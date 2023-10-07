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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 4521
Аустрия Лустенау
0:5
Конец матча
Рапид Вена
0'
3' Желтая карточка
Кершбаум Роман
0:1
10' Пенальти
Грюлль Марко
0:2
14' Гол
Грюлль Марко
24' Желтая карточка
Фредериксен Николай
0:3
27' Гол
Фалли Маюлу
43' Желтая карточка
Мольтенис Борис
45' Желтая карточка
Torben Rhein
45' Желтая карточка
Зайдль Маттиас
60' Желтая карточка
Pius Grabher
0:4
62' Гол
Зайдль Маттиас
65' Желтая карточка
Кверфельд Леопольд
0:5
80' Гол
Гргич Лукас
90'+5
27
Domenik
Schierl
7
Fabian
Gmeiner
28
Оливейра
Андерсон
2
Мольтенис
Борис
4
Tobias
Berger
70
Stefano
Surdanovic
23
Pius
Grabher
20
Шмид
Жонатан
8
Torben
Rhein
19
Бобциен
Бен
9
Фредериксен
Николай
45
Хедль
Никлас
6
Касанвирджо
Нерайшо
43
Кверфельд
Леопольд
20
Хофманн
Максимилиан
23
Ауэр
Йонас
34
Заттльбергер
Николас
5
Кершбаум
Роман
10
Кюн
Николас
18
Зайдль
Маттиас
27
Грюлль
Марко
17
Фалли
Маюлу
Аустрия Лустенау
4-2-3-1
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Аустрия Лустенау
Рапид Вена

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б
3:3
Б
1:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anthony Schmid 2 0.2
Lukas Fridrikas 2 (1) 0.2
Namory Cisse 1 0.1
Оливейра Андерсон 0 0
Dario Grujic 0 0
Torben Rhein 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 3 0.3
Зайдль Маттиас 3 0.3
Фалли Маюлу 3 (1) 0.3
Кюн Николас 2 0.2
Грюлль Марко 2 (1) 0.2
Кверфельд Леопольд 2 0.2
Байич Анте 1 0.1
Ауэр Йонас 1 0.1
Морманн Мартин 1 0.1
Гргич Лукас 1 0.1
Шик Торстен 0 0
Освальд Мориц 0 0
Заттльбергер Николас 0 0

Карточки

Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маак Маттиас 2 0
Pius Grabher 2 0
Domenik Schierl 2 0
Stefano Surdanovic 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Dario Grujic 2 0
Мольтенис Борис 2 0
Leo Matzler 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Fabian Gmeiner 1 0
Daniel Tiefenbach 1 0
Torben Rhein 1 0
Диалло Байла 1 0
Namory Cisse 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кверфельд Леопольд 3 0
Хофманн Максимилиан 2 0
Кершбаум Роман 2 0
Байич Анте 2 0
Ауэр Йонас 2 0
Касанвирджо Нерайшо 2 0
Зайдль Маттиас 2 0
Конголо Теренс 0 1
Бургшталлер Гвидо 1 0
Золльбауэр Михаэль 1 0
Кюн Николас 1 0
Грюлль Марко 1 0
Морманн Мартин 1 0
Заттльбергер Николас 1 0
Фалли Маюлу 1 0

Результаты матчей

Аустрия Лустенау
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Аустрия Лустенау
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Рапид Вена
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
8
Аустрия Лустенау
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Рапид Вена
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
33%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

17
3
11 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
2
12%
1
33%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
4
24%
1
33%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
1
6%
1
33%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
60%
2
29%
76-90

Забито

7
19
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
14%
3
16%
1-15
1
14%
5
26%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
4
57%
2
11%
46-60
1
14%
3
16%
61-75
0
0%
4
21%
76-90

Пропущено

22
10
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
9%
2
20%
1-15
6
27%
2
20%
16-30
4
18%
1
10%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
2
20%
61-75
4
18%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Лустенау
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Аустрия Лустенау - Зальцбург 0:4 Фёрст Вена - Аустрия Лустенау 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3
Брегенц - Аустрия Лустенау 0:0 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 СПГ Силз/Метц - Аустрия Лустенау 0:8 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Аустрия Лустенау - Дорнбирнер 5:0 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Юнион Гюртен - Рапид Вена 2:5 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3
Амштеттен - Рапид Вена 1:6 Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 Дебрецен - Рапид Вена 0:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Рапид Вена - Дебрецен 0:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 0:7 Рапид Вена - Словацко-2 3:1 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Рапид Вена - Варт 4:0 Сигма Оломоуц - Рапид Вена 2:1

Результаты матчей

Аустрия Лустенау
Рапид Вена

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
2
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:5
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
5
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:5
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
7 раз 70%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
5
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Аустрия Лустенау
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
7
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 9 7 1 1 22 - 5 22
2.
Штурм Грац
 9 6 3 0 16 - 5 21
3.
Хартберг
 10 4 4 2 15 - 14 16
4.
ЛАСК
 9 4 3 2 12 - 7 15
5.
Аустрия Клагенфурт
 9 3 5 1 13 - 9 14
6.
Рапид Вена
 10 3 5 2 20 - 9 14
7.
Вольфсбергер
 9 3 4 2 14 - 15 13
8.
Альтах
 9 3 3 3 9 - 11 12
9.
Аустрия Вена
 10 2 3 5 10 - 13 9
10.
Блау-Вайсс Линц
 10 2 3 5 11 - 23 9
11.
Сваровски Тироль
 10 1 2 7 10 - 22 5
12.
Аустрия Лустенау
 10 0 2 8 5 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 5 3 2 0 7 - 1 11
2.
Штурм Грац
 5 3 2 0 9 - 3 11
3.
Зальцбург
 4 3 0 1 7 - 1 9
4.
Хартберг
 6 2 2 2 8 - 11 8
5.
Вольфсбергер
 5 2 1 2 6 - 8 7
6.
Альтах
 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Рапид Вена
 5 1 3 1 9 - 6 6
8.
Аустрия Вена
 5 1 3 1 6 - 5 6
9.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Блау-Вайсс Линц
 4 0 3 1 4 - 9 3
11.
Сваровски Тироль
 4 0 1 3 6 - 11 1
12.
Аустрия Лустенау
 6 0 0 6 2 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 5 4 1 0 15 - 4 13
2.
Штурм Грац
 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Хартберг
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Рапид Вена
 5 2 2 1 11 - 3 8
6.
Вольфсбергер
 4 1 3 0 8 - 7 6
7.
Альтах
 5 1 3 1 5 - 6 6
8.
Блау-Вайсс Линц
 6 2 0 4 7 - 14 6
9.
ЛАСК
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Сваровски Тироль
 6 1 1 4 4 - 11 4
11.
Аустрия Вена
 5 1 0 4 4 - 8 3
12.
Аустрия Лустенау
 4 0 2 2 3 - 6 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Вена Грубер Андреас 7
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 5 (3)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Зальцбург Конате Карим 5 (1)
Вольфсбергер Mohamed Bamba 5
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
ЛАСК Хорват Саша 5
Альтах Mike-Steven Baehre 5
Штурм Грац Китеишвили Отар 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Пиус Грабер получил желтую карточку от судьи
    • 52'
      Tobias Berger уходит с поля. Leo Matzler выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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