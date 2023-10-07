Тур: 10. Стадион: Planet Pure Stadium. Зрители: 4521
0:5
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаКершбаум Роман
0:1
10' ПенальтиГрюлль Марко
0:2
14' ГолГрюлль Марко
24' Желтая карточкаФредериксен Николай
0:3
27' ГолФалли Маюлу
43' Желтая карточкаМольтенис Борис
45' Желтая карточкаTorben Rhein
45' Желтая карточкаЗайдль Маттиас
60' Желтая карточкаPius Grabher
0:4
62' ГолЗайдль Маттиас
65' Желтая карточкаКверфельд Леопольд
0:5
80' ГолГргич Лукас
90'+5
Ход матча
10'
0:1
14'
0:2
27'
0:3
43'
45'
45'
60'
62'
0:4
80'
0:5
23
Pius
Grabher
20
Шмид
Жонатан
19
Бобциен
Бен
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
10
Кюн
Николас
27
Грюлль
Марко
17
Фалли
Маюлу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Pius GrabherПолузащитник
-
20 Шмид ЖонатанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Бобциен БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
-
22 Диаби ЯдалиПолузащитник
-
-
-
15 Namory Cisse
-
-
-
Главный тренер: Markus Mader
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кюн НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
17 Фалли МаюлуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гэйл ТььерриНападающий
-
Главный тренер: Баришич Зоран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Аустрия Лустенау
Рапид Вена
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anthony Schmid
|2
|0.2
|Lukas Fridrikas
|2 (1)
|0.2
|Namory Cisse
|1
|0.1
|Оливейра Андерсон
|0
|0
|Dario Grujic
|0
|0
|Torben Rhein
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|3
|0.3
|Зайдль Маттиас
|3
|0.3
|Фалли Маюлу
|3 (1)
|0.3
|Кюн Николас
|2
|0.2
|Грюлль Марко
|2 (1)
|0.2
|Кверфельд Леопольд
|2
|0.2
|Байич Анте
|1
|0.1
|Ауэр Йонас
|1
|0.1
|Морманн Мартин
|1
|0.1
|Гргич Лукас
|1
|0.1
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Заттльбергер Николас
|0
|0
Карточки
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маак Маттиас
|2
|0
|Pius Grabher
|2
|0
|Domenik Schierl
|2
|0
|Stefano Surdanovic
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Dario Grujic
|2
|0
|Мольтенис Борис
|2
|0
|Leo Matzler
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Fabian Gmeiner
|1
|0
|Daniel Tiefenbach
|1
|0
|Torben Rhein
|1
|0
|Диалло Байла
|1
|0
|Namory Cisse
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кверфельд Леопольд
|3
|0
|Хофманн Максимилиан
|2
|0
|Кершбаум Роман
|2
|0
|Байич Анте
|2
|0
|Ауэр Йонас
|2
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|2
|0
|Зайдль Маттиас
|2
|0
|Конголо Теренс
|0
|1
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Золльбауэр Михаэль
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Грюлль Марко
|1
|0
|Морманн Мартин
|1
|0
|Заттльбергер Николас
|1
|0
|Фалли Маюлу
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Аустрия Лустенау
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Рапид Вена
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
8
Аустрия Лустенау
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Рапид Вена
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
33%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
17
3
11 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
2
12%
1
33%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
4
24%
1
33%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
1
6%
1
33%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
60%
2
29%
76-90
Забито
7
19
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
14%
3
16%
1-15
1
14%
5
26%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
4
57%
2
11%
46-60
1
14%
3
16%
61-75
0
0%
4
21%
76-90
Пропущено
22
10
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
9%
2
20%
1-15
6
27%
2
20%
16-30
4
18%
1
10%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
2
20%
61-75
4
18%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Аустрия Лустенау - Зальцбург 0:4 Фёрст Вена - Аустрия Лустенау 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3
Брегенц - Аустрия Лустенау 0:0 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 СПГ Силз/Метц - Аустрия Лустенау 0:8 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Аустрия Лустенау - Дорнбирнер 5:0 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Юнион Гюртен - Рапид Вена 2:5 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3
Амштеттен - Рапид Вена 1:6 Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 Дебрецен - Рапид Вена 0:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Рапид Вена - Дебрецен 0:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 0:7 Рапид Вена - Словацко-2 3:1 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Рапид Вена - Варт 4:0 Сигма Оломоуц - Рапид Вена 2:1
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
Рапид Вена
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
5 раз 83%
2
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:5
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
5
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:5
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
7 раз 70%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
5
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Аустрия Лустенау
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
41
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
37
Больше Меньше
73
28
46
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|7
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (3)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Зальцбург
|Конате Карим
|5 (1)
|Вольфсбергер
|Mohamed Bamba
|5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|ЛАСК
|Хорват Саша
|5
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|5
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|5