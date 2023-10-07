Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Папп Пол нанес удар головой, но Florin Iacob спокойно отбил мяч.

93' Lucian Dumitriu из команды Петролул Плоешти своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

92' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Iustin Raducan оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Грозав Георге-Теодор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

88' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Lucian Dumitriu из команды Петролул Плоешти своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

80' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Грозав Георге-Теодор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Оооо... вот это был удар! Купер Годберг должен был забить с этой позиции.

75' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Купер Годберг и попал в перекладину!

75' Поп Рареш создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Купер Годберг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Абейд Али выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

72' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

72' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Бенга Александру получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Тактическая замена. Albert Stahl уходит с поля и его заменяет Поп Рареш

69' Бенга Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Жаир навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Marcelo Freitas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

64' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Хорошую попытку сделал Муси Александру Мариан . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Хорошую попытку сделал Mihnea Radulescu . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Lucian Dumitriu из команды Петролул Плоешти своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Lucian Dumitriu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Cristian Mihai выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Папп Пол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

60' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Матч возобновлен

58' Папп Пол совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Абейд Али выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Фабри Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Диоманде Исмаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Диоманде Исмаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Albert Stahl выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Seniko Doua получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Seniko Doua на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Seniko Doua выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Мейхерс Барт выиграл воздушное противоборство у Albert Stahl.

47' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Seniko Doua выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.