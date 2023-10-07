Тур: 8. Стадион: Абе Ленстра. Главный судья: Нагтегал Марк
1:1
Конец матча
Ход матча
6'
1:0
17'
45'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 5
-
7 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
175 Количество передач 258
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Хайе
Том
28
Брауэрс
Люк
20
Сахрауи
Осам
22
Руфс
Робин
28
Ван
Рой
Барт
17
Нюйтинк
Брэм
71
Пропер
Дирк
20
Шоне
Лассе
12
Дост
Бас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
28 Брауэрс ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Сахрауи ОсамНападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
- Основной состав
-
22 Руфс РобинВратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Нападающий
-
12 Дост БасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Янсе РейкВратарь
-
35 Неттен ЛюкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Россен НилсПолузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Херенвен
НЕК Неймеген
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
23 матча
26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
13%
56.5%
30.5%
3 победы 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1.33
1.73
Среднее время на гол
67
52
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.91
1.33
Среднее время на гол
47
67
Всего голов
37
35
Голов в среднем за матч
1.61
1.52
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
55
59
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сахрауи Осам
|3
|0.38
|Бохневич Павел
|2
|0.25
|Ольссон Симон
|1
|0.13
|Николаеску Йон
|1
|0.13
|Волемарк Патрик
|1
|0.13
|Карлсбакк Даниэль
|1
|0.13
|Уэбстер Чарли
|1
|0.13
|Хайе Том
|0
|0
|Тахири Анас
|0
|0
|Ван Оттеле Сюб
|0
|0
|Виттевен Мелле
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маттссон Магнус
|4
|0.5
|Пропер Дирк
|2
|0.25
|Огава Коки
|2
|0.25
|Дост Бас
|2 (1)
|0.25
|Гонсалес Роберто
|1
|0.13
|Хансен Сонтье
|1
|0.13
|Бас Юри
|1
|0.13
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Шоне Лассе
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|1
|1
|Кёлерт Матс
|2
|0
|Уэбстер Чарли
|0
|1
|Ван Бик Свен
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
|Волемарк Патрик
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вердонк Калвин
|2
|0
|Бас Юри
|2
|0
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Ван Рой Барт
|1
|0
|Росс Матиас
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
|Неттен Люк
|1
|0
Результаты матчей
Херенвен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Херенвен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
НЕК Неймеген
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
2
6
Херенвен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
1
20%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
20%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
10%
2
29%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
4
40%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
10
13
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
3
23%
16-30
2
20%
5
38%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
15%
76-90
Пропущено
18
15
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
6%
3
20%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
5
28%
3
20%
61-75
1
6%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2
Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Утрехт - Херенвен 0:2 Херенвен - Валвейк 3:1 Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0 Херенвен - Вестерло 0:2 Херенвен - Киккерс Эмден 6:0 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 ПСВ - Херенвен 3:3 Херенвен - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Херенвен - Эммен 2:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1
НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Эммен - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3
Результаты матчей
Херенвен
НЕК Неймеген
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Херенвен
НЕК Неймеген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
31
13
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
35
35
17
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|23 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|20 - 3
|19
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 4
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|29 - 6
|17
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 13
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 15
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 11
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 15
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 18
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 16
|6
|14.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 15
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 18
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|14 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|12 (3)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|9 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|5 (1)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|4 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 2
|Хераклес
|Брюнс Томас
|3
|ПЕК Зволле
|Лам Томас
|3