Тур: 10. Стадион: Ян Брейдель.
3:2
Конец матча
0'
1:0
3' ГолДенкей Кевин
1:1
4' ГолШломо Раз
34' Желтая карточкаВлитинк Тибо
2:1
36' ГолДенкей Кевин
2:2
44' ГолEzechiel Banzuzi
55' Желтая карточкаШрейверс Сьебе
56' Желтая карточкаВан дер Брюгген Ханнес
78' Желтая карточкаМисао Кенто
87' Желтая карточкаДенкей Кевин
3:2
87' ГолДенкей Кевин
90'+12
Ход матча
3'
4'
1:1
34'
36'
2:1
44'
2:2
55'
78'
87'
87'
3:2
1
Варлесон
41
Сике
Уго
34
Сомерс
Тибо
10
Гбоо
Янн
11
Минда
Алан
77
Влитинк
Тибо
17
Мисао
Кенто
88
Мазиз
Юссеф
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Сике УгоЗащитник
-
34 Сомерс ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гбоо ЯннПолузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Влитинк ТибоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мисао КентоПолузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Н'Дри КонанНападающий
-
-
Главный тренер: Марк Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Серкль Брюгге
АХ Лёвен
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
24 матча
25%
25%
50%
6 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
4 победы 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.08
Среднее время на гол
60
83
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
2.42
1.5
Среднее время на гол
37
60
Всего голов
47
31
Голов в среднем за матч
1.96
1.29
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
45
69
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|8 (1)
|0.8
|Сомерс Тибо
|2
|0.2
|Минда Алан
|1
|0.1
|Лопес Леонардо
|1
|0.1
|Сике Уго
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торстейнссон Йон
|2
|0.2
|Мазиз Юссеф
|2
|0.2
|Richie Sagrado
|2
|0.2
|Мендиль Хамза
|1
|0.1
|Nathaniel Opoku
|1 (1)
|0.1
|Рикка Федерико
|1
|0.1
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0.1
|Шломо Раз
|1
|0.1
|Ezechiel Banzuzi
|1
|0.1
|Joel Schingtienne
|1
|0.1
|Шрейверс Сьебе
|1 (1)
|0.1
|Мигель Флориан
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
|Nachon Nsingi
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|3
|0
|Мьянге Сенна
|1
|1
|Лопес Леонардо
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Попович Борис
|2
|0
|Варела Джордан
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
|Christiaan Ravych
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|5
|1
|Влитинк Тибо
|3
|0
|Шрейверс Сьебе
|2
|0
|Мазиз Юссеф
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Торстейнссон Йон
|2
|0
|Плетинкс Эвауд
|2
|0
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0
|Nachon Nsingi
|2
|0
|Richie Sagrado
|2
|0
|Дом Джорен
|1
|0
|Мисао Кенто
|1
|0
|Мертенс Матье
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
АХ Лёвен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
5
Серкль Брюгге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
АХ Лёвен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
3
5
Серкль Брюгге
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
АХ Лёвен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
2
25%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Пропущено
5
13
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
40%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
20%
3
23%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
50%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
14
14
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
3
21%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
29%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
5
36%
1
7%
61-75
2
14%
3
21%
76-90
Пропущено
9
19
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
2
22%
2
11%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
1
11%
6
32%
31-45
3
33%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
22%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1
Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:3
АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АХ Лёвен - Стандард 1:2 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0
Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1 Лестер - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 5:1 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен - Тинен 4:0 АХ Лёвен - Расинг Мехелен 3:0 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 9:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Остенде - АХ Лёвен 0:4 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Генк - АХ Лёвен 2:1
Результаты матчей
Серкль Брюгге
АХ Лёвен
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:2
3 раза 30%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
АХ Лёвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
46
37
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|18 - 12
|19
|2.
|9
|5
|4
|0
|15 - 9
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|13 - 9
|18
|4.
|9
|4
|4
|1
|22 - 9
|16
|5.
|10
|5
|0
|5
|12 - 11
|15
|6.
|9
|3
|5
|1
|13 - 4
|14
|7.
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|9.
|10
|3
|3
|4
|11 - 20
|12
|10.
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|11.
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|12.
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|14 - 19
|9
|15.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|8 - 21
|6
|16.
|0:0
|10
|0
|4
|6
|10 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|5
|2
|3
|0
|14 - 6
|9
|6.
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|7.
|4
|2
|2
|0
|7 - 0
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 3
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|10.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|12.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|14.
|5
|0
|4
|1
|7 - 8
|4
|15.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|16.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|3.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|14.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|16.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|8
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|7
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|6 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|5
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Генк
|Баа Кристофер
|2 2
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 3
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 3