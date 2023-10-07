Тур: 12. Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu. Главный судья: Adrian Cojocaru
0:0
Первый тайм: 45'
Ход матча
22'
Владение мячом
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
34
Раул
Силва
27
Куртич
Ясмин
14
Хури
Льес
19
Кольич
Элвир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Раду БобокПолузащитник
-
24 РикардиньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимНападающий
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Andreas Nita
-
-
-
-
Главный тренер: Marin Duna
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
15 Juraj Badelj
-
Главный тренер: Dragos Bon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Волунтари
Университатя Крайова
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
27 матчей
22.2%
18.5%
59.3%
6 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
11.1%
51.9%
37%
3 победы 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
18.5%
40.7%
40.8%
5 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
0.92
0.77
Среднее время на гол
98
117
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.67
1.36
Среднее время на гол
54
66
Всего голов
36
29
Голов в среднем за матч
1.33
1.07
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
67
83
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|3
|0.25
|Мерлой Джордже
|3
|0.25
|Думитер Андрей
|2
|0.17
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.17
|Раду Бобок
|1
|0.08
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.08
|Doru Cristian Andrei
|1
|0.08
|Andreas Nita
|1
|0.08
|Армаш Игорь
|0
|0
|Рикардинью XI
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркович Йован
|4
|0.33
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.25
|Крецу Александру
|3
|0.25
|Митрицэ Александру
|2
|0.17
|Рогульич Анте
|2
|0.17
|Банку Никусор
|1
|0.08
|Хури Льес
|1
|0.08
|Скречу Владимир
|1
|0.08
|Баярам Штефан
|1
|0.08
|Дансиу Мариан
|1
|0.08
|Влэдою Штефан
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|4
|1
|Рэдуц Михай
|4
|0
|Сигурьонссон Рунар
|4
|0
|Раца Вадим
|2
|0
|Рикардинью XI
|2
|0
|Cristian Paz II
|2
|0
|Думитер Андрей
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Армаш Игорь
|0
|1
|Алийи Насер
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иван Андрей
|3
|1
|Банку Никусор
|4
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Матею Александру
|2
|0
|Крецу Александру
|2
|0
|Митрицэ Александру
|2
|0
|Кэпэцынэ Михай
|2
|0
|Влэдою Штефан
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Juraj Badelj
|0
|1
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Хури Льес
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Скречу Владимир
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
Результаты матчей
Волунтари
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Университатя Крайова
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
2
Волунтари
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Университатя Крайова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
4
11
Волунтари
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Университатя Крайова
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
8
13
Голы по времени матча
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
13%
1
13%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
4
50%
76-90
Пропущено
11
8
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
9%
1
13%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
4
36%
4
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
14%
3
27%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
71%
3
27%
76-90
Пропущено
12
2
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
2
100%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
15
19
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
2
13%
4
21%
1-15
4
27%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
7
47%
7
37%
76-90
Пропущено
23
10
13 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
13%
1
10%
1-15
5
22%
2
20%
16-30
5
22%
6
60%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
4
17%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Германнштадт - Волунтари 3:1
Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Рух Хожув - Волунтари 0:0 ГКС Катовице - Волунтари 0:1 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Киндия Тырговиште - Волунтари 2:2 Волунтари - Ботошани 2:0 Волунтари - Миовени 1:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Сепси 2:1
ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Университатя Крайова - Дрита 2:0 Ботев Пловдив - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1
Результаты матчей
Волунтари
Университатя Крайова
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
5 раз 45%
0
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Волунтари
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
56
56
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|24 - 11
|26
|2.
|11
|8
|1
|2
|24 - 11
|25
|3.
|12
|6
|4
|2
|25 - 14
|22
|4.
|0:0
|12
|6
|4
|2
|19 - 10
|22
|5.
|12
|3
|7
|2
|17 - 14
|16
|6.
|12
|3
|7
|2
|14 - 13
|16
|7.
|10
|5
|0
|5
|15 - 16
|15
|8.
|11
|2
|8
|1
|10 - 9
|14
|9.
|12
|4
|1
|7
|20 - 23
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|11.
|11
|2
|6
|3
|16 - 20
|12
|12.
|0:0
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|11
|3
|2
|6
|13 - 18
|11
|14.
|11
|2
|4
|5
|8 - 14
|10
|15.
|11
|2
|2
|7
|7 - 19
|8
|16.
|11
|0
|6
|5
|11 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|3.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|4.
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|5.
|7
|2
|4
|1
|10 - 10
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|10.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|11.
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|15 - 16
|7
|13.
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|16.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|2.
|6
|2
|4
|0
|11 - 9
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|12 - 9
|9
|4.
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|5.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|7.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|8.
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|12.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|15.
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|16.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|7 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|6 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 4
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|1 3
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|1 3
|УТА Арад
|Купер Годберг
|1 3
|ФКСБ
|Радунович Ристо
|4