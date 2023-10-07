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  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Серкль Брюгге
3:2
Конец матча
АХ Лёвен
0'
1:0
3' Гол
Денкей Кевин
1:1
4' Гол
Шломо Раз
34' Желтая карточка
Влитинк Тибо
2:1
36' Гол
Денкей Кевин
2:2
44' Гол
Ezechiel Banzuzi
55' Желтая карточка
Шрейверс Сьебе
56' Желтая карточка
Ван дер Брюгген Ханнес
78' Желтая карточка
Мисао Кенто
87' Желтая карточка
Денкей Кевин
3:2
87' Гол
Денкей Кевин
90'+12
1
Варлесон
5
Попович
Борис
66
Christiaan
Ravych
3
Уткус
Эдгарас
41
Сике
Уго
34
Сомерс
Тибо
22
Лопес
Леонардо
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
10
Гбоо
Янн
11
Минда
Алан
9
Денкей
Кевин
16
Прево
Максенс
23
Joel
Schingtienne
28
Плетинкс
Эвауд
3
Шломо
Раз
77
Влитинк
Тибо
20
Мендиль
Хамза
8
Шрейверс
Сьебе
17
Мисао
Кенто
88
Мазиз
Юссеф
7
Торстейнссон
Йон
43
Nachon
Nsingi
Серкль Брюгге
3-4-2-1
АХ Лёвен
3-4-2-1

История личных встреч

Серкль Брюгге
АХ Лёвен

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

24 матча

25%
25%
50%
6 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
4 победы 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
2:1
ПДА
3:2
ПДА
1:1
ПДА
3:0
К
2:3
ПДА
2:1
ПДБ
2:2
ПДБ
1:0
ПДБ
0:3
ПДБ
7:1
ПДБП
0:0
ПДБП
1:0
ПДБВЭ
1:0
ПДБВЭ
1:0
ПДБПЭ
2:0
ВД
2:4
ТМК
0:3
ЛЖ
3:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:2
ЛЖ
3:2
ПЛ
6:4

Голы

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.08

Среднее время на гол

60
83

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

2.42
1.5

Среднее время на гол

37
60

Всего голов

47
31

Голов в среднем за матч

1.96
1.29

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

45
69

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 8 (1) 0.8
Сомерс Тибо 2 0.2
Минда Алан 1 0.1
Лопес Леонардо 1 0.1
Сике Уго 0 0
Christiaan Ravych 0 0
Гбоо Янн 0 0
Лемарешаль Феликс 0 0
Nils De Wilde 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торстейнссон Йон 2 0.2
Мазиз Юссеф 2 0.2
Richie Sagrado 2 0.2
Мендиль Хамза 1 0.1
Nathaniel Opoku 1 (1) 0.1
Рикка Федерико 1 0.1
Браут-Брюнес Джонатан 1 0.1
Шломо Раз 1 0.1
Ezechiel Banzuzi 1 0.1
Joel Schingtienne 1 0.1
Шрейверс Сьебе 1 (1) 0.1
Мигель Флориан 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Кийине Софиан 0 0
Nachon Nsingi 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 3 0
Мьянге Сенна 1 1
Лопес Леонардо 2 0
Фрэнсис Абу 2 0
Попович Борис 2 0
Варела Джордан 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Деман Оливье 1 0
Денкей Кевин 1 0
Christiaan Ravych 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 5 1
Влитинк Тибо 3 0
Шрейверс Сьебе 2 0
Мазиз Юссеф 2 0
Кийине Софиан 2 0
Торстейнссон Йон 2 0
Плетинкс Эвауд 2 0
Ezechiel Banzuzi 2 0
Nachon Nsingi 2 0
Richie Sagrado 2 0
Дом Джорен 1 0
Мисао Кенто 1 0
Мертенс Матье 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
АХ Лёвен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
5
Серкль Брюгге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
АХ Лёвен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

3
5
Серкль Брюгге
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
АХ Лёвен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
2
25%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Пропущено

5
13
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
40%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
20%
3
23%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
50%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

14
14
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
3
21%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
29%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
5
36%
1
7%
61-75
2
14%
3
21%
76-90

Пропущено

9
19
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
2
22%
2
11%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
1
11%
6
32%
31-45
3
33%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
22%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1
Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:3
АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АХ Лёвен - Стандард 1:2 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0
Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1 Лестер - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 5:1 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен - Тинен 4:0 АХ Лёвен - Расинг Мехелен 3:0 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 9:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Остенде - АХ Лёвен 0:4 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Генк - АХ Лёвен 2:1

Результаты матчей

Серкль Брюгге
АХ Лёвен

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:2
3 раза 30%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
АХ Лёвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 1 2 18 - 12 19
2.
Гент
 9 5 4 0 15 - 9 19
3.
Андерлехт
 9 5 3 1 13 - 9 18
4.
Брюгге
 9 4 4 1 22 - 9 16
5.
Серкль Брюгге
 10 5 0 5 12 - 11 15
6.
Антверпен
 9 3 5 1 13 - 4 14
7.
Генк
 9 3 5 1 15 - 9 14
8.
Сент-Трейден
 9 3 4 2 11 - 10 13
9.
РВДМ 47
 10 3 3 4 11 - 20 12
10.
Мехелен
 9 3 2 4 10 - 9 11
11.
Эйпен
 9 3 1 5 12 - 18 10
12.
Стандард
 9 2 4 3 8 - 8 10
13.
Спортинг Шарлеруа
 10 2 4 4 10 - 15 10
14.
АХ Лёвен
 10 2 3 5 14 - 19 9
15.
Кортрейк
 0:0 10 1 3 6 8 - 21 6
16.
Вестерло
 0:0 10 0 4 6 10 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Гент
 4 3 1 0 9 - 6 10
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 5 3 1 1 12 - 6 10
4.
Серкль Брюгге
 5 3 0 2 7 - 6 9
5.
Брюгге
 5 2 3 0 14 - 6 9
6.
Спортинг Шарлеруа
 5 2 3 0 6 - 4 9
7.
Антверпен
 4 2 2 0 7 - 0 8
8.
Мехелен
 5 2 1 2 6 - 3 7
9.
РВДМ 47
 5 2 1 2 6 - 9 7
10.
Сент-Трейден
 4 2 0 2 3 - 3 6
11.
АХ Лёвен
 5 1 2 2 7 - 6 5
12.
Кортрейк
 0:0 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Эйпен
 5 1 1 3 7 - 14 4
14.
Генк
 5 0 4 1 7 - 8 4
15.
Стандард
 4 0 2 2 1 - 3 2
16.
Вестерло
 0:0 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 3 0 1 6 - 6 9
3.
Гент
 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Стандард
 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
Андерлехт
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
Брюгге
 4 2 1 1 8 - 3 7
7.
Сент-Трейден
 5 1 4 0 8 - 7 7
8.
Эйпен
 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Серкль Брюгге
 5 2 0 3 5 - 5 6
10.
Антверпен
 5 1 3 1 6 - 4 6
11.
РВДМ 47
 5 1 2 2 5 - 11 5
12.
Мехелен
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
АХ Лёвен
 5 1 1 3 7 - 13 4
14.
Вестерло
 0:0 5 0 3 2 7 - 9 3
15.
Спортинг Шарлеруа
 5 0 1 4 4 - 11 1
16.
Кортрейк
 0:0 5 0 1 4 2 - 13 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 8
Сент-Трейден Койта Абубакари 7
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 6 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Антверпен Янссен Винсент 5
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Генк Баа Кристофер 2 2
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 3
Стандард Nathan Ngoy 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Г О О О О Л - Ezechiel Banzuzi бьет в цель!
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