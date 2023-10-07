Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Хорошую попытку сделал Сано Кадаи . Удар в створ, но вратарь начеку

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Херенвен пробьет пенальти!

90' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Херенвен

90' Сано Кадаи наказан за толчок Oliver Braude

88' Удар от ворот произведет Херенвен

88' Матч возобновлен

87' Хансен Сонтье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Бохневич Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Oliver Braude выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Худемакерс Меес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Кёлерт Матс из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Удар от ворот произведет Херенвен

77' Тактическая замена. Халл Дензел уходит с поля и его заменяет Oliver Braude

76' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Ван Амерсфоорт Пелле нанес удар головой, но Робин Руфс спокойно отбил мяч.

74' Хорошую попытку сделал Сахрауи Осам . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Ольссон Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Ольссон Симон не смог попасть в створ ударом издали

71' Ван Бик Свен пробует нанести удар издали, но Робин Руфс держит все под контролем

70' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Вердонк Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Хайе Том пробует нанести удар издали, но Робин Руфс держит все под контролем

69' Шоне Лассе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Ван Бик Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Ван Рой Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Удар от ворот произведет Херенвен

67' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Халл Дензел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Ван Рой Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Удар от ворот произведет Херенвен

62' Гонсалес Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

60' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Удар от ворот произведет Херенвен

57' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Игрок из команды НЕК Неймеген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

53' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Ван Рой Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Вердонк Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Кёлерт Матс из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Шоне Лассе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Волемарк Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Брауэрс Люк из команды Херенвен не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

46' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля