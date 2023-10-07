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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Попа Каталин
Петролул Плоешти
0:0
Конец матча
УТА Арад
0'
21' Желтая карточка
Купер Годберг
27' Желтая карточка
Фабри Андрей
58' Желтая карточка
Папп Пол
77' Вторая желтая карточка
Купер Годберг
90'+9
38
Зима
Лукаш
71
Seniko
Doua
4
Папп
Пол
3
Мейхерс
Барт
44
Думитриу
Лучан
20
Ханка
Серджу
82
Диоманде
Исмаэль
8
Жаир
99
Муси
Александру
Мариан
10
Роман
Михай
V
7
Грозав
Георге-Теодор
93
Якоб
Флорин
98
Кэпушэ
Тибериу
30
Столник
Марко
4
Бенга
Александру
18
Абейд
Али
14
Marcelo
Freitas
21
Cristian
Mihai
10
Фабри
Андрей
7
Стахл
Алберт
9
Купер
Годберг
19
Миковши
Клаудиу
Петролул Плоешти
УТА Арад

История личных встреч

Петролул Плоешти
УТА Арад

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:0
С
2:1
С
2:0
ЛI
1:1
ЛI
3:0
ЛI
0:3
ЛI
2:4
ЛI
2:2
ДА
1:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
64

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жаир 4 0.33
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0.25
Муси Александру Мариан 2 0.17
Грозав Георге-Теодор 2 0.17
Петрович Зоран 1 0.08
Тичу Валентин Константин 0 0
Будеску Константин 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купер Годберг 3 0.27
Фабри Андрей 2 (1) 0.18
Карп Кэтэлин 2 0.18
Поп Рареш 1 0.09
Думитрашку Денис 0 0
Стахл Алберт 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тичу Валентин Константин 2 1
Guilherme Gomes Garutti 1 1
Папп Пол 2 0
Ханка Серджу 2 0
Мейхерс Барт 2 0
Думитриу Лучан 2 0
Seniko Doua 2 0
Жаир 1 0
Грозав Георге-Теодор 1 0
Диоманде Исмаэль 1 0
Зима Лукаш 1 0
Иробисо Кристиан Окечукву 1 0
Петрович Зоран 1 0
Роман Михай V 1 0
Zoran Mitrov 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купер Годберг 3 1
Абейд Али 4 0
Фабри Андрей 4 0
Карп Кэтэлин 2 1
Думитрашку Денис 3 0
Cristian Mihai 2 0
Столник Марко 1 0
Якоб Флорин 1 0
Marcelo Freitas 1 0
Роганович Марко 1 0
Лейдсман Кивон 1 0
Стахл Алберт 1 0
Миковши Клаудиу 1 0
Исак Дамьян 1 0
Поп Рареш 1 0
Марку Геральд 1 0
Robert Mustaca 1 0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
УТА Арад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
4
Петролул Плоешти
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
УТА Арад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
3
Петролул Плоешти
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
75% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
УТА Арад
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
25%
76-90

Пропущено

10
9
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
4
44%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
5
50%
2
22%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
3
25%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
1
11%
76-90

Пропущено

15
13
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
2
15%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
4
31%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
6
40%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0
Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Петролул Плоешти - Алюминий 0:0 Петролул Плоешти - Сараево 0:5 Петролул Плоешти - Шкендия 2:3 Арджеш - Петролул Плоешти 3:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1
УТА Арад
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
УТА Арад - Волунтари 0:0 Глория Бузау - УТА Арад 1:2 Ботошани - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1
Сепси - УТА Арад 1:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Авантул Периам 5:1 УТА Арад - Teuz Cermei 4:1 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Решица - УТА Арад 0:1 Корвинул Хунедоара - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Глория Бузау 5:1 Глория Бузау - УТА Арад 0:0 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 Миовени - УТА Арад 0:2 Арджеш - УТА Арад 2:2

Результаты матчей

Петролул Плоешти
УТА Арад

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Петролул Плоешти
УТА Арад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
2
3
4
1.5
1
4
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
5
4
8
1.5
2
9
2
10
2.5
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 11 8 2 1 24 - 11 26
2.
ЧФР Клуж
 11 8 1 2 24 - 11 25
3.
Рапид Бухарест
 12 6 4 2 25 - 14 22
4.
Университатя Крайова
 0:0 12 6 4 2 19 - 10 22
5.
Германнштадт
 12 3 7 2 17 - 14 16
6.
Петролул Плоешти
 12 3 7 2 14 - 13 16
7.
Фарул Констанца
 10 5 0 5 15 - 16 15
8.
Оцелул Галац
 11 2 8 1 10 - 9 14
9.
У Крайова 1948
 12 4 1 7 20 - 23 13
10.
Сепси
 10 3 3 4 11 - 14 12
11.
Университатя Клуж
 11 2 6 3 16 - 20 12
12.
Волунтари
 0:0 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Политехника Яссы
 11 3 2 6 13 - 18 11
14.
УТА Арад
 11 2 4 5 8 - 14 10
15.
Динамо Бухарест
 11 2 2 7 7 - 19 8
16.
Ботошани
 11 0 6 5 11 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Рапид Бухарест
 7 4 2 1 15 - 8 14
3.
Университатя Крайова
 0:0 5 4 1 0 11 - 2 13
4.
ФКСБ
 5 4 1 0 10 - 4 13
5.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 10 - 10 10
6.
Фарул Констанца
 5 3 0 2 9 - 6 9
7.
Германнштадт
 6 2 3 1 10 - 8 9
8.
Сепси
 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
УТА Арад
 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
Волунтари
 0:0 6 2 1 3 8 - 11 7
11.
Оцелул Галац
 6 1 4 1 5 - 6 7
12.
У Крайова 1948
 7 2 1 4 15 - 16 7
13.
Ботошани
 5 0 4 1 5 - 6 4
14.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 2 - 9 4
15.
Политехника Яссы
 4 0 2 2 3 - 8 2
16.
Университатя Клуж
 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 6 4 1 1 14 - 7 13
2.
Университатя Клуж
 6 2 4 0 11 - 9 10
3.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 12 - 9 9
4.
Политехника Яссы
 7 3 0 4 10 - 10 9
5.
Университатя Крайова
 0:0 7 2 3 2 8 - 8 9
6.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 10 - 6 8
7.
Оцелул Галац
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
Германнштадт
 6 1 4 1 7 - 6 7
9.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 5 - 7 6
10.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 6 - 10 6
11.
Петролул Плоешти
 5 1 3 1 4 - 3 6
12.
Волунтари
 0:0 6 1 2 3 7 - 12 5
13.
Сепси
 5 1 1 3 5 - 7 4
14.
Динамо Бухарест
 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
УТА Арад
 6 0 3 3 4 - 9 3
16.
Ботошани
 6 0 2 4 6 - 14 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 7 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 6 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 4
Университатя Крайова Иван Андрей 1 3
ФКСБ Коман Флоринел 1 3
УТА Арад Купер Годберг 1 3
ФКСБ Радунович Ристо 4
Весь список
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