Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

89' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Раду Бобок из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Удар от ворот произведет Волунтари

87' Баярам Штефан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Нчамаа Базилио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Roberto Voican получил желтую карточку от судьи

82' Удар от ворот произведет Волунтари

82' Рогульич Анте не смог попасть в створ ударом издали

82' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

81' Удар от ворот произведет Волунтари

80' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

78' Рикардинью XI получил желтую карточку от судьи

78' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Матч возобновлен

77' Тактическая замена. Ioan Dumiter уходит с поля и его заменяет Флоря Даниэль

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Скречу Владимир совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

75' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

74' Cristian Paz выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Баярам Штефан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Немец Адам пробует нанести удар издали, но Laurentju Popescu держит все под контролем

69' Удар от ворот произведет Волунтари

67' Раца Вадим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

67' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

66' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Хури Льес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Баярам Штефан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Ioan Dumiter оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Немец Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Банку Никусор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Рикардинью XI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

57' Раду Бобок не смог попасть в створ ударом издали

56' Маркович Йован нанес удар головой, но Хесус Фернандес спокойно отбил мяч.

55' Скречу Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Cristian Paz выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Раца Вадим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Удар от ворот произведет Волунтари

52' ОН ПРОМАЗАЛ - Митрицэ Александру пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.

50' Митрицэ Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Шанс! Ioan Dumiter из команды Волунтари пробил головой, но мимо

47' Раду Бобок из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.