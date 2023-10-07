Тур: 12. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Попа Каталин
0:0
Второй тайм: 56'
Ход матча
21'
27'
54'
Владение мячом
38
Зима
Лукаш
71
Seniko
Doua
4
Папп
Пол
20
Ханка
Серджу
8
Жаир
93
Якоб
Флорин
18
Абейд
Али
10
Фабри
Андрей
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
71 Seniko DouaЗащитник
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Нападающий
-
10 Роман МихайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
-
22 Раду ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
93 Zoran Mitrov
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Абейд АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кучер ДаниилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Поп РарешНападающий
-
11 Офусу РигиНападающий
-
-
16 Raul Stanciu
-
Главный тренер: Mircea Rednic
История личных встреч
Петролул Плоешти
УТА Арад
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
10 матчей
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.6
1.4
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
64
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|4
|0.33
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0.25
|Муси Александру Мариан
|2
|0.17
|Грозав Георге-Теодор
|2
|0.17
|Петрович Зоран
|1
|0.08
|Тичу Валентин Константин
|0
|0
|Будеску Константин
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купер Годберг
|3
|0.27
|Фабри Андрей
|2 (1)
|0.18
|Карп Кэтэлин
|2
|0.18
|Поп Рареш
|1
|0.09
|Думитрашку Денис
|0
|0
|Стахл Алберт
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тичу Валентин Константин
|2
|1
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|1
|Ханка Серджу
|2
|0
|Мейхерс Барт
|2
|0
|Думитриу Лучан
|2
|0
|Seniko Doua
|2
|0
|Жаир
|1
|0
|Грозав Георге-Теодор
|1
|0
|Папп Пол
|1
|0
|Диоманде Исмаэль
|1
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абейд Али
|4
|0
|Фабри Андрей
|4
|0
|Карп Кэтэлин
|2
|1
|Думитрашку Денис
|3
|0
|Купер Годберг
|3
|0
|Cristian Mihai
|2
|0
|Столник Марко
|1
|0
|Якоб Флорин
|1
|0
|Marcelo Freitas
|1
|0
|Роганович Марко
|1
|0
|Лейдсман Кивон
|1
|0
|Стахл Алберт
|1
|0
|Миковши Клаудиу
|1
|0
|Исак Дамьян
|1
|0
|Поп Рареш
|1
|0
|Марку Геральд
|1
|0
|Robert Mustaca
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
УТА Арад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
4
Петролул Плоешти
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
УТА Арад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
3
Петролул Плоешти
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
УТА Арад
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
25%
76-90
Пропущено
10
9
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
4
44%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
5
50%
2
22%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
3
25%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
1
11%
76-90
Пропущено
15
13
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
2
15%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
4
31%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
6
40%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0
Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Петролул Плоешти - Алюминий 0:0 Петролул Плоешти - Сараево 0:5 Петролул Плоешти - Шкендия 2:3 Арджеш - Петролул Плоешти 3:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1
УТА Арад
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
УТА Арад - Волунтари 0:0 Глория Бузау - УТА Арад 1:2 Ботошани - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1
Сепси - УТА Арад 1:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Авантул Периам 5:1 УТА Арад - Teuz Cermei 4:1 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Решица - УТА Арад 0:1 Корвинул Хунедоара - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Глория Бузау 5:1 Глория Бузау - УТА Арад 0:0 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 Миовени - УТА Арад 0:2 Арджеш - УТА Арад 2:2
Результаты матчей
Петролул Плоешти
УТА Арад
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
УТА Арад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
33
14
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
64
47
28
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|24 - 11
|26
|2.
|11
|8
|1
|2
|24 - 11
|25
|3.
|12
|6
|4
|2
|25 - 14
|22
|4.
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|5.
|12
|3
|7
|2
|17 - 14
|16
|6.
|0:0
|12
|3
|7
|2
|14 - 13
|16
|7.
|10
|5
|0
|5
|15 - 16
|15
|8.
|11
|2
|8
|1
|10 - 9
|14
|9.
|12
|4
|1
|7
|20 - 23
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|11.
|11
|2
|6
|3
|16 - 20
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|13 - 18
|11
|13.
|11
|3
|2
|6
|15 - 23
|11
|14.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|8 - 14
|10
|15.
|11
|2
|2
|7
|7 - 19
|8
|16.
|11
|0
|6
|5
|11 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|3.
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|4.
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|5.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|10 - 10
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|10.
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|15 - 16
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|13.
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|16.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|2.
|6
|2
|4
|0
|11 - 9
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|12 - 9
|9
|4.
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|8.
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|11.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|15.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|16.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|7 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|6 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 4
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|1 3
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|1 3
|ФКСБ
|Радунович Ристо
|4
|Волунтари
|Рэдуц Михай
|4