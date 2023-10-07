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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Попа Каталин
Петролул Плоешти
0:0
Второй тайм: 56'
УТА Арад
0'
21' Желтая карточка
Купер Годберг
27' Желтая карточка
Фабри Андрей

Ход матча

21'
 
Купер Годберг
27'
 
Фабри Андрей
54'
Жефферсон
Seniko Doua
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Петролул Плоешти
Ничья
УТА Арад
2.95
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3.20
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3.80
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Все Коэффициенты
38
Зима
Лукаш
71
Seniko
Doua
4
Папп
Пол
3
Мейхерс
Барт
44
Думитриу
Лучан
20
Ханка
Серджу
82
Диоманде
Исмаэль
8
Жаир
99
Муси
Александру
Мариан
10
Роман
Михай
V
7
Грозав
Георге-Теодор
93
Якоб
Флорин
98
Кэпушэ
Тибериу
30
Столник
Марко
4
Бенга
Александру
18
Абейд
Али
14
Marcelo
Freitas
21
Cristian
Mihai
10
Фабри
Андрей
7
Стахл
Алберт
9
Купер
Годберг
19
Миковши
Клаудиу
Петролул Плоешти
УТА Арад

История личных встреч

Петролул Плоешти
УТА Арад

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:0
С
2:1
С
2:0
ЛI
1:1
ЛI
3:0
ЛI
0:3
ЛI
2:4
ЛI
2:2
ДА
1:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
64

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жаир 4 0.33
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0.25
Муси Александру Мариан 2 0.17
Грозав Георге-Теодор 2 0.17
Петрович Зоран 1 0.08
Тичу Валентин Константин 0 0
Будеску Константин 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купер Годберг 3 0.27
Фабри Андрей 2 (1) 0.18
Карп Кэтэлин 2 0.18
Поп Рареш 1 0.09
Думитрашку Денис 0 0
Стахл Алберт 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тичу Валентин Константин 2 1
Guilherme Gomes Garutti 1 1
Ханка Серджу 2 0
Мейхерс Барт 2 0
Думитриу Лучан 2 0
Seniko Doua 2 0
Жаир 1 0
Грозав Георге-Теодор 1 0
Папп Пол 1 0
Диоманде Исмаэль 1 0
Зима Лукаш 1 0
Иробисо Кристиан Окечукву 1 0
Петрович Зоран 1 0
Роман Михай V 1 0
Zoran Mitrov 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абейд Али 4 0
Фабри Андрей 4 0
Карп Кэтэлин 2 1
Думитрашку Денис 3 0
Купер Годберг 3 0
Cristian Mihai 2 0
Столник Марко 1 0
Якоб Флорин 1 0
Marcelo Freitas 1 0
Роганович Марко 1 0
Лейдсман Кивон 1 0
Стахл Алберт 1 0
Миковши Клаудиу 1 0
Исак Дамьян 1 0
Поп Рареш 1 0
Марку Геральд 1 0
Robert Mustaca 1 0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
УТА Арад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
4
Петролул Плоешти
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
УТА Арад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
3
Петролул Плоешти
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
УТА Арад
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
25%
76-90

Пропущено

10
9
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
4
44%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
5
50%
2
22%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
3
25%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
1
11%
76-90

Пропущено

15
13
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
2
15%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
4
31%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
6
40%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0
Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Петролул Плоешти - Алюминий 0:0 Петролул Плоешти - Сараево 0:5 Петролул Плоешти - Шкендия 2:3 Арджеш - Петролул Плоешти 3:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1
УТА Арад
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
УТА Арад - Волунтари 0:0 Глория Бузау - УТА Арад 1:2 Ботошани - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1
Сепси - УТА Арад 1:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Авантул Периам 5:1 УТА Арад - Teuz Cermei 4:1 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Решица - УТА Арад 0:1 Корвинул Хунедоара - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Глория Бузау 5:1 Глория Бузау - УТА Арад 0:0 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 Миовени - УТА Арад 0:2 Арджеш - УТА Арад 2:2

