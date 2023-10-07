Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Ганя Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Дикан Виктор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Дикан Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Ганя Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Матч возобновится спорным мячом

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Хорошую попытку сделал Коман Флоринел . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Олару Дариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Gabriel Eugen David пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем

42' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Шерони Алин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

40' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет ФКСБ

38' Флореску Эдуард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Adams Friday пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем

35' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет ФКСБ

34' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Дава Джойским нанес удар головой, но Razvan Ducan спокойно отбил мяч.

33' Джокович Дамьян из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Олару Дариус получает желтую карточку за неспортивное поведение

29' Удар от ворот произведет Ботошани

29' Ликсандру Михай нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

29' Коман Флоринел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Матч возобновлен

26' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол ФКСБ будет все-таки засчитан.

24' Gabriel Eugen David на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ФКСБ

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Коман Флоринел пробует нанести удар издали, но Razvan Ducan держит все под контролем

20' Удар от ворот произведет Ботошани

20' Балута Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Коман Флоринел пробует нанести удар издали, но Razvan Ducan держит все под контролем

19' Компаньо Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

17' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

16' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

14' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

12' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

11' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Дава Джойским нанес удар головой, но Razvan Ducan спокойно отбил мяч.

8' Хорошую попытку сделал Коман Флоринел . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Матч возобновится спорным мячом

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Судья подбегает и показывает Цигэнашу Александр из команды Ботошани отложенную желтую карточку за фол.

3' Шерони Алин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Балута Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Виргиль Пинсон из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Флореску Эдуард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' ФКСБ начинает с центра поля