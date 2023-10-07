Ioan Dumiter нанес удар, но тот был заблокирован.

37' Раул Силва выиграл воздушное противоборство у Ioan Dumiter.

35' Митрицэ Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

34' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Банку Никусор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Хури Льес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Митрицэ Александру пробует нанести удар издали, но Хесус Фернандес держит все под контролем

32' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Матч возобновлен

32' Митрицэ Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Раул Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Рикардинью XI не смог попасть в створ ударом издали

30' Скречу Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Удар от ворот произведет Волунтари

30' Куртич Ясмин не смог попасть в створ ударом издали

28' Раул Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Ioan Dumiter выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Матч возобновлен

23' Ioan Dumiter на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Банку Никусор получил желтую карточку от судьи

22' Рикардинью XI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Кырнац Николае пробует нанести удар издали, но Laurentju Popescu держит все под контролем

20' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

19' Раду Бобок выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Раца Вадим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Матрикарди Патрисио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Ioan Dumiter выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Банку Никусор не смог попасть в створ ударом издали

5' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Раул Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Банку Никусор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Рикардинью XI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Волунтари начинает с центра поля