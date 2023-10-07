Тур: 12. Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu. Главный судья: Adrian Cojocaru
0:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаБанку Никусор
0:0
52' Не забитый пенальтиМитрицэ Александру
67' Желтая карточкаРаца Вадим
76' Желтая карточкаСкречу Владимир
78' Желтая карточкаРикардинью
82' Желтая карточкаRoberto Voican
90' Желтая карточкаКырнац Николае
90' Желтая карточкаМатрикарди Патрисио
90'+9
Ход матча
22'
52'
67'
76'
78'
82'
90'
Владение мячом
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
34
Раул
Силва
27
Куртич
Ясмин
14
Хури
Льес
19
Кольич
Элвир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Раду БобокПолузащитник
-
24 РикардиньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимНападающий
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Andreas Nita
-
-
-
-
Главный тренер: Marin Duna
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
15 Juraj Badelj
-
Главный тренер: Dragos Bon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Волунтари
Университатя Крайова
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
27 матчей
22.2%
18.5%
59.3%
6 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
11.1%
51.9%
37%
3 победы 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
18.5%
40.7%
40.8%
5 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
0.92
0.77
Среднее время на гол
98
117
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.67
1.36
Среднее время на гол
54
66
Всего голов
36
29
Голов в среднем за матч
1.33
1.07
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
67
83
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|3
|0.25
|Мерлой Джордже
|3
|0.25
|Думитер Андрей
|2
|0.17
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.17
|Раду Бобок
|1
|0.08
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.08
|Doru Cristian Andrei
|1
|0.08
|Andreas Nita
|1
|0.08
|Армаш Игорь
|0
|0
|Рикардинью XI
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркович Йован
|4
|0.33
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.25
|Крецу Александру
|3
|0.25
|Митрицэ Александру
|2
|0.17
|Рогульич Анте
|2
|0.17
|Банку Никусор
|1
|0.08
|Хури Льес
|1
|0.08
|Скречу Владимир
|1
|0.08
|Баярам Штефан
|1
|0.08
|Дансиу Мариан
|1
|0.08
|Влэдою Штефан
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|5
|1
|Рэдуц Михай
|4
|0
|Сигурьонссон Рунар
|4
|0
|Раца Вадим
|3
|0
|Рикардинью XI
|3
|0
|Cristian Paz II
|2
|0
|Думитер Андрей
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Армаш Игорь
|0
|1
|Алийи Насер
|1
|0
|Кырнац Николае
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иван Андрей
|3
|1
|Банку Никусор
|4
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Матею Александру
|2
|0
|Крецу Александру
|2
|0
|Митрицэ Александру
|2
|0
|Кэпэцынэ Михай
|2
|0
|Влэдою Штефан
|2
|0
|Скречу Владимир
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Juraj Badelj
|0
|1
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Хури Льес
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
Результаты матчей
Волунтари
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Университатя Крайова
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
2
Волунтари
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Университатя Крайова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
4
11
Волунтари
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Университатя Крайова
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
8
13
Голы по времени матча
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
13%
1
13%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
4
50%
76-90
Пропущено
11
8
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
9%
1
13%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
4
36%
4
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
14%
3
27%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
71%
3
27%
76-90
Пропущено
12
2
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
2
100%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
15
19
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
2
13%
4
21%
1-15
4
27%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
7
47%
7
37%
76-90
Пропущено
23
10
13 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
13%
1
10%
1-15
5
22%
2
20%
16-30
5
22%
6
60%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
4
17%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Германнштадт - Волунтари 3:1
Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Рух Хожув - Волунтари 0:0 ГКС Катовице - Волунтари 0:1 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Киндия Тырговиште - Волунтари 2:2 Волунтари - Ботошани 2:0 Волунтари - Миовени 1:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Сепси 2:1
ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Университатя Крайова - Дрита 2:0 Ботев Пловдив - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1
Результаты матчей
Волунтари
Университатя Крайова
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Волунтари
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
33
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
24
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
57
57
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|9
|2
|1
|25 - 11
|29
|2.
|11
|8
|1
|2
|24 - 11
|25
|3.
|12
|6
|4
|2
|25 - 14
|22
|4.
|12
|6
|4
|2
|19 - 10
|22
|5.
|12
|3
|7
|2
|17 - 14
|16
|6.
|12
|3
|7
|2
|14 - 13
|16
|7.
|10
|5
|0
|5
|15 - 16
|15
|8.
|11
|2
|8
|1
|10 - 9
|14
|9.
|12
|4
|1
|7
|20 - 23
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|11.
|11
|2
|6
|3
|16 - 20
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|11
|3
|2
|6
|13 - 18
|11
|14.
|11
|2
|4
|5
|8 - 14
|10
|15.
|11
|2
|2
|7
|7 - 19
|8
|16.
|0:1
|12
|0
|6
|6
|11 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|3.
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|4.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|5.
|7
|2
|4
|1
|10 - 10
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|11.
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|15 - 16
|7
|13.
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|14.
|0:1
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|16.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|15 - 7
|16
|2.
|6
|2
|4
|0
|11 - 9
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|12 - 9
|9
|4.
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|5.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|7.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|8.
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|15.
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|16.
|0:1
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|7 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|6 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|1 3
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|1 3
|УТА Арад
|Купер Годберг
|1 3
|ФКСБ
|Радунович Ристо
|4