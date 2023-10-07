Тур: 10. Стадион: Лото-парк.
0'
1:0
14' ГолСтруйкенс Марио
27' Желтая карточкаСхоофс Роб
58' Желтая карточкаЛеони Тео
2:0
60' ГолДольберг Каспер
69' Желтая карточкаСарделла Киллиан
2:1
73' ГолСторм Никола
77' Желтая карточкаБейтс Дэвид
83' Желтая карточкаМрабти Керим
3:1
90' ГолАмузу Френсис
90'+7
Ход матча
14'
1:0
27'
58'
60'
69'
73'
2:1
77'
83'
90'
3:1
Прогноз на матч от Liveresult
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
23
Ритс
Матс
17
Леони
Тео
11
Азар
Торган
22
Коббо
Элиас
23
Фулон
Дам
77
Флюке
Патрик
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
16
Схоофс
Роб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Азар ТорганНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
-
23 Фулон ДамЗащитник
-
77 Флюке ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
-
16 Схоофс РобНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стивен Дефур
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Андерлехт
Мехелен
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
20 матчей
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.8
2
Среднее время на гол
50
45
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.7
1.4
Среднее время на гол
52
64
Всего голов
35
34
Голов в среднем за матч
1.75
1.7
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
51
52
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дольберг Каспер
|5 (1)
|0.5
|Амузу Френсис
|3
|0.3
|Дрейер Андерс
|2
|0.2
|Леони Тео
|1
|0.1
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.1
|Васкес Луис
|1
|0.1
|Вертонген Ян
|1
|0.1
|Струйкенс Марио
|1
|0.1
|Сарделла Киллиан
|0
|0
|Азар Торган
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схоофс Роб
|2
|0.2
|Лаубербах Лион
|2
|0.2
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.1
|Сторм Никола
|1
|0.1
|Флюке Патрик
|1
|0.1
|Мрабти Керим
|1
|0.1
|Rafik Belghali
|1
|0.1
|Бейтс Дэвид
|1
|0.1
|Маледе Йонас
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леони Тео
|3
|0
|Дебаст Зено
|1
|1
|Вертонген Ян
|2
|0
|Сарделла Киллиан
|2
|0
|Патрис Луи
|2
|0
|Васкес Луис
|2
|0
|Дрейер Андерс
|0
|1
|Дилейни Томас
|1
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Струйкенс Марио
|1
|0
|Brian Riemer
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Бейтс Дэвид
|2
|0
|Фулон Дам
|2
|0
|Хайреманс Джеффри
|1
|0
|Схоофс Роб
|1
|0
|Уолш Сэнди
|1
|0
|Мрабти Керим
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Конате Мори
|1
|0
|Лаубербах Лион
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Мехелен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
1
2
Андерлехт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Мехелен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
5
Андерлехт
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Мехелен
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
50%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Пропущено
4
10
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
75%
3
30%
61-75
1
25%
2
20%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
4
57%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
15
11
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
4
27%
5
45%
76-90
Пропущено
11
12
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
4
36%
3
25%
61-75
3
27%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эйпен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Брюгге 1:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Генк - Андерлехт 1:1
Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Андерлехт - Локомотив Загреб 3:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 Уденаарде - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Мехелен 2:3 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Генк - Андерлехт 5:2 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1
Мехелен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мехелен - Антверпен 0:0 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:0
Вестерло - Мехелен 2:3 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 Мехелен - Гент 0:1 Брюгге - Мехелен 1:1 Антверпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Маккаби Нетания 3:2 Васланд-Беверен - Мехелен 0:3 Рюпель Бом - Мехелен 0:3 Темпо Оверийсе - Мехелен 0:5 Мехелен - Антверпен 0:2 Андерлехт - Мехелен 2:3 Мехелен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Мехелен - Брюгге 0:3 Мехелен - Ломмель 0:4
Результаты матчей
Андерлехт
Мехелен
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
Мехелен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
55
28
28
28
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|8
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|7
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|6 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|5
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Генк
|Баа Кристофер
|2 2
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 3
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 3