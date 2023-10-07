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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Андерлехт
2:0
Второй тайм: 62'
Мехелен
0'
1:0
14' Гол
Струйкенс Марио
27' Желтая карточка
Схоофс Роб
50' Желтая карточка
57' Желтая карточка
Леони Тео
2:0
60' Гол
Дольберг Каспер
33
Шмейхель
Каспер
54
Сарделла
Киллиан
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
15
Аугустинссон
Людвиг
23
Ритс
Матс
29
Струйкенс
Марио
17
Леони
Тео
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
11
Азар
Торган
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
30
Ванлерберге
Йорди
22
Коббо
Элиас
23
Фулон
Дам
77
Флюке
Патрик
8
Конате
Мори
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
16
Схоофс
Роб
20
Лаубербах
Лион
Андерлехт
4-3-3
Мехелен
4-4-2

История личных встреч

Андерлехт
Мехелен

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

20 матчей

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
2:3
ПДА
1:3
ПДА
0:1
ПДА
7:2
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПДА
2:0
ТМК
1:4
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПДА
3:4
ЛП
3:2
ЛП
2:0
ЛП
2:2
ЛП
1:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:4

Голы

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.8
2

Среднее время на гол

50
45

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.7
1.4

Среднее время на гол

52
64

Всего голов

35
34

Голов в среднем за матч

1.75
1.7

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

51
52

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дольберг Каспер 4 (1) 0.4
Дрейер Андерс 2 0.2
Амузу Френсис 2 0.2
Леони Тео 1 0.1
Н'Диайе Мусса 1 0.1
Вертонген Ян 1 0.1
Васкес Луис 1 0.1
Струйкенс Марио 1 0.1
Сарделла Киллиан 0 0
Азар Торган 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схоофс Роб 2 0.2
Лаубербах Лион 2 0.2
Хайреманс Джеффри 1 0.1
Флюке Патрик 1 0.1
Мрабти Керим 1 0.1
Rafik Belghali 1 0.1
Бейтс Дэвид 1 0.1
Сторм Никола 0 0
Маледе Йонас 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебаст Зено 1 1
Вертонген Ян 2 0
Патрис Луи 2 0
Леони Тео 2 0
Васкес Луис 2 0
Дрейер Андерс 0 1
Дилейни Томас 1 0
Ритс Матс 1 0
Азар Торган 1 0
Диавара Амаду 1 0
Флипс Алексис 1 0
Сарделла Киллиан 1 0
Арнстад Кристиан 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Струйкенс Марио 1 0
Brian Riemer 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Фулон Дам 2 0
Хайреманс Джеффри 1 0
Схоофс Роб 1 0
Уолш Сэнди 1 0
Бейтс Дэвид 1 0
Нгой Жульен 1 0
Конате Мори 1 0
Лаубербах Лион 1 0
Маледе Йонас 1 0
Rafik Belghali 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Мехелен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
1
Андерлехт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Мехелен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
5
Андерлехт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Мехелен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
3
43%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
4
57%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
3
25%
5
50%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
3
33%
61-75
3
30%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эйпен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Брюгге 1:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Генк - Андерлехт 1:1
Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Андерлехт - Локомотив Загреб 3:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 Уденаарде - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Мехелен 2:3 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Генк - Андерлехт 5:2 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1
Мехелен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мехелен - Антверпен 0:0 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:0
Вестерло - Мехелен 2:3 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 Мехелен - Гент 0:1 Брюгге - Мехелен 1:1 Антверпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Маккаби Нетания 3:2 Васланд-Беверен - Мехелен 0:3 Рюпель Бом - Мехелен 0:3 Темпо Оверийсе - Мехелен 0:5 Мехелен - Антверпен 0:2 Андерлехт - Мехелен 2:3 Мехелен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Мехелен - Брюгге 0:3 Мехелен - Ломмель 0:4

Результаты матчей

Андерлехт
Мехелен

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
Мехелен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
1
3
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
4
5
1.5
2
7
1
8
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 2:0 10 6 3 1 15 - 9 21
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 1 2 18 - 12 19
3.
Гент
 9 5 4 0 15 - 9 19
4.
Брюгге
 9 4 4 1 22 - 9 16
5.
Серкль Брюгге
 10 5 0 5 12 - 11 15
6.
Антверпен
 9 3 5 1 13 - 4 14
7.
Генк
 9 3 5 1 15 - 9 14
8.
Сент-Трейден
 9 3 4 2 11 - 10 13
9.
РВДМ 47
 10 3 3 4 11 - 20 12
10.
Мехелен
 0:2 10 3 2 5 10 - 11 11
11.
Эйпен
 9 3 1 5 12 - 18 10
12.
Стандард
 9 2 4 3 8 - 8 10
13.
Спортинг Шарлеруа
 10 2 4 4 10 - 15 10
14.
АХ Лёвен
 10 2 3 5 14 - 19 9
15.
Вестерло
 10 1 3 6 11 - 19 6
16.
Кортрейк
 10 1 2 7 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 2:0 5 4 1 0 8 - 3 13
2.
Гент
 4 3 1 0 9 - 6 10
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 5 3 1 1 12 - 6 10
4.
Серкль Брюгге
 5 3 0 2 7 - 6 9
5.
Брюгге
 5 2 3 0 14 - 6 9
6.
Спортинг Шарлеруа
 5 2 3 0 6 - 4 9
7.
Антверпен
 4 2 2 0 7 - 0 8
8.
Мехелен
 0:2 5 2 1 2 6 - 3 7
9.
РВДМ 47
 5 2 1 2 6 - 9 7
10.
Сент-Трейден
 4 2 0 2 3 - 3 6
11.
АХ Лёвен
 5 1 2 2 7 - 6 5
12.
Кортрейк
 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Эйпен
 5 1 1 3 7 - 14 4
14.
Генк
 5 0 4 1 7 - 8 4
15.
Вестерло
 5 1 0 4 4 - 10 3
16.
Стандард
 4 0 2 2 1 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 3 0 1 6 - 6 9
3.
Гент
 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Стандард
 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
Андерлехт
 2:0 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
Брюгге
 4 2 1 1 8 - 3 7
7.
Сент-Трейден
 5 1 4 0 8 - 7 7
8.
Эйпен
 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Серкль Брюгге
 5 2 0 3 5 - 5 6
10.
Антверпен
 5 1 3 1 6 - 4 6
11.
РВДМ 47
 5 1 2 2 5 - 11 5
12.
Мехелен
 0:2 5 1 1 3 4 - 8 4
13.
АХ Лёвен
 5 1 1 3 7 - 13 4
14.
Вестерло
 5 0 3 2 7 - 9 3
15.
Спортинг Шарлеруа
 5 0 1 4 4 - 11 1
16.
Кортрейк
 5 0 0 5 2 - 14 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 8
Сент-Трейден Койта Абубакари 7
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 6 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Антверпен Янссен Винсент 5
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Генк Баа Кристофер 2 2
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 3
Стандард Nathan Ngoy 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Схоофс Роб получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Азар Торган сделал результативную передачу.
  • 14'
    Г О О О О Л - Струйкенс Марио бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Андерлехт
Ничья
Мехелен
1.72
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6.50
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4.70
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Где смотреть матч Андерлехт 2:0 Мехелен онлайн

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Андерлехт
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