Результаты матчей

Петролул Плоешти
УТА Арад

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Петролул Плоешти
УТА Арад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
1
4
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
4
4
7
1.5
2
8
2
9
2.5
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 11 8 2 1 24 - 11 26
2.
ЧФР Клуж
 11 8 1 2 24 - 11 25
3.
Рапид Бухарест
 12 6 4 2 25 - 14 22
4.
Университатя Крайова
 11 6 3 2 19 - 10 21
5.
Германнштадт
 12 3 7 2 17 - 14 16
6.
Петролул Плоешти
 0:0 12 3 7 2 14 - 13 16
7.
Фарул Констанца
 10 5 0 5 15 - 16 15
8.
Оцелул Галац
 11 2 8 1 10 - 9 14
9.
У Крайова 1948
 12 4 1 7 20 - 23 13
10.
Сепси
 10 3 3 4 11 - 14 12
11.
Университатя Клуж
 11 2 6 3 16 - 20 12
12.
Политехника Яссы
 11 3 2 6 13 - 18 11
13.
Волунтари
 11 3 2 6 15 - 23 11
14.
УТА Арад
 0:0 11 2 4 5 8 - 14 10
15.
Динамо Бухарест
 11 2 2 7 7 - 19 8
16.
Ботошани
 11 0 6 5 11 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Рапид Бухарест
 7 4 2 1 15 - 8 14
3.
Университатя Крайова
 5 4 1 0 11 - 2 13
4.
ФКСБ
 5 4 1 0 10 - 4 13
5.
Петролул Плоешти
 0:0 7 2 4 1 10 - 10 10
6.
Фарул Констанца
 5 3 0 2 9 - 6 9
7.
Германнштадт
 6 2 3 1 10 - 8 9
8.
Сепси
 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
УТА Арад
 0:0 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
Оцелул Галац
 6 1 4 1 5 - 6 7
11.
У Крайова 1948
 7 2 1 4 15 - 16 7
12.
Волунтари
 5 2 0 3 8 - 11 6
13.
Ботошани
 5 0 4 1 5 - 6 4
14.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 2 - 9 4
15.
Политехника Яссы
 4 0 2 2 3 - 8 2
16.
Университатя Клуж
 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 6 4 1 1 14 - 7 13
2.
Университатя Клуж
 6 2 4 0 11 - 9 10
3.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 12 - 9 9
4.
Политехника Яссы
 7 3 0 4 10 - 10 9
5.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 10 - 6 8
6.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 8 - 8 8
7.
Оцелул Галац
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
Германнштадт
 6 1 4 1 7 - 6 7
9.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 5 - 7 6
10.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 6 - 10 6
11.
Петролул Плоешти
 0:0 5 1 3 1 4 - 3 6
12.
Волунтари
 6 1 2 3 7 - 12 5
13.
Сепси
 5 1 1 3 5 - 7 4
14.
Динамо Бухарест
 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
УТА Арад
 0:0 6 0 3 3 4 - 9 3
16.
Ботошани
 6 0 2 4 6 - 14 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 7 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 6 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 4
Университатя Крайова Иван Андрей 1 3
ФКСБ Коман Флоринел 1 3
ФКСБ Радунович Ристо 4
Волунтари Рэдуц Михай 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 55'
    Папп Пол из команды Петролул Плоешти перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 55'
    Контроль мяча: Петролул Плоешти: 53%, УТА Арад: 47%.
  • 55'
    Albert Stahl выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 55'
    УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 54'
    Матч возобновлен
  • 54'
    Seniko Doua получил травму и заменен. Жефферсон IV выходит на поле.
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    • 52'
      Петролул Плоешти контролирует мяч.
    • 52'
      УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Матч возобновлен
    • 51'
      Ох, нехорошо это выглядит. Seniko Doua получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 50'
      Seniko Doua на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 50'
      Контроль мяча: Петролул Плоешти: 53%, УТА Арад: 47%.
    • 50'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 49'
      Seniko Doua выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Фабри Андрей из команды УТА Арад в офсайде
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Петролул Плоешти
    Ничья
    УТА Арад
    2.95
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    3.20
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    3.80
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    Петролул Плоешти
    УТА Арад
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