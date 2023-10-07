Тур: 10. Стадион: Planet Pure Stadium.
0:4
Второй тайм: 75'
0'
3' Желтая карточкаКершбаум Роман
0:1
10' ПенальтиГрюлль Марко
0:2
13' ГолГрюлль Марко
23' Желтая карточкаФредериксен Николай
0:3
27' ГолФалли Маюлу
43' Желтая карточкаМольтенис Борис
45' Желтая карточкаTorben Rhein
45' Желтая карточкаЗайдль Маттиас
60' Желтая карточкаPius Grabher
0:4
62' ГолЗайдль Маттиас
65' Желтая карточкаКверфельд Леопольд
Ход матча
10'
0:1
13'
0:2
27'
0:3
43'
45'
45'
60'
62'
0:4
23
Pius
Grabher
20
Шмид
Жонатан
19
Бобциен
Бен
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
10
Кюн
Николас
27
Грюлль
Марко
17
Фалли
Маюлу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Pius GrabherПолузащитник
-
20 Шмид ЖонатанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Бобциен БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
-
22 Диаби ЯдалиПолузащитник
-
-
-
15 Namory Cisse
-
-
-
Главный тренер: Markus Mader
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кюн НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
17 Фалли МаюлуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гэйл ТььерриНападающий
-
Главный тренер: Баришич Зоран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Аустрия Лустенау
Рапид Вена
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anthony Schmid
|2
|0.2
|Lukas Fridrikas
|2 (1)
|0.2
|Namory Cisse
|1
|0.1
|Оливейра Андерсон
|0
|0
|Dario Grujic
|0
|0
|Torben Rhein
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|3
|0.3
|Фалли Маюлу
|3 (1)
|0.3
|Кюн Николас
|2
|0.2
|Зайдль Маттиас
|2
|0.2
|Грюлль Марко
|2 (1)
|0.2
|Кверфельд Леопольд
|2
|0.2
|Байич Анте
|1
|0.1
|Ауэр Йонас
|1
|0.1
|Морманн Мартин
|1
|0.1
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Заттльбергер Николас
|0
|0
Карточки
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маак Маттиас
|2
|0
|Pius Grabher
|2
|0
|Domenik Schierl
|2
|0
|Stefano Surdanovic
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Dario Grujic
|2
|0
|Мольтенис Борис
|2
|0
|Leo Matzler
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Fabian Gmeiner
|1
|0
|Daniel Tiefenbach
|1
|0
|Torben Rhein
|1
|0
|Диалло Байла
|1
|0
|Namory Cisse
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хофманн Максимилиан
|2
|0
|Кершбаум Роман
|2
|0
|Байич Анте
|2
|0
|Ауэр Йонас
|2
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|2
|0
|Кверфельд Леопольд
|2
|0
|Зайдль Маттиас
|2
|0
|Конголо Теренс
|0
|1
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Золльбауэр Михаэль
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Грюлль Марко
|1
|0
|Морманн Мартин
|1
|0
|Заттльбергер Николас
|1
|0
|Фалли Маюлу
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Аустрия Лустенау
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
8
Аустрия Лустенау
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Рапид Вена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
12
3
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
4
33%
1
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
60%
2
29%
76-90
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
4
57%
2
14%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Пропущено
17
10
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
5
29%
29%
2
20%
16-30
4
24%
1
10%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
3
18%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Аустрия Лустенау - Зальцбург 0:4 Фёрст Вена - Аустрия Лустенау 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3
Брегенц - Аустрия Лустенау 0:0 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 СПГ Силз/Метц - Аустрия Лустенау 0:8 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Аустрия Лустенау - Дорнбирнер 5:0 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Юнион Гюртен - Рапид Вена 2:5 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3
Амштеттен - Рапид Вена 1:6 Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 Дебрецен - Рапид Вена 0:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Рапид Вена - Дебрецен 0:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 0:7 Рапид Вена - Словацко-2 3:1 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Рапид Вена - Варт 4:0 Сигма Оломоуц - Рапид Вена 2:1
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
Рапид Вена
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Аустрия Лустенау
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
41
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
63
27
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|22 - 5
|22
|2.
|9
|6
|3
|0
|16 - 5
|21
|3.
|1:0
|10
|4
|4
|2
|13 - 14
|16
|4.
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|5.
|9
|3
|5
|1
|13 - 9
|14
|6.
|4:0
|10
|3
|5
|2
|19 - 9
|14
|7.
|9
|3
|4
|2
|14 - 15
|13
|8.
|9
|3
|3
|3
|9 - 11
|12
|9.
|3:0
|10
|2
|3
|5
|9 - 13
|9
|10.
|0:3
|10
|2
|3
|5
|11 - 22
|9
|11.
|0:1
|10
|1
|2
|7
|10 - 20
|5
|12.
|0:4
|10
|0
|2
|8
|5 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|4.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 11
|8
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|4:0
|5
|1
|3
|1
|9 - 6
|6
|8.
|3:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|0:3
|4
|0
|3
|1
|4 - 9
|3
|11.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|12.
|0:4
|6
|0
|0
|6
|2 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|15 - 4
|13
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|4.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|4:0
|5
|2
|2
|1
|10 - 3
|8
|6.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|7.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|8.
|0:3
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|11.
|3:0
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|12.
|0:4
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|6
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (3)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Зальцбург
|Конате Карим
|5 (1)
|Вольфсбергер
|Mohamed Bamba
|5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|ЛАСК
|Хорват Саша
|5
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|5
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|5