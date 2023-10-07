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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Андрей Флорин
Ботошани
0:1
Второй тайм: 80'
ФКСБ
0'
4' Желтая карточка
Цигэнашу Александр
0:1
23' Гол
Ликсандру Михай
30' Желтая карточка
Олару Дариус
40' Желтая карточка
Шерони Алин
45' Желтая карточка
Дикан Виктор
64' Желтая карточка
Пий Джуниор
69' Желтая карточка
Дава Джойским
72' Желтая карточка
Алекса Дан
68
Дукан
Рэзван
20
Бензар
Ромарио
40
Пий
Джуниор
32
Шерони
Алин
30
Цигэнашу
Александр
12
Adams
Friday
6
Дикан
Виктор
33
Eugen
Gabriel
David
93
Виргиль
Пинсон
10
Kablan
N'Goma
8
Флореску
Эдуард
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
30
Siyabonga
Ngezana
5
Дава
Джойским
16
Ликсандру
Михай
24
Ганя
Кристиан
88
Джокович
Дамьян
27
Олару
Дариус
25
Балута
Александр
9
Компаньо
Андреа
7
Коман
Флоринел
Ботошани
ФКСБ

История личных встреч

Ботошани
ФКСБ

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед

26 матчей

3.8%
19.2%
77%
1 победа 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

11.5%
30.8%
57.7%
3 победы 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

11.5%
30.8%
57.7%
3 победы 8 ничьих 15 побед

История матчей

С
1:0
К
0:2
С
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:3
Л1ГА
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
Л1ГА
1:1
Л1ГА
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
Л1
0:3
Л1
2:0
ПЛ
0:0
КЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
5:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.5
0.92

Среднее время на гол

180
98

Всего голов

26
29

Голов в среднем за матч

2.17
2.07

Среднее время на гол

41
43

Всего голов

33
40

Голов в среднем за матч

1.27
1.54

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

70
58

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флореску Эдуард 4 (1) 0.33
Виргиль Пинсон 1 0.08
Шерони Алин 1 0.08
Иличич Мирослав 1 0.08
Дроле Жан-Армель 1 0.08
Роман Михай V 1 0.08
Eugen Gabriel David 1 0.08
Пий Джуниор 0 0
Дикан Виктор 0 0
Adams Friday 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 6 (1) 0.5
Коман Флоринел 4 (1) 0.33
Компаньо Андреа 4 (2) 0.33
Попеску Октавиан 2 0.17
Шут Адриан 2 0.17
Попеску Овидиу 1 0.08
Микулеску Давид 1 0.08
Радунович Ристо 1 0.08
Эджума Малком 1 0.08
Дава Джойским 1 0.08
Ликсандру Михай 1 0.08
Джокович Дамьян 1 (1) 0.08
Кордя Андрей 0 0
Крецу Валентин 0 0
Балута Александр 0 0
Siyabonga Ngezana 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пий Джуниор 4 0
Eugen Gabriel David 4 0
Дикан Виктор 4 0
Мутомбо Габриэль 3 0
Олинга Фабрис 1 1
Дроле Жан-Армель 1 1
Камара Секу 2 0
Шерони Алин 2 0
Флореску Эдуард 2 0
Виргиль Пинсон 2 0
Andrei Dragu 2 0
Алекса Дан 1 0
Цигэнашу Александр 1 0
Патаке Андрей 1 0
Касап Карло 1 0
Дукан Рэзван 1 0
Забу Сирил 1 0
Kablan N'Goma 1 0
Iulian Carausu 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Флоринел 3 1
Радунович Ристо 4 0
Дава Джойским 2 1
Пантя Александру 2 1
Попеску Октавиан 3 0
Компаньо Андреа 3 0
Балута Александр 2 0
Попеску Овидиу 2 0
Олару Дариус 2 0
Эджума Малком 2 0
Кирикеш Влад 1 0
Крецу Валентин 1 0
Siyabonga Ngezana 1 0
Тарновану Стефан 1 0
Кордя Андрей 1 0
Шут Адриан 1 0

Результаты матчей

Ботошани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
ФКСБ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
3
Ботошани
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ФКСБ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

3
10
Ботошани
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
ФКСБ
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

8
13

Голы по времени матча

Забито

5
14
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
4
29%
1-15
2
40%
1
7%
16-30
1
20%
2
14%
31-45
2
40%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
17%
4
40%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

14
4
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
25%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
3
75%
76-90

