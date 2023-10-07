Тур: 12. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Андрей Флорин
0'
4' Желтая карточкаЦигэнашу Александр
0:1
23' ГолЛиксандру Михай
30' Желтая карточкаОлару Дариус
40' Желтая карточкаШерони Алин
45' Желтая карточкаДикан Виктор
64' Желтая карточкаПий Джуниор
69' Желтая карточкаДава Джойским
72' Желтая карточкаАлекса Дан
88' Желтая карточкаПопеску Овидиу
90' Желтая карточкаТарновану Стефан
90'+5
Ход матча
23'
30'
40'
45'
64'
69'
72'
88'
90'
Владение мячом
68
Дукан
Рэзван
40
Пий
Джуниор
32
Шерони
Алин
12
Adams
Friday
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
-
12 Adams FridayПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Защитник
-
98 Касап КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Муаддиб ЖалиНападающий
- Нападающий
-
26 Razvan Cret
-
-
23 Andrei Dragu
-
Главный тренер: Dan Alexa
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
История личных встреч
Ботошани
ФКСБ
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Второй тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед
26 матчей
3.8%
19.2%
77%
1 победа 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
11.5%
30.8%
57.7%
3 победы 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
11.5%
30.8%
57.7%
3 победы 8 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.5
0.92
Среднее время на гол
180
98
Всего голов
26
29
Голов в среднем за матч
2.17
2.07
Среднее время на гол
41
43
Всего голов
33
40
Голов в среднем за матч
1.27
1.54
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
70
58
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|4 (1)
|0.33
|Виргиль Пинсон
|1
|0.08
|Шерони Алин
|1
|0.08
|Иличич Мирослав
|1
|0.08
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.08
|Роман Михай V
|1
|0.08
|Eugen Gabriel David
|1
|0.08
|Пий Джуниор
|0
|0
|Дикан Виктор
|0
|0
|Adams Friday
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|6 (1)
|0.5
|Коман Флоринел
|4 (1)
|0.33
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.33
|Попеску Октавиан
|2
|0.17
|Шут Адриан
|2
|0.17
|Попеску Овидиу
|1
|0.08
|Микулеску Давид
|1
|0.08
|Радунович Ристо
|1
|0.08
|Эджума Малком
|1
|0.08
|Дава Джойским
|1
|0.08
|Ликсандру Михай
|1
|0.08
|Джокович Дамьян
|1 (1)
|0.08
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Балута Александр
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пий Джуниор
|4
|0
|Eugen Gabriel David
|4
|0
|Дикан Виктор
|4
|0
|Мутомбо Габриэль
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Дроле Жан-Армель
|1
|1
|Алекса Дан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Шерони Алин
|2
|0
|Флореску Эдуард
|2
|0
|Виргиль Пинсон
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Цигэнашу Александр
|1
|0
|Патаке Андрей
|1
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Дукан Рэзван
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Kablan N'Goma
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|3
|1
|Радунович Ристо
|4
|0
|Дава Джойским
|2
|1
|Пантя Александру
|2
|1
|Попеску Октавиан
|3
|0
|Попеску Овидиу
|3
|0
|Компаньо Андреа
|3
|0
|Балута Александр
|2
|0
|Олару Дариус
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Крецу Валентин
|1
|0
|Siyabonga Ngezana
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
ФКСБ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
3
Ботошани
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ФКСБ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
3
10
Ботошани
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
ФКСБ
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
8
13
Голы по времени матча
Забито
5
15
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 5
0
0%
4
27%
1-15
2
40%
2
13%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
2
40%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Пропущено
7
7
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
6
10
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
17%
4
40%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
14
4
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
25%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
3
75%
76-90
Забито
11
25
4 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 11
4 Не забивали 0
0
0%
6
24%
1-15
2
18%
4
16%
16-30
2
18%
6
24%
31-45
5
45%
4
16%
46-60
1
9%
4
16%
61-75
1
9%
1
4%
76-90
Пропущено
21
11
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 7
3
14%
1
9%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
3
14%
3
27%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
5
24%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1
Ботошани - Германнштадт 2:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ботошани - Закакиу 3:0 Легия - Ботошани 5:0 ЦСКА София - Ботошани 1:0 Ботошани - Миовени 5:1 Волунтари - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0
ФКСБ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2 Сепси - ФКСБ 2:5 Германнштадт - ФКСБ 2:2
Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Норшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Норшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 ЦСКА-1948 - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 ФКСБ - ПАОК 1:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Фарул Констанца - ФКСБ 3:2
Результаты матчей
Ботошани
ФКСБ
Точный счет
0:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ботошани
ФКСБ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
39
84
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|7 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|6 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|1 3
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|1 3
|УТА Арад
|Купер Годберг
|1 3
|ФКСБ
|Радунович Ристо
|4