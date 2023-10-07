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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Adrian Cojocaru
Волунтари
0:0
Первый тайм: 45'
Университатя Крайова
0'
22' Желтая карточка
Банку Никусор

Ход матча

22'
 
Банку Никусор

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Волунтари
Ничья
Университатя Крайова
5.10
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2.06
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Все Коэффициенты
88
Фернандес
Хесус
2
Cristian
Paz
II
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
27
Раду
Бобок
24
Рикардинью
XI
72
Roberto
Voican
23
Кырнац
Николае
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
9
Думитер
Андрей
21
Попеску
Лаурентиу
23
Кэпэцынэ
Михай
6
Скречу
Владимир
34
Раул
Силва
11
Банку
Никусор
4
Крецу
Александру
27
Куртич
Ясмин
14
Хури
Льес
37
Дансиу
Мариан
19
Кольич
Элвир
28
Митрицэ
Александру
Волунтари
Университатя Крайова

История личных встреч

Волунтари
Университатя Крайова

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

27 матчей

22.2%
18.5%
59.3%
6 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

11.1%
51.9%
37%
3 победы 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

18.5%
40.7%
40.8%
5 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:0
К
1:0
С
1:1
Л1ГА
1:0
Л1ГА
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:5
Л1
0:1
Л1
1:1
К
0:0
К
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
Л1ГБ
0:2
Л1ГБ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

0.92
0.77

Среднее время на гол

98
117

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.67
1.36

Среднее время на гол

54
66

Всего голов

36
29

Голов в среднем за матч

1.33
1.07

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

67
83

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 3 0.25
Мерлой Джордже 3 0.25
Думитер Андрей 2 0.17
Сигурьонссон Рунар 2 0.17
Раду Бобок 1 0.08
Матрикарди Патрисио 1 0.08
Doru Cristian Andrei 1 0.08
Andreas Nita 1 0.08
Армаш Игорь 0 0
Рикардинью XI 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркович Йован 4 0.33
Иван Андрей 3 (2) 0.25
Крецу Александру 3 0.25
Митрицэ Александру 2 0.17
Рогульич Анте 2 0.17
Банку Никусор 1 0.08
Хури Льес 1 0.08
Скречу Владимир 1 0.08
Баярам Штефан 1 0.08
Дансиу Мариан 1 0.08
Влэдою Штефан 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 4 1
Рэдуц Михай 4 0
Сигурьонссон Рунар 4 0
Раца Вадим 2 0
Рикардинью XI 2 0
Cristian Paz II 2 0
Думитер Андрей 2 0
Вылчану Октавиан 2 0
Армаш Игорь 0 1
Алийи Насер 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Angelo Cocian 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иван Андрей 3 1
Банку Никусор 4 0
Маркович Йован 3 0
Лаурентин Рехекампф 2 0
Матею Александру 2 0
Крецу Александру 2 0
Митрицэ Александру 2 0
Кэпэцынэ Михай 2 0
Влэдою Штефан 2 0
Борца Флорин 2 0
Дансиу Мариан 2 0
Juraj Badelj 0 1
Куртич Ясмин 1 0
Зайков Джоко 1 0
Хури Льес 1 0
Кольич Элвир 1 0
Скречу Владимир 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Баярам Штефан 1 0

Результаты матчей

Волунтари
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Университатя Крайова
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
2
Волунтари
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Университатя Крайова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

4
11
Волунтари
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Университатя Крайова
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

8
13

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
13%
1
13%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
4
50%
76-90

Пропущено

11
8
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
9%
1
13%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
4
36%
4
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
14%
3
27%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
71%
3
27%
76-90

Пропущено

12
2
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
2
100%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

15
19
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
2
13%
4
21%
1-15
4
27%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
7
47%
7
37%
76-90

Пропущено

23
10
13 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
13%
1
10%
1-15
5
22%
2
20%
16-30
5
22%
6
60%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
4
17%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Германнштадт - Волунтари 3:1
Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Рух Хожув - Волунтари 0:0 ГКС Катовице - Волунтари 0:1 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Киндия Тырговиште - Волунтари 2:2 Волунтари - Ботошани 2:0 Волунтари - Миовени 1:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Сепси 2:1
ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Университатя Крайова - Дрита 2:0 Ботев Пловдив - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1

Результаты матчей

Волунтари
Университатя Крайова

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
5 раз 45%
0
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Волунтари
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
5
6
1.5
5
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 11 8 2 1 24 - 11 26
2.
ЧФР Клуж
 11 8 1 2 24 - 11 25
3.
Рапид Бухарест
 12 6 4 2 25 - 14 22
4.
Университатя Крайова
 0:0 12 6 4 2 19 - 10 22
5.
Германнштадт
 12 3 7 2 17 - 14 16
6.
Петролул Плоешти
 12 3 7 2 14 - 13 16
7.
Фарул Констанца
 10 5 0 5 15 - 16 15
8.
Оцелул Галац
 11 2 8 1 10 - 9 14
9.
У Крайова 1948
 12 4 1 7 20 - 23 13
10.
Сепси
 10 3 3 4 11 - 14 12
11.
Университатя Клуж
 11 2 6 3 16 - 20 12
12.
Волунтари
 0:0 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Политехника Яссы
 11 3 2 6 13 - 18 11
14.
УТА Арад
 11 2 4 5 8 - 14 10
15.
Динамо Бухарест
 11 2 2 7 7 - 19 8
16.
Ботошани
 11 0 6 5 11 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Рапид Бухарест
 7 4 2 1 15 - 8 14
3.
Университатя Крайова
 0:0 5 4 1 0 11 - 2 13
4.
ФКСБ
 5 4 1 0 10 - 4 13
5.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 10 - 10 10
6.
Фарул Констанца
 5 3 0 2 9 - 6 9
7.
Германнштадт
 6 2 3 1 10 - 8 9
8.
Сепси
 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
УТА Арад
 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
Волунтари
 0:0 6 2 1 3 8 - 11 7
11.
Оцелул Галац
 6 1 4 1 5 - 6 7
12.
У Крайова 1948
 7 2 1 4 15 - 16 7
13.
Ботошани
 5 0 4 1 5 - 6 4
14.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 2 - 9 4
15.
Политехника Яссы
 4 0 2 2 3 - 8 2
16.
Университатя Клуж
 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 6 4 1 1 14 - 7 13
2.
Университатя Клуж
 6 2 4 0 11 - 9 10
3.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 12 - 9 9
4.
Политехника Яссы
 7 3 0 4 10 - 10 9
5.
Университатя Крайова
 0:0 7 2 3 2 8 - 8 9
6.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 10 - 6 8
7.
Оцелул Галац
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
Германнштадт
 6 1 4 1 7 - 6 7
9.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 5 - 7 6
10.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 6 - 10 6
11.
Петролул Плоешти
 5 1 3 1 4 - 3 6
12.
Волунтари
 0:0 6 1 2 3 7 - 12 5
13.
Сепси
 5 1 1 3 5 - 7 4
14.
Динамо Бухарест
 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
УТА Арад
 6 0 3 3 4 - 9 3
16.
Ботошани
 6 0 2 4 6 - 14 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 7 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 6 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 4
Университатя Крайова Иван Андрей 1 3
ФКСБ Коман Флоринел 1 3
УТА Арад Купер Годберг 1 3
ФКСБ Радунович Ристо 4
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    Лучшие коэффициенты
    Волунтари
    Ничья
    Университатя Крайова
    5.10
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    3.65
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    2.06
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    Волунтари
    Университатя Крайова
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