Забито

11
24
4 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 10
3 Не забивали 0
0
0%
6
25%
1-15
2
18%
3
13%
16-30
2
18%
6
25%
31-45
5
45%
4
17%
46-60
1
9%
4
17%
61-75
1
9%
1
4%
76-90

Пропущено

20
11
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 7
3
15%
1
9%
1-15
2
10%
2
18%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
3
15%
3
27%
46-60
3
15%
2
18%
61-75
5
25%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1
Ботошани - Германнштадт 2:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ботошани - Закакиу 3:0 Легия - Ботошани 5:0 ЦСКА София - Ботошани 1:0 Ботошани - Миовени 5:1 Волунтари - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0
ФКСБ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2 Сепси - ФКСБ 2:5 Германнштадт - ФКСБ 2:2
Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Норшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Норшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 ЦСКА-1948 - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 ФКСБ - ПАОК 1:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Фарул Констанца - ФКСБ 3:2

Результаты матчей

Ботошани
ФКСБ

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ботошани
ФКСБ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
3
8
1.5
8
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 1:0 12 9 2 1 25 - 11 29
2.
ЧФР Клуж
 11 8 1 2 24 - 11 25
3.
Рапид Бухарест
 12 6 4 2 25 - 14 22
4.
Университатя Крайова
 12 6 4 2 19 - 10 22
5.
Германнштадт
 12 3 7 2 17 - 14 16
6.
Петролул Плоешти
 12 3 7 2 14 - 13 16
7.
Фарул Констанца
 10 5 0 5 15 - 16 15
8.
Оцелул Галац
 11 2 8 1 10 - 9 14
9.
У Крайова 1948
 12 4 1 7 20 - 23 13
10.
Сепси
 10 3 3 4 11 - 14 12
11.
Университатя Клуж
 11 2 6 3 16 - 20 12
12.
Волунтари
 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Политехника Яссы
 11 3 2 6 13 - 18 11
14.
УТА Арад
 11 2 4 5 8 - 14 10
15.
Динамо Бухарест
 11 2 2 7 7 - 19 8
16.
Ботошани
 0:1 12 0 6 6 11 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Рапид Бухарест
 7 4 2 1 15 - 8 14
3.
Университатя Крайова
 5 4 1 0 11 - 2 13
4.
ФКСБ
 1:0 5 4 1 0 10 - 4 13
5.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 10 - 10 10
6.
Фарул Констанца
 5 3 0 2 9 - 6 9
7.
Германнштадт
 6 2 3 1 10 - 8 9
8.
Сепси
 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
УТА Арад
 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
Волунтари
 6 2 1 3 8 - 11 7
11.
Оцелул Галац
 6 1 4 1 5 - 6 7
12.
У Крайова 1948
 7 2 1 4 15 - 16 7
13.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 2 - 9 4
14.
Ботошани
 0:1 6 0 4 2 5 - 7 4
15.
Политехника Яссы
 4 0 2 2 3 - 8 2
16.
Университатя Клуж
 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 1:0 7 5 1 1 15 - 7 16
2.
Университатя Клуж
 6 2 4 0 11 - 9 10
3.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 12 - 9 9
4.
Политехника Яссы
 7 3 0 4 10 - 10 9
5.
Университатя Крайова
 7 2 3 2 8 - 8 9
6.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 10 - 6 8
7.
Оцелул Галац
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
Германнштадт
 6 1 4 1 7 - 6 7
9.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 5 - 7 6
10.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 6 - 10 6
11.
Петролул Плоешти
 5 1 3 1 4 - 3 6
12.
Волунтари
 6 1 2 3 7 - 12 5
13.
Сепси
 5 1 1 3 5 - 7 4
14.
Динамо Бухарест
 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
УТА Арад
 6 0 3 3 4 - 9 3
16.
Ботошани
 0:1 6 0 2 4 6 - 14 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 7 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 6 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
Университатя Крайова Иван Андрей 1 3
ФКСБ Коман Флоринел 1 3
УТА Арад Купер Годберг 1 3
ФКСБ Радунович Ристо 4
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    • 75'
      Флореску Эдуард нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 74'
      Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 74'
      Удар от ворот произведет Ботошани
    • 74'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 73'
      Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 73'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 72'
      Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 72'
      Рефери не любит споров - именно за это Алекса Дан сейчас получил желтую
    • 71'
      Дава Джойским ошибается в защите.
    • 71'
      Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Ботошани
    Ничья
    ФКСБ
    4.50
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    6.10
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    1.64
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    Где смотреть матч Ботошани 0:1 ФКСБ онлайн

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    ФКСБ
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