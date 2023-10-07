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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Нагтегал Марк
Херенвен
1:1
Конец матча
НЕК Неймеген
0'
1:0
6' Гол
Волемарк Патрик
17' Желтая карточка
Кёлерт Матс
1:1
45' Гол
Дост Бас
90'+6

Ход матча

6'
Волемарк Патрик
1:0
17'
Кёлерт Матс
 
45'
1:1
Дост Бас
63'
Тахири Анас
Волемарк Патрик
 
67'
 
Ларсен Ларс Олден
Гонсалес Роберто
75'
 
Росс Матиас
Сандлер Филипп
75'
 
Худемакерс Меес
Шоне Лассе
77'
Брауде Оливер
Халл Дензел
 
77'
Николаеску Йон
Ван Амерсфоорт Пелле
 
88'
 
Сано Кадаи
Хансен Сонтье
90'
Виттевен Мелле
Ольссон Симон
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 175 Количество передач 258
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
44
Нопперт
Андрис
2
Халл
Дензел
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
28
Брауэрс
Люк
19
Ольссон
Симон
24
Волемарк
Патрик
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
20
Сахрауи
Осам
22
Руфс
Робин
28
Ван
Рой
Барт
3
Сандлер
Филипп
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
71
Пропер
Дирк
8
Маттссон
Магнус
20
Шоне
Лассе
11
Гонсалес
Роберто
12
Дост
Бас
10
Хансен
Сонтье
Херенвен
4-3-3
НЕК Неймеген
4-3-3

История личных встреч

Херенвен
НЕК Неймеген

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

23 матча

26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

13%
56.5%
30.5%
3 победы 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

Э
2:3
Э
0:0
Э
0:1
Э
1:1
ТМК
2:2
Э
0:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
0:2
Э
2:4
Э
2:2
Э
0:0
Э
2:2
Э
4:1
Э
4:1
К
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

1.33
1.73

Среднее время на гол

67
52

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.91
1.33

Среднее время на гол

47
67

Всего голов

37
35

Голов в среднем за матч

1.61
1.52

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

55
59

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахрауи Осам 3 0.38
Бохневич Павел 2 0.25
Ольссон Симон 1 0.13
Николаеску Йон 1 0.13
Волемарк Патрик 1 0.13
Карлсбакк Даниэль 1 0.13
Уэбстер Чарли 1 0.13
Хайе Том 0 0
Тахири Анас 0 0
Ван Оттеле Сюб 0 0
Виттевен Мелле 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 4 0.5
Пропер Дирк 2 0.25
Огава Коки 2 0.25
Дост Бас 2 (1) 0.25
Гонсалес Роберто 1 0.13
Хансен Сонтье 1 0.13
Бас Юри 1 0.13
Ван Рой Барт 0 0
Шоне Лассе 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 1 1
Кёлерт Матс 2 0
Уэбстер Чарли 0 1
Ван Бик Свен 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Халл Дензел 1 0
Волемарк Патрик 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вердонк Калвин 2 0
Бас Юри 2 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Маркеш Педру 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Ван Рой Барт 1 0
Росс Матиас 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Неттен Люк 1 0

Результаты матчей

Херенвен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Херенвен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
НЕК Неймеген
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

2
6
Херенвен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
1
20%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
20%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
10%
2
29%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
4
40%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

10
13
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
3
23%
16-30
2
20%
5
38%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
15%
76-90

Пропущено

18
15
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
6%
3
20%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
5
28%
3
20%
61-75
1
6%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2
Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Утрехт - Херенвен 0:2 Херенвен - Валвейк 3:1 Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0 Херенвен - Вестерло 0:2 Херенвен - Киккерс Эмден 6:0 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 ПСВ - Херенвен 3:3 Херенвен - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Херенвен - Эммен 2:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1
НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Эммен - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3

Результаты матчей

Херенвен
НЕК Неймеген

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Херенвен
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1
1
3
2.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 23 - 2 21
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 6 1 0 20 - 3 19
3.
Твенте
 Заявка 7 6 0 1 14 - 4 18
4.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 2 0 29 - 6 17
5.
Эксельсиор
 Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
7.
Хераклес
 Заявка 7 3 2 2 12 - 13 11
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 1 3 13 - 15 10
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 2 3 2 7 - 11 9
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 2 4 13 - 15 8
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
12.
Херенвен
 Заявка 8 2 1 5 10 - 18 7
13.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 7 - 16 6
14.
Витесс
 Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
15.
Аякс
 Заявка 5 1 2 2 10 - 15 5
16.
Волендам
 Заявка 7 1 1 5 7 - 16 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 6 - 18 4
18.
Утрехт
 Заявка 8 1 0 7 4 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 12 - 2 10
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
6.
Хераклес
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 2 0 2 10 - 7 6
9.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Волендам
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Херенвен
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 4 - 8 3
15.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
16.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
18.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 14 - 3 7
4.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Эксельсиор
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
6.
Витесс
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
11.
Херенвен
 Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
12.
Утрехт
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
13.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
14.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 12 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 9 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5 (1)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 4 (2)
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Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
Хераклес Брюнс Томас 3
ПЕК Зволле Лам Томас 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Херенвен: 48%, НЕК Неймеген: 52%.
  • 96'
    Росс Матиас из команды НЕК Неймеген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Херенвен пробьет пенальти!
  • 95'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Херенвен.
  • 95'
    Нюйтинк Брэм успешно блокирует удар.
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