтая карточка
Сиссако Абдулайе
90' Желтая карточка
Abdelkahar Kadri
90'+9
1
Болат
Синан
40
Байрам
Эмин
24
Тагир
Равиль
33
Нойштедтер
Роман
22
Рейнолдс
Брайан
25
Tuur
Rommens
6
Хасполат
Догукан
15
Сидорчук
Сергей
79
Мацуо
Юсуке
21
Даци
Эрдон
76
Стассин
Лукас
1
Tom
Vandenberghe
4
Мампасси
Марк
Рене
44
Сильва
Жоао
27
Сиссако
Абдулайе
15
Малинов
Кристиян
70
Бруно
Массимо
10
Abdelkahar
Kadri
16
Кана
Марко
11
Dion
De
Neve
99
Эль-Идрисси
Мунем
20
Авенатти
Фелипе
Вестерло
3-4-2-1
Кортрейк
3-5-2

История личных встреч

Вестерло
Кортрейк

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПДА
3:1
ПДА
0:2
ЛП
4:1
ЛП
4:1
ЛП
1:1
ЛП
1:1
ЛЖ
6:0
ЛЖ
2:1

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.75
1

Среднее время на гол

32
90

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

2.63
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

34
90

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стассин Лукас 4 0.4
Фриган Матия 2 0.2
Мадсен Николас 2 (2) 0.2
Даци Эрдон 1 0.1
Йорданов Эдиссон 1 0.1
Tuur Rommens 1 0.1
Lucas Van Eenoo 0 0
Шадли Насер 0 0
Рейнолдс Брайан 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Dion De Neve 2 0.2
Дэвис Айзек 2 0.2
Abdelkahar Kadri 2 0.2
Авенатти Фелипе 2 (1) 0.2
Бруно Массимо 0 0
Оджо Шейи 0 0
Сиссако Абдулайе 0 0
Райан Алебиосу 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йорданов Эдиссон 3 0
Сидорчук Сергей 2 0
Mathias Fixelles 2 0
Мадсен Николас 2 0
Томас ван ден Кейбус 2 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Рейнолдс Брайан 1 0
Тагир Равиль 1 0
Байрам Эмин 1 0
Бос Джордан 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nayel Mehssatou 5 0
Авенатти Фелипе 2 1
Кана Марко 1 1
Сильва Жоао 2 0
Малинов Кристиян 2 0
Эль-Идрисси Мунем 2 0
Аудоор Линнт 2 0
Dion De Neve 2 0
Martin Wasinski 2 0
Бруно Массимо 1 0
Сиссако Абдулайе 1 0
Радованович Александар 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Мампасси Марк Рене 1 0
Abdelkahar Kadri 1 0
Lars Montegnies 1 0

Результаты матчей

Вестерло
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Кортрейк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Вестерло
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Кортрейк
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

5
5
Вестерло
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Кортрейк
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
2
50%
1-15
3
60%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
11%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
5
42%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
3
33%
2
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
4
57%
1
17%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
0
0%
2
20%
1-15
4
33%
3
30%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
5
42%
2
20%
76-90

Пропущено

18
20
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
3
17%
1
5%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
4
22%
5
25%
31-45
3
17%
6
30%
46-60
5
28%
3
15%
61-75
2
11%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1
Вестерло - Мехелен 2:3 Андерлехт - Вестерло 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Виллем II 2:1 Вестерло - ПАОК 3:2 Херенвен - Вестерло 0:2 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Гент - Вестерло 3:1
Кортрейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0
Кортрейк - Стандард 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 Гент - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Волендам 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 1:0 Валвейк - Кортрейк 0:0 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 Кортрейк - Васланд-Беверен 0:2 Уденаарде - Кортрейк 2:4 КРК Харелбеке - Кортрейк 2:6 ФК Вервик - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Антверпен - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Эйпен 0:0

Результаты матчей

Вестерло
Кортрейк

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Вестерло
Кортрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
5
3
7
1.5
3
7
1
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 2:0 10 6 3 1 15 - 9 21
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 1 2 18 - 12 19
3.
Гент
 9 5 4 0 15 - 9 19
4.
Брюгге
 9 4 4 1 22 - 9 16
5.
Серкль Брюгге
 10 5 0 5 12 - 11 15
6.
Антверпен
 9 3 5 1 13 - 4 14
7.
Генк
 9 3 5 1 15 - 9 14
8.
Сент-Трейден
 9 3 4 2 11 - 10 13
9.
РВДМ 47
 10 3 3 4 11 - 20 12
10.
Мехелен
 0:2 10 3 2 5 10 - 11 11
11.
Эйпен
 9 3 1 5 12 - 18 10
12.
Стандард
 9 2 4 3 8 - 8 10
13.
Спортинг Шарлеруа
 10 2 4 4 10 - 15 10
14.
АХ Лёвен
 10 2 3 5 14 - 19 9
15.
Вестерло
 10 1 3 6 11 - 19 6
16.
Кортрейк
 10 1 2 7 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 2:0 5 4 1 0 8 - 3 13
2.
Гент
 4 3 1 0 9 - 6 10
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 5 3 1 1 12 - 6 10
4.
Серкль Брюгге
 5 3 0 2 7 - 6 9
5.
Брюгге
 5 2 3 0 14 - 6 9
6.
Спортинг Шарлеруа
 5 2 3 0 6 - 4 9
7.
Антверпен
 4 2 2 0 7 - 0 8
8.
Мехелен
 0:2 5 2 1 2 6 - 3 7
9.
РВДМ 47
 5 2 1 2 6 - 9 7
10.
Сент-Трейден
 4 2 0 2 3 - 3 6
11.
АХ Лёвен
 5 1 2 2 7 - 6 5
12.
Кортрейк
 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Эйпен
 5 1 1 3 7 - 14 4
14.
Генк
 5 0 4 1 7 - 8 4
15.
Вестерло
 5 1 0 4 4 - 10 3
16.
Стандард
 4 0 2 2 1 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 3 0 1 6 - 6 9
3.
Гент
 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Стандард
 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
Андерлехт
 2:0 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
Брюгге
 4 2 1 1 8 - 3 7
7.
Сент-Трейден
 5 1 4 0 8 - 7 7
8.
Эйпен
 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Серкль Брюгге
 5 2 0 3 5 - 5 6
10.
Антверпен
 5 1 3 1 6 - 4 6
11.
РВДМ 47
 5 1 2 2 5 - 11 5
12.
Мехелен
 0:2 5 1 1 3 4 - 8 4
13.
АХ Лёвен
 5 1 1 3 7 - 13 4
14.
Вестерло
 5 0 3 2 7 - 9 3
15.
Спортинг Шарлеруа
 5 0 1 4 4 - 11 1
16.
Кортрейк
 5 0 0 5 2 - 14 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 8
Сент-Трейден Койта Абубакари 7
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 6 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Антверпен Янссен Винсент 5
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Генк Баа Кристофер 2 2
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 3
Стандард Nathan Ngoy 1 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Мампасси Марк Рене получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Эль-Идрисси Мунем получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Брайан Рейнольдс сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Даци Эрдон бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вестерло 1:0 Кортрейк онлайн

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