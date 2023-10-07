Albert Stahl выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Фабри Андрей не смог попасть в створ ударом издали

50' Абейд Али выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Lucian Dumitriu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Мейхерс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Жаир навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Lucian Dumitriu из команды Петролул Плоешти своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

47' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

47' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

46' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Фабри Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Оооо... вот это был удар! Купер Годберг должен был забить с этой позиции.

44' Хорошую попытку сделал Купер Годберг . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Фабри Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Cristian Mihai выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Lucian Dumitriu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Оооо... вот это был удар! Миковши Клаудиу должен был забить с этой позиции.

41' Хорошую попытку сделал Миковши Клаудиу . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Фабри Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Cristian Mihai выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

41' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Фабри Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Столник Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Seniko Doua выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Судья сигнализирует, что Lucian Dumitriu из команды Петролул Плоешти поставил подножку. Пострадал Albert Stahl

33' Фабри Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

30' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Ханка Серджу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Фабри Андрей совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

26' Миковши Клаудиу не смог попасть в створ ударом издали

25' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

24' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Матч возобновлен

21' Папп Пол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Хорошую попытку сделал Кэпушэ Тибериу . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Lucian Dumitriu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Судья свистит. Lucian Dumitriu атаковал сзади соперника. Это Фабри Андрей заработал своей команде штрафной

15' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

13' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Петролул Плоешти

12' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Ханка Серджу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Абейд Али выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Marcelo Freitas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Абейд Али выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Купер Годберг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Seniko Doua выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Cristian Mihai выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Судья начинает матч