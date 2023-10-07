Тур: 10. Стадион: Profertil Arena Hartberg.
1:0
Второй тайм: 76'
0'
53' Желтая карточкаТафернер Маттойс
1:0
59' ГолЛанг Кристоф
69' Желтая карточкаПровиденс Рубен
Ход матча
53'
59'
1:0
69'
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
10
Афдияй
Донис
23
Кайнц
Тобиас
26
Ланг
Кристоф
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Афдияй ДонисПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Ланг КристофНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хартберг
Сваровски Тироль
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед
18 матчей
44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.7
1.63
Среднее время на гол
52
55
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.38
1.2
Среднее время на гол
65
75
Всего голов
28
25
Голов в среднем за матч
1.56
1.39
Тотал матчей
2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
57
64
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|5
|0.5
|Афдияй Донис
|3
|0.3
|Ланг Кристоф
|2
|0.2
|Прокоп Доминик
|1
|0.1
|Christoph Urdl
|1
|0.1
|Диаките Усман
|1
|0.1
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Заллингер Рафаэль
|0
|0
|Хайль Юрген
|0
|0
|Провиденс Рубен
|0
|0
|Компош Пауль
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прелец Ник
|3
|0.3
|Кронбергер Лука
|3
|0.3
|Диарра Мамаду
|1
|0.1
|Шульц Кофи
|1
|0.1
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.1
|Эртльталер Юлиус
|1
|0.1
|Тафернер Маттойс
|0
|0
|Букса Александр
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаките Усман
|5
|1
|Хайль Юрген
|3
|0
|Mamadou Sangare
|1
|1
|Прокоп Доминик
|2
|0
|Афдияй Донис
|2
|0
|Ланг Кристоф
|2
|0
|Маркус Шопп
|2
|0
|Кайнц Тобиас
|1
|0
|Заллингер Рафаэль
|1
|0
|Энтруп Максимилиан
|1
|0
|Хальвахс Юлиан
|1
|0
|Christoph Urdl
|1
|0
|Ibane Bowat
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гугганиг Давид
|5
|0
|Эртльталер Юлиус
|4
|0
|Тафернер Маттойс
|3
|0
|Кронбергер Лука
|3
|0
|Устюндаг Джем
|2
|0
|Диарра Мамаду
|1
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Dominik Stumberger
|1
|0
|Alexander Ranacher
|1
|0
|Felix Bacher
|1
|0
|Стейскал Адам
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
Результаты матчей
Хартберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сваровски Тироль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
1
Хартберг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сваровски Тироль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
10
Упущенные победы
7
1
Хартберг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сваровски Тироль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
12
Упущенные победы
10
2
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
8
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
3
27%
4
50%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
3
38%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
4
57%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
33%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
67%
2
18%
76-90
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
8%
1
10%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
4
33%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
14
19
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
2
14%
4
21%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
3
21%
7
37%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
4
29%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Хартберг - Альтах 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 ЛАСК - Хартберг 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 2:1
Хартберг - Флоридсдорфер 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Хартберг - Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 Фаворитнер - Хартберг 2:3 Хартберг - Блэкберн 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Леобен - Хартберг 0:0 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Хартберг - Гразер 0:0 Гляйсдорф 09 - Хартберг 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Хартберг - Рид 2:0
Сваровски Тироль
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобен - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3
Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Бад Шаллербах - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Рид 1:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0
Результаты матчей
Хартберг
Сваровски Тироль
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Хартберг
Сваровски Тироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
22
14
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
45
36
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|22 - 5
|22
|2.
|9
|6
|3
|0
|16 - 5
|21
|3.
|1:0
|10
|4
|4
|2
|13 - 14
|16
|4.
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|5.
|9
|3
|5
|1
|13 - 9
|14
|6.
|4:0
|10
|3
|5
|2
|19 - 9
|14
|7.
|9
|3
|4
|2
|14 - 15
|13
|8.
|9
|3
|3
|3
|9 - 11
|12
|9.
|3:0
|10
|2
|3
|5
|9 - 13
|9
|10.
|0:3
|10
|2
|3
|5
|11 - 22
|9
|11.
|0:1
|10
|1
|2
|7
|10 - 20
|5
|12.
|0:4
|10
|0
|2
|8
|5 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|4.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 11
|8
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|4:0
|5
|1
|3
|1
|9 - 6
|6
|8.
|3:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|0:3
|4
|0
|3
|1
|4 - 9
|3
|11.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|12.
|0:4
|6
|0
|0
|6
|2 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|15 - 4
|13
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|4.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|4:0
|5
|2
|2
|1
|10 - 3
|8
|6.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|7.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|8.
|0:3
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|11.
|3:0
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|12.
|0:4
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|6
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (3)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Зальцбург
|Конате Карим
|5 (1)
|Вольфсбергер
|Mohamed Bamba
|5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|ЛАСК
|Хорват Саша
|5
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|5
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|5